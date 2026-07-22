Italy Family Hotels: il portale consolida la crescita del turismo family Il turismo family continua a dimostrare la propria solidità e capacità di crescita. I dati del primo semestre 2026 registrati da Italy Family Hotels – consorzio alberghiero in Italia interamente dedicato alle famiglie che conta più di 160 hotel specializzati in vacanze con bambini – confermano un andamento positivo del settore, con oltre 206.000 richieste di soggiorno generate dal portale tra gennaio e giugno, pari a un incremento del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2025. Crescono gli stranieri Pur restando il mercato italiano il principale bacino di riferimento, arriva al 33,2% del totale l’interesse delle famiglie straniere verso l’offerta family italiana. «Dietro questi numeri ci sono famiglie sempre più informate ma anche albergatori attenti – dichiara Alessandro Zaffi, presidente di Italy Family Hotels -. Per noi innovare significa disporre di strumenti per conoscere meglio gli ospiti. Vanno in questa direzione i nostri investimenti in Bino AI – il nuovo assistente intelligente integrato nel portale che mette la tecnologia al servizio delle famiglie ed è stato realizzato per il 60% con il contributo della Camera di Commercio della Romagna – e nel nuovo sistema di recensioni family, che offre alle famiglie uno strumento utile nella scelta della vacanza». (Chiara Ambrosioni) Condividi

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Intanto, il 2026 si delinea come un'annata complessa per la situazione geopolitica internazionale, ma «senza la necessità di fare drammi. Sul fronte leisure, la flessione registrata al momento dalle nostre adv è quantificabile in un 8%, ma il calo tende a diminuire mese dopo mese e luglio si sta muovendo positivamente. Il tutto compensato dal buon andamento del business travel, che al momento mette a segno un incremento anno su anno del 10-15%».","post_title":"Gruppo Uvet: Luca Patanè anticipa «risultati da record nel 2025»","post_date":"2026-07-22T12:10:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1784722251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519425","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Acquisizioni per 370 milioni di euro, di cui 200 milioni legati a progetti di riconversione immobiliare e quasi l’80% degli investitori istituzionali, dei private equity e dei family office pronti a aumentare la propria esposizione sugli hotel italiani nei prossimi 12-24 mesi. Sono i dati che emergono dall’ultimo report di JLL Italia su \"Italian Hotel Investment Outlook and Strategy Survey\" e che portano Confindustria Alberghi a esprimere grande soddisfazione per un interesse che non riguarda più solo le grandi città, ma si estende a nuove destinazioni, dal Lago di Como alla Sicilia, e che vede l’ingresso di capitali provenienti da Asia, Medio Oriente e Sud America.\r

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«Sono dati che confermano quanto il nostro Paese sia oggi al centro dell’attenzione degli investitori globali – dichiara Elisabetta Fabri, presidente di Confindustria Alberghi – e questo è un ottimo segnale per tutto il comparto turistico italiano. Ma proprio questa crescita di interesse deve spingerci a fare chiarezza su un punto: l’Italia è il primo Paese in Europa per numero di hotel, ma resta tra i mercati con la più bassa percentuale di penetrazione delle catene, con una prevalenza di strutture indipendenti e a conduzione familiare. È una ricchezza identitaria che va preservata, non ostacolata per evitare il rischio che la frammentazione del settore, unita a passaggi generazionali sempre più complessi, spinga molte imprese familiari a cedere il passo a capitali privi di qualsiasi legame con il territorio, anziché crescere e aggregarsi restando italiane».\r

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Per questo Confindustria Alberghi torna a sollecitare l’introduzione di una misura contro la frammentazione dimensionale delle imprese del settore: una norma che, attraverso la rivalutazione dei beni strumentali – materiali e immateriali, incluso l’avviamento – consentirebbe alle imprese alberghiere e termali di rafforzare i propri bilanci, attrarre capitali e affrontare i passaggi generazionali attraverso l’aggregazione.\r

Di contro\r

Fin qui Confindustria Alberghi. Non bisogna però sottovalutare il fatto che non si può mediante una legge cambiare la fisionomia di un settore. Sarebbe un input arrivato dall'alto che non ha niente a che fare con la storia delle imprese coinvolte. Secondo, c'è sempre il sospetto che dietro alle aggregazioni ci siano capitali esteri, per cui ciò che prima era italiano e frammentato, diventa aggregato ed estero. Consiglerei di non ripetere l'errore fatto con Autostrade, Telecom e via seguitando.\r

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Per quanto riguarda la mia posizione, per quello che vale, è che la frammentazione è il dna di un certo modo di fare albergo. E quel dna è solo nostro, direi di nonc ambiarlo.","post_title":"Confindustria Alberghi: bisogna aggregare. (Forse è meglio di no)","post_date":"2026-07-22T11:16:40+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1784719000000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519401","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Dolce Vita Orient Express in pista con l'Istanbul-Roma, un viaggio di cinque giorni e quattro notti che reinterpreta una delle tratte ferroviarie più iconiche d’Europa. Collegando lo storico crocevia di Istanbul con la Città Eterna, il nuovo percorso invita i passeggeri a vivere un modo di viaggiare più lento e immersivo, in cui il viaggio diventa parte integrante della destinazione.\r

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Attraversando l'Europa, il treno conduce i viaggiatori tra le strade storiche di Plovdiv e Sofia, nel cuore culturale di Timișoara, nell'eleganza imperiale di Vienna e tra i canali di Venezia, prima di raggiungere Roma. Lungo il tragitto, secoli di storia, arte e tradizioni gastronomiche prendono vita attraverso un ricco programma di esperienze accuratamente selezionate.\r

Tutta l'eleganza del Made in Italy\r

A bordo gli interni, ispirati all'eleganza del Made in Italy, coniugano raffinata artigianalità e comfort contemporaneo, mentre cabine curate in ogni particolare, eleganti salotti e un servizio altamente personalizzato creano un'atmosfera intima e raccolta. L'offerta gastronomica celebra la ricchezza delle tradizioni culinarie regionali, con menu ispirati ai territori attraversati.\r

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Il viaggio prosegue anche fuori dal treno grazie a un'esclusiva selezione di attività che offre un accesso privilegiato al patrimonio culturale, artistico ed enogastronomico di ogni destinazione. Dai centri storici riconosciuti patrimonio Unesco ai capolavori dell'architettura, dagli incontri con gli artigiani locali alle esperienze gastronomiche più autentiche, ogni tappa è stata progettata per favorire un contatto diretto con i luoghi e le comunità che rendono unico questo itinerario.\r

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","post_title":"La Dolce Vita Orient Express battezza l'Istanbul-Roma","post_date":"2026-07-22T10:10:17+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1784715017000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519361","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519362\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Amin Mohamed Merali con Nicole Rivano[/caption]\r

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Neptune Hotels inaugura il Neptune Serengeti Luxury Tented Camp, nuovo tassello della propria offerta dedicata ai safari in Africa orientale.\r

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Inaugurato nel dicembre 2025, la struttura entra a far parte della Neptune Luxury Safari Collection, completando una proposta che unisce ospitalità di alto livello e immersione nella natura dei più celebri ecosistemi africani.\r

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Situato nel cuore del parco nazionale del Serengeti, in Tanzania, il Neptune Serengeti Luxury Tented Camp propone un’esperienza safari di alta gamma che combina il fascino del soggiorno in tenda con il comfort e i servizi di un lodge di lusso. La struttura dispone di 20 tende luxury di circa 180 metri quadrati.\r

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«Con l'apertura del Neptune Serengeti Luxury Tented Camp completiamo la nostra offerta di esperienze safari nell'Africa orientale, offrendo ai nostri ospiti un nuovo modo di vivere il Serengeti con il perfetto equilibrio tra autenticità, comfort e servizi di alto livello - dichiara Nicole Rivano, international sales manager di Neptune Hotels -. È una proposta che si integra con i nostri resort mare, consentendo anche al mercato italiano di costruire itinerari esclusivi tra safari e oceano».\r

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Il concept del Neptune Serengeti nasce dall’equilibrio tra autenticità e comfort: un safari capace di restituire il senso del luogo senza rinunciare agli standard dell’ospitalità internazionale.\r

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Tra le esperienze proposte, le tradizionali game drive alla scoperta della fauna selvatica in vetture fuoristrada 4x4, bush breakfast e bush dinner nella savana, oltre a trattamenti wellness e ristorazione raffinata, realizzata con materie prime “from farm to table”. Inoltre, è certificata vegan e annovera un ristorante dedicato alla cucina vegana, The Sweetwater À La Carte Restaurante.\r

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Con l’apertura del nuovo camp, Neptune Hotels raggiunge oggi otto strutture complessive: cinque beach resort tra Zanzibar, Diani e Mombasa e tre strutture dedicate ai safari, con il Neptune Ngorongoro Luxury Lodge, il Neptune Mara Rianta Luxury Camp in Kenya e il nuovo Neptune Serengeti Luxury Tented Camp in Tanzania.\r

Combinati mare-natura\r

Per il mercato italiano, il Neptune Serengeti rappresenta un’opportunità per costruire itinerari combinati tra natura e mare: un’esperienza safari in uno dei parchi più iconici dell’Africa, con una posizione privilegiata per vivere lo spettacolo della Grande Migrazione del Serengeti. La struttura, caratterizzata da dimensioni contenute e da un servizio altamente personalizzato, è ideale per chi cerca privacy, flessibilità e un soggiorno esclusivo, facilmente abbinabile a una vacanza balneare nei resort Neptune di Zanzibar.\r

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Il soggiorno al Neptune Serengeti Luxury Tented Camp è proposto in formula all inclusivei. Il resort comprende una spa che propone trattamenti e rituali ispirati al contesto naturale africano, una piscina e una palestra con vista sul bush.\r

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Per Neptune Hotels la sostenibilità non è soltanto un principio, ma un elemento integrato nel modello di ospitalità del gruppo. Nei lodge e nei tented camp l’energia solare da fonti rinnovabili contribuisce a ridurre il consumo di combustibili fossili e l’impronta ambientale delle strutture. Sistemi di riciclo e gestione responsabile delle risorse idriche favoriscono il risparmio dell’acqua, mentre l’eliminazione della plastica monouso, attraverso l’introduzione di bottiglie in vetro riutilizzabili, rappresenta un ulteriore passo verso una gestione più attenta delle risorse.\r

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Neptune Hotels privilegia ingredienti freschi provenienti dal territorio e sostiene pratiche agricole più rispettose dell’ambiente nelle comunità circostanti. Ogni iniziativa è orientata a ridurre l’impatto delle attività turistiche, con l’obiettivo di offrire un’esperienza safari di alto livello capace di coniugare comfort e attenzione alla tutela dell’ecosistema.","post_title":"Neptune Hotels in Tanzania con il nuovo Serengeti Luxury Tented Camp","post_date":"2026-07-22T10:00:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784714425000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519380","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Emirates pioniera quando si tratta di innovare il modo di viaggiare: la compagnia di Dubai ha introdotto, prima al mondo, il poggiatesta U-Dream, dedicato ai passeggeri di economy class e in grado di garantire un livello di sostegno e comfort a bordo decisamente nuovo. \r

U-Dream è una soluzione regolabile in più direzioni, progettata per offrire un supporto completo a testa e collo durante il riposo o i momenti di relax. Sarà installato sui sedili di economy class di tutti gli A350 Emirates e sulla maggior parte degli A380 e dei Boeing 777 della flotta. \r

Integrato nell’innovativo sedile Z400 di Safran Seats sviluppato per Emirates, il poggiatesta in pelle è imbottito e dotato di ali laterali flessibili che possono essere ripiegate verso l’interno per avvolgere delicatamente testa e collo. Questo permette ai passeggeri di mantenere una posizione più confortevole durante il sonno, evitando che la testa cada in avanti o lateralmente. Il poggiatesta può inoltre essere regolato verticalmente e inclinato per adattarsi a passeggeri di diverse altezze e corporature, offrendo un comfort personalizzato per tutta la durata del viaggio.\r

U-Dream è stato sottoposto a test indipendenti e verificato per soddisfare i rigorosi standard di sicurezza aeronautica dell’Agenzia dell’Unione europea per la sicurezza aerea.\r

«Abbiamo trovato un modo per migliorare significativamente l’esperienza dei passeggeri di Economy Class, in particolare di coloro che viaggiano su tratte a lungo raggio - ha spiegato il presidente della compagnia, Tim Clark -. U-Dream cambia il modo di vivere il riposo a bordo per chi desidera dormire durante il volo, offrendo un supporto completo a testa e collo. Non saranno più necessari i cuscini da viaggio per il collo. Questa rappresenta un’ulteriore innovazione che dimostra il nostro impegno verso i clienti e consolida la nostra economy class come un punto di riferimento nel settore».\r

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[gallery ids=\"519383,519384,519385\"]","post_title":"Emirates: nell'economy lungo raggio debutta l'innovativo poggiatesta U-Dream","post_date":"2026-07-22T09:00:41+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784710841000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519346","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Four Seasons Hotel Mykonos, sulla baia di Kalo Livadi, accoglie i suoi primi ospiti per la stagione estiva inaugurale. «Con l’apertura del secondo Four Seasons in Grecia, che si aggiunge al nostro hotel di Atene, presentiamo una nuova espressione di lusso su una delle isole più iconiche del Mediterraneo - afferma Rainer Stampfer, Four Seasons president, global operations, hotels and resorts -. In collaborazione con Agc Equity Partners, abbiamo creato un’esperienza capace di preservare l’ambiente circostante attraverso un design attento e rispettoso, combinando il calore dell’ospitalità greca con il servizio personalizzato che da sempre contraddistingue Four Seasons».\r

L'hotel\r

Progettato dal celebre architetto greco Nicos Valsamakis, l’hotel si sviluppa su un’area di sei ettari a picco sul mare, reinterpretando lo stile di un tradizionale villaggio di Mykonos e offrendo viste panoramiche sul Mar Egeo. «Four Seasons Mykonos racchiude il fascino autentico che rende quest’isola così speciale - aggiunge il general manager Ryan Grande -. Offriamo agli ospiti il meglio di due mondi: la possibilità di rilassarsi completamente oppure di esplorare l’energia dell’isola seguendo i propri ritmi».\r

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Con le sue 94 camere, suite e ville, molte dotate di piscina privata, Four Seasons Hotel Mykonos offre un’esperienza di soggiorno sofisticata e rilassata, dove il comfort contemporaneo incontra dettagli ispirati all’identità locale. Four Seasons ha inoltre annunciato un nuovo progetto in arrivo a Porto Heli, nella baia di Hinitsa.\r

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(Chiara Ambrosioni)\r

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La Carta delinea una serie di priorità fondamentali che, secondo il settore, consentiranno di sbloccare il potenziale economico del settore e rafforzare la posizione dell’India come una delle principali destinazioni turistiche mondiali. Il Paese punta di fatto a portare fino al 10% il contributo del turismo al Pil, nonché a far crescere gli arrivi di turisti stranieri dagli attuali 10 milioni a 100 milioni entro il 2047.\r

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Il documento include raccomandazioni rivolte al governo centrale e a quelli statali, tra cui il riconoscimento dello status di settore infrastrutturale all’industria del turismo, il lancio di una campagna globale dedicata alla promozione turistica sotto il marchio “Incredible India”, l’ampliamento dell’accesso al visto elettronico e la semplificazione delle procedure di ingresso per i viaggiatori internazionali.\r

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«Dopo la pandemia, la crescita del turismo interno è stata fenomenale - ha evidenziato Puneet Chhatwal, presidente di Faith -. Ma siamo ancora lontani dal realizzare appieno il potenziale dell’India come destinazione dei flussi turistici internazionali: questa è la vera sfida. I quasi 10 milioni di visitatori stranieri che accogliamo attualmente non rispecchiano il nostro potenziale. Pensiamo che la sola Parigi attira circa 25 milioni di turisti internazionali all’anno. Misure quali il riconoscimento dello status di infrastruttura al settore turistico consentiranno alle imprese di accedere al credito a tassi più competitivi, favorendo una crescita e investimenti più rapidi».\r

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Secondo l’India Tourism Data Compendium 2025 del ministero del turismo, il contributo del turismo al Pil nazionale si attesta al 5,22% (impatto totale), con un contributo diretto pari al 2,72%.\r

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La Faith ha esortato il governo ad accelerare lo sviluppo delle 50 destinazioni turistiche annunciate in precedenza. Ha inoltre chiesto un aumento degli investimenti nelle infrastrutture turistiche, tra cui la connettività dell’ultimo miglio, i centri congressi, i servizi lungo le vie di transito, i terminal crocieristici e le infrastrutture digitali. ","post_title":"India: l'industria turistica chiede riforme e investimenti per aumentare i flussi internazionali","post_date":"2026-07-21T12:52:30+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1784638350000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519335","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Melià Hotels International ha annunciato ufficialmente che la sua controllata, la società portoghese Ilha Bela Gestao e Turismo, ha deciso di cessare i propri servizi di gestione e marketing alberghiero a Cuba a partire dal 24 luglio 2026, secondo quanto riportato in un comunicato stampa diffuso questa mattina.\r

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La decisione, come si legge su Hosteltur, «risponde alle persistenti difficoltà operative, legali, economiche e finanziarie che hanno inciso sul contesto del Paese e che impediscono di garantire condizioni minime di stabilità per lo sviluppo dell'attività».\r

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L'azienda sottolinea di «stare lavorando per garantire una transizione ordinata e responsabile , minimizzando il più possibile l'impatto sui vari soggetti coinvolti nell'operazione, tra cui dipendenti, clienti, fornitori e partner locali, mantenendo una comunicazione trasparente con tutti loro in ogni momento, e sta inoltre valutando, nel rispetto del principio di prudenza, le ripercussioni finanziarie di questa decisione».\r

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Meliá ha inoltre voluto «esprimere la propria gratitudine a tutte le persone e le entità che hanno fatto parte del suo percorso a Cuba nel corso degli anni, nonché il rispetto e la considerazione che l'azienda nutre per il Paese».\r

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La catena alberghiera aveva già interrotto i rapporti con Gaviota, cessando di gestire 15 dei suoi hotel .\r

Numeri in calo\r

Cuba ha perso il 55,8% dei suoi visitatori internazionali nei primi quattro mesi del 2026, compresa una parte significativa dell'alta stagione turistica. Tra gennaio e aprile, l'isola ha accolto 328.608 viaggiatori stranieri, una cifra che conferma il declino di uno dei settori strategici per la sua economia. Le pressioni dell'amministrazione Trump , che ha emesso un ultimatum alle società straniere affinché liquidassero le attività che coinvolgevano il conglomerato militare Gaesa, proprietario di Gaviota, entro il 1° giugno, hanno portato al ritiro di Meliá da 15 dei suoi hotel e ora hanno determinato la sua chiusura definitiva a seguito del decreto presidenziale emesso dagli Stati Uniti a metà luglio, che ha sanzionato il Ministero del Turismo cubano, principale motore e promotore del settore sull'isola e proprietario degli altri gruppi alberghieri statali: Cubanacán , Gran Caribe e Islazul .\r

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","post_title":"Melià Hotels International chiude tutte le attività alberghiere a Cuba","post_date":"2026-07-21T12:49:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1784638171000]}]}}