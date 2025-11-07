Italia in prima fila per gli investitori internazionali del segmento lusso «Negli ultimi mesi stiamo assistendo a una vera corsa all’investimento sul nostro territorio da parte di grandi gruppi internazionali, family office e fondi che cercano soluzioni residenziali ma anche strutture complesse come hotel, dimore storiche e palazzi – spiega Claudio Citzia, fondatore della piattaforma Luxforsale, che ha realizzato l’Osservatorio 2025 sui trend del segmento lusso -. Oggi si guarda non solo alle classiche città del lusso come Milano, Firenze, Roma o Venezia, ma anche a location emergenti: Liguria, Sicilia, Puglia, Marche e Veneto sono luoghi che registrano flussi crescenti di visitatori e acquirenti». Su Luxforsale la quota di utenti stranieri è cresciuta in modo significativo: oggi quasi il 48% dei visitatori proviene da Paesi internazionali, da mercati consolidati e, sempre più spesso, da Paesi emergenti nel luxury real estate come Indonesia (12,36%), Turchia (3,92%), Pakistan (2,74%), Ucraina (2,25%) e Kuwait (1,38%). Emerge in modo netto il fenomeno dello short rent di lusso che oggi non costituisce più una semplice alternativa all’hotellerie, ma si evolve in strategia di investimento. Le più richieste A livello numerico la Lombardia e la Toscana si confermano le regioni con il maggior numero di immobili di lusso: la prima con 1.036 immobili e la seconda con 963 immobili. Segue la Liguria con ben 519 residenze di pregio. Tra le città più rappresentate, figurano Milano (185 immobili), Roma (146), Firenze (81) e Verona (28). In Emilia Romagna, Ravenna con 25 immobili prende il posto di Bologna. In Lombardia è interessante anche la presenza di Monza con 85 proprietà. A fianco delle grandi capitali storiche, si osservano veri e propri exploit regionali. La Toscana resta un riferimento indiscusso, con il primato per numero di immobili sopra i 10 milioni di euro e una domanda diversificata fra dimore storiche, ville e appartamenti di lusso. La Sicilia si distingue sia per il mercato delle ville in zone di pregio (a Palermo e Taormina gli immobili più richiesti tra gli acquirenti), sia per località montane come Randazzo. La Liguria, trainata da mete litoranee quali Alassio e Sanremo, si posiziona tra le regioni più richieste e dinamiche. Lombardia e Veneto registrano una crescita solida delle transazioni luxury e una valorizzazione record dei prezzi medi regionali. «Da quindici anni a questa parte, l’Italia non ha mai vissuto un periodo così favorevole per gli investimenti immobiliari di fascia alta: oggi il nostro Paese è di nuovo sotto i riflettori internazionali, e nei prossimi cinque anni probabilmente assisteremo ad una ulteriore crescita, per effetto dell’instabilità geopolitica globale e ai conflitti internazionali che spingono molti investitori a scegliere mete sicure e affidabili». Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501105 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Viajes El Corte Inglés ha ampliato il suo catalogo di viaggi a lungo raggio grazie all'aumento delle prenotazioni per destinazioni extraeuropee. L'operatore ha rafforzato la sua offerta in Asia, Africa, Americhe e Oceania, in particolare nel segmento luna di miele, che rimane uno dei principali motori dei viaggi a lungo raggio. Le nuove richieste L'azienda ha rilevato un cambiamento nelle preferenze dei viaggiatori, alla ricerca di esperienze più autentiche e legate alla cultura locale. Questo interesse ha guidato la selezione di destinazioni come Giappone, Vietnam, Egitto, Giordania e Perù, insieme ad altre come Sri Lanka, Capo Verde, Bali, Filippine, Maldive, Mauritius, Seychelles e Zanzibar. Anche la domanda per l'America Latina è in crescita, con Messico, Colombia e Brasile tra le destinazioni più gettonate. Come riporta Preferente, le lune di miele continuano a essere un fattore chiave di questa crescita. Sempre più coppie optano per itinerari più lunghi e destinazioni lontane. Pertanto, l'interesse per itinerari attraverso l'Asia, safari in Africa o soggiorni nelle isole dell'oceano Indiano riflette una tendenza consolidata verso viaggi più personalizzati e di più lunga durata. Per soddisfare questa enorme domanda, l'azienda ha rafforzato i propri servizi di consulenza e supporto logistico. A questo proposito, sottolinea che la pianificazione di questi viaggi richiede un'organizzazione più complessa rispetto ai viaggi a medio raggio, ad esempio nella gestione di visti, voli o coincidenze interne. [post_title] => Viajes El Corte Inglés, aumenta la domanda di mete a lungo raggio [post_date] => 2025-11-07T14:50:05+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762527005000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501096 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => H10 Hotels espande la sua presenza nei Caraibi con il lancio di Ocean Signature Caribbean Resorts, un'evoluzione del marchio Ocean by H10 Hotels, volta a riposizionare i suoi resort nella regione all'interno del segmento premium. Questa nuova identità debutta con l'introduzione di Ocean Allure Signature Adults Only Resorts, un'esclusiva linea solo per adulti la cui prima proprietà aprirà in Messico: l' Ocean Allure Costa Mujeres, la cui apertura è prevista per dicembre. Come riporta Hosteltur, Ocean Signature Caribbean Resorts intraprende un nuovo percorso con uno standard di servizio aggiornato, con l'obiettivo di riposizionare i resort caraibici verso un modello all-inclusive di maggior valore. Con una presenza in Messico, Repubblica Dominicana e Giamaica, questa nuova identità mira a mettere in risalto l'eccellenza delle sue strutture, il servizio personalizzato e un'offerta culinaria di alto livello. Le caratteristiche dei resort I resort di questo marchio si distinguono per la loro posizione privilegiata sul mare, il design contemporaneo e un chiaro impegno verso l'esperienza degli ospiti. Secondo la catena, il nuovo slogan "Beyond Everything" esprime la promessa del marchio di superare le aspettative degli ospiti. Tra i servizi principali figurano i centri Despacio Spa, dotati di tecnologie all'avanguardia e trattamenti personalizzati per la salute e la bellezza, servizi Vip, ristoranti à la carte con cucina internazionale, cocktail d'autore e un programma completo di attività pensate per il riposo e il benessere. [post_title] => H10 Hotels si riposiziona nel segmento premium ai Caraibi [post_date] => 2025-11-07T14:42:55+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762526575000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La Nuova Caledonia è una terra dalla bellezza selvaggia e incontaminata, un’isola del Pacifico del Sud – si trova tra le Isole Fiji e l’Australia - con un'incredibile diversità di paesaggi, cultura e natura. Era parte del supercontinente di Gondwana e flora e fauna si sono evolute in condizioni di isolamento quando l’isola maggiore Grande Terre si staccò dal continente 80milioni di anni fa: per questo in Nuova Caledonia si possono ammirare specie animali e vegetali davvero uniche. L’arcipelago si estende per 18.575km2 ed è abitato da circa 265mila persone; il clima è tropicale con umidità e temperature fino ai 30 gradi da novembre a marzo, seguite da una stagione più secca da giugno ad agosto, quando le temperature scendono a 20°. «Dopo un periodo di tensioni politiche, la situazione è tornata tranquilla e sicura, ideale per viaggiare. - spiega Hélène Bertheau, marketing director di Nouvelle Calédonie Tourisme - È in corso una ripresa positiva del turismo. I risultati sono già visibili: negli ultimi mesi abbiamo recuperato più del 60% del traffico dall’Europa e stiamo facendo un importante lavoro per rilanciare la destinazione. In passato i turisti erano circa 200mila all’anno». Il workshop French Overseas Destinations di Atout France, che si è tenuto a Parigi, è stato l’occasione per raccontare le tante sfaccettature di una terra che si è riaperta al turismo con entusiasmo e attenzione e vuole raccontare la sua unicità. «Abbiamo la più grande laguna al mondo, che si estende per 24mila km2 ed è un sito dell’Unesco. - prosegue Bertheau - Nel nord dell’isola maggiore, la Grande Terre, ci si può invece immergere nell’universo dei cowboy, fatto di pianure sconfinate e dove vivere avventura uniche. I più sportivi potranno esplorare la grotta d’Oumagne. Nella zona orientale di Grande Terre si può poi incontrare la tribù Kanak per vivere esperienze autentiche e tradizionali scoprendo la gastronomia locale e trascorrendo una notte in una casa tipica della Nuova Caledonia. Emozionante anche la possibilità di ammirare il famoso cuore di Voh - una radura scavata tra le mangrovie, che è il logo della Nuova Caledonia - o visitare la capitale Nouméa, un centro cosmopolita ricco di atmosfere francesi, un pezzetto di Francia nel mezzo dell’Oceano Pacifico. Di fronte alla costa orientale si trovano anche le Isole della Lealtà con le loro spiagge bianche e le acque cristalline. È un piccolo paradiso e si è soli sulla spiaggia, perché in Nuova Caledonia ci sono meno di 14 abitanti per km2. Un isolamento che è il vero lusso della destinazione! Riguardo l’accoglienza sono disponibili strutture a 3, 4 e 5*. - conclude Bertheau -. Il volo per raggiungere la destinazione dura 24 ore. Siamo serviti da Aircalin, la nostra compagnia di bandiera, da Air France con 3 voli a settimana da Parigi Charles-de-Gaulle - con scalo a Singapore o Bangkok - e da Air New Zealand, che opera voli da: Australia, Singapore, Bangkok e da altre destinazioni del Pacifico del Sud. In media i viaggiatori si fermano 21 notti. Il turismo è uno dei principali pilastri dell’economia della Nuova Caledonia: per questo facciamo una grande promozione in Europa, in Francia e nei nostri mercati strategici e ci rivolgiamo anche agli italiani, dicendogli che possono tornare a visitarci, perché oggi il paese è sicuro: vi aspettiamo e la Nuova Caledonia saprà conquistarvi!». Chiara Ambrosioni [gallery ids="501080,501074,501070"] [post_title] => Nuova Caledonia: l’Outremer Francese offre incanto e il lusso dell’isolamento [post_date] => 2025-11-07T13:02:55+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762520575000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501089 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => «Negli ultimi mesi stiamo assistendo a una vera corsa all'investimento sul nostro territorio da parte di grandi gruppi internazionali, family office e fondi che cercano soluzioni residenziali ma anche strutture complesse come hotel, dimore storiche e palazzi - spiega Claudio Citzia, fondatore della piattaforma Luxforsale, che ha realizzato l'Osservatorio 2025 sui trend del segmento lusso -. Oggi si guarda non solo alle classiche città del lusso come Milano, Firenze, Roma o Venezia, ma anche a location emergenti: Liguria, Sicilia, Puglia, Marche e Veneto sono luoghi che registrano flussi crescenti di visitatori e acquirenti». Su Luxforsale la quota di utenti stranieri è cresciuta in modo significativo: oggi quasi il 48% dei visitatori proviene da Paesi internazionali, da mercati consolidati e, sempre più spesso, da Paesi emergenti nel luxury real estate come Indonesia (12,36%), Turchia (3,92%), Pakistan (2,74%), Ucraina (2,25%) e Kuwait (1,38%). Emerge in modo netto il fenomeno dello short rent di lusso che oggi non costituisce più una semplice alternativa all'hotellerie, ma si evolve in strategia di investimento. Le più richieste A livello numerico la Lombardia e la Toscana si confermano le regioni con il maggior numero di immobili di lusso: la prima con 1.036 immobili e la seconda con 963 immobili. Segue la Liguria con ben 519 residenze di pregio. Tra le città più rappresentate, figurano Milano (185 immobili), Roma (146), Firenze (81) e Verona (28). In Emilia Romagna, Ravenna con 25 immobili prende il posto di Bologna. In Lombardia è interessante anche la presenza di Monza con 85 proprietà. A fianco delle grandi capitali storiche, si osservano veri e propri exploit regionali. La Toscana resta un riferimento indiscusso, con il primato per numero di immobili sopra i 10 milioni di euro e una domanda diversificata fra dimore storiche, ville e appartamenti di lusso. La Sicilia si distingue sia per il mercato delle ville in zone di pregio (a Palermo e Taormina gli immobili più richiesti tra gli acquirenti), sia per località montane come Randazzo. La Liguria, trainata da mete litoranee quali Alassio e Sanremo, si posiziona tra le regioni più richieste e dinamiche. Lombardia e Veneto registrano una crescita solida delle transazioni luxury e una valorizzazione record dei prezzi medi regionali. «Da quindici anni a questa parte, l'Italia non ha mai vissuto un periodo così favorevole per gli investimenti immobiliari di fascia alta: oggi il nostro Paese è di nuovo sotto i riflettori internazionali, e nei prossimi cinque anni probabilmente assisteremo ad una ulteriore crescita, per effetto dell'instabilità geopolitica globale e ai conflitti internazionali che spingono molti investitori a scegliere mete sicure e affidabili». [post_title] => Italia in prima fila per gli investitori internazionali del segmento lusso [post_date] => 2025-11-07T12:36:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762518969000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501079 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sport a 360 gradi nella proposta messa a punto da Made by Turisanda, che ha costruito una serie di proposte ad hoc per rispondere alle diverse passioni della clientela. Ogni idea nasce con l’intento di consentire a tutti gli sport addicted di seguire le tappe internazionali dei più importanti sport, come il calcio, il tennis, il basket, la F1 e il MotoGp. Il calendario dei prossimi mesi è ricco di appuntamenti. È iniziata da poco la nuova stagione 2025/2026 dell’Nba, a dicembre si disputerà la Supercoppa italiana a Riyadh e il 2026 si apre con gli Open di tennis a Melbourne. Gli eventi L’esperienza legata al mondo dell’Nba prende vita al Madison Square Garden: una meta leggendaria per gli appassionati di sport, e non solo. Con Made by Turisanda si ha l’opportunità di assistere non solo al match, ma anche al riscaldamento delle squadre, seduti in prima fila, entrando al Madison Square Garden due ore prima dell’inizio della partita. Il viaggio di 5 notti comprende diversi itinerari per vivere l’atmosfera newyorkese, accompagnati da guide esperte. A seconda dei propri interessi si può scegliere tra più opzioni che includono i cinque distretti della città: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island. Un nuovo tour è stato creato per gli appassionati di calcio pronti a vivere momenti di forte emozione in occasione della Supercoppa italiana, che si terrà il 18-19 e 22 dicembre in Arabia Saudita. In attesa di scoprire chi solleverà il trofeo verso il cielo dell’Awwal Park Stadium è possibile visitare la grande ricchezza culturale della capitale Riyad. L’itinerario è sviluppato su 2 o più notti e chi soggiornerà per tutto il periodo della Supercoppa italiana potrà aggiungere l’escursione in 4X4 nel deserto di Riyadh. Un programma di 9 giorni con 6 notti in hotel durante il quale condividere il tifo insieme ai Carota Boys, i migliori compagni di viaggio per tutti gli appassionati di tennis, che si preparano a sostenere Jannik Sinner e gli altri campioni italiani durante gli Open di Tennis a Melbourne, che si terranno dal 18 gennaio al 1° febbraio 2026. Il viaggio prevede 2 giornate nelle quali assistere a 4 sessioni di partite in abbinamento ad ulteriori momenti per visitare la città. Incluso nel pacchetto il walking tour guidato di 3 ore. Made by Turisanda propone poi i tour serali in kayak lungo lo Yarra River per contemplare lo skyline da una diversa prospettiva. Infine, la stagione 2025 della F1 e del MotoGP è in chiusura. Novembre e dicembre sono il momento ideale per partire con il t.o. alla volta del Qatar, Abu Dhabi e Valencia. Tuttavia, per chi non riuscirà a partire in tempo, a marzo riparte la programmazione 2026 Made by Turisanda, che permetterà ancora una volta di vivere dal vivo le più emozionanti gare di Formula 1 e MotoGP. [post_title] => Made by Turisanda: fitto calendario di viaggi per gli amanti dello sport [post_date] => 2025-11-07T12:26:14+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762518374000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501061 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nobu Hospitality ha celebrato l'apertura ufficiale del Nobu Hotel and Restaurant Roma con la Sake Ceremony. L’evento ha segnato una tappa significativa per il marchio che inaugura il suo primo hotel in Italia. Trevor Horwell, ceo, ha commentato: «Siamo orgogliosi di presentare l'hotel di Roma, un progetto che incarna la filosofia del nostro marchio: eccellenza culinaria, design e calorosa ospitalità. La ricca storia culturale e l’eleganza senza tempo di Roma la rendono la cornice perfetta per il nostro debutto alberghiero in Italia». Situato nel cuore storico di Roma, in via Veneto, l'hotel reinterpreta uno degli indirizzi più iconici della città, trasformandolo in un santuario del lusso moderno, dove il minimalismo giapponese incontra la raffinatezza italiana. Progettato dall’acclamato Rockwell Group, l’estetica dell’hotel combina le calde texture romane con lo stile di Nobu. La cerimonia Un'antica tradizione giapponese che simboleggia nuovi inizi e buona fortuna, la Sake Ceremony ha visto la partecipazione dei tre soci, lo chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper, insieme a ospiti illustri, media e i principali trendsetter di Roma. La struttura offre 117 camere e suite dal design elegante, un centro benessere e fitness all’avanguardia e spazi per eventi versatili. Gli ospiti possono ammirare la vista panoramica sulla città dalla terrazza che offre una selezione di piccoli assaggi, sakè e cocktail, rifugiarsi nella lounge o concedersi il servizio h24 in camera del Nobu Restaurant. [post_title] => Nobu Hospitality inaugura a Roma la prima struttura italiana [post_date] => 2025-11-07T12:00:52+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762516852000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501034 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ci sono destinazioni che continuano a essere un must per la clientela italiana, ma che nel corso degli anni hanno radicalmente cambiato fisionomia. Un esempio eclatante è quello offerto dalla Thailandia, meta che continua a raccogliere consensi sul nostro mercato ma che deve essere interpretata e proposta in modo nuovo. A confermarlo è Loredana Santinelli, product manager Oriente di Idee per Viaggiare, che ha incontrato gli agenti di viaggio milanesi proprio per raccontare gli ultimi sviluppi sulla destinazione. «La Thailandia è una meta in continua evoluzione - spiega Santinelli -. Alcuni prodotti "classici", come il Triangolo d'Oro, hanno perso parte del loro appeal a vantaggio di nuove esperienze emergenti per entrare in contatto con la cultura locale». La Thailandia di Idee per Viaggiare rappresenta una delle mete più richieste nel portfolio dell'offerta del t.o., in grado di muovere «circa 2.500-2.600 passeggeri in un anno». Proprio per questo il t.o. la propone con quattro diverse linee di prodotto. «Idee On Tour raccoglie il meglio dei tour all'insegna delle esperienze. Ad esempio, grazie al nuovo collegamento di Etihad Airways su Chiang Mai possiamo effettuare l'itinerario al Triangolo d'Oro al contrario, partendo da Chiang Mai e rientrando su Bangkok, abbinando anche la visita delle antiche capitali». La collaborazione con Etihad Airways si rivela particolarmente importante, come sottolinea Sergio Matarazzo, key account della compagnia per il Centro-sud Italia. «La collaborazione con Idee per Viaggiare è per noi di grande rilievo. Vogliamo essere "Not the biggest but the best" e in questo senso la proposta di qualità del t.o. si sposa perfettamente alla nostra filosofia». Una seconda linea di prodotto è Iter Experientia, che propone soluzioni di viaggio particolari, come la visita della regione di Kanchanaburi, un'area dell'ovest vicino al confine con il Myanmar che è ancora poco nota al turismo. «Presenta parchi nazionali con paesaggi spettacolari e reminescenze storiche come il ponte sul fiume Kwai» aggiunge Santinelli. Iter Sublime, con una selezione sdi strutturee di lusso e Idee Mix, con viaggi combinati fra Thailandia e Cina o Giappone o Indocina, completano l'offerta. Un ulteriore punto di forza riguarda poi "In viaggio con Jaime", una selezione di itinerari - 10 le partenze programmate nel 2026 - che verranno realizzati in compagnia del travel ambassador di Idee per Viaggiare e viaggiatore per vocazione. Sarà lui ad accompagnare piccoli gruppi di persone alla scoperta di diverse destinazioni fra le quali la Thailandia, nel tour in partenza il 20 gennaio. [post_title] => Idee per Viaggiare, il nuovo volto della Thailandia entra in agenzia [post_date] => 2025-11-07T11:48:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762516103000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 501035 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un altro riconoscimento per Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo Luxury Wine Resort di Marsala agli Award for Excellence 2026 che si sono svolti nei giorni scorsi a Londra. L’evento, promosso ogni anno da Condé Nast Johansens, leader nel panorama dell’ospitalità di lusso a livello internazionale, mira a premiare e valorizzare le realtà che si distinguono per qualità e servizi, attraverso parametri di valutazione al top. Il Baglio Oneto era stato selezionato tra i finalisti per la categoria “Location d’Eccellenza per Matrimoni, Feste e Celebrazioni” e si è aggiudicato il primo posto assoluto per l’area di Europa e Mediterraneo, qualificandosi come una delle eccellenze europee nel settore wedding. A far emergere Baglio Oneto, tra le motivazioni per il premio, si evidenzia “un perfetto connubio tra tradizione locale, lusso e attenzione ai dettagli”, da sempre prerogativa del resort della Sicilia Occidentale. «Questo premio ci riempie di soddisfazione – dice Anna Palmeri Oneto, titolare del resort – confermando il nostro impegno quotidiano nell’accogliere al meglio i nostri ospiti. La nostra è una location di magnifica bellezza, ed è una gioia per noi poterla condividere con chi ci sceglie per celebrare un momento importante». Con oltre 40 anni di storia, Condé Nast Johansens rappresenta un punto di riferimento nello scenario internazionale per la selezione di strutture alberghiere di lusso, con un processo di valutazione che unisce il giudizio di Local Expert, recensioni degli ospiti e votazioni online. I premi sono il riconoscimento complessivo di un’esperienza di ospitalità insuperabile. «L’ambito che ci vede protagonisti in questa occasione – tiene a sottolineare Anna Palmeri Oneto - è uno dei nostri fiori all’occhiello: Baglio Oneto riceve da 11 anni consecutivi il premio dei Wedding Awards di Matrimonio.com, riconoscimento che viene assegnato alle aziende con più recensioni e migliori valutazioni da parte delle coppie che lo hanno scelto». Il premio ricevuto a Londra rappresenta per Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo una grande conferma del lavoro svolto con passione e dedizione, e un riconoscimento che sprona a continuare sulla strada intrapresa. [post_title] => Baglio Oneto, il Luxury Wine Resort premiato agli Award for Excellence 2026 [post_date] => 2025-11-07T11:32:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762515156000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 500997 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Clienti e operatori hanno a disposizione un nuovo modo per prenotare voli JetBlue e crociere di lusso sulla piattaforma di pacchetti vacanza della compagnia aerea. Paisly, la filiale interna di JetBlue per la prenotazione di viaggi, ha aggiunto tre nuove compagnie di crociere di lusso alla sua piattaforma: Azamara, Regent Seven Seas e Seabourn. I partner Con le nuove aggiunte, come riporta Travelpulse, i viaggiatori potranno ora prenotare crociere con le tre compagnie tramite JetBlue Vacations, che offre pacchetti volo-crociera. La società propone un totale di 10 compagnie di crociera partner, tra cui Carnival, Royal Caribbean, Celebrity, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Cunard e Holland America. I passeggeri che prenotano il pacchetto vacanza beneficiano del "Plane to port commitment" di JetBlue, che offre ai viaggiatori protezione in caso di ritardo del volo prima dell'imbarco. Se i clienti che hanno acquistato un pacchetto volo e crociera da JetBlue Vacations perdono l'imbarco a causa di un volo in ritardo, Paisly può riprenotare la crociera, far volare il cliente al porto successivo o organizzare una vacanza alternativa. «Ci siamo prefissati di costruire la piattaforma di crociere più completa del settore aereo .- ha dichiarato Jamie Perry, presidente di Paisly -. Ampliando il nostro portfolio con un mix di compagnie di crociere di lusso, di nicchia e per famiglie, e ampliando l'offerta alle crociere fluviali, stiamo aiutando i nostri partner aerei a offrire prodotti crocieristici più gratificanti e completamente integrati con i loro programmi fedeltà. È una formula vincente per clienti, compagnie di crociere e compagnie aeree». [post_title] => JetBlue Vacations amplia il portfolio dell'offerta crocieristica di lusso [post_date] => 2025-11-06T11:38:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1762429126000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "italia in prima fila per gli investitori internazionali del segmento lusso" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":64,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2092,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501105","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

Viajes El Corte Inglés ha ampliato il suo catalogo di viaggi a lungo raggio grazie all'aumento delle prenotazioni per destinazioni extraeuropee. L'operatore ha rafforzato la sua offerta in Asia, Africa, Americhe e Oceania, in particolare nel segmento luna di miele, che rimane uno dei principali motori dei viaggi a lungo raggio.\r

Le nuove richieste\r

L'azienda ha rilevato un cambiamento nelle preferenze dei viaggiatori, alla ricerca di esperienze più autentiche e legate alla cultura locale. Questo interesse ha guidato la selezione di destinazioni come Giappone, Vietnam, Egitto, Giordania e Perù, insieme ad altre come Sri Lanka, Capo Verde, Bali, Filippine, Maldive, Mauritius, Seychelles e Zanzibar. Anche la domanda per l'America Latina è in crescita, con Messico, Colombia e Brasile tra le destinazioni più gettonate.\r

\r

Come riporta Preferente, le lune di miele continuano a essere un fattore chiave di questa crescita. Sempre più coppie optano per itinerari più lunghi e destinazioni lontane. Pertanto, l'interesse per itinerari attraverso l'Asia, safari in Africa o soggiorni nelle isole dell'oceano Indiano riflette una tendenza consolidata verso viaggi più personalizzati e di più lunga durata. Per soddisfare questa enorme domanda, l'azienda ha rafforzato i propri servizi di consulenza e supporto logistico. A questo proposito, sottolinea che la pianificazione di questi viaggi richiede un'organizzazione più complessa rispetto ai viaggi a medio raggio, ad esempio nella gestione di visti, voli o coincidenze interne.","post_title":"Viajes El Corte Inglés, aumenta la domanda di mete a lungo raggio","post_date":"2025-11-07T14:50:05+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762527005000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501096","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"H10 Hotels espande la sua presenza nei Caraibi con il lancio di Ocean Signature Caribbean Resorts, un'evoluzione del marchio Ocean by H10 Hotels, volta a riposizionare i suoi resort nella regione all'interno del segmento premium. \r

\r

Questa nuova identità debutta con l'introduzione di Ocean Allure Signature Adults Only Resorts, un'esclusiva linea solo per adulti la cui prima proprietà aprirà in Messico: l' Ocean Allure Costa Mujeres, la cui apertura è prevista per dicembre.\r

Come riporta Hosteltur, Ocean Signature Caribbean Resorts intraprende un nuovo percorso con uno standard di servizio aggiornato, con l'obiettivo di riposizionare i resort caraibici verso un modello all-inclusive di maggior valore. Con una presenza in Messico, Repubblica Dominicana e Giamaica, questa nuova identità mira a mettere in risalto l'eccellenza delle sue strutture, il servizio personalizzato e un'offerta culinaria di alto livello.\r

\r

Le caratteristiche dei resort\r

I resort di questo marchio si distinguono per la loro posizione privilegiata sul mare, il design contemporaneo e un chiaro impegno verso l'esperienza degli ospiti. Secondo la catena, il nuovo slogan \"Beyond Everything\" esprime la promessa del marchio di superare le aspettative degli ospiti.\r

Tra i servizi principali figurano i centri Despacio Spa, dotati di tecnologie all'avanguardia e trattamenti personalizzati per la salute e la bellezza, servizi Vip, ristoranti à la carte con cucina internazionale, cocktail d'autore e un programma completo di attività pensate per il riposo e il benessere.\r

","post_title":"H10 Hotels si riposiziona nel segmento premium ai Caraibi","post_date":"2025-11-07T14:42:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762526575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Nuova Caledonia è una terra dalla bellezza selvaggia e incontaminata, un’isola del Pacifico del Sud – si trova tra le Isole Fiji e l’Australia - con un'incredibile diversità di paesaggi, cultura e natura. Era parte del supercontinente di Gondwana e flora e fauna si sono evolute in condizioni di isolamento quando l’isola maggiore Grande Terre si staccò dal continente 80milioni di anni fa: per questo in Nuova Caledonia si possono ammirare specie animali e vegetali davvero uniche.\r

\r

L’arcipelago si estende per 18.575km2 ed è abitato da circa 265mila persone; il clima è tropicale con umidità e temperature fino ai 30 gradi da novembre a marzo, seguite da una stagione più secca da giugno ad agosto, quando le temperature scendono a 20°. «Dopo un periodo di tensioni politiche, la situazione è tornata tranquilla e sicura, ideale per viaggiare. - spiega Hélène Bertheau, marketing director di Nouvelle Calédonie Tourisme - È in corso una ripresa positiva del turismo. \r

\r

I risultati sono già visibili: negli ultimi mesi abbiamo recuperato più del 60% del traffico dall’Europa e stiamo facendo un importante lavoro per rilanciare la destinazione. In passato i turisti erano circa 200mila all’anno». Il workshop French Overseas Destinations di Atout France, che si è tenuto a Parigi, è stato l’occasione per raccontare le tante sfaccettature di una terra che si è riaperta al turismo con entusiasmo e attenzione e vuole raccontare la sua unicità.\r

\r

«Abbiamo la più grande laguna al mondo, che si estende per 24mila km2 ed è un sito dell’Unesco. - prosegue Bertheau - Nel nord dell’isola maggiore, la Grande Terre, ci si può invece immergere nell’universo dei cowboy, fatto di pianure sconfinate e dove vivere avventura uniche. I più sportivi potranno esplorare la grotta d’Oumagne. Nella zona orientale di Grande Terre si può poi incontrare la tribù Kanak per vivere esperienze autentiche e tradizionali scoprendo la gastronomia locale e trascorrendo una notte in una casa tipica della Nuova Caledonia. Emozionante anche la possibilità di ammirare il famoso cuore di Voh - una radura scavata tra le mangrovie, che è il logo della Nuova Caledonia - o visitare la capitale Nouméa, un centro cosmopolita ricco di atmosfere francesi, un pezzetto di Francia nel mezzo dell’Oceano Pacifico.\r

\r

Di fronte alla costa orientale si trovano anche le Isole della Lealtà con le loro spiagge bianche e le acque cristalline. È un piccolo paradiso e si è soli sulla spiaggia, perché in Nuova Caledonia ci sono meno di 14 abitanti per km2. Un isolamento che è il vero lusso della destinazione! Riguardo l’accoglienza sono disponibili strutture a 3, 4 e 5*. - conclude Bertheau -.\r

\r

Il volo per raggiungere la destinazione dura 24 ore. Siamo serviti da Aircalin, la nostra compagnia di bandiera, da Air France con 3 voli a settimana da Parigi Charles-de-Gaulle - con scalo a Singapore o Bangkok - e da Air New Zealand, che opera voli da: Australia, Singapore, Bangkok e da altre destinazioni del Pacifico del Sud. In media i viaggiatori si fermano 21 notti. Il turismo è uno dei principali pilastri dell’economia della Nuova Caledonia: per questo facciamo una grande promozione in Europa, in Francia e nei nostri mercati strategici e ci rivolgiamo anche agli italiani, dicendogli che possono tornare a visitarci, perché oggi il paese è sicuro: vi aspettiamo e la Nuova Caledonia saprà conquistarvi!».\r

Chiara Ambrosioni\r

\r

\r

\r

[gallery ids=\"501080,501074,501070\"]","post_title":"Nuova Caledonia: l’Outremer Francese offre incanto e il lusso dell’isolamento","post_date":"2025-11-07T13:02:55+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1762520575000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501089","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

«Negli ultimi mesi stiamo assistendo a una vera corsa all'investimento sul nostro territorio da parte di grandi gruppi internazionali, family office e fondi che cercano soluzioni residenziali ma anche strutture complesse come hotel, dimore storiche e palazzi - spiega Claudio Citzia, fondatore della piattaforma Luxforsale, che ha realizzato l'Osservatorio 2025 sui trend del segmento lusso -. Oggi si guarda non solo alle classiche città del lusso come Milano, Firenze, Roma o Venezia, ma anche a location emergenti: Liguria, Sicilia, Puglia, Marche e Veneto sono luoghi che registrano flussi crescenti di visitatori e acquirenti».\r

\r

Su Luxforsale la quota di utenti stranieri è cresciuta in modo significativo: oggi quasi il 48% dei visitatori proviene da Paesi internazionali, da mercati consolidati e, sempre più spesso, da Paesi emergenti nel luxury real estate come Indonesia (12,36%), Turchia (3,92%), Pakistan (2,74%), Ucraina (2,25%) e Kuwait (1,38%).\r

Emerge in modo netto il fenomeno dello short rent di lusso che oggi non costituisce più una semplice alternativa all'hotellerie, ma si evolve in strategia di investimento.\r

Le più richieste\r

A livello numerico la Lombardia e la Toscana si confermano le regioni con il maggior numero di immobili di lusso: la prima con 1.036 immobili e la seconda con 963 immobili. Segue la Liguria con ben 519 residenze di pregio. Tra le città più rappresentate, figurano Milano (185 immobili), Roma (146), Firenze (81) e Verona (28). In Emilia Romagna, Ravenna con 25 immobili prende il posto di Bologna. In Lombardia è interessante anche la presenza di Monza con 85 proprietà.\r

\r

A fianco delle grandi capitali storiche, si osservano veri e propri exploit regionali. La Toscana resta un riferimento indiscusso, con il primato per numero di immobili sopra i 10 milioni di euro e una domanda diversificata fra dimore storiche, ville e appartamenti di lusso. La Sicilia si distingue sia per il mercato delle ville in zone di pregio (a Palermo e Taormina gli immobili più richiesti tra gli acquirenti), sia per località montane come Randazzo. La Liguria, trainata da mete litoranee quali Alassio e Sanremo, si posiziona tra le regioni più richieste e dinamiche. Lombardia e Veneto registrano una crescita solida delle transazioni luxury e una valorizzazione record dei prezzi medi regionali.\r

«Da quindici anni a questa parte, l'Italia non ha mai vissuto un periodo così favorevole per gli investimenti immobiliari di fascia alta: oggi il nostro Paese è di nuovo sotto i riflettori internazionali, e nei prossimi cinque anni probabilmente assisteremo ad una ulteriore crescita, per effetto dell'instabilità geopolitica globale e ai conflitti internazionali che spingono molti investitori a scegliere mete sicure e affidabili».","post_title":"Italia in prima fila per gli investitori internazionali del segmento lusso","post_date":"2025-11-07T12:36:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762518969000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501079","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sport a 360 gradi nella proposta messa a punto da Made by Turisanda, che ha costruito una serie di proposte ad hoc per rispondere alle diverse passioni della clientela. Ogni idea nasce con l’intento di consentire a tutti gli sport addicted di seguire le tappe internazionali dei più importanti sport, come il calcio, il tennis, il basket, la F1 e il MotoGp.\r

Il calendario dei prossimi mesi è ricco di appuntamenti. È iniziata da poco la nuova stagione 2025/2026 dell’Nba, a dicembre si disputerà la Supercoppa italiana a Riyadh e il 2026 si apre con gli Open di tennis a Melbourne.\r

\r

Gli eventi\r

L’esperienza legata al mondo dell’Nba prende vita al Madison Square Garden: una meta leggendaria per gli appassionati di sport, e non solo. Con Made by Turisanda si ha l’opportunità di assistere non solo al match, ma anche al riscaldamento delle squadre, seduti in prima fila, entrando al Madison Square Garden due ore prima dell’inizio della partita. Il viaggio di 5 notti comprende diversi itinerari per vivere l’atmosfera newyorkese, accompagnati da guide esperte. A seconda dei propri interessi si può scegliere tra più opzioni che includono i cinque distretti della città: Manhattan, Brooklyn, Queens, Bronx e Staten Island.\r

Un nuovo tour è stato creato per gli appassionati di calcio pronti a vivere momenti di forte emozione in occasione della Supercoppa italiana, che si terrà il 18-19 e 22 dicembre in Arabia Saudita. In attesa di scoprire chi solleverà il trofeo verso il cielo dell’Awwal Park Stadium è possibile visitare la grande ricchezza culturale della capitale Riyad. L’itinerario è sviluppato su 2 o più notti e chi soggiornerà per tutto il periodo della Supercoppa italiana potrà aggiungere l’escursione in 4X4 nel deserto di Riyadh.\r

Un programma di 9 giorni con 6 notti in hotel durante il quale condividere il tifo insieme ai Carota Boys, i migliori compagni di viaggio per tutti gli appassionati di tennis, che si preparano a sostenere Jannik Sinner e gli altri campioni italiani durante gli Open di Tennis a Melbourne, che si terranno dal 18 gennaio al 1° febbraio 2026. Il viaggio prevede 2 giornate nelle quali assistere a 4 sessioni di partite in abbinamento ad ulteriori momenti per visitare la città. Incluso nel pacchetto il walking tour guidato di 3 ore. Made by Turisanda propone poi i tour serali in kayak lungo lo Yarra River per contemplare lo skyline da una diversa prospettiva.\r

Infine, la stagione 2025 della F1 e del MotoGP è in chiusura. Novembre e dicembre sono il momento ideale per partire con il t.o. alla volta del Qatar, Abu Dhabi e Valencia. Tuttavia, per chi non riuscirà a partire in tempo, a marzo riparte la programmazione 2026 Made by Turisanda, che permetterà ancora una volta di vivere dal vivo le più emozionanti gare di Formula 1 e MotoGP.","post_title":"Made by Turisanda: fitto calendario di viaggi per gli amanti dello sport","post_date":"2025-11-07T12:26:14+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762518374000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501061","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nobu Hospitality ha celebrato l'apertura ufficiale del Nobu Hotel and Restaurant Roma con la Sake Ceremony. L’evento ha segnato una tappa significativa per il marchio che inaugura il suo primo hotel in Italia.\r

\r

Trevor Horwell, ceo, ha commentato: «Siamo orgogliosi di presentare l'hotel di Roma, un progetto che incarna la filosofia del nostro marchio: eccellenza culinaria, design e calorosa ospitalità. La ricca storia culturale e l’eleganza senza tempo di Roma la rendono la cornice perfetta per il nostro debutto alberghiero in Italia».\r

\r

Situato nel cuore storico di Roma, in via Veneto, l'hotel reinterpreta uno degli indirizzi più iconici della città, trasformandolo in un santuario del lusso moderno, dove il minimalismo giapponese incontra la raffinatezza italiana. Progettato dall’acclamato Rockwell Group, l’estetica dell’hotel combina le calde texture romane con lo stile di Nobu.\r

La cerimonia\r

Un'antica tradizione giapponese che simboleggia nuovi inizi e buona fortuna, la Sake Ceremony ha visto la partecipazione dei tre soci, lo chef Nobu Matsuhisa, Robert De Niro e Meir Teper, insieme a ospiti illustri, media e i principali trendsetter di Roma.\r

\r

La struttura offre 117 camere e suite dal design elegante, un centro benessere e fitness all’avanguardia e spazi per eventi versatili. Gli ospiti possono ammirare la vista panoramica sulla città dalla terrazza che offre una selezione di piccoli assaggi, sakè e cocktail, rifugiarsi nella lounge o concedersi il servizio h24 in camera del Nobu Restaurant.\r

\r

","post_title":"Nobu Hospitality inaugura a Roma la prima struttura italiana","post_date":"2025-11-07T12:00:52+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762516852000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501034","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ci sono destinazioni che continuano a essere un must per la clientela italiana, ma che nel corso degli anni hanno radicalmente cambiato fisionomia. Un esempio eclatante è quello offerto dalla Thailandia, meta che continua a raccogliere consensi sul nostro mercato ma che deve essere interpretata e proposta in modo nuovo. A confermarlo è Loredana Santinelli, product manager Oriente di Idee per Viaggiare, che ha incontrato gli agenti di viaggio milanesi proprio per raccontare gli ultimi sviluppi sulla destinazione.\r

\r

«La Thailandia è una meta in continua evoluzione - spiega Santinelli -. Alcuni prodotti \"classici\", come il Triangolo d'Oro, hanno perso parte del loro appeal a vantaggio di nuove esperienze emergenti per entrare in contatto con la cultura locale».\r

\r

La Thailandia di Idee per Viaggiare rappresenta una delle mete più richieste nel portfolio dell'offerta del t.o., in grado di muovere «circa 2.500-2.600 passeggeri in un anno». Proprio per questo il t.o. la propone con quattro diverse linee di prodotto.\r

\r

«Idee On Tour raccoglie il meglio dei tour all'insegna delle esperienze. Ad esempio, grazie al nuovo collegamento di Etihad Airways su Chiang Mai possiamo effettuare l'itinerario al Triangolo d'Oro al contrario, partendo da Chiang Mai e rientrando su Bangkok, abbinando anche la visita delle antiche capitali».\r

\r

La collaborazione con Etihad Airways si rivela particolarmente importante, come sottolinea Sergio Matarazzo, key account della compagnia per il Centro-sud Italia. «La collaborazione con Idee per Viaggiare è per noi di grande rilievo. Vogliamo essere \"Not the biggest but the best\" e in questo senso la proposta di qualità del t.o. si sposa perfettamente alla nostra filosofia».\r

\r

Una seconda linea di prodotto è Iter Experientia, che propone soluzioni di viaggio particolari, come la visita della regione di Kanchanaburi, un'area dell'ovest vicino al confine con il Myanmar che è ancora poco nota al turismo. «Presenta parchi nazionali con paesaggi spettacolari e reminescenze storiche come il ponte sul fiume Kwai» aggiunge Santinelli.\r

\r

Iter Sublime, con una selezione sdi strutturee di lusso e Idee Mix, con viaggi combinati fra Thailandia e Cina o Giappone o Indocina, completano l'offerta.\r

\r

Un ulteriore punto di forza riguarda poi \"In viaggio con Jaime\", una selezione di itinerari - 10 le partenze programmate nel 2026 - che verranno realizzati in compagnia del travel ambassador di Idee per Viaggiare e viaggiatore per vocazione. Sarà lui ad accompagnare piccoli gruppi di persone alla scoperta di diverse destinazioni fra le quali la Thailandia, nel tour in partenza il 20 gennaio.","post_title":"Idee per Viaggiare, il nuovo volto della Thailandia entra in agenzia","post_date":"2025-11-07T11:48:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1762516103000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"501035","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un altro riconoscimento per Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo Luxury Wine Resort di Marsala agli Award for Excellence 2026 che si sono svolti nei giorni scorsi a Londra. L’evento, promosso ogni anno da Condé Nast Johansens, leader nel panorama dell’ospitalità di lusso a livello internazionale, mira a premiare e valorizzare le realtà che si distinguono per qualità e servizi, attraverso parametri di valutazione al top. Il Baglio Oneto era stato selezionato tra i finalisti per la categoria “Location d’Eccellenza per Matrimoni, Feste e Celebrazioni” e si è aggiudicato il primo posto assoluto per l’area di Europa e Mediterraneo, qualificandosi come una delle eccellenze europee nel settore wedding. \r

\r

A far emergere Baglio Oneto, tra le motivazioni per il premio, si evidenzia “un perfetto connubio tra tradizione locale, lusso e attenzione ai dettagli”, da sempre prerogativa del resort della Sicilia Occidentale. «Questo premio ci riempie di soddisfazione – dice Anna Palmeri Oneto, titolare del resort – confermando il nostro impegno quotidiano nell’accogliere al meglio i nostri ospiti. La nostra è una location di magnifica bellezza, ed è una gioia per noi poterla condividere con chi ci sceglie per celebrare un momento importante».\r

\r

Con oltre 40 anni di storia, Condé Nast Johansens rappresenta un punto di riferimento nello scenario internazionale per la selezione di strutture alberghiere di lusso, con un processo di valutazione che unisce il giudizio di Local Expert, recensioni degli ospiti e votazioni online. I premi sono il riconoscimento complessivo di un’esperienza di ospitalità insuperabile.\r

\r

«L’ambito che ci vede protagonisti in questa occasione – tiene a sottolineare Anna Palmeri Oneto - è uno dei nostri fiori all’occhiello: Baglio Oneto riceve da 11 anni consecutivi il premio dei Wedding Awards di Matrimonio.com, riconoscimento che viene assegnato alle aziende con più recensioni e migliori valutazioni da parte delle coppie che lo hanno scelto». Il premio ricevuto a Londra rappresenta per Baglio Oneto dei Principi di San Lorenzo una grande conferma del lavoro svolto con passione e dedizione, e un riconoscimento che sprona a continuare sulla strada intrapresa.","post_title":"Baglio Oneto, il Luxury Wine Resort premiato agli Award for Excellence 2026","post_date":"2025-11-07T11:32:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1762515156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"500997","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Clienti e operatori hanno a disposizione un nuovo modo per prenotare voli JetBlue e crociere di lusso sulla piattaforma di pacchetti vacanza della compagnia aerea.\r

Paisly, la filiale interna di JetBlue per la prenotazione di viaggi, ha aggiunto tre nuove compagnie di crociere di lusso alla sua piattaforma: Azamara, Regent Seven Seas e Seabourn. \r

I partner\r

Con le nuove aggiunte, come riporta Travelpulse, i viaggiatori potranno ora prenotare crociere con le tre compagnie tramite JetBlue Vacations, che offre pacchetti volo-crociera. La società propone un totale di 10 compagnie di crociera partner, tra cui Carnival, Royal Caribbean, Celebrity, Norwegian Cruise Line, Princess Cruises, Cunard e Holland America.\r

\r

I passeggeri che prenotano il pacchetto vacanza beneficiano del \"Plane to port commitment\" di JetBlue, che offre ai viaggiatori protezione in caso di ritardo del volo prima dell'imbarco. Se i clienti che hanno acquistato un pacchetto volo e crociera da JetBlue Vacations perdono l'imbarco a causa di un volo in ritardo, Paisly può riprenotare la crociera, far volare il cliente al porto successivo o organizzare una vacanza alternativa.\r

\r

«Ci siamo prefissati di costruire la piattaforma di crociere più completa del settore aereo .- ha dichiarato Jamie Perry, presidente di Paisly -. Ampliando il nostro portfolio con un mix di compagnie di crociere di lusso, di nicchia e per famiglie, e ampliando l'offerta alle crociere fluviali, stiamo aiutando i nostri partner aerei a offrire prodotti crocieristici più gratificanti e completamente integrati con i loro programmi fedeltà. È una formula vincente per clienti, compagnie di crociere e compagnie aeree».\r

\r

\r

\r

","post_title":"JetBlue Vacations amplia il portfolio dell'offerta crocieristica di lusso","post_date":"2025-11-06T11:38:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1762429126000]}]}}