Il Marocco punta ad un +20% di capacità ricettiva in vista del Mondiali 2030 Il Marocco intende aggiungere almeno 60.000 posti letto alla capacità ricettiva del Paese, pari a circa un quinto del totale attuale, in vista dei Mondiali di calcio 2030.

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«La scelta di sviluppare i collegamenti Genova–Olbia e Genova–Alghero nasce dall’analisi della domanda e dal confronto con gli operatori turistici e le realtà locali, che hanno evidenziato una forte esigenza di connessione tra la Liguria, con l’aeroporto di Genova, e la Sardegna - spiega il ceo della compagnia aerea, Gian Marco Vivado -. I dati confermano la presenza di una domanda particolarmente concentrata nel periodo estivo: per la tratta Genova–Olbia, nel 2025 circa il 54% del traffico annuale si è concentrato tra giugno e ottobre, con il solo mese di luglio che ha registrato circa 811.000 passeggeri rispetto ai circa 220 mila di aprile.\r

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«Su questa base abbiamo costruito un’offerta pensata per rispondere alle esigenze dei passeggeri e partner. La tratta Genova–Olbia ha registrato fin dall’avvio un significativo riscontro, anche grazie alle collaborazioni e alle convenzioni sviluppate con operatori del settore hospitality. Un modello che stiamo replicando anche su Alghero».\r

Formula volo più appartamento\r

In questa direzione nasce la collaborazione dedicata alla formula volo da Genova + appartamento nel Golfo degli Aranci, con tariffe convenzionate pensate per semplificare l'organizzazione della vacanza. «Un'iniziativa sviluppata insieme agli operatori del territorio che conferma l'approccio di Airidea: costruire i collegamenti a partire dalle richieste del mercato e sviluppare partnership capaci di generare valore anche per il comparto turistico».","post_title":"Airidea promuove i collegamenti sulle rotte da Genova per Olbia e Alghero","post_date":"2026-07-22T12:35:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784723722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519448","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La cultura è il principale motore del turismo italiano. Secondo il 22° Rapporto Annuale Federculture, nel 2025 i comuni a vocazione culturale e paesaggistica, appena 1.024 sui quasi 8.000 comuni italiani, pari al 13% del totale, concentrano il 63% di tutte le presenze turistiche nazionali.\r

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Il turismo complessivo raggiunge quota 476,4 milioni di presenze, con una crescita del 2,2% rispetto al 2024 e del 9,8% rispetto al 2019, confermandosi su livelli superiori a quelli pre-pandemia. A trainare il settore è soprattutto la componente internazionale, che supera il 55% del totale. Nei comuni culturali gli stranieri rappresentano il 58% delle presenze e arrivano al 73% nelle grandi città. All'interno dei territori culturali, quelli che combinano patrimonio artistico con offerta balneare, montana o naturalistica raccolgono il 33,5% delle presenze nazionali, mentre le grandi città si attestano al 21,6% e i comuni esclusivamente culturali al 7,8%.\r

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La maggiore attrattività dei territori culturali si riflette anche sugli indicatori economici. Secondo il Rapporto Federculture, nei grandi centri urbani, nei comuni a prevalente vocazione culturale e nei territori in cui l'offerta culturale si integra con quella balneare, montana o naturalistica, il reddito imponibile medio per contribuente raggiunge i 25.600 euro, un valore superiore dell'8,5% rispetto alla media nazionale di 23.600 euro. Nei comuni con altre caratteristiche turistiche, invece, il reddito medio si ferma a 22.000 euro, circa il 16% in meno rispetto ai territori a vocazione culturale. Un dato che, secondo Federculture, conferma il legame tra valorizzazione del patrimonio culturale, capacità di attrarre turismo e sviluppo economico dei territori.","post_title":"Il turismo in Italia è sinonimo soprattutto di cultura","post_date":"2026-07-22T11:43:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1784720619000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519442","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Il Marocco intende aggiungere almeno 60.000 posti letto alla capacità ricettiva del Paese, pari a circa un quinto del totale attuale, in vista dei Mondiali di calcio 2030.\r

Lo ha spiegato la ministra del turismo, Fatim-Zahra Ammor, mentre la destinazione nordafricana cavalca l’onda della popolarità derivante dal raggiungimento dei quarti di finale nell’ultima edizione dei Mondiali.\r

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Le autorità intendono sfruttare questa rinnovata attenzione per ottenere benefici duraturi per il settore turistico del Paese, che dà lavoro a centinaia di migliaia di marocchini e contribuisce per circa il 7% al Pil nazionale.\r

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«Consideriamo la Coppa del Mondo Fifa del 2030 come un acceleratore, non come un traguardo», ha dichiarato a Reuters la ministra del turismo. Il governo sta investendo oltre 190 miliardi di dirham (circa 20 miliardi di dollari) per costruire e potenziare la rete ferroviaria, stradale, aeroportuale, gli stadi e altre infrastrutture urbane in vista della competizione del 2030, di cui il Marocco è uno dei tre principali co-organizzatori insieme a Portogallo e Spagna.\r

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Anche l’aumento delle rotte aeree dall’Europa ha dato impulso al settore. La «prossima fase di crescita» si concentrerà sull’aumento degli arrivi dalla Cina, dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente attraverso una migliore connettività aerea, ha affermato Ammor.\r

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Tra le priorità del Paese c'è anche quella di diversificare le destinazioni turistiche oltre quelle tradizionali, come Marrakech e Agadir. Ciò significa, ad esempio, trasformare la capitale Rabat - con i suoi monumenti secolari, i musei e gli impianti sportivi - in un polo per eventi culturali, manifestazioni sportive e viaggi d’affari, ha sottolineato Ammor. «Dobbiamo realizzare investimenti che creino valore duraturo per il turismo marocchino».","post_title":"Il Marocco punta ad un +20% di capacità ricettiva in vista del Mondiali 2030","post_date":"2026-07-22T11:32:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1784719943000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La quinta tappa nazionale dei Blue Marina Awards 2026 approda venerdì 24 luglio al Marina Cala dei Sardi con il convegno “Marina Net-Zero: energia pulita, marina sostenibili e tutela del mare”.\r

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L’obiettivo è affrontare con un taglio operativo i temi che stanno ridisegnando il comparto: dalla tutela della biodiversità ai nuovi carburanti per lo yachting, dalle infrastrutture portuali sostenibili alla costruzione di reti e standard condivisi, fino al ruolo dello sport nella diffusione di una nuova cultura ambientale. \r

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Ad aprire il confronto sarà il panel “Pianeta Acqua”, dedicato al rapporto tra aree marine protette, biodiversità e nautica e alle regole, opportunità e responsabilità connesse alla fruizione sostenibile del mare.\r

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Spazio quindi al tema dell’energia pulita, con un approfondimento dedicato al biometanolo e agli e-fuels e al passaggio dalla ricerca scientifica alla loro applicazione concreta nello yachting.\r

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La terza sessione, intitolata “Marina ecosostenibili e rete dei porti”, sarà dedicata alle infrastrutture, agli standard e alla capacità di rendere scalabili le soluzioni per la sostenibilità della portualità turistica.\r

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Nel quarto panel si approfondirà il contributo della vela e delle comunità sportive alla diffusione di comportamenti responsabili e di una nuova cultura ambientale.\r

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«Per noi è motivo di orgoglio ospitare un appuntamento di rilievo nazionale che riunisce alcuni dei principali protagonisti della nautica italiana – sottolinea Simone Morelli, patron di Marina Cala dei Sardi – La sostenibilità rappresenta oggi una sfida concreta per tutto il comparto e crediamo che il confronto tra imprese, ricerca, istituzioni e mondo dell’associazionismo sia fondamentale per costruire il marina del futuro».\r

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I Blue Marina Awards®, di cui l'Associazione Nazionale dei Porti e Approdi Turistici, Assonat-Confcommercio è partner istituzionale, il RINA è l'ente terzo indipendente di valutazione e con la FIV - Federazione Italiana Vela tra i partner del percorso 2026, non rappresentano un semplice riconoscimento, ma un sistema tecnico-operativo nazionale di valutazione, misurazione e miglioramento dei porti e degli approdi turistici.\r

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«I Blue Marina Awards - aggiunge Walter Vassallo, fondatore e presidente dei Blue Marina Awards® - sono un percorso che accompagna i marina dalla qualità dichiarata alla qualità verificata, fornendo strumenti concreti per orientare investimenti, servizi e processi di sviluppo».\r

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«La sostenibilità - conclude il vice presidente Assonat-Confcommercio Antonello Gadau - rappresenta una delle principali direttrici di sviluppo della portualità turistica, chiamata oggi a evolvere attraverso un modello capace di coniugare efficienza energetica, tutela dell’ambiente marino e qualità dei servizi offerti a diportisti e territori. I Blue Marina Awards rappresentano un’importante occasione di confronto e crescita per il comparto, favorendo la condivisione di esperienze e strumenti concreti per accompagnare gli operatori verso modelli sempre più responsabili e misurabili. La sostenibilità deve infatti tradursi in scelte operative, investimenti e risultati verificabili, contribuendo alla costruzione di un nuovo modello di marina: più innovativo, competitivo e attento alla tutela del mare».","post_title":"Blue Marina Awards, a Cala dei Sardi focus su tutela del mare e marina sostenibili","post_date":"2026-07-22T11:17:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1784719053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519419","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riyadh Air eserciterà le opzioni per l’acquisto di altri 28 Boeing 787 Dreamliner: l'accordo, che riguarda l’esercizio della maggior parte delle opzioni previste dall’ordine effettuato dal vettore saudita nel 2023, comprende anche la conversione di 20 aeromobili nella variante più grande, il 787-10.\r

L’annuncio comprende anche un acquisto, finora non reso noto, di 11 di questi aerei widebody ad altissima efficienza. Una volta finalizzato anche l’acquisto dei restanti 17 aeromobili, il portafoglio ordini vincolanti di Riyadh Air salirà a 67 Boeing 787 Dreamliner.\r

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«L’impegno a confermare l’acquisto di altri 28 Boeing 787 Dreamliner e a introdurre il 787-10 rappresenta un’altra tappa significativa nel percorso di Riyadh Air verso l’obiettivo di collegare oltre 100 destinazioni internazionali entro il 2030, elemento chiave delle ambizioni della Vision 2030 del Regno - ha dichiarato il ceo della compagnia Tony Douglas -. L’introduzione del 787-10 rafforza la nostra capacità di soddisfare la crescente domanda di trasporto passeggeri e merci, garantendo al contempo la flessibilità operativa necessaria a sostenere gli ambiziosi piani di sviluppo del nostro network».\r

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Grazie all’impiego sia del 787-9 sia del 787-10, Riyadh Air potrà sfruttare i vantaggi di una flotta altamente standardizzata. I due modelli condividono infatti sistemi di cabina di pilotaggio, procedure di manutenzione e programmi di addestramento dei piloti, con benefici in termini di efficienza operativa e di un’esperienza di viaggio premium uniforme su tutta la rete della compagnia.\r

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La famiglia 787 Dreamliner offre i finestrini più grandi tra gli aerei commerciali, un maggiore livello di umidità in cabina, una pressurizzazione che simula una quota più bassa e avanzate tecnologie di rilevamento delle turbolenze: caratteristiche progettate per migliorare il comfort dei passeggeri.\r

L’introduzione del 787-10 riflette l’impegno di Riyadh Air a sviluppare una delle flotte più moderne, efficienti e sostenibili al mondo. In qualità di modello più grande della famiglia 787 Dreamliner, il 787-10 aumenterà la capacità della compagnia con 50 posti in più rispetto al 787-9, riducendo nel contempo il consumo di carburante e le emissioni del 25% rispetto agli aerei che andrà a sostituire.","post_title":"Riyadh Air a tutto Boeing: il vettore esercita l'opzione per acquistare altri 28 B787","post_date":"2026-07-22T10:40:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784716839000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519394","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519397\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Francesco di Cesare[/caption]\r

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Destagionalizzazione, overtourism, sostenibilità, intelligenza artificiale, governance delle destinazioni. Sono alcuni dei temi affrontati in \"Ma quale turismo. Riflessioni, considerazioni e qualche informazione su un fenomeno amato (e qualche volta odiato) da tutti\", il nuovo libro di Francesco di Cesare, presidente di Risposte Turismo, pubblicato da McGraw Hill.\r

Turista al centro\r

Il volume propone una riflessione sul turismo contemporaneo, invitando a superare slogan e letture semplificate di un comparto sempre più al centro del dibattito pubblico. Al centro dell'analisi di Di Cesare c'è una tesi precisa: riportare il turista al centro delle strategie di progettazione, gestione e promozione delle destinazioni, fino a definirlo il vero \"destination manager\". «Molte delle criticità oggi attribuite al turismo – osserva l'autore – non derivano dal fenomeno stesso, ma dalle difficoltà di governarne la crescita attraverso politiche gestionali e strumenti operativi adeguati».\r

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Frutto di oltre trent'anni di attività nel settore, il saggio affronta alcune delle principali sfide che interessano destinazioni, imprese e istituzioni: dalla destagionalizzazione alla delocalizzazione dei flussi, dal rapporto tra numero e qualità dei visitatori alla sostenibilità ambientale, passando per capacità di spesa, nicchie di mercato, applicazioni dell'intelligenza artificiale e formazione.\r

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Organizzato in tredici capitoli, il libro punta a riportare il confronto su dati, analisi e strumenti di lettura, con l'obiettivo di favorire decisioni più consapevoli in un'industria turistica chiamata a governare fenomeni sempre più complessi.","post_title":"\"Ma quale turismo\": Di Cesare ripensa il settore partendo dal turista","post_date":"2026-07-22T09:57:01+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["risposte-turismo"],"post_tag_name":["Risposte turismo"]},"sort":[1784714221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519390","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Turkish Airlines ha raggiunto un nuovo accordo con Cae per la fornitura di cinque simulatori di volo completi (Full Flight Simulators, Ffs) e di due dispositivi di addestramento al volo (Flight Training Devices, Ftd), con un’opzione per l’acquisto di ulteriori due Ffs.\r

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L’intesa, siglata durante il Farnborough Airshow, rafforza la strategia di Turkish Airlines volta ad ampliare la propria capacità di addestramento dei piloti e a potenziare l’infrastruttura dedicata alla formazione attraverso l’impiego delle più avanzate tecnologie del settore, in linea con il piano decennale di investimenti della compagnia a sostegno della crescita della flotta.\r

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L'accordo contribuirà inoltre allo sviluppo del nuovo Flight Training Center di ultima generazione della compagnia aerea, i cui lavori sono stati avviati lo scorso gennaio. Gli hangar destinati a ospitare i simulatori entreranno in funzione nel 2027, mentre il centro sarà completato e pienamente operativo nel 2028. \r

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«Mentre continuiamo a espandere la nostra flotta e il nostro network globale, investire nel rafforzamento della capacità di formazione dei piloti rappresenta una priorità strategica per sostenere la crescita di Turkish Airlines nel lungo periodo - ha dichiarato Murat Şeker, chairman of the board and executive committee di Turkish Airlines -. Questo accordo ci permetterà inoltre di rispondere alla crescente domanda di formazione generata dall'espansione delle nostre attività, continuando a offrire ai passeggeri il livello di qualità e affidabilità che si aspettano da Turkish Airlines».\r

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«Questo accordo conferma la solida e duratura collaborazione che ci lega a Turkish Airlines e la fiducia che la compagnia continua a riporre in CAE come partner strategico per lo sviluppo della formazione dei propri piloti. «Da oltre vent'anni affianchiamo Turkish Airlines nel suo percorso di crescita, supportandone le esigenze formative in continua evoluzione - ha affermato Matthew Bromberg, president and ceo di Cae -. Grazie a questa ampia gamma di dispositivi di simulazione per aeromobili Airbus e Boeing, continueremo a mettere a disposizione tecnologie di addestramento all'avanguardia e ad alta fedeltà, contribuendo a rafforzare la capacità formativa della compagnia, a garantire i più elevati standard di sicurezza e a sostenere i suoi ambiziosi piani di sviluppo nel lungo termine».","post_title":"Turkish Airlines: intesa con Cae per cinque nuovi simulatori di volo completi","post_date":"2026-07-22T09:41:01+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784713261000]}]}}