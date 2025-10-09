Kerzner International annuncia il primo Siro Hotel negli Usa, a Miami Kerzner International Holdings Limited annuncia la firma di Siro Brickell, Miami, il primo hotel a marchio Siro negli Stati Uniti, che includerà anche esclusive branded residences. L’apertura è prevista per il 2030 nel cuore del quartiere di Brickell, una delle aree più dinamiche di Miami, crocevia di business, cultura e benessere. Il nuovo progetto segna una tappa importante per il brand SIRO, che dopo il debutto di Siro One Za’abeel a Dubai (2024) e Siro Boka Place in Montenegro (2025), continuerà la sua crescita globale con aperture già annunciate a Los Cabos (2027), Riyadh (2028) e Tokyo (2029). Il lancio rafforza l’espansione internazionale di Kerzner e consolida la mission del brand, che punta a ridefinire l’ospitalità contemporanea attraverso un approccio incentrato su fitness, recupero fisico e benessere consapevole. «Il Gruppo Kerzner si è sempre distinto per lo spirito imprenditoriale e la ricerca costante di innovazione nell’ospitalità – ha dichiarato Philippe Zuber, ceo di Kerzner International –. SIRO è il nostro brand di rottura, pensato per una nuova generazione di viaggiatori che mette al centro benessere e performance. Miami rappresenta il palcoscenico ideale per questo progetto». Situato in Downtown Miami, l’hotel offrirà circa 180 camere e suite, 350 Siro Homes e spazi dedicati a fitness e recupero – il Fitness Lab e il Recovery Lab – all’interno di un edificio polifunzionale. Le Siro Homes, già introdotte a Boka Place, uniscono tecnologia, design e un forte senso di comunità per favorire uno stile di vita equilibrato. «Miami rappresenta un traguardo fondamentale per la crescita di Siro, e Brickell è la scelta naturale per il nostro primo progetto negli Stati Uniti – ha aggiunto Juan Aguilar, presidente Real Estate di Kerzner International –. Con SIRO Brickell vogliamo creare una destinazione che unisca ospitalità, residenze e benessere, stabilendo nuovi standard per la vita in città». Per la realizzazione del progetto, Kerzner collaborerà con le società 13th Floor Investments e Forse Holdings, entrambe con sede a Miami, che apporteranno la loro esperienza nello sviluppo di progetti immobiliari multifunzionali. «Brickell è ormai una delle destinazioni più vivaci a livello globale – ha commentato Arnaud Karsenti, managing principal di 13th Floor Investments –. È il luogo ideale per il debutto americano di SIro, un brand che saprà interpretare al meglio la vocazione internazionale di Miami». L’espansione negli Stati Uniti segue le aperture previste del One&Only Moonlight Basin Resort in Montana (novembre 2025) e del nuovo progetto nella Hudson Valley, New York, confermando la strategia del gruppo nel proporre esperienze immersive e innovative per il futuro dell’ospitalità. Condividi

