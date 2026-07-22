Starhotels: nel 2025 il miglior risultato economico di sempre Nel 2025 Starhotels ha registrato i migliori risultati economici della storia del gruppo. Il cda ha approvato il bilancio che indica ricavi pari a 340 milioni di euro, Ebitda di 108 milioni di euro e investimenti per oltre 64 milioni di euro. La crescita è stata sostenuta dal miglioramento della performance operativa dell’intero portafoglio, dall’espansione della domanda internazionale, dalla crescita del canale diretto e del programma loyalty I am Star e dalla valorizzazione degli investimenti effettuati negli ultimi esercizi. Il piano di investimenti Gli investimenti hanno riguardato l’acquisizione dell’Hermitage Hotel & Resort di Forte dei Marmi, di un nuovo albergo ad Anacapri – in corso di ristrutturazione, la cui apertura è prevista per il 2028 – e numerosi interventi di riqualificazione del portfolio, tra cui la riapertura dell’hotel Gabrielli a Venezia, il restyling dell’hotel d’Inghilterra a Roma e l’apertura dei Teatro Luxury Apartments di Firenze. L’obiettivo è incrementare nel tempo il valore patrimoniale degli asset e la loro capacità di generare redditività. Alla base di questo percorso c’è un principio rimasto invariato nel tempo: investire in hotel con una forte identità, valorizzarne la storia e accompagnarne l’evoluzione, creando valore duraturo per gli ospiti, i collaboratori e i territori. «Crescere, per noi, non significa semplicemente aggiungere nuovi hotel, ma creare valore duraturo attraverso progetti coerenti con la nostra identità e con il nostro modo di interpretare l’ospitalità. È questo approccio, fondato su disciplina e coerenza, che ci ha permesso di ottenere i risultati record del 2025 e che continuerà a guidare lo sviluppo di Starhotels negli anni a venire – commenta Elisabetta Fabri, presidente e a.d. di Starhotels -. I risultati confermano inoltre la validità delle scelte compiute in questi anni: migliorare continuamente l’esperienza dei nostri ospiti e continuare a investire nelle persone che ogni giorno la rendono possibile – oggi oltre 1.700 collaboratori, che trasformano la nostra visione in un modo di accogliere riconoscibile e autentico». Condividi

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Alla base di questo percorso c'è un principio rimasto invariato nel tempo: investire in hotel con una forte identità, valorizzarne la storia e accompagnarne l'evoluzione, creando valore duraturo per gli ospiti, i collaboratori e i territori. «Crescere, per noi, non significa semplicemente aggiungere nuovi hotel, ma creare valore duraturo attraverso progetti coerenti con la nostra identità e con il nostro modo di interpretare l'ospitalità. È questo approccio, fondato su disciplina e coerenza, che ci ha permesso di ottenere i risultati record del 2025 e che continuerà a guidare lo sviluppo di Starhotels negli anni a venire - commenta Elisabetta Fabri, presidente e a.d. di Starhotels -. I risultati confermano inoltre la validità delle scelte compiute in questi anni: migliorare continuamente l'esperienza dei nostri ospiti e continuare a investire nelle persone che ogni giorno la rendono possibile - oggi oltre 1.700 collaboratori, che trasformano la nostra visione in un modo di accogliere riconoscibile e autentico».\r

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","post_title":"Starhotels: nel 2025 il miglior risultato economico di sempre","post_date":"2026-07-22T14:36:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784731012000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519429","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il turismo family continua a dimostrare la propria solidità e capacità di crescita. I dati del primo semestre 2026 registrati da Italy Family Hotels - consorzio alberghiero in Italia interamente dedicato alle famiglie che conta più di 160 hotel specializzati in vacanze con bambini - confermano un andamento positivo del settore, con oltre 206.000 richieste di soggiorno generate dal portale tra gennaio e giugno, pari a un incremento del 5,2% rispetto allo stesso periodo del 2025.\r

Crescono gli stranieri\r

Pur restando il mercato italiano il principale bacino di riferimento, arriva al 33,2% del totale l'interesse delle famiglie straniere verso l'offerta family italiana. «Dietro questi numeri ci sono famiglie sempre più informate ma anche albergatori attenti - dichiara Alessandro Zaffi, presidente di Italy Family Hotels -. Per noi innovare significa disporre di strumenti per conoscere meglio gli ospiti. Vanno in questa direzione i nostri investimenti in Bino AI - il nuovo assistente intelligente integrato nel portale che mette la tecnologia al servizio delle famiglie ed è stato realizzato per il 60% con il contributo della Camera di Commercio della Romagna - e nel nuovo sistema di recensioni family, che offre alle famiglie uno strumento utile nella scelta della vacanza».\r

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(Chiara Ambrosioni)\r

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","post_title":"Italy Family Hotels: il portale consolida la crescita del turismo family","post_date":"2026-07-22T14:23:41+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1784730221000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519461","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Airidea promuove i collegamenti tra la Liguria e la Sardegna: per tutta la stagione estiva saranno disponibili le rotte Genova-Olbia e Olbia-Genova a 99 euro a tratta e Genova-Alghero e Alghero-Genova a 119 euro a tratta.\r

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I voli di andata e ritorno sulla tratta Genova-Olbia operano nelle giornate di lunedì e venerdì mentre i collegamenti di andata e ritorno tra Genova e Alghero sono operativi la domenica.\r

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Il prezzo del biglietto include bagaglio a mano fino a 8 kg, borsa personale, scelta del posto e snack a bordo. Per chi desidera viaggiare con un bagaglio più grande è disponibile anche il servizio di bagaglio in stiva con un supplemento di 22 euro per persona a tratta. I collegamenti vengono operati con Saab 340 da 34 posti.\r

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«La scelta di sviluppare i collegamenti Genova–Olbia e Genova–Alghero nasce dall’analisi della domanda e dal confronto con gli operatori turistici e le realtà locali, che hanno evidenziato una forte esigenza di connessione tra la Liguria, con l’aeroporto di Genova, e la Sardegna - spiega il ceo della compagnia aerea, Gian Marco Vivado -. I dati confermano la presenza di una domanda particolarmente concentrata nel periodo estivo: per la tratta Genova–Olbia, nel 2025 circa il 54% del traffico annuale si è concentrato tra giugno e ottobre, con il solo mese di luglio che ha registrato circa 811.000 passeggeri rispetto ai circa 220 mila di aprile.\r

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«Su questa base abbiamo costruito un’offerta pensata per rispondere alle esigenze dei passeggeri e partner. La tratta Genova–Olbia ha registrato fin dall’avvio un significativo riscontro, anche grazie alle collaborazioni e alle convenzioni sviluppate con operatori del settore hospitality. Un modello che stiamo replicando anche su Alghero».\r

Formula volo più appartamento\r

In questa direzione nasce la collaborazione dedicata alla formula volo da Genova + appartamento nel Golfo degli Aranci, con tariffe convenzionate pensate per semplificare l'organizzazione della vacanza. «Un'iniziativa sviluppata insieme agli operatori del territorio che conferma l'approccio di Airidea: costruire i collegamenti a partire dalle richieste del mercato e sviluppare partnership capaci di generare valore anche per il comparto turistico».","post_title":"Airidea promuove i collegamenti sulle rotte da Genova per Olbia e Alghero","post_date":"2026-07-22T12:35:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1784723722000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519458","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_468626\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Damiano Sabatino[/caption]\r

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Si chiama \"Optimus Travel Intelligence\" ed è l'ultima novità che il gruppo Uvet dedica alle agenzie di viaggio. A presentare il progetto «nato circa un anno fa» sono il presidente, Luca Patanè e il coo Damiano Sabatino.\r

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La nuova società di travel retail si propone infatti come partner di trasformazione, aiutando agenzie di viaggio, network e operatori turistici a evolvere verso un modello dove l'innovazione tecnologica, i dati e l'automazione diventano fattori chiave di competitività.\r

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«Optimus Travel intelligence si basa su due pilastri fondamentali - spiega Patanè -: il supporto tecnologico garantito dal gruppo Uvet, che in oltre 75 anni di esperienza ha sviluppato strumenti molto evoluti, e la partnership strategica messa a punto in questi anni con Travelport, che consente di aprire lo sviluppo anche all'estero. Ci rivolgiamo alle agenzie in quanto riteniamo che, in un'epoca fortemente condizionata dall'applicazione dell'IA, sia importante fornire strumenti nuovi, basati su quel know how che abbiamo maturato in anni di studi e attività».\r

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Nell’offerta di Optimus T.I. sono coinvolte la piattaforma Travelport Smartpoint, per dar vita a itinerari che combinino voli, hotel, noleggio auto e servizi di trasporto, e la piattaforma gds AlterEgo, che consente la comparazione e il booking delle migliori proposte aeree e ferroviarie.\r

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Il progetto, come sottolinea Sabatino, si svilupperà in più step e durante il prossimo Biz Travel Forum verranno presentate ulteriori novità. Fra gli altri servizi in programma, la possibilità di fornire un'attività di consulenza su alcuni segmenti di business., l'ottimizzazione del flusso operativo e l'assistenza nel marketing digitale.\r

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«Optimis nasce dalla convinzione che la tecnologia sia un aspetto fondamentale e imprescindibile nell'attività turistica - aggiunge Sabatino -. Questo nuovo progetto si propone di gestire la complessità tecnologica, in costante evoluzione, proponendo soluzioni a 360 gradi che rispondano a tutte le esigenze delle agenzie quanto a contenuti, sicurezza, efficienza».\r

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La piattaforma Optimus T.I. è già operativa e verrà proposta da una forza vendite dedicata. «L'investimento su AlterEgo - chiude Patanè - può quantificarsi in decine di milioni di euro. Il progetto Optimus, con la creazione di una società ad hoc, rientra in questo ambito».\r

Optimus in breve\r

La piattaforma è unica e integra contenuti tradizionali, offerte ndc e servizi di compagnie aeree, hotel e fornitori di trasporti terrestri.\r

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Optimus dispone di architetture aperte, che consentono ai diversi sistemi utilizzati dalle aziende turistiche — inclusi sistemi di back-office, piattaforme Crm e soluzioni di pagamento — di comunicare in modo fluido, eliminando le ridondanze operative.\r

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Workflow intelligenti automatizzano le attività ripetitive, permettendo ai professionisti di dedicare più tempo alla consulenza e alla relazione con il cliente.\r

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Infine, strumenti di business intelligence trasformano i dati di prenotazione in informazioni strategiche, aiutando le agenzie a comprendere meglio i comportamenti d'acquisto, monitorare le performance e prendere decisioni sempre più informate e personalizzate.","post_title":"Optimus Travel Intelligence: ecco la novità del gruppo Uvet per le adv","post_date":"2026-07-22T12:35:19+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1784723719000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519452","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non si nasconde dietro a un dito e non esita a definire il periodo di \"sofferenza\" lasciato alle spalle, che ha tuttavia consentito al gruppo Uvet di riprogettare le proprie attività per tornare a parlare di «risultati record raggiunti nel 2025». Nel corso della presentazione del progetto Optimus Travel Intelligence dedicato alle adv, il presidente del gruppo Uvet, Luca Patanè, traccia un bilancio dell'evoluzione degli ultimi anni, resa necessaria da un mercato profondamente cambiato. «A settembre presenteremo i dati finanziari del 2025 e l'andamento del 2026, ma posso fin d'ora anticipare che si tratta di numeri record per il gruppo, che indicano come la strada intrapresa sia quella giusta».\r

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Una strada che ha visto il peso del segmento leisure ridursi a vantaggio del business travel, e che sul fronte distributivo ha comportato il passaggio dalle circa mille agenzie del periodo pre pandemia alle 250 attuali. «Un'evoluzione necessaria - spiega il manager - alla luce dei nostri nuovi obiettivi, che ci hanno portato anche a rivedere il concetto di tour operating in un'ottica che sia per noi sostenibile, improntata a proposte tailor made e ad hoc per il singolo cliente».\r

Cambio di passo nella distribuzione\r

A cambiare, secondo Patanè, è ciò che i punti vendita oggi chiedono: «Non torneremo ai volumi del pre pandemia - commenta il presidente - ma il fatto di aver registrato quest'anno una cinquantina di nuove adesioni di agenzie di viaggio al gruppo, indica che la via percorsa, improntata alla realizzazione di nuovi progetti come Optimus, è quella corretta».\r

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Patanè menziona anche l'importanza dell'attività alberghiera, con all'attivo un gruppo di 11 proprietà sotto il brand Uvet Hotels: «Un asset importante, nel quale credo fortemente e che non ha bisogno di essere finanziato esternamente per crescere».\r

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Intanto, il 2026 si delinea come un'annata complessa per la situazione geopolitica internazionale, ma «senza la necessità di fare drammi. Sul fronte leisure, la flessione registrata al momento dalle nostre adv è quantificabile in un 8%, ma il calo tende a diminuire mese dopo mese e luglio si sta muovendo positivamente. Il tutto compensato dal buon andamento del business travel, che al momento mette a segno un incremento anno su anno del 10-15%».","post_title":"Gruppo Uvet: Luca Patanè anticipa «risultati da record nel 2025»","post_date":"2026-07-22T12:10:51+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1784722251000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519448","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La cultura è il principale motore del turismo italiano. Secondo il 22° Rapporto Annuale Federculture, nel 2025 i comuni a vocazione culturale e paesaggistica, appena 1.024 sui quasi 8.000 comuni italiani, pari al 13% del totale, concentrano il 63% di tutte le presenze turistiche nazionali.\r

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Il turismo complessivo raggiunge quota 476,4 milioni di presenze, con una crescita del 2,2% rispetto al 2024 e del 9,8% rispetto al 2019, confermandosi su livelli superiori a quelli pre-pandemia. A trainare il settore è soprattutto la componente internazionale, che supera il 55% del totale. Nei comuni culturali gli stranieri rappresentano il 58% delle presenze e arrivano al 73% nelle grandi città. All'interno dei territori culturali, quelli che combinano patrimonio artistico con offerta balneare, montana o naturalistica raccolgono il 33,5% delle presenze nazionali, mentre le grandi città si attestano al 21,6% e i comuni esclusivamente culturali al 7,8%.\r

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La maggiore attrattività dei territori culturali si riflette anche sugli indicatori economici. Secondo il Rapporto Federculture, nei grandi centri urbani, nei comuni a prevalente vocazione culturale e nei territori in cui l'offerta culturale si integra con quella balneare, montana o naturalistica, il reddito imponibile medio per contribuente raggiunge i 25.600 euro, un valore superiore dell'8,5% rispetto alla media nazionale di 23.600 euro. Nei comuni con altre caratteristiche turistiche, invece, il reddito medio si ferma a 22.000 euro, circa il 16% in meno rispetto ai territori a vocazione culturale. Un dato che, secondo Federculture, conferma il legame tra valorizzazione del patrimonio culturale, capacità di attrarre turismo e sviluppo economico dei territori.","post_title":"Il turismo in Italia è sinonimo soprattutto di cultura","post_date":"2026-07-22T11:43:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1784720619000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519442","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

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Il Marocco intende aggiungere almeno 60.000 posti letto alla capacità ricettiva del Paese, pari a circa un quinto del totale attuale, in vista dei Mondiali di calcio 2030.\r

Lo ha spiegato la ministra del turismo, Fatim-Zahra Ammor, mentre la destinazione nordafricana cavalca l’onda della popolarità derivante dal raggiungimento dei quarti di finale nell’ultima edizione dei Mondiali.\r

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Le autorità intendono sfruttare questa rinnovata attenzione per ottenere benefici duraturi per il settore turistico del Paese, che dà lavoro a centinaia di migliaia di marocchini e contribuisce per circa il 7% al Pil nazionale.\r

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«Consideriamo la Coppa del Mondo Fifa del 2030 come un acceleratore, non come un traguardo», ha dichiarato a Reuters la ministra del turismo. Il governo sta investendo oltre 190 miliardi di dirham (circa 20 miliardi di dollari) per costruire e potenziare la rete ferroviaria, stradale, aeroportuale, gli stadi e altre infrastrutture urbane in vista della competizione del 2030, di cui il Marocco è uno dei tre principali co-organizzatori insieme a Portogallo e Spagna.\r

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Anche l’aumento delle rotte aeree dall’Europa ha dato impulso al settore. La «prossima fase di crescita» si concentrerà sull’aumento degli arrivi dalla Cina, dagli Stati Uniti e dal Medio Oriente attraverso una migliore connettività aerea, ha affermato Ammor.\r

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Tra le priorità del Paese c'è anche quella di diversificare le destinazioni turistiche oltre quelle tradizionali, come Marrakech e Agadir. Ciò significa, ad esempio, trasformare la capitale Rabat - con i suoi monumenti secolari, i musei e gli impianti sportivi - in un polo per eventi culturali, manifestazioni sportive e viaggi d’affari, ha sottolineato Ammor. «Dobbiamo realizzare investimenti che creino valore duraturo per il turismo marocchino».","post_title":"Il Marocco punta ad un +20% di capacità ricettiva in vista del Mondiali 2030","post_date":"2026-07-22T11:32:23+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1784719943000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519408","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La quinta tappa nazionale dei Blue Marina Awards 2026 approda venerdì 24 luglio al Marina Cala dei Sardi con il convegno “Marina Net-Zero: energia pulita, marina sostenibili e tutela del mare”.\r

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L’obiettivo è affrontare con un taglio operativo i temi che stanno ridisegnando il comparto: dalla tutela della biodiversità ai nuovi carburanti per lo yachting, dalle infrastrutture portuali sostenibili alla costruzione di reti e standard condivisi, fino al ruolo dello sport nella diffusione di una nuova cultura ambientale. \r

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Ad aprire il confronto sarà il panel “Pianeta Acqua”, dedicato al rapporto tra aree marine protette, biodiversità e nautica e alle regole, opportunità e responsabilità connesse alla fruizione sostenibile del mare.\r

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Spazio quindi al tema dell’energia pulita, con un approfondimento dedicato al biometanolo e agli e-fuels e al passaggio dalla ricerca scientifica alla loro applicazione concreta nello yachting.\r

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La terza sessione, intitolata “Marina ecosostenibili e rete dei porti”, sarà dedicata alle infrastrutture, agli standard e alla capacità di rendere scalabili le soluzioni per la sostenibilità della portualità turistica.\r

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Nel quarto panel si approfondirà il contributo della vela e delle comunità sportive alla diffusione di comportamenti responsabili e di una nuova cultura ambientale.\r

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«Per noi è motivo di orgoglio ospitare un appuntamento di rilievo nazionale che riunisce alcuni dei principali protagonisti della nautica italiana – sottolinea Simone Morelli, patron di Marina Cala dei Sardi – La sostenibilità rappresenta oggi una sfida concreta per tutto il comparto e crediamo che il confronto tra imprese, ricerca, istituzioni e mondo dell’associazionismo sia fondamentale per costruire il marina del futuro».\r

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I Blue Marina Awards®, di cui l'Associazione Nazionale dei Porti e Approdi Turistici, Assonat-Confcommercio è partner istituzionale, il RINA è l'ente terzo indipendente di valutazione e con la FIV - Federazione Italiana Vela tra i partner del percorso 2026, non rappresentano un semplice riconoscimento, ma un sistema tecnico-operativo nazionale di valutazione, misurazione e miglioramento dei porti e degli approdi turistici.\r

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«I Blue Marina Awards - aggiunge Walter Vassallo, fondatore e presidente dei Blue Marina Awards® - sono un percorso che accompagna i marina dalla qualità dichiarata alla qualità verificata, fornendo strumenti concreti per orientare investimenti, servizi e processi di sviluppo».\r

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«La sostenibilità - conclude il vice presidente Assonat-Confcommercio Antonello Gadau - rappresenta una delle principali direttrici di sviluppo della portualità turistica, chiamata oggi a evolvere attraverso un modello capace di coniugare efficienza energetica, tutela dell’ambiente marino e qualità dei servizi offerti a diportisti e territori. I Blue Marina Awards rappresentano un’importante occasione di confronto e crescita per il comparto, favorendo la condivisione di esperienze e strumenti concreti per accompagnare gli operatori verso modelli sempre più responsabili e misurabili. La sostenibilità deve infatti tradursi in scelte operative, investimenti e risultati verificabili, contribuendo alla costruzione di un nuovo modello di marina: più innovativo, competitivo e attento alla tutela del mare».","post_title":"Blue Marina Awards, a Cala dei Sardi focus su tutela del mare e marina sostenibili","post_date":"2026-07-22T11:17:33+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1784719053000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"519426","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_519428\" align=\"aligncenter\" width=\"475\"] MSC World Europ ph credits: MSC Cruises[/caption]\r

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Lorusso (Ticketcrociere): “Sulle navi le prenotazioni dell’ultimo minuto non esistono quasi più: sia le compagnie che i passeggeri vogliono certezze”\r

I dati estratti a luglio 2026 da Ticketcrociere, la principale piattaforma italiana di vendita crociere, evidenziano una netta prevalenza delle prenotazioni anticipate rispetto a quelle dell'ultimo minuto. In particolare, nei primi sei mesi dell'anno, gli acquisti early booking (partenza oltre nove mesi) sono stati più del doppio rispetto ai last minute (partenza entro 30 giorni): su un totale di 3.409 prenotazioni, le prime rappresentano il 21,06% contro il 9,33% delle seconde. Più di due prenotazioni su dieci sono dunque state programmate con larghissimo anticipo, mentre meno di una su dieci è stata effettuata all’ultimo momento.\r

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“Nel 2026 ci aspettavamo un lieve incremento della quota del last minute ma, anche guardando ai dati degli anni precedenti, questo canale di vendita rappresenta ormai una quota marginale del mercato” spiega Matteo Lorusso, direttore generale di Taoticket, la società madre a cui fanno capo i marchi Ticketcrociere, Ticketferries.com e Ticketprivatejet.com. “Da una parte per noi è una buona notizia, perché l’early booking permette una migliore pianificazione delle strategie commerciali. Il last minute però garantisce quasi sempre che la prenotazione si finalizzi, una variabile non di poco conto in un periodo storico in cui uno scossone internazionale può far partire raffiche di cancellazioni su centinaia di prenotazioni a medio e lungo termine”.\r

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Alla base della progressiva erosione della formula che ha rivoluzionato il mondo del turismo non vi è soltanto l’incertezza del momento internazionale, ma una serie di fattori che hanno modificato le abitudini dei viaggiatori.\r

I tre motivi alla base del crollo del last minute nelle crociere\r

Il modello delle crociere si sta progressivamente allineando a quello dei voli di linea, un meccanismo a cui di recente si è adeguato anche il settore dell’alta velocità ferroviaria con i treni Frecciarossa. Le compagnie dispongono di navi sempre più grandi, che devono raggiungere livelli di riempimento molto elevati per “guadagnare” il punto di pareggio in ogni singola crociera: gli algoritmi di dynamic pricing tendono a premiare chi prenota in anticipo, garantendo alle compagnie una maggiore certezza nella pianificazione delle vendite.\r

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Oggi, inoltre, la crociera non è più soltanto “una cabina qualunque”. Le famiglie cercano camere comunicanti, suite o cabine in posizioni specifiche della nave; chi prenota last minute deve scegliere tra le soluzioni rimaste disponibili, spesso cabine garantite o prive di vista. Questo cambiamento è influenzato, tra le altre cose, dalle strategie di marketing delle compagnie, da MSC Crociere a Costa Crociere, da NCL a Royal Caribbean: promuovendo servizi accessori sempre più personalizzati, la cabina viene trasformata da semplice alloggio a elemento distintivo dell’esperienza di viaggio.\r

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C’è infine il capitolo prezzi. I dati estratti da Ticketcrociere mostrano che nei primi sei mesi del 2026 il costo medio per persona di una crociera è stato di 1.490 euro (819 euro nel 2021, +82%), mentre la spesa media per prenotazione ha raggiunto i 3.611 euro (2.076 euro nel 2021, +74%; 3.093 euro nel 2025, +16,8%). Prenotare con 8-12 mesi di anticipo consente quindi alle famiglie non solo di pianificare meglio la spesa, ma anche di dilazionare il pagamento del viaggio o di gestire con maggiore flessibilità il rimborso di un eventuale prestito richiesto attraverso strumenti Buy Now Pay Later.\r

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“In un periodo storico altamente imprevedibile si potrebbe pensare che le persone rimandino la decisione all'ultimo, invece accade il contrario” conclude Lorusso. “L'anticipo diventa una forma di protezione non solo economica ma anche emotiva. Chi prenota sotto data spesso non lo fa per risparmiare ma per necessità improvvise, accettando o di pagare tariffe più alte o di approfittare di offerte estemporanee che di solito non includono una serie di privilegi a bordo”.\r

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La panoramica sulle destinazioni aggiunge un ultimo elemento significativo a questo scenario: contrariamente a quanto si potrebbe immaginare, l’early booking degli italiani non è trainato dalle mete esotiche o dai grandi viaggi a lungo raggio ma dal Mediterraneo. Nei primi sei mesi dell’anno il 45% delle prenotazioni effettuate con largo anticipo ha riguardato crociere nel Mare Nostrum, mentre i Caraibi si sono fermati al 18,21%.","post_title":"Ticketcrociere: solo un italiano su 10 prenota crociere last minute","post_date":"2026-07-22T11:15:15+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1784718915000]}]}}