Inaugurazione nel 2024 all’insegna dell’arte per il nuovo Cloud7 di Roma Non solo hotel, ma anche hub sociale, una destinazione artistica e una location comunitaria, che darà uno spazio espositivo ai talenti locali. Aprirà nel 2024 all’insegna dell’arte, con un piccolo ritardo rispetto a quanto inizialmente annunciato, il nuovo Cloud7 Hotel di Roma, primo progetto europeo di Kerten Hospitality. La struttura capitolina collaborerà infatti con l’Accademia delle Belle Arti. Una partnership che si tradurrà nell’esposizione permanente di alcune opere di quattro artisti locali all’interno dell’albergo: Alessandro Calizza, Giovanni Lo Castro, Ilich Arnone e Federico Russo La novità è frutto dell’accordo con la famiglia Santucci, oggi alla terza generazione e storica proprietaria dell’immobile. Il progetto ha quindi visto la completa ristrutturazione di un palazzo di cinque piani per oltre 1.600 metri quadrati di superficie, situato tra via del Corso e via di Pietra, a pochi passi dalla fontana di Trevi e dal Pantheon. Il tutto, per un investimento complessivo di più di 4 milioni di euro. Realizzato ai primi del Novecento, l’edificio, che nel corso degli anni ha ospitato anche il Banco di Roma e l’ambasciata del Camerun, è stato quindi convertito in un boutique hotel dai tratti sostenibili e lifestyle, pensato per interagire con la comunità locale, il quartiere, il personale e i clienti. A questo fine Kerten Hospitality ha collaborato con la giovane curatrice e storica dell’arte romana Agnese Landolfo, esperta nella scoperta di artisti emergenti, spazi indipendenti e artigiani locali. Agnese Landolfo sarà quindi a capo delle partnership del Cloud7 Hotel Roma, lavorando con artisti romani under 35 e creando una rete di creativi in tutta la città. Rispondendo alla domanda di uno spazio accogliente e socialmente impegnato nel centro della città, al Cloud7 Hotel Roma sia gli ospiti della struttura sia i cittadini romani potranno quindi ritrovarsi, socializzare e godere di opere d’arte e mostre. Per la prima volta nella zona, la collaborazione della struttura con l’Accademia delle Belle Arti vedrà tra le altre cose dieci studenti selezionati per partecipare a un art takeover, che darà un tocco creativo ai corridoi e agli ascensori della struttura “Siamo orgogliosi di creare, attraverso la riqualificazione di uno storico palazzo nel cuore di Roma, uno spazio che offre un servizio alberghiero d’eccellenza, in una delle città centro del turismo mondiale, ma che riesce al contempo a essere parte integrante e vitale del quartiere e della città che lo ospita – sottolinea il responsabile dello sviluppo di Kerten Hospitality in Europa, Theo Bortoluzzi -. Il nostro auspicio è che il Cloud7 Hotel possa diventare un luogo di socialità per i residenti e un centro artistico per la comunità di artisti romani”. Con base a Dublino, Kerten Hospitality gestisce alberghi, residenze, ristoranti e spazi lavorativi attraverso i propri marchi lifestyle Cloud 7, The House Hotel, Ouspace, nonché vari brand f&b, per un totale di 12 marchi e 11 spazi operativi, parte di un’impronta globale di 50 progetti in tre continenti e in destinazioni chiave quali Egitto, Georgia, Italia, Giordania, Arabia Saudita, Marocco, Kuwait, Turchia ed Emirati Arabi Uniti. Condividi

L'interesse per la rotta che riporta alla Sicilia un collegamento diretto con gli Stati Uniti a distanza di sei anni dalla chiusura di quello operato da Eurofly-Meridiana, era stato anticipato lo scorso settembre, dall'ad della compagnia aerea Carlo Stradiotti. \r

\r

Il volo, già in vendita sul sito Neos, sarà inaugurato il prossimo 9 giugno e operato con un Boeing 787 due volte alla settimana, la domenica e il martedì; lo schedule prevede partenza alle 11.25 dall’aeroporto ‘Falcone e Borsellino’ per atterrare al T1 del Jfk di New York alle 14.50, ora locale.\r

\r

Il vettore del gruppo Alpitour conquista dunque il primato sulla rotta da Palermo alla Grande Mela, che era ed è tuttora presa in considerazione da più di una delle legacy a stelle e strisce che, dopo aver presidiato Napoli, guardano ora alla Sicilia.\r

\r

","post_title":"Neos decollerà a giugno 2024 sulla Palermo-New York","post_date":"2023-11-06T16:45:39+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699289139000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455402","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dopo il grande successo di pubblico riscosso in Canada, Francia, Russia, Brasile e Germania, la mostra The Library at Night arriva per la prima volta in Italia, e solo a Genova.\r

\r

Ispirata all’omonimo libro dello scrittore argentino naturalizzato canadese Alberto Manguel e ideata dal regista canadese Robert Lepage - Ex Machina, casa di produzione canadese di opere interdisciplinari, l’installazione immersiva in realtà aumentata porterà i visitatori alla scoperta delle più grandi biblioteche al mondo esistenti e mai esistite.\r

\r

Quello di The Library at night è un invito a perdersi in una foresta ed esplorare strutture architettoniche, frugare tra gli scaffali e perdersi nei corridoi di dieci celebri biblioteche, inclusa la biblioteca per antonomasia, la perduta di Alessandria e poi Admont (Austria), Copenaghen, Hasedera (Giappone), Città del Messico, Parlamento di Ottawa, National and University Library di Sarajevo, Sainte-Genevieve à Paris, Congress of Washington, fino all’immaginaria Nautilus, ricavata dalle suggestioni del libro di Jules Verne.\r

\r

Muniti di cuffie e visore, seduti su sedie girevoli per sfruttare appieno la visione a 360 gradi offerta dagli Oculus Rift, una tecnologia finora riservata al mondo dei videogiochi, i visitatori viaggeranno tra biblioteche favolose, vere, immaginarie o perdute, ciascuna rappresentante un’epoca, una cultura o una funzione assegnata a questi luoghi della memoria.\r

\r

Organizzata dal comune di Genova, la mostra aprirà al pubblico da martedì 7 novembre al 3 marzo 2024 a Palazzo Nicolosio Lomellino (Via Garibaldi, 7), uno dei Palazzi dei Rolli, andando così ad arricchire in modo coerente e incisivo il ricco palinsesto di eventi e iniziative di Genova Capitale del Libro 2023. Con questa mostra, il comune di Genova vuole offrire un’ulteriore occasione per riscoprire il gusto della lettura e il piacere della scoperta.","post_title":"Genova, The Library at Night, viaggio virtuale tra 10 celebri biblioteche nel mondo","post_date":"2023-11-06T13:54:54+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1699278894000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455491","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dat Volidisicilia ha messo in vendita i voli della prossima stagione estiva, da aprile e fino al 31 ottobre 2024. I collegamenti e gli orari sono definiti secondo quanto richiesto dal mandato di Continuità Territoriale delle Isole Minori della Sicilia.\r

\r

Lo schedule ricalca quello già operato durante la summer appena conclusa, con 24 voli nei giorni di punta tra le isole di Lampedusa e Pantelleria con le città di Catania, Palermo e Trapani, inoltre con i nostri aeromobili basati in Sicilia si potrà procedere in alta stagione ad una modulazione ottimizzata delle frequenze.\r

\r

Si potranno così pianificare fin d’ora i viaggi per la prossima primavera-estate, evitando gli inconvenienti che si erano generati negli anni passati, supportando l’intera filiera turistica nella pianificazione e nella programmazione dei ponti e festività di primavera, elementi di vitale importanza nel nostro settore per raccogliere i progressivi interessi anche di alcuni operatori stranieri.\r

\r

Le tariffe per residenti e visitatori sono quelle già in vigore attualmente. Alcuni nuovi progetti di espansione e sviluppo sul territorio nazionale sono allo studio, potendo contare su una flotta che oggi annovera 14 aeromobili di tipologia Atr 42/72 e 6 Airbus A320/A321, in buona parte di proprietà del gruppo Dat Holding, elemento che rende molto rapida la capacità decisionale nel cogliere le opportunità offerte dal mercato.","post_title":"Dat Volidisicilia: in vendita i voli della primavera-estate 2024","post_date":"2023-11-06T13:30:24+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1699277424000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455490","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_455492\" align=\"aligncenter\" width=\"503\"] Il ministro Santanchè con Ivana Jelinic ceo di Enit, e Giovanni Toti presidente della Liguria[/caption]\r

\r

Giornata di inaugurazione al World Travel Market, anche nel padiglione Italia. Naturalmente ad aprire le danze il ministro del turismo Daniela Santanchè, che dopo aver tagliato il nastro ha fatto la sua conferenza stampa.\r

\r

«Stiamo attuando la politica di destagionalizzazione e ci stiamo riuscendo. Dobbiamo far capire al mondo che l’Italia non è solo il Paese delle settimane bianche o dei mesi di luglio e di agosto, ma anche un luogo da vivere tutto l’anno grazie ai territori e alle loro ricchezze culturali, storiche, paesaggistiche. La grande sfida quindi è anche quella di far conoscere i 5700 borghi nei quali si produce la maggior parte della ricchezza enogastronomica.\r

\r

\r

Made in Italy\r

«Dobbiamo andare avanti in questa direzione. Stiamo lavorando anche a livello governativo inserendo nella Legge di bilancio la Tax Free Shopping. Sempre a livello politico abbiamo fatto la decontribuzione su tutti i lavoratori del turismo per i festivi e i notturni. Perché chi lavora il sabato, la domenica e la notte, deve avere un salario maggiore. Insomma se vogliamo attirare i giovani dobbiamo avere dei salari più alti.\r

\r

«Un’altra cosa. Ad oggi non abbiamo una classificazione delle aziende che lavorano nel turismo. Ecco anche su questo punto stiamo lavorando per dare una definizione al settore. Infine voglio fare un appello alle regioni. È naturale che ogni regione debba lavorare per la propria affermazione, ma il vero punto è che bisogna portare all’estero l’idea di Italia, il made in Italy, affinché si possano attrarre sempre più turisti. Perché l’asiatico, il giapponese, l’americano conosce l’Italia e non la singola regione».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Santanchè al Wtm: «Destagionalizzare e portare nel mondo l'idea di Italia»","post_date":"2023-11-06T13:19:19+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699276759000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455477","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Non solo hotel, ma anche hub sociale, una destinazione artistica e una location comunitaria, che darà uno spazio espositivo ai talenti locali. Aprirà nel 2024 all'insegna dell'arte, con un piccolo ritardo rispetto a quanto inizialmente annunciato, il nuovo Cloud7 Hotel di Roma, primo progetto europeo di Kerten Hospitality. La struttura capitolina collaborerà infatti con l'Accademia delle Belle Arti. Una partnership che si tradurrà nell'esposizione permanente di alcune opere di quattro artisti locali all'interno dell'albergo: Alessandro Calizza, Giovanni Lo Castro, Ilich Arnone e Federico Russo\r

\r

La novità è frutto dell’accordo con la famiglia Santucci, oggi alla terza generazione e storica proprietaria dell’immobile. Il progetto ha quindi visto la completa ristrutturazione di un palazzo di cinque piani per oltre 1.600 metri quadrati di superficie, situato tra via del Corso e via di Pietra, a pochi passi dalla fontana di Trevi e dal Pantheon. Il tutto, per un investimento complessivo di più di 4 milioni di euro. Realizzato ai primi del Novecento, l’edificio, che nel corso degli anni ha ospitato anche il Banco di Roma e l’ambasciata del Camerun, è stato quindi convertito in un boutique hotel dai tratti sostenibili e lifestyle, pensato per interagire con la comunità locale, il quartiere, il personale e i clienti.\r

\r

A questo fine Kerten Hospitality ha collaborato con la giovane curatrice e storica dell'arte romana Agnese Landolfo, esperta nella scoperta di artisti emergenti, spazi indipendenti e artigiani locali. Agnese Landolfo sarà quindi a capo delle partnership del Cloud7 Hotel Roma, lavorando con artisti romani under 35 e creando una rete di creativi in tutta la città. Rispondendo alla domanda di uno spazio accogliente e socialmente impegnato nel centro della città, al Cloud7 Hotel Roma sia gli ospiti della struttura sia i cittadini romani potranno quindi ritrovarsi, socializzare e godere di opere d'arte e mostre. Per la prima volta nella zona, la collaborazione della struttura con l'Accademia delle Belle Arti vedrà tra le altre cose dieci studenti selezionati per partecipare a un art takeover, che darà un tocco creativo ai corridoi e agli ascensori della struttura\r

\r

“Siamo orgogliosi di creare, attraverso la riqualificazione di uno storico palazzo nel cuore di Roma, uno spazio che offre un servizio alberghiero d’eccellenza, in una delle città centro del turismo mondiale, ma che riesce al contempo a essere parte integrante e vitale del quartiere e della città che lo ospita - sottolinea il responsabile dello sviluppo di Kerten Hospitality in Europa, Theo Bortoluzzi -. Il nostro auspicio è che il Cloud7 Hotel possa diventare un luogo di socialità per i residenti e un centro artistico per la comunità di artisti romani\".\r

\r

Con base a Dublino, Kerten Hospitality gestisce alberghi, residenze, ristoranti e spazi lavorativi attraverso i propri marchi lifestyle Cloud 7, The House Hotel, Ouspace, nonché vari brand f&b, per un totale di 12 marchi e 11 spazi operativi, parte di un'impronta globale di 50 progetti in tre continenti e in destinazioni chiave quali Egitto, Georgia, Italia, Giordania, Arabia Saudita, Marocco, Kuwait, Turchia ed Emirati Arabi Uniti.\r

\r

","post_title":"Inaugurazione nel 2024 all'insegna dell'arte per il nuovo Cloud7 di Roma","post_date":"2023-11-06T12:43:04+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1699274584000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455481","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Incontriamo Mauro Arquati che rappresenta la società di noleggio a breve e medio termine Noleggiare. Quali sono le aspettative del Wtm?\r

\r

«Le aspettative sono molto alte. Il 2023 è stata un’ottima annata e quindi stiamo costruendo insieme agli operatori la stagione 2024, affinchè possa superare i numeri di quella precedente. Naturalemnte i segnali sono molto positivi nonostante tutto. Per cui puntiamo a fare un World Travel Market molto positivo, pieno di incontri e di lavoro»\r

\r

Quali sono i mercati più importanti per Noleggiare.\r

\r

«Be’ noi lavoriamo con tutto il mondo. Diciamo che quest’anno in modo particolare gli americani e i canadesi sono stati molto importanti per noi. Ma lavoriamo anche tanto in incoming con tour operator italiani, e quini con clienti provenienti da tutta Europa e da tutto il mondo»","post_title":"Noleggiare al Wtm: «Segnali molto positivi anche da questa fiera»","post_date":"2023-11-06T12:21:36+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1699273296000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455472","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un approccio diverso per itinerari particolari, ricchi di esperienze e costruiti in base alla profonda conoscenza delle destinazioni da parte del to. E poi naturalmente viaggi tailor made con servizi d’eccellenza. King Holidays si appresta a lanciare il nuovo prodotto Excellence, dedicato alla clientela alto-spendente ma con un occhio di riguardo anche ai viaggi di nozze, da sempre una delle proposte di punta dell'operatore capitolino. \"In realtà, si è trattato di dare struttura a qualcosa che facevamo già da tempo - spiega la product manager, Barbara Cipolloni -. Sono moltissimi infatti i vip e i super vip che si rivolgono a noi, tra cui tanti attori, registi, personaggi politici, presentatori televisivi noti… Da qui l'idea di dare forma a un prodotto ad hoc, curato da un team dedicato di tre persone. Professionisti con grande esperienza per seguire una clientela che necessita di un tipo di assistenza davvero continua e le cui richieste possono essere le più disparate: dalla consegna di 100 rose alla privatizzazione di una cisterna sotterranea di Istanbul, solo per fare due semplici esempi di quanto abbiamo già realizzato in passato\".\r

\r

Il catalogo King Excellence sarà disponibile a partire da inizio 2024. \"Al volume si potrà attingere anche per i viaggi di nozze, che rimane un segmento molto importante per noi - prosegue Barbara Cipolloni -. Inizialmente l'offerta sarà concentrata sulle nostre destinazioni di punta: Marocco, Giordania, Turchia, Europa, Emirati e Oman, nonché, più recentemente, l’Egitto. In un secondo momento estenderemo la proposta anche al lungo raggio, con l'Estremo Oriente, l'oceano Indiano e il Sud America\".\r

\r

La novità si inserisce nel contesto di un anno decisamente positivo per King Holidays che, nonostante le difficoltà legate al terremoto in Marocco e all'attuale crisi mediorientale, pensa di chiudere il 2023 con volumi su livelli del 15% superiori a quelli dell'esercizio pre-Covid 2019. \"Abbiamo registrato un ottimo advance booking, che ha premiato la nostra strategia di partenze garantite - conclude Barbara Cipolloni -. Certo la recente guerra in Israele ha ora messo come in sospeso l'intero mercato. Stiamo quindi spingendo sui ponti e le festività con promozioni ad hoc e l'assicurazione annullamento gratuita. Il tutto, senza dimenticare la nostra grande flessibilità: una caratteristica che credo ci contraddistingua da sempre nel settore\".\r

\r

","post_title":"King Holidays lancia il prodotto Excellence. Catalogo a inizio 2024","post_date":"2023-11-06T12:16:48+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1699273008000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455454","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prodotto e rafforzamento della squadra commerciale . Sono i cardini attorno a cui ruota la strategia Guiness Travel per affrontare la difficile situazione che si è venuta a creare per il turismo verso il Medio Oriente, a seguito dalla crisi israeliana. “I tour in Egitto e in Giordania erano quasi sold-out, con date di partenza già confermate fino alla primavera 2024 - spiega il neo responsabile commerciale dell'operatore, Maurizio Gaggianesi, oggi a capo di un team di otto promoter attivi su tutto il territorio nazionale -. Poi, il timore di un allargamento del conflitto ha fatto fioccare annullamenti e cancellazioni, con la solita diplomazia al lavoro per evitare o mitigare le penali del caso”.\r

\r

Ma il to è in grado di offrire un’amplissima scelta di itinerari differenti: dall’America all’Asia Orientale, passando per Europa e Africa del Nord: “Grazie a più di 100 destinazioni a catalogo, possiamo dare valide alternative di viaggio a chi magari aveva già prenotato un tour in Medio Oriente: sugli scudi destinazioni come l’India, il Vietnam, la Thailandia e soprattutto il Giappone, oltre agli evergreen europei – sottolinea Gaggianesi -. Proprio su Giappone e Portogallo stiamo per lanciare in anteprima due cataloghi monotematici sia online, sia in distribuzione in tutte le agenzie d’Italia. Disponibili tutte le partenze da aprile 2024 allo stesso mese del 2025, con la certezza del prezzo garantito in virtù dell’acquisto di allotment aerei e servizi a terra\".\r

\r

Una strategia che punta a due obiettivi: da un lato un incremento di visibilità e di circolazione del brand all’interno del canale agenziale; dall’altro l’esigenza di comunicare con forza le peculiarità di un prodotto che si distingue nella sua fetta di mercato. “In un settore come quello del tour operating sempre più livellato e appiattito su un’offerta standardizzata, vogliamo far passare il messaggio che esiste una proposta con un’identità ben delineata, complementare e non alternativa - conclude Gaggianesi -. L’allargamento dello staff commerciale che stiamo attuando è necessario per veicolare i tanti contenuti della nostra proposta, soprattutto in quelle realtà regionali dove abbiamo fatto più fatica a penetrare”.","post_title":"Guiness Travel rafforza team sales e prodotto","post_date":"2023-11-06T10:19:16+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699265956000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"455450","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' disponibile nella sezione del sito riservata ai viaggi di nozze, con validità da aprile a ottobre 2024, la programmazione Mappamondo dedicata ai novelli sposi. Anche per il prossimo anno le offerte includono, tra gli altri, numerosi itinerari con combinazioni di più Paesi. \r

\r

“Quello dei viaggi di nozze si riconferma un segmento importantissimo sul quale continuiamo a investire - spiega il product manager, Daniele Fornari -̶. Per il 2024 abbiamo lavorato con largo anticipo presentando un'ampia gamma di offerte come alternativa alle solite proposte che riteniamo ormai un po’ superate. Per noi gli itinerari combinati rappresentano da sempre una soluzione di grande valore a cui riserviamo massima attenzione con i Grandi Tours: viaggi molto articolati e ben organizzati, che tengono in considerazione la comodità dei voli e le tariffe aeree più vantaggiose per visitare due Paesi in un unico viaggio. Su questi itinerari abbiamo anche quattro sezioni dedicate sul sito, una per ogni macroarea”.\r

\r

Oltre alle molteplici proposte di viaggio scelte tra le mete più belle al mondo, Mappamondo dedica agli sposi anche alcuni plus studiati ad hoc: una bottiglia di vino come piacevole benvenuto, massaggi per la coppia o riduzioni presso i ristoranti e le spa dei resort. Inoltre, un bonus fino a 175 euro a coppia e, soprattutto, il nuovissimo set da viaggio in omaggio, che comprende uno o due trolley rigide, zaino ed etichette bagaglio. Infine, l'operatore garantisce il rimborso integrale per cancellazioni fino a 72 ore dalla partenza, in caso di forza maggiore dovuta a norme di restrittività in Italia, chiusura delle frontiere o degli aeroporti del Paese di destinazione.\r

.","post_title":"Online la programmazione Mappamondo per i viaggi di nozze","post_date":"2023-11-06T10:01:02+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1699264862000]}]}}