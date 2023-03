Isaholidays progetta due nuovi glamping in Veneto e Toscana Doppia novità in arrivo in casa Isaholidays, anche se entrambe ancora in fase progettuale. L’operatore open air sta infatti pensando a un paio di villaggi glamping nuovi: “Uno sarà in Toscana, all’interno di una nostra proprietà agricola situata a Casole d’Elsa, al confine tra il senese e le colline del Chianti. La struttura, realizzata secondo i più moderni concept del glamping sarà dedicata soprattutto per gli amanti della vacanza nella natura. Un altro progetto riguarda invece un piccolo villaggio eco-chic che dovrebbe sorgere in una pineta sul mare, in Veneto, a metà strada tra le nostre due strutture storiche, l’Isamar e il Barricata Holiday Village”, ha spiegato a margine di una conferenza stampa dedicata all’apertura della nuova stagione, la sales & marketing manager di Isaholidays, Silvia Pagnan. Dopo aver chiuso il 2022 con 600 mila presenze totali per poco meno di 90 mila arrivi, il gruppo punta quest’anno a un incremento dei volumi del 10%, sulla scia del crescente successo che la formula open air sta avendo tra i vacanzieri di ogni latitudine. “Al momento le nostre strutture accolgono un 60% di ospiti internazionali, tedeschi su tutti, poi svizzeri, austriaci, danesi, olandesi e belgi – ha rivelato Silvia Pagnan -. Il nostro target di riferimento è rappresentato soprattutto dalle famiglie giovani con figli in età scolare, fino ai 16-17 anni di età”. E proprio sui bambini si concentrerà ulteriormente il focus di attività e programmi di animazione per il 2023 dei due villaggi. Tra le novità introdotte quest’anno all’Isamar si segnala quindi il Pump Truck: una pista per biciclette, skateboard, pattini a rotelle, monopattini, con curve paraboliche e whoops. A ciò si aggiungono anche le inedite sistemazioni Sirio Junior da 30 metri quadrati più 20 di terrazza, dotate di due camere e altrettanti bagni, nonché di cucina perfettamente attrezzata. Sempre all’Isamar è poi in corso la definitiva approvazione di un piano integrato di sviluppo turistico per la realizzazione di un campo da golf a 18 buche, di una darsena con 500 posti barca e di un complesso residenziale turistico di mille ulteriori unità abitative. Al Barricata, invece, la new entry del divertimento si trova all’interno del parco acquatico: uno Spray Park di 400 metri quadrati con acquascivoli, mini-scivoli per i più piccoli, fontane, cascate d’acqua e geyser animati. A ciò si aggiunge, sempre per i più piccoli, una nuova pista baby-cart, trampolini elastici, giochi gonfiabili, sei postazioni di visione virtuale metaverso e una casetta dei dolci. Infine sono state introdotte le sistemazioni Safari Loft e Boutique: lodge di ultima generazione con veri e propri letti con materassi e lenzuola. Queste soluzioni includono due camere da letto, un bagno e una terza stanzetta in soppalco, per poter ospitare fino a sei persone. La zona giorno è composta da cucina a vista e area living, con ampie vetrate che danno su terrazza e area verde di pertinenza. Tutti gli ambienti climatizzati.

\r

Doppia novità in arrivo in casa Isaholidays, anche se entrambe ancora in fase progettuale. L'operatore open air sta infatti pensando a un paio di villaggi glamping nuovi: \"Uno sarà in Toscana, all'interno di una nostra proprietà agricola situata a Casole d'Elsa, al confine tra il senese e le colline del Chianti. La struttura, realizzata secondo i più moderni concept del glamping sarà dedicata soprattutto per gli amanti della vacanza nella natura. Un altro progetto riguarda invece un piccolo villaggio eco-chic che dovrebbe sorgere in una pineta sul mare, in Veneto, a metà strada tra le nostre due strutture storiche, l'Isamar e il Barricata Holiday Village\", ha spiegato a margine di una conferenza stampa dedicata all'apertura della nuova stagione, la sales & marketing manager di Isaholidays, Silvia Pagnan.\r

\r

Dopo aver chiuso il 2022 con 600 mila presenze totali per poco meno di 90 mila arrivi, il gruppo punta quest'anno a un incremento dei volumi del 10%, sulla scia del crescente successo che la formula open air sta avendo tra i vacanzieri di ogni latitudine. \"Al momento le nostre strutture accolgono un 60% di ospiti internazionali, tedeschi su tutti, poi svizzeri, austriaci, danesi, olandesi e belgi - ha rivelato Silvia Pagnan -. Il nostro target di riferimento è rappresentato soprattutto dalle famiglie giovani con figli in età scolare, fino ai 16-17 anni di età\".\r

\r

E proprio sui bambini si concentrerà ulteriormente il focus di attività e programmi di animazione per il 2023 dei due villaggi. Tra le novità introdotte quest'anno all'Isamar si segnala quindi il Pump Truck: una pista per biciclette, skateboard, pattini a rotelle, monopattini, con curve paraboliche e whoops. A ciò si aggiungono anche le inedite sistemazioni Sirio Junior da 30 metri quadrati più 20 di terrazza, dotate di due camere e altrettanti bagni, nonché di cucina perfettamente attrezzata. Sempre all’Isamar è poi in corso la definitiva approvazione di un piano integrato di sviluppo turistico per la realizzazione di un campo da golf a 18 buche, di una darsena con 500 posti barca e di un complesso residenziale turistico di mille ulteriori unità abitative.\r

\r

Al Barricata, invece, la new entry del divertimento si trova all'interno del parco acquatico: uno Spray Park di 400 metri quadrati con acquascivoli, mini-scivoli per i più piccoli, fontane, cascate d'acqua e geyser animati. A ciò si aggiunge, sempre per i più piccoli, una nuova pista baby-cart, trampolini elastici, giochi gonfiabili, sei postazioni di visione virtuale metaverso e una casetta dei dolci. Infine sono state introdotte le sistemazioni Safari Loft e Boutique: lodge di ultima generazione con veri e propri letti con materassi e lenzuola. Queste soluzioni includono due camere da letto, un bagno e una terza stanzetta in soppalco, per poter ospitare fino a sei persone. La zona giorno è composta da cucina a vista e area living, con ampie vetrate che danno su terrazza e area verde di pertinenza. Tutti gli ambienti climatizzati.","post_title":"Isaholidays progetta due nuovi glamping in Veneto e Toscana","post_date":"2023-03-07T13:36:55+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678196215000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440930","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440933\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] La Costa Smeralda[/caption]\r

\r

Settantacinque crociere a prezzo speciale, disponibili da oggi sino all’11 aprile, per partire nel corso dell’anno, dalla prima primavera all’autunno, alla scoperta di destinazioni incredibili, nel Mediterraneo e in Nord Europa. Il prossimo 31 marzo Costa Crociere celebra il proprio settantacinquesimo anniversario e per festeggiare questo momento importante della sua storia ha pensato a un'iniziativa promozionale speciale in ricordo di quel lontano giorno del 1948, quando partì da Genova, diretta a Buenos Aires con 768 passeggeri a bordo, la Anna C: prima nave passeggeri della flotta.\r

Tra le protagoniste delle crociere del settantacinquesimo, la Smeralda, la Toscana e la Diadema proporranno viaggi di una settimana nel Mediterraneo occidentale, alla scoperta delle più belle destinazioni di Italia, Francia e Spagna. L’itinerario della Toscana comprende in particolare Genova, Marsiglia, Barcellona, Cagliari, Napoli e Civitavecchia/Roma. La Smeralda visiterà Savona, Marsiglia, Barcellona, Palma di Maiorca (Ibiza in estate), Palermo, Civitavecchia/Roma. La Diadema proporrà Savona, Civitavecchia/Roma, Cagliari o Ajaccio (a seconda delle partenze), Palma di Maiorca, Valencia e Marsiglia.\r

\r

Nel Mediterraneo orientale, la Deliziosa andrà poi alla scoperta di Marghera/Venezia, Katakolon/Olimpia, Mykonos, Santorini e Bari, mentre durante l’estate la Pacifica visiterà Taranto, Catania, Malta, Mykonos e Santorini. Entrambi gli itinerari sono di una settimana. Sempre in estate, la Fortuna proporrà un itinerario di due settimane mai visto prima, tra le isole greche e le isole Baleari, con Savona, Civitavecchia/Roma, Messina, Creta (con scalo a Iraklion), Rodi, Mykonos, Santorini, Cefalonia (con scalo ad Argostoli), Palma di Maiorca, nelle isole Baleari, e poi Barcellona e Marsiglia.\r

\r

Da maggio a settembre saranno disponibili anche le crociere in Nord Europa. La Fascinosa proporrà itinerari di 12 giorni verso Capo Nord, o di nove giorni nelle più belle città del Baltico; la Favolosa visiterà l’Islanda, le isole Lofoten, la Groenlandia, una vera e propria novità per questa estate, oppure Gran Bretagna e Irlanda; la Firenze proporrà crociere di una settimana nei fiordi norvegesi.\r

\r

Per chi ha pochi giorni a disposizione, in primavera ci sono le mini-crociere in Francia e Spagna, dai tre ai cinque giorni, con la Fascinosa, la Pacifica e la Fortuna. Per una pausa più lunga ci sono tante diverse crociere di due settimane tra cui scegliere in primavera: le isole Canarie con la Diadema e la Fortuna; oppure Turchia e isole greche, sempre con la Fortuna; ma anche le crociere della Pacifica in Israele ed Egitto; e le crociere dal Mediterraneo al Nord Europa della Firenze, della Favolosa e della Fascinosa, con la possibilità di scegliere la rotta inversa, dal Nord Europa al Mediterraneo, a settembre. Infine, le crociere di dieci giorni a Lisbona della Fascinosa e quelle di 11 giorni in Marocco della Favolosa. Per un’esperienza di crociera ancora più ricca, tra marzo e aprile ci sono infine le crociere transatlantiche dall’America del Sud e dai Caraibi all’Europa.","post_title":"Crociere a prezzo speciale per festeggiare i 75 anni di Costa","post_date":"2023-03-07T11:37:31+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678189051000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440866","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tour in Kayak, aperitivi in mezzo al mare, trekking in Supramonte, vie ferrate, canyoning.\r

\r

Sardinia Fun realizza percorsi personalizzati per scoprire la Sardegna più autentica e far vivere il mare ma anche l’entroterra da un’altra prospettiva.\r

\r

Sardinia Fun nasce durante la pandemia. «Dopo alcune esperienze in Australia – spiega Salvatore Meloni, uno dei fondatori – diventai guida escursionistica e proposi al mio futuro socio di dare il via all’attività».\r

\r

Sardinia Fun ha cominciato con il proporre alcune attività dal trekking al kayak, dalle Ciaspolate in montagna agli aperitivi a base di crudo.\r

\r

«Volevamo puntare su percorsi alternativi – aggiunge Meloni – Così abbiamo cercato sui libri le zone più antiche della Sardegna per creare itinerari. Attualmente il team si è arricchito con un animatore che ha sposato il nostro progetto. L’obiettivo è unire l’esperienza e l’intrattenimento per rendere unica l’offerta di Sardinia Fun».\r

\r

Il successo è stato immediato e nel 2022 Sardinia Fun non è riuscita ad evadere tutte le richieste.\r

\r

Le esperienze offerte ai turisti sono aumentate, così come in servizi.\r

\r

«Nel 2022 abbiamo acquistato di 18 canoe nel 2022 –continua Meloni - Ci siamo allargati, proponiamo nuove location e abbiamo iniziato a lavorare in inverno su laghi e fiumi , con uscite mensili. La canoa e tutte le attività ad hoc si svolgono nei mesi estivi, mentre il trekking da settembre a maggio».\r

\r

Il 90 per cento della clientela che punta alle attività in canoa è straniera, mentre per quanto concerne il trekking la maggior parte delle richieste proviene dalla Sardegna.\r

\r

«Vogliamo spingere il turismo fuori stagione – sottolinea Salvatore Meloni – proponendo pacchetti ad hoc. Per questo puntiamo su fiere specializzate».\r

\r

Nel 2023 Sardinia Fun rafforzerà l’offerta con una nuova barca EcoGreen, dal cui fondo si potrà osservare il fondale marino. Non solo, ma ci saranno alcune Sedi fisse (Stintino, Palau, Alghero e Porto Torres) per garantire un servizio di più alto livello e semplificare l’organizzazione del lavoro.\r

\r

L’offerta di Sardinia Fun include anche uno Stabilimento Balneare a Platamona e la possibilità di dormire in alcuni B&B della zona.","post_title":"Sardinia Fun, dai tour in kayak al trekking per scoprire la Sardegna più autentica","post_date":"2023-03-07T10:31:25+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1678185085000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440891","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La Toscana, una destinazione a misura d’uomo, ideale per una vacanza lenta, espressione del wellbeing a 360 gradi.\r

\r

Per quanto riguarda il Piano Promozionale 2023, il direttore di Toscana Promozione, Francesco Tapinassi, delinea caratteristiche ed obiettivi.\r

\r

«Da una parte il piano promozionale – spiega Tapinassi – è strettamente legato alla partenza del Progetto Osservatorio, necessario per capire i fenomeni turistici. L’attenzione e le decisioni strategiche non possono essere emozionali ma devono essere legati ad un monitoraggio del fenomeno turistico».\r

\r

Lentamente si abbandona la promozione generalista e si punta sulla verticalizzazione. Il percorso deve essere quello di puntare su investimenti, scelti sulla base di analisi specifiche, con un progetto costruito in collaborazione con chi può dare supporto.\r

\r

«Individuando i Grandi Attrattori – aggiunge Tapinassi - raccontiamo la Toscana su temi meno conosciuti che diventano un metodo di lavoro strutturato. Un percorso fatto con le imprese per dare offerte reali rispetto all’attrattore specifico. Non solo, ma sarà necessario utilizzare la Crossmedialità, per esempio abbinando ad una fiera una campagna di promozione, per moltiplicare gli effetti».\r

\r

Il grande tema su cui tutto si gioca è il cambio del tono di voce. «Nello specifico raccontando la Toscana – continua il direttore di Toscana Promozione - come una terra senza fine, dove l’uomo è attento all’equilibrio che lo circonda. Un Viaggio come scoperta, incontro e rinascita personale».","post_title":"Toscana, le decisioni strategiche legate al monitoraggio del fenomeno turistico","post_date":"2023-03-07T10:29:58+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678184998000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440886","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Restyling di camere e aree comuni e una nuova offerta ristorativa per l'Nh Torino Santo Stefano che cambia nome ed entra nel brand upper upscale della compagnia, Nh Collection, con un upgrade dei servizi offerti. La struttura è stata costruita a cavallo tra il 2004 e il 2006 nel quartiere denominato Quadrilatero Romano, anticamente noto come Santo Stefano, da cui il nome dell’albergo stesso. L'hotel, un complesso di 8 mila metri quadrati, nasce da un progetto congiunto degli studi di architettura Fusari e Gabetti & Isola e si sviluppa ad angolo tra le vie Porta Palatina e della Basilica, in una zona che anticamente coincideva con la colonia romana, in seguito divenuta cuore pulsante della città medievale.\r

\r

Il rebranding e il restyling completo dell’hotel hanno quindi permesso di dare un nuovo volto alle 134 camere, grazie all’uso di carte da parati, a un’illuminazione più calda e a rinnovati rivestimenti per divani e poltrone. Anche gli arredi delle zone comuni sono stati sostituiti, per dare un look&feel più moderno e accattivante. La hall dell’hotel è stata per esempio resa instagrammabile tramite un particolare set up con piante e divani in velluto verde bosco e tortora.\r

\r

Infine, l'offerta f&b si arricchisce dello spin off della Pista aperto in città da Gerla1927 alla fine del 2022 sul tetto del Lingotto: All'interno dell'Nh Collection Torino Santo Stefano, La Pista Bistrot propone ora un menù firmato da chef Fabrizio Tesse, con una cucina di sperimentazione che cerca la strada della semplicità, senza mai dimenticare la creatività.","post_title":"Rebranding per l'Nh Torino Santo Stefano che diventa Nh Collection","post_date":"2023-03-07T09:56:22+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678182982000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440811","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nicko Cruises compagnia leader nel settore delle crociere fluviali presenta la programmazione primavera-estate-autunno con le “Crociere Fluviali a Tema: time to discover”, che caratterizzano la sua offerta sul mercato italiano, con scelta tra i programmi di oltre 500 crociere sui fiumi europei presenti sul catalogo “River Cruises” 2023.\r

\r

Tra i temi proposti con il nuovo concept di slow-cruise, “time to discover”, figurano le “Crociere degli innamorati itinerari particolarmente romantici per le coppie sui fiumi Senna, Douro, Reno e Danubio, le Crociere di Primavera per gli amanti dei fiori e del verde, “Il Reno in fiamme”, le Grandi Crociere di Ferragosto sul Danubio e sul Reno (Grandi Fiumi-Grandi Crociere), le Crociere dei Vini, dei Mercatini di Natale e di Natale e Capodanno.\r

\r

Non mancano crociere per gli appassionati della natura sui fiumi Elba ed Oder fino alle Isole della costa tedesca del Mar Baltico, e, per i cultori della storia, crociere con itinerari alla scoperta delle vestigia dell’Impero Romano lungo il “limes” formato dai fiumi Reno e Danubio nelle città di Colonia, Treviri e Costanza o, sul Rodano, nell’antica città di Arles.\r

\r

Le Crociere di Primavera, da Colonia, trovano il loro clou nel Tour dei Tulipani di 6 ed 8 giorni (21 crociere) in Olanda, con overnight ad Amsterdam, prezzi da 449 euro e nella crociera con visita full-day al BUGA (Bundes Garten), 5 giorni, (5 crociere). L’evento, che si tiene quest’anno a Mannheim, incentrato su floricoltura, orticoltura e architettura green è organizzato in un ambiente espositivo con parchi floreali, padiglioni tematici, architettura biologica, piante esotiche. Una striscia di verde lunga oltre sette chilometri creerà nuovi luoghi per camminare, giocare e rilassarsi, migliorando al contempo la qualità dell'aria e il clima della città. BUGA fa anche parte del progetto del Corridoio Verde Nord-Est, che collega 230 ettari di aree verdi formando un corridoio che si estende nel centro della città. Uno dei punti salienti sarà un sistema di funivia (funicolare) lungo 2 km che attraversa il fiume Neckar, e che collegherà il Luisenpark con il nuovo parco BUGA. Alla Mostra BUGA sono dedicate 5 Crociere, con hub Colonia; partenze dal 21.05 al 24.09, prezzi da 649 euro.","post_title":"Nicko Cruises, crociere fluviali a tema per scoprire l’Europa","post_date":"2023-03-06T12:02:32+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1678104152000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440821","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_440822\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Cinzia Chiaramonti insieme all'attuale ceo di Enit ed ex presidente Fiavet nazionale, Ivana Jelinic[/caption]\r

\r

“Voli e Disabilità” questo il titolo del webinar formativo organizzato da Enac e Iata con Fiavet-Confcommercio che ha visto la partecipazione di Fish, Fand, Ita Airways, Neos, Adr, Sea, Fto e Astoi.\r

\r

Cinzia Chiaramonti, responsabile della Commissione trasporti Fiavet e delegata agli eventi, ha sottolineato durante l’incontro formativo la necessità di collaborare su questo tema per lavorare tutti al meglio con regole univoche e una professionalità condivisa.\r

\r

Il webinar è il primo di una serie di eventi formativi dedicati al tema dell’assistenza delle persone con disabilità in viaggio.\r

\r

A inquadrare la tematica Marco De Laurentiis a capo della Direzione tutela dei diritti dei passeggeri di Enac: “Lo scorso anno sono transitati per i nostri aeroporti un milione di passeggeri disabili, tra questi il 32% non era stato pre-notificato all’aeroporto”. Un problema di portata non indifferente che ha spinto Enac, nel luglio dello scorso anno, a dare il via a un Tavolo tecnico permanente per la tutela dei diritti dei passeggero”. Dal tavolo sono partiti dei progetti come la Disability Card, di comune accordo con Inps e con il ministero per la disabilità, e One click away, avviato con i vettori.\r

\r

Simone Bovi, ground service manager di Neos, si è soffermato proprio su One Click Away. “Le informazioni relative all’assistenza erano presenti sui siti delle compagnie aeree, ma non al primo click in home page, da questo conseguiva una difficoltà di prenotare il servizio di assistenza, mentre già da ora sulla home page di Neos, Ita Airways e Air Dolomiti, che hanno aderito al progetto, si trovano le informazioni con un solo click in home e anche con una medesima struttura che varia solo nelle policy diverse per ogni vettore”.\r

\r

Il nodo cruciale è, infatti, nella regolamentazione europea che obbliga il gestore aeroportuale a prestare assistenza della persona con disabilità, a patto che la disabilità sia stata notificata, ma qualora non lo sia il gestore è comunque obbligato a “compiere tutti gli sforzi ragionevoli per offrire assistenza”.\r

\r

Giovanna Giua, responsabile Esercizio e Operazioni di Adr Assistance, interviene su questo tema: “il regolamento europeo 1107 stabilisce le regole e in questo articolo era stata apposta questa specifica nota per tutelare il passeggero che si infortunava immediatamente prima della partenza, poi, questa regola, che doveva essere un’eccezione, è diventata consuetudine”. Adr lavora infatti con il 40% di disabilità non notificata. Su 1032 assistenze al giorno che transitano per Fiumicino, 400 non sono pre-notificate. Ne deriva che spesso il passeggero ha un’esperienza di viaggio non soddisfacente.\r

\r

Gabriele Favagrossa, disability manager, è intervenuto a nome di Fand e Fish per ribadire il ruolo centrale dell’agente di viaggio in questo contesto, perché ha il primo contatto con il cliente. “L’agente è determinante nel riconoscere la disabilità”. Nella regolamentazione europea sono riconosciute le disabilità motorie, che hanno diversi livelli, come anche quelle visive, uditive, intellettive e relazionali. All’interno di queste, l’assistenza cambia in modo decisivo a seconda del livello di disabilità. Ad esempio, per i supporti a questa disabilità, ma anche per assistenza necessaria alla stessa. \r

\r

Al di là della comune sedia a rotelle, che comunque ha misure diverse, e potrebbe non entrare in alcune stive, ci sono materiali che accompagnano i supporti all’abilità che potrebbero essere potenzialmente pericolosi per gli strumenti di bordo, come le batterie delle sedie elettriche, ma anche dispositivi medici che potrebbero incidere sulla sicurezza di tutti i passeggeri (bombole d’ossigeno). Su questo tema ha insistito Barbara Gonella, revisore dei controlli per il monitoraggio della conformità Ita Airways: “Gli ausili elettromedicali presentano delle criticità sia a livello di sicurezza, sia per salute del passeggero, basti pensare a un ipotetico protrarsi del volo”.\r

\r

Va inoltre valutata la necessità di un accompagnatore, ad esempio se il passeggero non può alimentarsi da solo o fruire in maniera autonomia dei servizi igienici. Un accompagnatore che paga il biglietto, ma non i costi di supplemento della scelta del posto a bordo che è obbligatoriamente accanto all’assistito.\r

\r

Stefania Tomassini, responsabile regionale delle operazioni di terra Iata si è soffermata su uno degli aspetti più importanti per le agenzie di viaggio: il codice di assistenza. Le agenzie di viaggio inseriscono i codici di assistenza, il vettore, ricevuto il messaggio lo invia all’aeroporto almeno 36 ora prima della partenza, lo scalo si occupa dell’assistenza e di avvisare l’aeroporto di arrivo. Un codice errato stravolge tutto questo iter. Per ogni disabilità ci sono delle sigle universali: WCHR, WCHS, WCHC per le disabilità motorie che hanno bisogno di specifiche molto dettagliate, poi DEAF, BLIND, e infine il DPNA passeggero con limitazioni cognitive come autismo o Alzheimer. “Tra tutte le disabilità quelle intellettive e relazionali sono le più importanti da segnalare, perché non si vedono” afferma Stefania Tommasini. \r

\r

Anche Caterina Vecchi, responsabile del reparto PRM Assistance presso la Direzione Operations di SEA, insiste sulla funzione essenziale dei codici IATA: “la scelta del codice è un processo collaborativo, quindi la collaborazione con gli agenti di viaggio e tour operator è molto preziosa per noi”.","post_title":"Fiavet: webinar Voli e Disabilità per iniziare un percorso comune con gli altri enti","post_date":"2023-03-06T12:01:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1678104068000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440816","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ciro Verrocchi è il nuovo vicepresidente della Icon Collection, società di consulenza del gruppo imprenditoriale Ficcanterri che sovrintende a cinque strutture toscane di pregio. Cresciuto a Piombino, a pochi chilometri da Follonica e dalla maggior parte delle strutture dello stesso gruppo Icon, quindi con conoscenze del territorio e legami profondi con esso, Verrocchi vanta 30 anni di esperienza come manager in alberghi di lusso appartenenti a brand di compagnie internazionali e nazionali come Ciga Hotels, Southern Sun International, Starwood Hotels & Resort, Marriott e Ihg. Prende il posto di Claudio Catani, che salpa verso nuove sfide professionali dopo due anni nel ruolo\r

\r

\"Sono impaziente di iniziare questa nuova avventura e ringrazio la proprietà per la fiducia dimostrata e per avermi offerto questa grande opportunità - commenta Verrocchi -. Ritornare dopo molti anni a lavorare in Toscana, la mia terra di origine, mettere a disposizione la mia esperienza per un’azienda in grande espansione, dinamica e gestita con una visione strategica lungimirante è fortemente motivante. Abbiamo molte sfide di fronte a noi, incluso il fatto di mantenere e migliorare i nostri standard di qualità per dare maggior valore anche alla destinazione geografica dove operiamo. Intendiamo inoltre ottimizzare i nostri processi interni per mantenere l’efficienza di un’azienda dinamica e in continua evoluzione. Tutti impegni che sono convinto saranno mantenuti insieme alla proprietà e a tutta la squadra che avrò l’onore e il piacere di gestire, considerando il lavoro svolto fino a oggi da chi mi ha preceduto\".","post_title":"Ciro Verrocchi nuovo vicepresidente della Icon Collection","post_date":"2023-03-06T11:37:40+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678102660000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si terrà venerdì 10 marzo presso il centro congressi auditorium della Tecnica di Roma, la seconda edizione della della Gto Conference (Giovani talenti dell'ospitalità). L'iniziativa, realizzata dal ceo e fondatore del progetto, Kledis Brahimi, insieme a Beatrice Leon e Martina Allegro, si propone di sostenere la crescita del turismo attraverso l'empowerment di una nuova generazione sempre più tecnologica e sensibile a tematiche come la sostenibilità, l'inclusione, la formazione e il lavoro. L’obiettivo è quello di consentire a tutti di accedere alla formazione di qualità da ogni parte d'Italia entro il 2030.\r

\r

Tra i relatori della conferenza figurano tra gli altri Antonello De Medici (coo gruppo Rocco Forte Hotels), Flavia Mazzarini (director of guest experience del Verdura Resort), Giulio Contini (direttore generale della Scuola Italiana di Ospitalità), Andrea Ronchetti (general manager del Cristallo, a Luxury Collection Resort & Spa, di Cortina d'Ampezzo), nonché rappresentanti di organizzazioni internazionali e governative come Antonio Barreca (direttore generale Federturismo Confindustria), Marco Misischia (presidente Cna Turismo), Gianluca Caramanna (consigliere ministro del Turismo), Luigi Valentini (presidente Renaia), Corrado Luca Bianca (coordinatore nazionale Confesercenti sezione turismo), Natalia Bayona (director of innovation, education and investments presso la World Tourism Organization), Carlos Diez de la Lastra (ceo Les Roches Global), Filip Boyen (ex ceo Forbes Travel Guide & Small Luxury Hotels of the World).\r

\r

\"Siamo entusiasti di presentare la seconda edizione della conferenza dei Giovani talenti dell'ospitalità, che avrà come obiettivo quello di promuovere l'importanza dell'ospitalità sostenibile e inclusiva, nonché la formazione e l'impiego dei giovani talenti nel settore turistico - sottolinea lo stesso Brahimi -. La nostra conferenza si concentrerà sui modi in cui l'industria dell'ospitalità può evolversi e adattarsi alle nuove sfide e opportunità che ci si presentano, sfruttando le nuove tecnologie e le nuove competenze dei giovani\". La Gto Conference è promossa da Sommet Education che raccoglie alcune tra le scuole più importanti di ospitalità al mondo, e ha tra i suoi principali sostenitori anche Rocco Forte Hotels e la Scuola Italiana di Ospitalità (Th Group e Cdp).","post_title":"Al via a Roma, il prossimo 10 marzo, l'edizione 2023 della conferenza sui Giovani talenti dell'ospitalità","post_date":"2023-03-06T11:23:44+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1678101824000]}]}}