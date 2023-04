Major e soggiorni lunghi, attrazione fatale: in arrivo il terzo brand extended-stay di casa Hilton Prosegue la corsa delle grandi compagnia alberghiere verso il mercato dei soggiorni lunghi. Dopo il recente annuncio del nuovo marchio Hyatt Studios, anche Hilton parrebbe intenzionata a spingere sull’offerta extended-stay. In occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre dell’anno, il ceo Chris Nassetta ha infatti accennato all’arrivo a breve di un inedito brand dedicato al segmento lower – midscale dei soggiorni lunghi: un prodotto, avrebbe sottolineato il manager stando a quanto riporta Hotel News Now, “capace di garantire marginalità astronomiche e costi di costruzione super efficienti”. L’idea sarebbe quella di sviluppare un format ibrido residence-hotel, capace di venire incontro alle esigenze dei lavoratori in cerca di soluzioni di soggiorno della durata compresa tra gli uno e i sei mesi. Sempre secondo Nassetta il nuovo brand avrebbe potenzialità di sviluppo per centinaia di strutture. Al momento il gruppo con sede in Virginia già include nel proprio portfolio due brand extended-stay: Homewood Suites per il segmento upscale e Home2 Suites per il midscale. Insieme, contano su un’offerta totale a livello globale di 1.125 strutture per 124 mila camere complessive.

L'operativo invernale conta due frequenze settimanali che collegheranno l’hub di Roma Fiumicino con quello di Malè; l'orario prevede partenza da Roma alle ore 22:10 e arrivo all’aeroporto internazionale di Velana - Malè alle ore 11:25, local time. Il ritorno da Malè è previsto alle 13:25 local time con atterraggio a Fiumicino alle 19:45.\r

I passeggeri potranno prendere il volo da Roma per le Maldive anche tramite le connessioni con i voli della compagnia provenienti dai principali aeroporti europei.\r

Grazie alla rotta Roma-Malé, il network intercontinentale di Ita Airways sale così a 12 destinazioni. Malè si aggiunge all’offerta di lungo raggio della compagnia, che attualmente prevede 11 mete già disponibili con volo diretto: New York, Los Angeles, Boston, Miami, Washington, San Francisco, Buenos Aires, Rio de Janeiro, San Paolo, Tokyo e Nuova Delhi.","post_title":"Ita Airways apre oggi le vendite per i voli invernali da Roma alle Maldive","post_date":"2023-04-28T14:54:40+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682693680000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444595","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Porterà con ogni probabilità l'insegna Hilton il nuovo Grand Hotel Gardone Riviera che sorgerà dal restyling della struttura: un 4 stelle da 167 camere attualmente oggetto di una trattativa di vendita tra la proprietà, la famiglia Mizzaro Papini, e i potenziali acquirenti rappresentati dalla società di management alberghiero lituana, Apex Alliance, e dalla compagnia real estate rumena, Paval Holding.\r

\r

Lo rivelano alcune indiscrezioni a corollario della news riportata dalla stampa locale, secondo cui l'operazione sarebbe ormai nella fase di definizione dei dettagli finali della transazione. Al momento inattivo, l'hotel si prevede quindi possa riaprire già il prossimo mese di giugno. Al termine della stagione estiva, la nuova proprietà avrebbe quindi intenzione di dare il via a un processo di restyling della struttura, in vista del suo riposizionamento nel segmento lusso. Non si conoscono ancora i dettagli sul valore della compravendita.","post_title":"Hilton prepara lo sbarco sul lago di Garda con il Grand Hotel Gardone Riviera","post_date":"2023-04-28T13:07:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1682687252000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444604","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates sarà protagonista alla trentesima edizione dell'Arabian Travel Market di quest'anno, che prenderà il via il 1° maggio. Un anno fondamentale per l'evento, che celebra il suo terzo decennio di collegamento con l'industria dei viaggi e che quest'anno segna anche il 30° anno di partnership e di impegno di Emirates con la fiera.\r

Quest'anno, il tema scelto per lo stand della compagnia aerea è \"Il viaggio non riguarda solo la destinazione finale. Il viaggio è come ci arrivi\". La compagnia di Dubai presenterà gli ultimi prodotti firmati in tutte le classi e tutte le novità come, per esempio, una galleria di intelligenza artificiale che consente ai visitatori di creare le proprie opere d'arte digitali personalizzate. Emirates ha anche dedicato una parte dello stand per evidenziare alcune delle sue numerose iniziative di sostenibilità che si svolgono in tutta l'azienda.\r

La poltrona Emirates di Premium Economy, che sarà esposta all'Atm anche quest'anno, vanta uno spazio per le gambe fino a 40 pollici, sedili larghi 19,5 pollici con una generosa reclinazione di 8 pollici e altri accorgimenti per consentire ai clienti di sedersi comodamente e rilassarsi.\r

Inoltre, il vettore presenterà anche la First Class del suo Boeing 777-300er, una suite privata completamente chiusa, un sedile di Business Class del Boeing 777, una Onboard Lounge dell’ A380 di ultima generazione, oltre ad altri prodotti iconici come la Shower Spa di First Class e le sue generose poltrone rivoluzionarie per l’Economy Class.\r

Lo stand di Emirates comprenderà anche 90 spazi per riunioni e potrà ospitare quasi 200 visitatori in qualsiasi momento.","post_title":"Emirates protagonista all'Arabian Travel Market per il trentesimo anno consecutivo","post_date":"2023-04-28T12:25:05+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1682684705000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444564","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nei primi tre mesi del 2023, 4,79 milioni di viaggiatori stranieri hanno visitato il Giappone, tornando a circa il 60% dei livelli pre-pandemia. Secondo i dati del governo giapponese, ripresi da The Japan Times, la ripresa è stata trainati dai viaggiatori provenienti da Corea del Sud, Taiwan, Thailandia, Hong Kong e Stati Uniti.\r

\r

Nello stesso periodo, il numero di viaggiatori cinesi, che rappresentavano circa un terzo del totale dei visitatori in Giappone, è crollato del 93,4% rispetto allo stesso periodo del 2019, poiché il Paese limita ancora i viaggi di gruppo dei suoi cittadini nonostante la fine della sua rigida politica zero-Covid.\r

\r

La forte ripresa dei dati complessivi ha spinto Takahide Kiuchi, economista esecutivo dell'Istituto di ricerca Nomura, a prevedere che il numero mensile di turisti in entrata tornerà al livello pre-pandemia ad agosto, con sei mesi di anticipo rispetto alla sua stima iniziale.\r

\r

\"C'è un grande potenziale per un aumento della domanda in entrata e possiamo aspettarci che diventi un importante motore della crescita economica\", ha detto Kiuchi, aggiungendo che la sfida è quella di stimolare la spesa eliminando le strozzature dell'offerta.","post_title":"Giappone: gli arrivi stranieri del primo trimestre raggiungono il 60% dei livelli pre-Covid","post_date":"2023-04-28T12:03:57+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1682683437000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue la corsa delle grandi compagnia alberghiere verso il mercato dei soggiorni lunghi. Dopo il recente annuncio del nuovo marchio Hyatt Studios, anche Hilton parrebbe intenzionata a spingere sull'offerta extended-stay. In occasione della presentazione dei risultati del primo trimestre dell'anno, il ceo Chris Nassetta ha infatti accennato all'arrivo a breve di un inedito brand dedicato al segmento lower - midscale dei soggiorni lunghi: un prodotto, avrebbe sottolineato il manager stando a quanto riporta Hotel News Now, \"capace di garantire marginalità astronomiche e costi di costruzione super efficienti\".\r

\r

L'idea sarebbe quella di sviluppare un format ibrido residence-hotel, capace di venire incontro alle esigenze dei lavoratori in cerca di soluzioni di soggiorno della durata compresa tra gli uno e i sei mesi. Sempre secondo Nassetta il nuovo brand avrebbe potenzialità di sviluppo per centinaia di strutture. Al momento il gruppo con sede in Virginia già include nel proprio portfolio due brand extended-stay: Homewood Suites per il segmento upscale e Home2 Suites per il midscale. Insieme, contano su un'offerta totale a livello globale di 1.125 strutture per 124 mila camere complessive.","post_title":"Major e soggiorni lunghi, attrazione fatale: in arrivo il terzo brand extended-stay di casa Hilton","post_date":"2023-04-28T11:50:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1682682630000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444504","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' a Palma di Maiorca la principale novità Goodays del 2023. Oltre alle numerose partenze da tutta Italia con linee low cost, l'operatore pugliese offrirà infatti in alta stagione voli diretti da Bari, con la possibilità di soggiornare nelle strutture delle catene alberghiere Hm e Whala!. Goodays si è impegnata con un piano di investimenti importanti sul volato per l'estate, grazie a collegamenti sia da Bari, sia da Napoli, Roma, Milano e Bergamo. L'obiettivo è quello di consolidare e possibilmente ulteriormente incrementare i numeri del 2022.\r

\r

Da segnalare quindi, tra gli altri, la programmazione charter dal capoluogo pugliese per il Montenegro, con una vasta scelta di strutture ricettive dalle più semplici ed economiche a quelle più ricercate, come il Maestral Resort e Casinò, hotel 5 stelle direttamente sul mare.\r

\r

La Turchia, che ha registrato già per Pasqua e i ponti di primavera una richiesta importante, è poi collegata con voli fino a ottobre dai più importanti aeroporti d’Italia, dando la possibilità di fare tour Istanbul e Cappadocia, crociere in caicco o soggiorni mare. Il mar Rosso, con Sharm El Sheikh, è collegato tramite voli speciali da Bari, Napoli e Milano, per una offerta eterogenea di strutture. Per quanto riguarda l’Egitto classico ci sarà anche la possibilità di provare l'esperienza della crociera sul Nilo, che consentirà di ammirare alcuni dei siti più importanti dell’Egitto, tra cui le piramidi di Giza, il tempio di Karnak e la Valle dei re. Chiude l’offerta del volato la Grecia, un altro must dell’operatore che con le sue isole maggiori o quelle poco conosciute, possono essere visitate e raggiunte con programmi personalizzati e ad hoc.","post_title":"Goodays potenzia il volato per l'estate 2023. La novità è Palma di Maiorca da Bari","post_date":"2023-04-28T10:01:18+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1682676078000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444472","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono passate appena poche settimane dall'annuncio della nascita della nuova collezione Romeo, dal nome della struttura napoletana capostipite, che già la compagnia annuncia un ulteriore sviluppo in costiera Amalfitana, a far seguito all'apertura capitolina prevista per il prossimo ottobre. Dal Romeo Napoli progettato da Kenzo Tange, si passerà quindi al Romeo Roma di Zaha Hadid per arrivare infine al Romeo Massa Lubrense, firmato da Kengo Kuma. Tre archistar per altrettante interpretazioni differenti dell'offerta alberghiera: dal Modernismo hi-tech di Tange all’architettura parametrica che abbandona l’angolo retto di Zaha Hadid, per approdare alla sensibilità dell’artefatto come innesto paesaggistico-naturale di Kuma.\r

\r

Ma se del nuovo indirizzo in costiera ancora non è stato rivelato un granché, la compagnia di Alfredo Romeo ha invece deciso di svelare i dettagli della struttura capitolina in arrivo in autunno. L'hotel verrà in particolare realizzato dalla conversione del Cinquecentesco palazzo Capponi, in via Ripetta. Tutte le 74 camere e suite, alcune delle quali interamente affrescate nel piano soppalcato, saranno realizzate su misura da maestranze che si sono misurate con i materiali più preziosi della tradizione italiana quali gli ebani Macassar e Amara, il marmo nero Marquina, il marmo Carrara C e il noce Canaletto. Le camere presentano una metratura molto importante, che va da una media di 42 metri quadrati, per raggiungere i 155 metri quadrati delle suite Romeo degli ultimi piani con terrazze private sui tetti di Roma, nonché bagno turco, doccia emozionale, sauna, doccia con aggiunta di vitamina C e impianti di ultima generazione.\r

\r

L'offerta f&b si declinerà inoltre nel ristorante Alain Ducasse che porterà la firma dello chef più stellato del mondo e sarà dotata di una show kitchen arricchita da opere scultoree della stessa Zaha Hadid. Il Napoletano consentirà invece un’esplorazione delle tradizioni partenopee e una riscoperta di gusti autentici in un twist di innovazione. Altra opzione culinaria sarà la pizzeria ubicata nel Cortile, con pavimentazione di pietra lavica, tra opere scultoree di Marc Kostabi e Christian Leperino. Nel Terrazzino, ambiente in esterno al primo piano, un’opera parietale di Ugo Nespolo che reinterpreta piazza del Popolo fa da sfondo a uno spazio spazio adibito a eventi, presentazioni e lounge bar. La Spa Sisley Paris ubicata al piano terra in aderenza al fitness center tutto firmato Technogym, darà infine la possibilità di farsi coccolare con trattamenti speciali, oltre a offrire una zona relax con pareti di salgemma siciliano e una indoor pool con uno schermo posizionato nella parete di fondo che ospiterà video art. Nella spa sarà inoltre presente una sauna finlandese, una doccia emozionale e un bagno turco.\r

\r

","post_title":"Tutti i dettagli del nuovo Romeo Roma, mentre la collezione si espande in costiera Amalfitana","post_date":"2023-04-27T15:19:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1682608765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444454","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"A partire da gennaio 2023 e per i prossimi 5 anni, Avis sarà Official car rental company di Disneyland Paris e metterà a disposizione di tutti i clienti del resort le proprie soluzioni di mobilità attraverso il network di agenzie presenti in tutta Europa.\r

Il brand di Avis Budget Group proporrà la sua flotta di veicoli moderni, ibridi ed elettrici, che riflettono l’impegno condiviso con Disneyland Paris in termini di eccellenza del servizio, soddisfazione del cliente, rispetto per l'ambiente e sviluppo sostenibile.\r

Inoltre, Avis offrirà agli ospiti di Disneyland Paris una serie di vantaggi: i visitatori in possesso di biglietti per il parco e coloro che soggiorneranno in un Hotel Disney potranno ottenere sconti sul noleggio dell'auto, mentre ai titolari di pass annuali verrà offerto un upgrade per entrare a far parte di Avis Preferred.\r

Grazie a questa partnership, il brand potrà includere personaggi e franchise Disney nelle campagne di comunicazione in tutta Europa, in particolare in Italia, Francia, Inghilterra e Spagna, Paesi strategici per il marchio Avis. E i clienti scopriranno che la magia e l'avventura possono iniziare sin dall’ufficio di noleggio: basterà salire a bordo di un veicolo Avis e mettersi in viaggio verso Disneyland Paris.\r

Infine, per rendere questa collaborazione parte integrante dell'esperienza di Disneyland Paris, il brand Avis sarà associato alla celebre attrazione Autopia nel Disneyland Park, visitato da milioni di ospiti ogni anno. Questa attrazione, inaugurata da Walt Disney nel 1955 al Disneyland Resort di Anaheim, in California, è oggi presente in quattro Parchi Disney nel mondo. Autopia è il simbolo di un luogo dove la città, la natura e le autostrade convivono in armonia: una perfetta rappresentazione degli impegni comuni di Avis e Disneyland Paris. >","post_title":"Avis è il nuovo Official car rental company di Disneyland Paris","post_date":"2023-04-27T12:04:09+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1682597049000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"444430","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue l'espansione nel segmento city hotel del gruppo Garibaldi: l'Hilton Garden Inn Lecce è una struttura a vocazione mice, business e leisure da 143 camere, con nove sale per meeting e congressi, bar, ristorante, rooftop con piscina, spa, sala fitness. La sua offerta si completa poi con il servizio spiaggia all’interno del lido di proprietà di Garibaldi Hotels la Piazzetta di Campoverde, raggiungibile con una navetta ad hoc.\r

\r

“Nel nostro piano industriale abbiamo previsto uno sviluppo di una linea di prodotto cittadino e siamo partiti con questo progetto a ridosso dell’arrivo della pandemia con l’acquisizione dell’hotel San Giusto a Roma - spiega il direttore generale di Garibaldi Hotels, Fabrizio Prete -. Nonostante gli ultimi anni siano stati turbolenti per tutto il settore, noi proseguiamo con la nostra strategia di sviluppo. Quella di Lecce è un particolare un’operazione strategicamente rilevante per noi poiché non solo va a rafforzare la nostra offerta in Puglia, ma avrà anche un impatto importante sul fatturato, oltre a garantire una elevata visibilità a livello internazionale e uno standard alberghiero di alto profilo che un brand come Hilton genera. Inoltre, intravediamo molte opportunità di cross-selling: oltre alla sinergia con il lido di Campoverde per il servizio spiaggia, stiamo valutando prodotti turistici che includano anche l’albergo diffuso di Carovigno, Dimora Sant’Anna, per proporre ai nostri ospiti tour mirati per la Valle d’Itria e il Salento”.\r

\r

La strategia di espansione mira a integrare strutture del segmento medio-alto situate in località turistiche di rilievo. “Le nostre scelte sono sempre ben ponderate e ci hanno portato negli ultimi due anni a decidere di abbandonare trattative su strutture che non rispecchiavano queste caratteristiche - conclude Prete -. Abbiamo scelto con consapevolezza e convinzione di non indirizzare le nostre attenzioni verso strutture stressate da anni di gestione e da diversi operatori e quindi molto inflazionate sul mercato. La nostra priorità non è aggiungere strutture per aumentare il numero di camere ma vogliamo che ogni nuovo ingresso rappresenti un valore aggiunto per la nostra offerta”.","post_title":"Nuovo city hotel per il gruppo Garibaldi: è l'Hilton Garden Inn Lecce","post_date":"2023-04-27T10:32:16+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1682591536000]}]}}