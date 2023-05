Motel One, ci siamo: nel 2024 il debutto italiano a Verona e a seguire Bolzano Arrivano le prime conferme di quanto avevamo anticipato noi di Travel Quotidiano lo scorso novembre. Dopo anni di tentativi andati a vuoti (su tutti i piani per una struttura al Portello di Milano mai più realizzata), Motel One approda finalmente in Italia, e più precisamente a Verona. Secondo alcuni insider, l’inaugurazione sarebbe stata già calendarizzata per il 2024. Si tratterebbe in particolare di uno sviluppo greenfield (ossia di una nuova costruzione). In pipeline ci sarebbe inoltre un’ulteriore struttura a Bolzano, ma in questo caso non si conosce la data di apertura prevista. Il gruppo conosciuto per il suo format di ospitalità midscale di design e lusso accessibile, detiene al momento un portfolio di 89 hotel in Europa, per un totale di circa 25 mila chiavi distribuite tra Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda, Olanda, Austria, Polonia, Svizzera, Repubblica Ceca e Spagna. Fuori dall’Europa, è presente anche negli Usa, a New York con il nuovo brand The Cloud One. A quanto risulta a noi di Travel anche questo marchio sarebbe peraltro interessato allo sviluppo veronese (l’idea sarebbe quella di realizzare un hotel dual-brand con Motel One, uno da 126 camere e il secondo da 251), ma di questa ipotesi non ci sono ancora ulteriori conferme. Già in pipeline, oltre a Verona e Bolzano, la compagnia ha inoltre anche aperture a Würzburg, Dublino e Karlsruhe. Il gruppo avrebbe peraltro già siglato contratti per incrementare il numero delle strutture a 116, per un totale di oltre 31 mila camere. La società tedesca ha chiuso l’esercizio finanziario 2022 con 639 milioni di euro di fatturato (+401 milioni sul 2021).

Dopo anni di tentativi andati a vuoti (su tutti i piani per una struttura al Portello di Milano mai più realizzata), Motel One approda finalmente in Italia, e più precisamente a Verona. Secondo alcuni insider, l'inaugurazione sarebbe stata già calendarizzata per il 2024. Si tratterebbe in particolare di uno sviluppo greenfield (ossia di una nuova costruzione). In pipeline ci sarebbe inoltre un'ulteriore struttura a Bolzano, ma in questo caso non si conosce la data di apertura prevista.\r

\r

Il gruppo conosciuto per il suo format di ospitalità midscale di design e lusso accessibile, detiene al momento un portfolio di 89 hotel in Europa, per un totale di circa 25 mila chiavi distribuite tra Belgio, Danimarca, Germania, Francia, Regno Unito, Irlanda, Olanda, Austria, Polonia, Svizzera, Repubblica Ceca e Spagna. Fuori dall’Europa, è presente anche negli Usa, a New York con il nuovo brand The Cloud One. A quanto risulta a noi di Travel anche questo marchio sarebbe peraltro interessato allo sviluppo veronese (l'idea sarebbe quella di realizzare un hotel dual-brand con Motel One, uno da 126 camere e il secondo da 251), ma di questa ipotesi non ci sono ancora ulteriori conferme.\r

\r

Già in pipeline, oltre a Verona e Bolzano, la compagnia ha inoltre anche aperture a Würzburg, Dublino e Karlsruhe. Il gruppo avrebbe peraltro già siglato contratti per incrementare il numero delle strutture a 116, per un totale di oltre 31 mila camere. La società tedesca ha chiuso l’esercizio finanziario 2022 con 639 milioni di euro di fatturato (+401 milioni sul 2021).","post_title":"Motel One, ci siamo: nel 2024 il debutto italiano a Verona e a seguire Bolzano","post_date":"2023-05-18T13:12:37+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684415557000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445858","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si chiama Leonardo Hotel Lago di Garda - Wellness and Spa ed è la sesta proprietà della compagnia che fa capo al gruppo israeliano Fattal Hotel. Si tratta di un albergo da 127 camere e suite, tra cui una spa suite con vasca idromassaggio per due persone e doccia a filo pavimento, e due hydro suite con vasca idromassaggio a due posti posizionata sul terrazzo. L'area benessere è composta inoltre da undici sale per trattamenti, una piscina interna e due esterne, di cui una adults only.\r

\r

Il resort, l'ex Principe di Lazise, è stato acquisito lo scorso aprile dal fondo di investimento istituzionale israeliano Fattal European Partnership II, gestito da Guy Vardi e Yaniv Amzaleg. Il fondo, istituito dal gruppo omonimo nel 2022, è dotato di un capitale proprio fino a 400 milioni di euro in contanti (obiettivo di raccolta 1 miliardo), ed è destinato all'espansione del portfolio alberghiero. A vendere, per 25 milioni di euro, è stata Aquileia Capital Services, società di Bain Capital Credit. Il Principe di Lazise ha chiuso il 2022 con un fatturato di 4,6 milioni di euro, un ebitda margin dell'11% e ricavi totali medi per camera disponibile (trevpar) di 134 euro.\r

\r

\"Siamo lieti di poter aggiungere un'altra interessante proposta leisure al nostro portfolio con questa splendida struttura a Lazise - spiega Yoram Biton, managing director di Leonardo Hotels Central Europe -. La stuttura rappresenta una significativa aggiunta alla nostra offerta a sud del Brennero e un passo importante nella nostra strategia di espansione, che dal 2022 si concentra anche su destinazioni leisure. L'Italia è il luogo ideale per questo ampliamento, un’area unica per i viaggiatori. Per questo motivo intendiamo realizzare altri progetti qui e continuare a guidare la nostra crescita in questo Paese\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"E' sul lago di Garda la sesta proprietà Leonardo Hotels in Italia","post_date":"2023-05-18T12:10:58+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1684411858000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445839","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Arriva un'altra tegola sul mondo del turismo organizzato, ancora alle prese con gli strascichi degli effetti post-pandemia. Ad andare in difficoltà è questa volta la Worldwide Hotel Link (Whl). La società che fa capo al Albatravel, racconta Milano Finanza, è stata ammessa al concordato preventivo dal tribunale di Venezia. La richiesta della procedura, inoltrata dallo studio Gianni Origoni, è stata deliberata dall'assemblea dei soci guidata dal presidente Aldo Fabris. Infatti l'azienda starebbe \"attraversando una fase di forte tensione economica e finanziaria\". La corte lagunare ha già proceduto a nominare Danilo Capone quale commissario preposto.\r

\r

Nel frattempo gli advisor Whl sarebbero già al lavoro “al fine di identificare l’investitore che auspicabilmente interverrà nella ristrutturazione\". Al momento sarebbero peraltro già stati firmati alcuni \"non disclosure agreement con fondi internazionali interessati a svolgere una due diligence”. In ogni caso i soci si sono detti pronti a immettere 600 mila euro per garantire la continuità aziendale. Mentre lo stesso tribunale ha concesso a Whl le misure protettive dai creditori fino alla fine del prossimo agosto.\r

Pandemia\r

La crisi di Whl - Albatravel è stata sostanzialmente innescata dalla pandemia. «Che ha determinato l’interruzione del processo di riorganizzazione aziendale appena avviato», si legge nel ricorso. Tra il 2019 e il 2021 i ricavi sono in particolare crollati da 91,3 a 5,7 milioni di euro con i margini operativi lordi che due anni fa sono scesi fino a un rosso di 2,1 milioni. Durante tale periodo Whl è ricorsa alla cassa integrazione per oltre 350 mila ore. Riducendo al contempo il numero dei suoi collaboratori da 158 a 42. La parziale ripresa del 2022 ha permesso alla società di registrare un giro d'affari in crescita, fino a quota 13,2 milioni. Il che non è però valso a far ritornare l'ebitda in territorio positivo, che anzi è rimasto fermo a -2,1 milioni.\r

\r

Albatravel è controllata dall’imprenditore veneziano Renzo Ferro, che deteneva la holding Fininven, finita in concordato nel 2021 (sempre con l’assistenza di Gianni Origoni). La società è inoltre partecipata da alcuni soci di minoranza tra i quali l’amministratore delegato, Davide Cori, col 18,7%.","post_title":"Albatravel - Whl in concordato preventivo. Interessati fondi stranieri","post_date":"2023-05-18T11:41:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1684410096000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445840","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'aeroporto di Verona ha varato una nuova campagna di promozione: \"Prendi il volo” è il claim attraverso il quale nelle prossime quattro settimane lo scalo sarà protagonista in città con numerose installazioni pubblicitarie che mirano a valorizzare i voli del Catullo sia per i cittadini che scelgono l’aereo per raggiungere le mete di vacanza, che per la clientela business che ha necessità di muoversi in Italia e all’estero per motivi di lavoro.\r

\r

Nella centralissima Piazza delle Erbe è di scena un maxi cartellone di 30 metri quadri ben visibile a tutti coloro che si trovano a passeggiare nel cuore di Verona. La campagna coinvolge numerosi altri spazi fisici, con installazioni presso 60 pensiline e monitor in location strategiche, 20 cartelloni pubblicitari posizionati su altrettanti mezzi di trasporto pubblico locale, 20 edicole in posizioni centrali tra cui quelle di Piazza Bra - Arena, Via del Pallone, Via degli Alpini, Via Mazzini.\r

\r

Il canale fisico è poi affiancato dalle iniziative in ambito mediatico e digitale, coinvolgendo anche piattaforme social e web.\r

\r

Focus della promozione le destinazioni disponibili per la stagione estiva 2023 - oltre 80 destinazioni in 33 Paesi - caratterizzata in particolare da un forte incremento dei collegamenti sui mercati di Regno Unito e Germania. In termini di posti offerti, il primo cresce infatti del 17% rispetto alla stagione estiva 2022, il secondo è intensificato grazie a nuovi collegamenti su Berlino di Volotea e su Dusseldorf di Eurowings, che contribuiscono ad un incremento del 27% dei volumi di traffico verso la Germania rispetto al 2022. \r

\r

I maggiori mercati collegati dal Catullo sono costituiti da Italia (12 destinazioni), Regno Unito (11 destinazioni), Germania (6 destinazioni), Grecia (11 destinazioni), Spagna (7 destinazioni). Inoltre, con l’estate Neos, vettore con base al Catullo e riferimento per il traffico turistico outgoing, collega l’aeroporto con Reykjavik, che si aggiunge alle destinazioni su Egitto, Grecia, Spagna, Italia, Tunisia, Israele e, per il mercato di medio/lungo raggio, Isole di Capo Verde, Kenya, Madagascar, Maldive, Repubblica Dominicana, Senegal.","post_title":"'Prendi il volo': la campagna dell'aeroporto di Verona promuove un network di oltre 80 destinazioni","post_date":"2023-05-18T11:28:42+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684409322000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445801","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"«Se i numeri ci dicono che l’Italia è tornata ai livelli raggiunti prima della pandemia – afferma il presidente di Assoturismo Vittorio Messina –. Dobbiamo sostenere con tutte le risorse necessarie questa fase di crescita del turismo per renderla strutturale. È arrivato il momento di scommettere ed investire sul comparto. Avere messo finalmente a punto un piano strategico è un segnale molto importante».\r

\r

Scommessa e investimenti che francamente ancora non si vedono. Le richieste di Assoturismo sono giuste, ma mi sembra che da parte di chi debba poi azionale le leve, per ora non c'è risposta. Come non c'è risposta in merito alla mancanza di almeno 100 mila lavoratori sempre nel settore turistico. Cosa che potrebbe far traballare una stagione che invece si prospetta eccezionale.\r

Sciogliere i nodi\r

E infatti il presidente di Assoturismo Messina ribadisce. «Ora bisogna sciogliere i nodi che frenano ancora il comparto, a partire dalla carenza di personale che resta il problema più stringente e rischia di ridurre l’impatto positivo della ripresa. Solo per questa estate stimiamo, infatti, la mancanza di 100 mila addetti. Un nodo da sciogliere in fretta» conclude.\r

\r

Il ministro del turismo aveva affermato che la questione della mancanza di lavoratori sarebbe stata risolta in breve tempo. Ebbene ancora non ci siamo. Piccolo suggerimento. Dopo le parole si facciano seguire i fatti, così le parole diventano pesanti, altrimenti sono parole al vento.","post_title":"Assoturismo: mancano 100 mila addetti. Ma il ministero è ancora indietro","post_date":"2023-05-18T10:15:09+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1684404909000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445776","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":" \r

\r

[caption id=\"attachment_445777\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Dina Ravera sul palco[/caption]\r

\r

L’ottava edizione del MEET 2023, il Forum del turismo sostenibile, si è svolta a Stresa, dopo 7 appuntamenti in Sardegna, aprendosi a un contesto nazionale. Per gli operatori del settore turistico è stata un’occasione di incontro e di scambio di idee sul tema della sostenibilità, declinato nelle tre letture: ambientale, economica e sociale.\r

\r

L’evento ha portato alla definizione di un importante testo di riferimento, la “Carta dei principi del turismo sostenibile” - poi consegnata al Ministro del Turismo Daniela Santanché – e ha fornito precise indicazioni operative. \r

\r

«Dobbiamo fare sistema per diventare veramente bravi ad attrarre turismo di qualità straniero verso il nostro paese. - ha affermato Dina Ravera, chairman di Destination Italia Group - E poi bisogna ricordare che il concetto di sostenibilità riguarda tutti i settori. Sostenibilità ambientale vuol dire preservare i territori dove vivere il turismo mentre la sostenibilità sociale ed economica sono nel benessere delle aziende e lungo la filiera dei fornitori.\r

\r

I principi della Carta, che è stata messa a punto da 50 esperti, serviranno a implementare i servizi e a misurare i risultati. - prosegue Ravera - Ci siamo dati degli obiettivi specifici su cui lavorare insieme avviando il cambiamento: in questo Forum tutti si sono sentiti protagonisti. Nel mondo alberghiero abbiamo iniziato a lavorare alla sostenibilità già nel 2012, con un progetto che partiva dalla misurazione delle performance delle strutture guardando a 5 indicatori chiave: l’energia, l’acqua, i rifiuti, i comportamenti nell’accogliere l’ospite e gli acquisti.\r

\r

Abbiamo monitorato nel tempo la capacità degli alberghi di ridurre l’impatto su questi indicatori e incentiviamo le strutture a seguire percorsi sostenibili fornendogli tutti gli strumenti: dalla formazione, agli accordi con i fornitori, fino a incentivi sulle nostre quote di brand. L’impegno del MEET Forum di Stresa - conclude Ravera - è quello di favorire l’utilizzo degli stessi strumenti e misuratori utilizzati dal mercato, in modo che un cliente e un operatore internazionale possano orientarsi comparando le nostre performance con quelle del competitor».\r

\r

","post_title":"Al MEET Forum 2023 Dina Ravera parla del futuro del turismo italiano","post_date":"2023-05-18T09:59:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1684403981000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445790","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Etihad Airways aprirà una nuova rotta da Abu Dhabi verso Osaka il prossimo 1° ottobre, con cinque frequenze alla settimana operate da un Boeing 787-9. La città sarà la seconda destinazione servita dalla compagnia in Giappone, dopo Tokyo Narita.\r

\r

Antonoaldo Neves, ceo di Etihad, ha dichiarato che l'introduzione del nuovo collegamento sosterrà i crescenti legami commerciali e turistici tra gli Emirati Arabi Uniti e il Giappone, oltre ad aprire nuove destinazioni one-stop per i passeggeri giapponesi che viaggiano via Abu Dhabi.\r

\r

Durante il recente Arabian Travel Market, che si è svolto a Dubai lo scorso maggio, Neves ha anche illustrato i piani della compagnia aerea per raddoppiare la flotta e triplicare il numero di passeggeri trasportati entro il 2030.\r

\r

Il ceo spera che Etihad cresca del 10% all'anno nei prossimi sette anni in termini di passeggeri trasportati e di chilometri di posti disponibili, oltre ad aumentare la sua flotta da 70 aeromobili a 150 entro la fine del decennio.","post_title":"Etihad Airways apre una nuova rotta verso Osaka, dal prossimo 1° ottobre","post_date":"2023-05-18T09:57:47+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1684403867000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445744","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Villa Relais San Martino è localizzato a Martina Franca, in provincia di Taranto, nel cuore della Valle d’Itria, anche conosciuta come Valle dei Trulli.\r

\r

Questo lussuoso relais immerso nel verde di un parco di 25.000 mq, circondato dalla rigogliosa e tranquilla campagna pugliese, nasce nel 2004 da un’idea di Martino Solito che decide di trasformare la villa di campagna di famiglia in una romantica dimora di lusso per l’ospitalità nel cuore della Puglia, con l’intento di valorizzare e promuovere le bellezze della sua terra. \r

\r

Già dai primi anni di attività, nonostante all’epoca ancora il turismo in Puglia non fosse così in voga, Villa Relais San Martino diventa un punto di riferimento di ospitalità in Puglia a livello nazionale e internazionale, entrando in guide come il Touring Club e Relais&Chateaux. Ma il vero sviluppo di Villa Relais San Martino si deve certamente all’ingresso nell’attività di famiglia dei figli di Martino Solito, Edoardo e Giulia, che sono oggi rispettivamente architetto progettista e Resident Manager, che hanno dato il loro imprinting e il loro contributo nell’accrescimento del prestigio e dell’internazionalità dell’hotel grazie ai loro studi e alla loro passione. \r

\r

Nel 2022 l’ingresso a Villa Relais San Martino di Gabriele Bianchi, decisivo per la sua moderna evoluzione, che ha portato la Villa ad essere inserita anche nella Guida Michelin Italia Hotel 2023. La sua intraprendenza, le sue competenze e vicissitudini personali lo portano però a divenire sempre più parte integrante della famiglia Solito che gli propone, in definitiva, una collaborazione alla direzione generale di Villa San Martino.\r

\r

Proprio alla presenza e sotto la supervisione di Gabriele iniziano, nell’inverno del 2022, i lavori di ristrutturazione di Villa San Martino che hanno visto miglioramenti dal punto di vista strutturale, tecnologico e di design, oltre all’avvio di un nuovo ristorante fine-dining, che la Famiglia ambisce a far diventare fiore all’occhiello della ristorazione della Valle d’Itria. \r

Oggi il Relais San Martino conta 21 stanze, di cui 1 suite San martino, 2 executive suite, 2 corner suite, 2 junior suite con balcone, 1 junior suite maison rose, 10 deluxe maison rose (con un ampio spazio esterno) e 3 deluxe. \r

\r

Ogni camera, a fianco delle decorazioni d’epoca, mostra tutti i confort moderni tra cui vasche idromassaggio Jacuzzi, televisioni smart di ultima generazione Samsung, mini bar con prodotti biologici e made in Italy, una linea cortesia targata Etro Milano e materassi ergonomici Dorelan, per garantire un riposo di qualità. \r

\r

La grande piscina esterna, posizionata sulla “Sun Terrace” di Villa San Martino e circondata dal verde dei prati, è solo uno dei luoghi in cui godere del benessere più assoluto all’interno della struttura. Oltre alla piscina, infatti, la Villa, presenta una lussuosa SPA in cui si propongono esclusivi e personalizzati trattamenti benessere.\r

\r

Villa San Martino presta grande attenzione anche all’aspetto enogastronomico del viaggio, volendo garantire ai propri ospiti un’esperienza nel cuore di Puglia a 360 gradi. Proprio per questo la recente restaurazione ha coinvolto anche l’aspetto ristorativo di Villa San Martino dando vita allo sviluppo di un’esclusivo ristorante fine dining: il Ninò. Al Ninò due sono oggi i percorsi degustativi proposti e curati dall’executive chef Giuseppe Germanà, che ancora una volta, hanno come fil rouge l’amore per l’arte e per la storia che caratterizzano Villa San Martino. Di grande rilievo e risalto al Ninò anche la carta dei vini, comprendente più di 300 etichette tra cui si annoverano anche una selezione di vini naturali e biodinamici. Ma soprattutto al Ninò l’esclusiva possibilità di avere un twist pairing analcolico di ben 20 etichette studiato nei dettagli dallo stesso Gabriele Bianchi, esperto conoscitore di tè, tisane e kombucha in cucina. \r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Villa San Martino, il relais di lusso nella Valle d’Itria apre il nuovo ristorante gourmet Ninò","post_date":"2023-05-18T08:45:45+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1684399545000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"445742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fai parte degli amanti dei viaggi? Ti piacerebbe iniziare a risparmiare sulle tue vacanze ma ti trovi ad accodarti a tour organizzati o ad altri amici che padroneggiano la lingua inglese perché hai timore di non essere capito? Niente paura, ci sono tanti metodi per iniziare a praticare la lingua inglese, apprenderla e soprattutto sbloccarti nella timidezza così da poter finalmente diventare il viaggiatore indipendente che hai sempre sognato di essere.\r

Perché studiare la lingua inglese per diventare un viaggiatore indipendente?\r

Che tu stia programmando un viaggio per lavoro o per piacere, padroneggiare l'inglese ti permetterà di comunicare più facilmente e di comprendere meglio la cultura locale. Ma perché dovresti studiarlo se sei arrugginito o se non ti senti a tuo agio a parlare con altre persone in lingua? Devi sapere che è una delle lingue più parlate al mondo, sia da madrelingua sia da persone che la utilizzano come seconda o terza lingua e quindi può aiutarti a dialogare davvero in ogni angolo del pianeta.\r

\r

Ti può aiutare a risparmiare sui tuoi viaggi: infatti potrai muoverti in autonomia, senza doverti accodare a tour o altri amici e conoscenti. Potrai scegliere gli alloggi, i treni e gli aerei che preferisci ma anche chiedere informazioni e indicazioni a local in modo molto più spigliato. Ma come fare per studiarlo anche in età adulta? Ecco i nostri suggerimenti.\r

Iscriviti a un corso di inglese\r

Se vuoi migliorare il tuo inglese in modo più strutturato, puoi iscriverti ad una scuola di lingua; inizia con un corso di inglese base dove potrai ripassare tutta la grammatica e ottenere le basi giuste per costruire frasi, conversazioni e dialoghi per poi continuare ad investire nella tua formazione con lo scopo di migliorare il tuo più grande hobby: viaggiare.\r

Pratica con un madrelingua\r

La pratica rende perfetti, quindi cerca di parlare con un madrelingua il più possibile. Ci sono molte piattaforme online dove puoi trovare persone che vogliono fare scambio linguistico: anche se può sembrare intimidatorio all'inizio, la pratica con un madrelingua può essere molto utile per migliorare la pronuncia, la comprensione orale e la fluidità.\r

Guarda film e serie televisive in lingua originale\r

Guardare film e serie televisive in lingua originale può essere molto utile per migliorare la comprensione dell'inglese parlato e ti aiuta anche a migliorare il tuo vocabolario e la tua pronuncia. Il consiglio in più? Prova a riguardare una serie TV che ti ha appassionato e già conosci, ti aiuterà a seguire meglio la trama e ad apprendere meglio le frasi e i modi di dire.\r

Leggi libri in inglese\r

Leggere libri in inglese può essere un ottimo modo per migliorare il tuo vocabolario e la tua comprensione della grammatica; se sei alle prime armi, inizia con libri per bambini o con libri dalle trame semplici che già conosci. Con il tuo smartphone potrai tradurre in pochi clic le parole che non conosci, oppure ascoltare la pronuncia per poterla acquisire con più facilità.\r

Fai pratica\r

Cerca di creare situazioni di pratica in cui puoi parlare inglese; non temere di sbagliare e buttati in conversazioni con altre persone sia che si tratti di local sia che si tratti di professionisti del settore turistico. Un’altra alternativa potrebbe essere quella di cercare degli aperitivi in lingua nella tua città, nelle località scelte da studenti Erasmus è un servizio piuttosto frequente, soprattutto nelle zone limitrofe all’università.","post_title":"Perché l’inglese è fondamentale se vuoi viaggiare in tutto il mondo","post_date":"2023-05-18T08:00:12+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["corso-di-inglese","englishlive-ef-com","guardare-film-in-inglese","imparare-linglese","inglese-con-madrelingua","inglese-per-viaggiare","leggere-libri-in-inglese","lezioni-di-inglese"],"post_tag_name":["corso di inglese","englishlive.ef.com","guardare film in inglese","imparare l'inglese","inglese con madrelingua","inglese per viaggiare","leggere libri in inglese","lezioni di inglese"]},"sort":[1684396812000]}]}}