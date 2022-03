Il Relais & Chateaux gardesano Villa Cordevigo inaugura le nuove suite Astolfo e Gaudenzia

Ampi spazi luminosi caratterizzano le due camere ricavate dalla ristrutturazione di una nuova ala del relais. Villa Cordevigo, Relais & Chateaux incastonato tra le colline del Bardolino, sul Lago di Garda, rinnova la propria offerta inaugurando due nuove suite, chiamate Astolfo e Gaudenzia dai nomi di due antichi proprietari del complesso. Il design degli interni è stato curato da Tiziano Delibori, proprietario assieme a Franco Cristoforetti del relais, assieme a Lorenza Delibori, maitre de maison. «Le nostre scelte – ha spiegato Lorenza Delibori – per quel che riguarda l’arredo e i tessuti sono state fatte per creare un ambiente elegante e classico, in cui la pregiata manualità dei nostri artigiani intagliatori, decoratori, pittori, tappezzieri dona alle stanze la sensazione di essere in un luogo senza tempo».

Le suite, di 60 e 70 metri quadrati di ampiezza ciascuna, si compongono d’ingresso, salottino con un camino centrale che domina ciascuno spazio, camera da letto e ampia stanza da bagno. Il pavimento, in seminato veneziano, ricorda i rivestimenti dei nobili palazzi della Serenissima. Il parapetto e la ringhiera che accompagnano la scala in massello di rovere della suite B-Level, così come i camini e le rifiniture dei marmi, racchiudono il lavoro e l’arte di artigiani locali.

L’antica villa veneta, risalente al diciottesimo secolo, è un 5 stelle lusso, situato in una tenuta di cento ettari nella zona del Bardolino. Una volta varcato il lungo viale di cipressi, si è accolti dal giardino all’italiana e dalla villa padronale originale risalente al Rinascimento, custodita dalle due barchesse laterali. La residenza è circondata da un vasto parco di alberi secolari, cipressi, platani e ippocastani; comprende 40 camere e suite, tutte diverse tra loro, nonché una spa. Non mancano, naturalmente, le wine experience di qualità, a cui si aggiunge il ristorante 1 stella Michelin Oseleta guidato da chef Marco Marras.