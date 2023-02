Human Company a caccia di oltre 800 risorse per la prossima stagione estiva Sono oltre 800 le posizioni aperte per la stagione estiva, e non solo, di Human Company, tra cui una ventina destinate all’headquarter di Firenze. Le ricerche sono attivate anche per i villaggi e i camping in town situati in Toscana, Veneto, Lazio e Lussemburgo, nonché per l’hotel Villa la Palagina, sempre in Toscana, e per il Plus Hostel di Firenze. Gli ambiti di inserimento sono numerosi: per il settore ricettivo si cercano, per esempio, addetti front office e back office, ma anche personale per gli info point. Per l’area food & beverage le posizioni aperte sono per chef de cuisine, capi pizzaioli, camerieri e baristi. Diverse i ruoli disponibili anche per il settore sicurezza, pulizia e manutenzione e per il retail, tra cui addetti al market e cassieri. Infine per l’headquarter di Firenze, dove nel corso dell’anno verranno inserite circa 20 persone, al momento si ricercano figure quali addetti area fiscale e bilancio consolidato, alla selezione del personale e al central booking office, per la gestione delle anagrafiche e delle prenotazioni in arrivo. Il gruppo Human Company è reduce da un anno estremamente significativo, con un giro d’affari di 126 milioni di euro e una crescita del 46% rispetto al 2021 e dell’14% sul 2019. Positive le presenze che, superando di poco i 4 milioni, sono risultate in linea con il 2019.

