L’open air cambia pelle: più qualità e prodotti inediti per attirare nuovi clienti Il turismo open air conferma il proprio trend di crescita per il 2022: un settore che si è avvantaggiato molto della ripresa post Covid, con risultati che vanno oltre i numeri del 2019. “Il comparto sta vivendo una fortissima crescita già da diversi anni legata soprattutto alla domanda straniera – sottolinea il presidente nazionale di Faita-Federcamping, Alberto Granzotto, in occasione di un panel ad hoc alla Bit -: dalla Germania si registrano in particolari incrementi a doppia cifra. I dati testimoniano una ricerca di qualità crescente. Ma chi non ha mai fatto una vacanza all’aria aperta, vive ancora i pregiudizi del passato. Questo ci impone una forte campagna di comunicazione per far conoscere l’evoluzione del prodotto sia nella parte mobile, sia nella parte fissa. Una sfida importante. Stiamo inoltre lavorando molto sul digitale e questo sta determinando l’avvicinamento di nuova clientela”. Valori come la sostenibilità ambientale, l’accoglienza e l’accessibilità degli ospiti sono importanti per l’open air e spingono in un’unica direzione, verso un prodotto di sempre maggiore qualità. “In questi ultimi due anni abbiamo lavorato per migliorare i nostri servizi, forti del fatto che l’open air ha nel suo dna la natura: una caratteristica che in epoca Covid ha rassicurato molto i nostri ospiti – aggiunge la chief marketing officer di Human Company, Valentina Fioravanti. Da Vacanze nel Cuore, specialista in glamping, arriva invece la testimonianza di una nuova tendenza: la richiesta di servizi e qualità esclusivi nel camping. Il suo fondatore Loek Van De Loo, attivo da 40 anni nel settore, spiega come dal primo camping sul lago di Garda nel 1978 si sia oggi passati al primo glamping in Toscana nel 2018. “Stiamo lavorando allo sviluppo di prodotti nuovi che attirino nuovi clienti. Nei nostri Wow, le principali attrattive sono location, privacy, integrazione col territorio, strutture immerse nella natura, adatte ai bambini, ecosostenibilità… I valori sono cambiati. I clienti domandano contatto con il territorio e mobilità locale. A Londra è persino sorto un glamping sul tetto di un albergo. Tanti nuovi trend e offerte da comunicare e da mettere in campo per attrarre nuovi clienti”.

La decisione si inserisce nel progetto di Klm di ridurre i quattro voli giornalieri ancora operati tra le due città. L'estensione del prodotto aereo/ferroviario sarà disponibile dal 26 marzo.\r

\r

Questa espansione della capacità segue il progetto pilota Klm-Thalys (da luglio a ottobre 2022), quando la compagnia aerea aveva sostituito uno dei suoi voli giornalieri tra Amsterdam e Bruxelles con un servizio ferroviario. \r

\r

Klm sostiene da tempo il Piano d'azione olandese per i servizi ferroviari e aerei, volto a migliorare i viaggi internazionali in treno come alternativa all'aereo per sei destinazioni prioritarie (Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino). Il Piano d'azione è stato redatto alla fine del 2020 dall'Aeroporto di Amsterdam Schiphol, dall'operatore della rete ferroviaria olandese ProRail, da Klm e da NS Dutch Railways. L'approccio del vettore alla sostenibilità si concentra sulla riduzione delle emissioni e dell'impatto acustico, e il continuo sviluppo del prodotto aereo/ferroviario fa parte di questi sforzi.","post_title":"Klm aumenta la capacità posti sui collegamenti in treno (Thalys) fra Amsterdam e Bruxelles","post_date":"2023-02-27T14:16:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677507386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440292","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' Greg Smith il nuovo presidente del consiglio d'amministrazione di American Airlines: ufficialmente in carica dal prossimo 30 aprile, raccoglierà il testimone da Doug Parker.\r

\r

\"La transizione del nostro ceo è stata impeccabile grazie all'ottimo lavoro di Robert Isom, del suo team e del nostro consiglio di amministrazione - ha dichiarato Parker - Ora è il momento giusto per la transizione del nostro presidente e siamo fortunati ad avere Greg Smith in grado di assumere questo ruolo. Greg ha dato un contributo eccezionale da quando è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di American, e la sua forte conoscenza dell'industria aeronautica e la sua esperienza decennale di leadership saranno preziose per il futuro\".\r

\r

Smith (nella foto) è entrato a far parte del consiglio di amministrazione di American nel gennaio 2022 dopo una carriera di oltre 30 anni presso The Boeing Company. Di recente è stato vicepresidente esecutivo e direttore finanziario di Boeing, alla guida delle organizzazioni Enterprise Operations, Finance, Strategy e Shared Services dell'azienda. Ha gestito le attività finanziarie complessive di Boeing e ha avuto la supervisione dei team di produzione, operazioni, supply chain, qualità e gestione dei programmi dell'azienda.","post_title":"American Airlines sceglie Greg Smith quale nuovo presidente del consiglio di amministrazione","post_date":"2023-02-27T13:32:58+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["nofascione"],"post_tag_name":["nofascione"]},"sort":[1677504778000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440294","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"","post_title":"Travel Open Day Hospitality: Iscriviti alla prima tappa di Urbino!clicca qui","post_date":"2023-02-27T13:32:48+00:00","category":["travel-comunica"],"category_name":["Travel Comunica"],"post_tag":[]},"sort":[1677504768000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440285","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo open air conferma il proprio trend di crescita per il 2022: un settore che si è avvantaggiato molto della ripresa post Covid, con risultati che vanno oltre i numeri del 2019. “Il comparto sta vivendo una fortissima crescita già da diversi anni legata soprattutto alla domanda straniera - sottolinea il presidente nazionale di Faita-Federcamping, Alberto Granzotto, in occasione di un panel ad hoc alla Bit -: dalla Germania si registrano in particolari incrementi a doppia cifra. I dati testimoniano una ricerca di qualità crescente. Ma chi non ha mai fatto una vacanza all’aria aperta, vive ancora i pregiudizi del passato. Questo ci impone una forte campagna di comunicazione per far conoscere l’evoluzione del prodotto sia nella parte mobile, sia nella parte fissa. Una sfida importante. Stiamo inoltre lavorando molto sul digitale e questo sta determinando l’avvicinamento di nuova clientela”.\r

\r

Valori come la sostenibilità ambientale, l’accoglienza e l’accessibilità degli ospiti sono importanti per l'open air e spingono in un’unica direzione, verso un prodotto di sempre maggiore qualità. “In questi ultimi due anni abbiamo lavorato per migliorare i nostri servizi, forti del fatto che l’open air ha nel suo dna la natura: una caratteristica che in epoca Covid ha rassicurato molto i nostri ospiti - aggiunge la chief marketing officer di Human Company, Valentina Fioravanti. Da Vacanze nel Cuore, specialista in glamping, arriva invece la testimonianza di una nuova tendenza: la richiesta di servizi e qualità esclusivi nel camping. Il suo fondatore Loek Van De Loo, attivo da 40 anni nel settore, spiega come dal primo camping sul lago di Garda nel 1978 si sia oggi passati al primo glamping in Toscana nel 2018. “Stiamo lavorando allo sviluppo di prodotti nuovi che attirino nuovi clienti. Nei nostri Wow, le principali attrattive sono location, privacy, integrazione col territorio, strutture immerse nella natura, adatte ai bambini, ecosostenibilità... I valori sono cambiati. I clienti domandano contatto con il territorio e mobilità locale. A Londra è persino sorto un glamping sul tetto di un albergo. Tanti nuovi trend e offerte da comunicare e da mettere in campo per attrarre nuovi clienti”.","post_title":"L'open air cambia pelle: più qualità e prodotti inediti per attirare nuovi clienti","post_date":"2023-02-27T13:00:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677502809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440271","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Thailandia chiama il trade a raccolta: tornano infatti i roadshow organizzati dall'Ente nazionale per il turismo con una prima tappa in programma il prossimo 14 marzo a Milano (The Westin Palace, Piazza della Repubblica, 20). Saranno presenti 25 albergatori selezionati che arriveranno dal Paese del sorriso per incontrare 25 tour operator italiani nel corso di un evento che inizierà alle 14.30 del pomeriggio con delle brevi presentazioni per poi passare al focus principale della giornata gli incontri one to one, per terminare con l’estrazione dei premi messi a diposizione sia dagli alberghi che dalle 4 compagnie aeree presenti Cathay Pacific, Emirates, Qatar Airways e Turkish Airlines. \r

\r

“Siamo convinti – commenta il marketing manager Sandro Botticelli – che la formula del roadshow sia alla base della nostra crescita e la nostra intenzione è di puntare sempre più su questa formula. Causa Covid mancavamo da 5 anni. Un’eternità. Questo momento di incontro deve essere il punto di partenza di una rinnovata ed essenziale partnership tra due key players fondamentali della filiera turistica: ‘l’operatore italiano e l’albergo thailandese’. Stiamo coinvolgendo nuovi tour operator. Last but not least non ci può essere un pacchetto turistico senza il supporto delle compagnie aeree e siamo orgogliosi di poter ospitare al nostro evento 4 dei più importanti vettori operanti dal mercato italiano.”\r

\r

Tour operator partecipanti: Alidays, Aliviaggi, Alpitour, Belltravel, Caledoscopio, Combo Tour, Etnia Travel, Futurviaggi, Girovagando. Go Asia, Going, Idee per viaggiare, Karisma, Kibo, Mapo Travel, Viaggi del Mappamondo, Mosaico, Naar, Viaggi del Firmamento, Quicky, Travel World Escape, Tibi World, Viaggi Idea, Yara Tours, Mistral Tour.","post_title":"La Thailandia incontra gli operatori italiani: il roadshow parte da Milano il 14 marzo","post_date":"2023-02-27T11:50:06+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677498606000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440276","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Invece Airbnb è esente da Iva. Non se ne capisce il motivo, ma è così. Non si paga per la mediazione. Né dichiarare ciò che ha fatturato il fornitore per conto del quale opera Airbnb o piattaforme simili. \r

\r

La Commissione europea sta elaborando una riforma del regolamento per addebitare questa imposta alla piattaforma americana, anche se, cosa più importante, ciò consentirà di conoscere tutta la sua fatturazione e, soprattutto, quella delle sue case, che avranno terminato il regime fiscale opachi in cui vive che è senza tema di smentite uno dei punti neri per il fisco.\r

\r

Bruxelles intende riformare l'Iva per tassare la commercializzazione dei servizi turistici, obbligando le piattaforme che agiscono da intermediari a farsi carico dell'Iva dovuta sulla transazione.\r

\r

Il progetto prevede che la piattaforma debba detrarre l'importo dell'Iva che deve andare all'host, proprietario della casa. Le piattaforme non vendono il prodotto, ma vendono per conto del proprietario che dovrebbe poi dichiarare il proprio reddito.\r

\r

Questa nuova norma, come pubblicata da L'Echo Touristique, escluderà le agenzie di viaggio che continueranno come prima, con un regime Iva specifico.\r

\r

La piattaforma, secondo questo provvedimento europeo, non avrebbe diritto a beneficiare di alcuna esenzione applicabile alla transazione.\r

\r

Questa misura non è ancora entrata in vigore e dovrebbe essere pronta entro il 1° gennaio 2025.","post_title":"La Commissione europea vuole (finalmente) far pagare l'Iva a Airbnb","post_date":"2023-02-27T11:38:48+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677497928000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440269","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440273\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Franco Gattinoni[/caption]\r

\r

Dalla crisi generata dalla pandemia il gruppo Gattinoni è uscito non solo indenne ma addirittura rafforzato, grazie agli investimenti perseguiti. A metà del 2022 ha portato a compimento l’acquisizione del 100% di Robintur Travel Group (la capogruppo Robintur e le numerose società controllate), diventando uno dei più importanti player turistici italiani leader nei settori travel, business travel ed eventi.\r

\r

Il gruppo ha chiuso il 2022 con un fatturato di 492 milioni di euro, e 1.183 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali. Si prevede che l’imminente chiusura ufficiale del bilancio (esercizio 1° gennaio – 31 dicembre 2022) evidenzi anche risultati finali positivi, malgrado il 2022 sia stato un anno ancora caratterizzato da molte incertezze e da una ripresa reale commerciale solo avvenuta nel mese di aprile, post crisi pandemica.\r

\r

Nonostante le ben note condizioni congiunturali, il Gruppo Gattinoni ha costantemente investito ai fini della crescita, in termini di acquisizioni societarie, tecnologia, risorse umane e prodotti. Gli obiettivi per l’anno 2023 sono di raggiungere 636 milioni di euro come fatturato di gruppo e 1.473 milioni di euro come valore gestito di contratti commerciali.\r

\r

«In controtendenza in questi anni molto complessi e di crisi abbiamo continuato a investire fortemente in tecnologia, personale e sviluppo. Oggi il gruppo è grande, sano, ramificato, forte dei valori che nel tempo non sono cambiati ma anzi si sono rafforzati - ha commentato Franco Gattinoni, presidente Gruppo Gattinoni -. Visioni, progetti di crescita ambiziosi, sinergie, un concetto di imprenditorialità sempre proiettato verso il futuro. Nel 2022 il business si è sviluppato da aprile, i numeri consuntivi sono perciò di tutto rispetto e siamo molto soddisfatti considerando un esercizio spalmato su 9 mesi anziché 12. Con la chiusura del bilancio 2022 prevediamo anche risultati finali positivi. Rispetto agli obiettivi per l’anno 2023 il mese di gennaio segna già un superamento del 15%, ci auguriamo nella prosecuzione di questo trend. Uno dei nostri punti di forza è la coesione fra risorse umane; il riassetto societario e le modifiche che interverranno puntano ad ottimizzare, valorizzando le competenze e lo spirito di squadra che anche il mercato ci riconosce».\r

Robintour\r

L’acquisizione di Robintur a giugno 2022 e della galassia di società collegate ha comportato lo studio di una riorganizzazione societaria del Gruppo Gattinoni che verrà attuata pienamente fra il 2023 e il 2024 e che porterà ad una semplificazione e razionalizzazione; alla holding capogruppo Gattinoni & Co faranno capo solo tre società distinte dedicate al Travel (prodotto e agenzie), al Business Travel e agli Eventi così da rendere anche più chiare e riconoscibili le attività delle diverse aree di business del Gruppo.\r

\r

In linea con il nuovo sociogramma è in atto una riorganizzazione manageriale e dello staff direttivo, ai fini di rafforzare le singole business unit e strutturarle al meglio. Il direttore generale Sergio Testi assumerà un ruolo più strategico e di coordinamento delle tre aree di business.\r

\r

Il riassetto strategico e operativo è essenziale, perché coinvolge un numero significativo di risorse umane; il Gruppo Gattinoni conta infatti oggi 800 fra dipendenti e collaboratori; nell’ultimo trimestre sono state confermate 80 nuove assunzioni a cui ne seguiranno altre nei prossimi mesi. Si convalida quindi l'impegno del gruppo di investire e valorizzare le proprie risorse potenziando gli staff, a fronte dell’andamento positivo di tutte le business unit. Impegno che si è mantenuto anche durante la pandemia, grazie anche agli ammortizzatori sociali che hanno permesso di non disperdere il patrimonio umano del gruppo.\r

Le sedi\r

Attualmente il gruppo Gattinoni si compone di 8 sedi: gli hub di Milano, Torino insieme alla sede di Bologna, sono le principali, cui si aggiungono le sedi operative di Monza, Lecco, Rimini, Roma e, novità 2023, Treviso.\r

\r

Relativamente al network di agenzie di viaggio, Gattinoni è il Gruppo in Italia con il maggior numero di agenzie di proprietà, 120 in totale a cui si aggiungono le 1.407 affiliate, per un totale di 1.527 agenzie in tutto il territorio nazionale. Le agenzie saranno oggetto di un progetto di rebranding che partirà dai punti vendita di proprietà e si completerà nel corso del 2023. Il progetto avrà al centro il nuovo logo Gattinoni Travel azzurro che identificherà le Gattinoni Travel Store, mentre per le agenzie affiliate si svolgerà entro il 2023 con una rivisitazione delle vetrofanie dei punti vendita\r

\r

Lo sviluppo del Gruppo Gattinoni in termini di volumi e di risorse non prescinde da valori di sostenibilità ambientale. Nel 2022 ha scelto di impegnarsi per diventare azienda Carbon Neutral, insieme alla startup Up2You, azienda B Corp fra le uniche 3 in Italia autorizzate a ritirare e gestire Carbon Credit VCS attraverso progetti certificati internazionalmente e su Blockchain; il progetto Carbon Neutral interesserà tutte le business unit del Gruppo e procederà per step. Oltre al percorso, in termini di viaggi, fiore all’occhiello del 2023 saranno i tour carbon neutral, che spiccheranno all’interno della programmazione; i tour carbon neutral, già disponibili nelle agenzie di viaggio Gattinoni, saranno a breve disponibili in vendita anche online sul sito gattinonitravel.it.\r

\r

","post_title":"Gruppo Gattinoni: fatturato 2022 a 492 milioni di euro. Obiettivo 2023 636 milioni","post_date":"2023-02-27T11:24:37+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1677497077000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440259","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Boeing ha nuovamente sospeso le consegne dei B787, già fermate per diversi mesi nel 2021 e nel 2022 per difetti. La decisione è per esaminare meglio una parte della fusoliera, ha dichiarato l’agenzia statunitense che supervisiona l’aviazione (Faa). L’agenzia ha dichiarato di essere al lavoro con il costruttore statunitense di aeromobili «per determinare quali azioni potrebbero essere necessarie per gli aeromobili consegnati di recente» e che le consegne non riprenderanno fino a quando la Faa non avrà accertato che il problema è stato risolto.\r

\r

La produzione di nuovi aeromobili non ha quasi superato il numero di uno al mese, soprattutto a causa dei continui problemi della catena di approvvigionamento. Secondo Aviation Week Network's Fleet Discovery, Boeing non ha consegnato un nuovo 787 dal 26 gennaio. A gennaio sono stati consegnati ai clienti solo tre 787, dopo una media di circa sette al mese tra settembre e dicembre 2022, i primi quattro mesi completi dopo la ripresa delle consegne ad agosto.","post_title":"Boeing: interrotte nuovamente le consegne dei 787 Dreamliner","post_date":"2023-02-27T10:50:32+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677495032000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440251","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un'impresa che integra nel proprio oggetto sociale, oltre agli obiettivi di profitto, lo scopo di avere un impatto positivo sulla società e sulla biosfera. La corporate startup di viaggi dedicata ai giovani under 30 del gruppo Alpitour, Utravel, è diventata una società benefit. La novità verrà declinata sostanzialmente in due direzioni: favorire lo sviluppo economico e la crescita sociale delle comunità presenti nelle destinazioni trattate, attraverso collaborazioni con onlus, local partner e altre realtà; favorire la crescita personale e professionale delle nuove generazioni e dei giovani viaggiatori, tramite la creazione di occasioni di incontro e confronto tra culture.\r

\r

Nata quattro anni fa dall’intuizione di due giovani dipendenti di Alpitour, Gianluca Di Donato e Carlotta Gaddo, oggi Utravel è un vero proprio brand di riferimento per i viaggiatori under 30, che ha come obiettivo quello di proporre un nuovo format di viaggio, trasformando la vacanza in un’avventura fatta di incontro e crescita personale. “Ci rivolgiamo alle future generazioni perché il mondo straordinario che noi tutti abitiamo sarà il loro e va vissuto ed esplorato con responsabilità - spiega lo stesso Di Donato, ceo della società -. Crediamo in una generazione di esploratori appassionati e siamo convinti che partenza sia sinonimo di avventura, incontri, condivisione, dialogo e, quindi, crescita”.\r

\r

Con oltre 30 destinazioni, Utravel ha già accompagnato in giro per il mondo più di 15 mila ragazzi. Le esperienze proposte consentono di vivere il viaggio in modo immersivo, da veri local. Per citarne solo alcune: imparare la lingua swahili in una scuola di Zanzibar con l’aiuto di un maestro locale; visitare mercati, villaggi e botteghe in Kenya a bordo di un tuk tuk insieme a una guida keniota; vivere la vita di villaggio tra casette colorate, vicoli e negozietti o trascorrere una giornata in campagna in compagnia di un'autentica famiglia del luogo, immersi nella natura incontaminata della Repubblica Dominicana. Tra le soluzioni offerte da Utravel, quella che meglio rispecchia questo modello turistico è il Club: si seleziona un hotel come punto di partenza per tutte le attività che si vivono durante la vacanza, ma poi ogni viaggiatore può scegliere liberamente le esperienze che desidera fare, contando sempre sull’appoggio del Guru, la figure di riferimento per gli Utravelers prima, durante e dopo il viaggio, che fornisce suggerimenti e consigli per vivere la destinazione nel modo più autentico.\r

\r

Sono tanti i progetti di Utravel per il futuro: nel corso del 2023, alle già oltre 30 destinazioni attuali sparse in tutto il mondo, si aggiungeranno nuove mete nel Sud-Est Asiatico e in Sud America. Per facilitare l’esperienza digitale dei viaggiatori nei prossimi mesi verrà poi lanciata l’app di Utravel, che consentirà di avere a portata di click tutte le attività da vivere con il local partner e/o quelle che hanno un impatto positivo, sociale o legato alla valorizzazione del territorio, sulla destinazione. Queste informazioni verranno quindi integrate con un ulteriore approfondimento rispetto agli obiettivi di sviluppo sostenibile di riferimento. Infine, per rendere il viaggio sempre più vero e originale, Utravel sta lavorando per ampliare la rete di local Guru nelle varie mete in giro per il mondo.","post_title":"La startup di Alpitour per gli under 30, Utravel, diventa società benefit","post_date":"2023-02-27T10:29:36+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1677493776000]}]}}