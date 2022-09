Il gruppo Marriott si espande in Lombardia con l’Ac Hotel Milano Sesto

Dispone di 155 camere il nuovo Ac Hotel Milano Sesto che ha recentemente aperto i propri battenti nell’omonima località vicina al capoluogo lombardo. Gli interni dell’albergo – si legge in una nota della compagnia – offrono arredi contemporanei, con eleganti colori neutri e materiali naturali come il legno e la pietra, per un’atmosfera rilassante e moderna.

La vicinanza con la stazione della metropolitana di Sesto Marelli permette poi di raggiungere luoghi di interesse culturale come il Quadrilatero della moda, il teatro alla Scala, il Duomo di Milano, il Cenacolo di Leonardo e l’accademia di Brera. Il lobby bar offre inoltre agli ospiti una selezione curata di piccoli piatti e cocktail artigianali, tra cui l’Ac Gin and Tonic, marchio di fabbrica dell’hotel. L’elegante e moderna Ac lounge dell’hotel propone infine una cucina internazionale con un’anima mediterranea.