Il gruppo Hilton si espande in Europa con due strutture a Londra e Maiorca

Si chiama Lost Property St Paul’s London – Curio Collection by Hilton il nuovo indirizzo nella capitale inglese del gruppo alberghiero con sede in Virginia. La struttura, sviluppata dal Dominvs Group di Londra, è dotata di 145 camere e si trova a soli 100 metri dalla cattedrale di St Paul. Il nome dell’hotel richiama le proprietà perdute in città: un tema che ricorre in tutto il design degli interni, che propone bombette “perdute” accanto a opere d’arte eclettiche. La struttura stessa è stata progettata per trasmettere la sensazione di perdersi in un labirinto artistico, colmo di pannelli ricchi di storia e opere d’arte stravaganti. Gli interni celebrano le complessità dell’artigianato perduto e il design innovativo, riprendendo le forme architettoniche della cattedrale di St Paul e delle strade vicine. La proprietà include anche Found, un suggestivo bar e ristorante al piano terra, che offre un menu classico di cibo e bevande con tocco nostalgico. Tattle è infine una caffetteria con entrata separata per gli esterni.

In Spagna, la new entry è invece l’Hilton Mallorca Galatzo. Posizionato sulla costa, l’albergo dispone di 208 camere caratterizzate dalla fusione tra architettura isolana e design contemporaneo e tutte con balcone privato. L’hotel offre anche quattro bar e ristoranti, nonché ampi spazi ricreativi, aree meeting e il Cotton Club Mallorca, nuova location del brand Cotton Lifestyle, dopo il successo del Cotton Beach Club Ibiza e del Cotton Club Zakynthos