Louis Imperial Island Resort: riapre a Cipro il 5 stelle dedicato alle famiglie Con nuovi interni eleganti, ristoranti rinnovati e un parco acquatico con più scivoli, il Louis Imperial Island Resort è pronto ad aprire nel maggio 2026 con un’offerta all-inclusive premium a cinque stelle a Paphos. Il Louis Imperial Beach è destinato a subire un’importante ristrutturazione in due fasi nei prossimi due anni, trasformandosi nell’Imperial Island Resort. Una volta completata la prima fase, l’hotel riaprirà inizialmente agli ospiti a partire da maggio 2026. Successivamente avrà luogo la seconda fase, durante la quale l’intera struttura sarà completata entro aprile 2027. Le novità Con nuovi interni, esperienze culinarie di alto livello e un vasto parco acquatico, l’Imperial Island è destinato a diventare uno dei resort per famiglie all-inclusive più esclusivi di Cipro. Nell’ambito della prima fase dei lavori di ristrutturazione, le camere e le suite dell’hotel saranno elegantemente rinnovate, creando spazi confortevoli. Ogni camera sarà dotata di terrazza o balcone, con vista sul mare o sulle isole, oltre a dettagli di pregio come biancheria da letto in cotone egiziano, accappatoi e prodotti di bellezza di lusso. Oltre metà della capacità ricettiva dell’hotel sarà convertita in suite familiari completamente attrezzate con porte scorrevoli. Come riporta TTGMedia, la ristrutturazione interessa l’intera proprietà, con significativi ammodernamenti della reception, dei ristoranti, della spa e della palestra. L’ex sala da ballo tornerà ad essere un moderno spazio per l’intrattenimento, completo di attrezzature all’avanguardia e di una postazione dj. All’esterno, l’area piscina sarà allestita con nuovi lettini e ombrelloni. I giardini dell’hotel saranno riqualificati e verrà aggiunto un nuovo gazebo per matrimoni, perfetto per i clienti che desiderano convolare a nozze. Le famiglie avranno l’imbarazzo della scelta, soprattutto dopo il completamento della seconda fase dei lavori di ristrutturazione. In primo piano il parco acquatico con numerosi scivoli, due nuove piscine per famiglie e una piscina dedicata ai bambini con giochi d’acqua interattivi per i più piccoli. Per l’inaugurazione dell’hotel, prevista per maggio 2026, saranno disponibili un miniclub con area giochi all’aperto e un club per adolescenti pensato per i ragazzi più grandi. Condividi

