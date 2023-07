Hospitality Forum: investimenti in frenata ma il turismo gode di buona salute “Se alla fine di quest’anno il valore totale delle transazioni alberghiere dovesse raggiungere il 40% di quello registrato nel 2022 sarebbe già un successo”. E’ il commento lapidario di Giampiero Schiavo allo scenario attuale del mercato immobiliare dell’ospitalità in Italia. L’amministratore delegato dell’asset management company Castello sgr è intervenuto in occasione dell’Hospitality Forum tenutosi ieri a Milano: l’evento annuale organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con la stessa Castello sgr. La frase, presa singolarmente, potrebbe far pensare a scenari catastrofici. In realtà, la congiuntura è molto più sfaccettata e rivela un atteggiamento attendista in un contesto di forte ripresa dei viaggi. “Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un eccezionale recupero dei ricavi medi per camera disponibile (revpar), dopo il punto più basso raggiunto nel 2020 a causa del Covid (ora a +52% rispetto al 2019, ndr) – ha infatti aggiunto Schiavo -. Non solo: oggi l’Italia sta sperimentando una buona crescita economia. Il problema, semmai, è da ricercare nell’incremento dell’inflazione che, al 7%-8%, ha generato un conseguente aumento dei tassi d’interesse, bloccando un po’ gli investitori”. Mancano gli investitori istituzionali. Prevale un atteggiamento opportunistico D’altronde l’interesse nei confronti del turismo c’è. Eccome. Lo dimostrano anche i dati di Scenari Immobiliari sul fatturato del mercato real estate alberghiero in Italia. Il dato include, oltre alle transazioni in senso stretto, pure le operazioni di rebranding, aggiungendo il valore sottostante dell’asset oggetto dell’operazione. Si scopre così che, nel 2022, nonostante un lieve calo del valore delle compravendite (ferme a 1,7 miliardi pari al 7% in meno rispetto al 2021), il fatturato complessivo è aumentato del 40%, giungendo a quota 3,5 miliardi. E il 2024 dovrebbe segnare il completo ritorno ai livelli record pre-Covid del 2019. La questione semmai, ha sintetizzato il direttore generali di Scenari Immobiliari, Francesca Zirnstein, è un’altra: “La solida ripresa dei flussi turistici e la rimessa a sistema del patrimonio immobiliare non ha provocato l’effetto sperato dal lato degli investimenti istituzionali“. A prevalere è dunque l’approccio opportunistico. Il tutto a scapito dei capitali core, che invece al momento rimangono alla finestra. In altre parole sul mercato italiano prevalgono oggi le operazioni di breve – medio respiro, rivolte a progetti di riqualificazione degli asset con ritorni significativi e strategie di uscita rapide una volta messo a regime l’immobile alberghiero. Occorre riqualificare gli asset per rendere sostenibili i livelli dei prezzi raggiunti oggi “Sono convinto però che, superato questo momento complesso – ha ripreso Schiavo -, il livello delle transazioni annue in Italia si dovrebbe assestare attorno ai 2 miliardi di euro. La sfida sarà piuttosto quella di far crescere il peso dei capitali domestici, nel 2022 fermi a circa il 24% del totale. D’altra parte l’interesse degli investitori, anche di quelli internazionali, si sta fortunatamente allargando; non più solo le Big 4 (Milano, Firenze e Venezia con Roma sugli scudi) ma l’intero territorio nazionale, città secondarie e destinazioni leisure incluse“. La chiave, soprattutto alla luce di una crescita delle tariffe medie esponenziale (+51% sul 2019), sarà quindi riuscire a riqualificare l’offerta per rendere sostenibili i nuovi livelli di prezzi. “Lo stock alberghiero in Italia è storicamente fermo attorno a quota 32 mila unità – ha infatti ammonito Schiavo -. Ma è un dato poco realistico. Il 20% degli alberghi compresi in quel numero è chiuso o si appresta a breve a cessare le attività, a causa delle inefficienze di strutture vetuste, incapaci di essere competitive sul mercato”. Condividi

\r

Il punto è semplice: per fare sostenibilità occorrono investimenti. Ma se nei piani del pnrr il trasporto aereo è completamente assente, perché considerato un comparto troppo impattante sull'ambiente, come potranno mai i nostri scali migliorare le proprie performance ambientali? A sottolineare il paradosso è stato Carlo Borgomeo, in occasione dell'Hospitality Forum 2023 di Scenari Immobiliari - Castello sgr. \"Sono convinto che ci sia una sovra-rappresentazione della nostra industria nelle discussioni che vertono attorno ai temi della sostenibilità - ha raccontato a Milano il presidente di Assaeroporti -. In fondo, il settore contribuisce al 2% delle emissioni di Co2 mondiali. Questo non vuol dire che non si debba fare qualcosa. Ma per intervenire occorrono risorse e quindi anche il sostegno delle istituzioni. Invece, l'unica soluzione che ci si prospetta è la limitazione del trasporto aereo\".\r

\r

La speranza, ha proseguito Borgomeo, è che con la risoluzione si auspica definitiva della questione compagnia aerea nazionale, la politica italiana torni ad avere \"una visione più organica del settore. Forse a volte ci si dimentica che gli aeroporti operano un un regime di mercato, dove i livelli di concorrenza sono altissimi. Insieme alla Spagna, siamo l'unico Paese in Europa ad avere una tassa indiretta come l'addizionale comunale. Che negli ultimi tempi ha registrato notevoli incrementi, arrivando a Venezia persino a 9,5 euro\". Non solo, ha proseguito il presidente di Assaeroporti: è necessario guardare con occhi nuovi anche al sistema degli incentivi, da sempre percepiti come una forma di assistenzialismo verso le low cost: \"In realtà, sono accordi frutto di una negoziazione tra scali e compagnie, che possono garantire traffico e nuove rotte, nonché, grazie all'aumento dei ricavi, il fondamentale ricambio della flotta che solo può assicurare migliori performance di sostenibilità\".\r

\r

Nonostante tutto, però, il momento per il trasporto aereo in Italia è davvero positivo: \"Qualsiasi previsione di ripresa, anche la più ottimista, è stata ampiamente superata dalla realtà dei fatti - ha infatti sottolineato Borgomeo -. Oltrepasseremo i livelli pre-Covid già entro la fine di quest'anno. E questo anche grazie al vantaggio competitivo del sistema Italia che per una volta si è dimostrato più efficiente di quello di tanti competitor europei. La cassa integrazione ha infatti evitato i licenziamenti in massa a cui sono stati costretti molti dei principali hub del Vecchio continente. A tutto vantaggio dei nostri scali, che si sono dimostrati più pronti a intercettare i venti della ripresa\".","post_title":"Borgomeo, Assaeroporti: l'equivoco sostenibilità toglie l'aviazione dal pnrr","post_date":"2023-07-06T13:11:16+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1688649076000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449144","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Se alla fine di quest'anno il valore totale delle transazioni alberghiere dovesse raggiungere il 40% di quello registrato nel 2022 sarebbe già un successo\". E' il commento lapidario di Giampiero Schiavo allo scenario attuale del mercato immobiliare dell'ospitalità in Italia. L'amministratore delegato dell'asset management company Castello sgr è intervenuto in occasione dell'Hospitality Forum tenutosi ieri a Milano: l'evento annuale organizzato da Scenari Immobiliari in collaborazione con la stessa Castello sgr. La frase, presa singolarmente, potrebbe far pensare a scenari catastrofici. In realtà, la congiuntura è molto più sfaccettata e rivela un atteggiamento attendista in un contesto di forte ripresa dei viaggi.\r

\r

\"Negli ultimi due anni abbiamo assistito a un eccezionale recupero dei ricavi medi per camera disponibile (revpar), dopo il punto più basso raggiunto nel 2020 a causa del Covid (ora a +52% rispetto al 2019, ndr) - ha infatti aggiunto Schiavo -. Non solo: oggi l'Italia sta sperimentando una buona crescita economia. Il problema, semmai, è da ricercare nell'incremento dell'inflazione che, al 7%-8%, ha generato un conseguente aumento dei tassi d'interesse, bloccando un po' gli investitori\".\r

\r

Mancano gli investitori istituzionali. Prevale un atteggiamento opportunistico\r

\r

D'altronde l'interesse nei confronti del turismo c'è. Eccome. Lo dimostrano anche i dati di Scenari Immobiliari sul fatturato del mercato real estate alberghiero in Italia. Il dato include, oltre alle transazioni in senso stretto, pure le operazioni di rebranding, aggiungendo il valore sottostante dell'asset oggetto dell'operazione. Si scopre così che, nel 2022, nonostante un lieve calo del valore delle compravendite (ferme a 1,7 miliardi pari al 7% in meno rispetto al 2021), il fatturato complessivo è aumentato del 40%, giungendo a quota 3,5 miliardi. E il 2024 dovrebbe segnare il completo ritorno ai livelli record pre-Covid del 2019. La questione semmai, ha sintetizzato il direttore generali di Scenari Immobiliari, Francesca Zirnstein, è un'altra: \"La solida ripresa dei flussi turistici e la rimessa a sistema del patrimonio immobiliare non ha provocato l’effetto sperato dal lato degli investimenti istituzionali\".\r

\r

A prevalere è dunque l'approccio opportunistico. Il tutto a scapito dei capitali core, che invece al momento rimangono alla finestra. In altre parole sul mercato italiano prevalgono oggi le operazioni di breve - medio respiro, rivolte a progetti di riqualificazione degli asset con ritorni significativi e strategie di uscita rapide una volta messo a regime l'immobile alberghiero.\r

\r

Occorre riqualificare gli asset per rendere sostenibili i livelli dei prezzi raggiunti oggi\r

\r

\"Sono convinto però che, superato questo momento complesso - ha ripreso Schiavo -, il livello delle transazioni annue in Italia si dovrebbe assestare attorno ai 2 miliardi di euro. La sfida sarà piuttosto quella di far crescere il peso dei capitali domestici, nel 2022 fermi a circa il 24% del totale. D'altra parte l'interesse degli investitori, anche di quelli internazionali, si sta fortunatamente allargando; non più solo le Big 4 (Milano, Firenze e Venezia con Roma sugli scudi) ma l'intero territorio nazionale, città secondarie e destinazioni leisure incluse\".\r

\r

La chiave, soprattutto alla luce di una crescita delle tariffe medie esponenziale (+51% sul 2019), sarà quindi riuscire a riqualificare l'offerta per rendere sostenibili i nuovi livelli di prezzi. \"Lo stock alberghiero in Italia è storicamente fermo attorno a quota 32 mila unità - ha infatti ammonito Schiavo -. Ma è un dato poco realistico. Il 20% degli alberghi compresi in quel numero è chiuso o si appresta a breve a cessare le attività, a causa delle inefficienze di strutture vetuste, incapaci di essere competitive sul mercato\".\r

\r

\r

\r

","post_title":"Hospitality Forum: investimenti in frenata ma il turismo gode di buona salute","post_date":"2023-07-06T12:39:09+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688647149000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449031","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una vacanza estiva nell'Oberland Bernese all’insegna della mobilità dolce e della sostenibilità, con il Trenino Verde delle Alpi lungo le sue principali fermate: Domodossola, Briga, Kandersteg, Spiez, Thun e Berna.\r

\r

Un itinerario attraverso luoghi ameni e meno inquinati anche grazie all’impegno della rete ferroviaria Bls, che apporta un importante contributo alla tutela dell’ambiente, vantando un modello di sostenibilità come poche altre realtà nel panorama ferroviario. Treni, bus, battelli e sentieri escursionistici accessibili a tutti sono le proposte di mobilità a disposizione dei visitatori per godere al meglio dell’offerta naturalistica e culturale del territorio nel totale rispetto dell’ambiente.\r

\r

Il documento di viaggio ideale per scoprire il territorio è la carta giornaliera Bls Trenino Verde, adesso anche disponibile per due giorni, che permette di salire e scendere lungo il percorso del treno quante volte si voglia al giorno e comprende anche la gita in battello sul lago di Thun.\r

\r

La partenza del Trenino Verde delle Alpi, ogni ora, è da Domodossola, il cuore dell’Ossola e città di carattere medievale che offre un affascinante borgo storico; tra le esperienze da non perdere vi è l’escursione al patrimonio Unesco, Sacro Monte Calvario.\r

Il treno viaggia poi verso Briga, punto di partenza per passeggiate nella natura: dalla regione del Lötschberg al Sempione e alla regione dell’Aletsch. Da non perdere è il World Nature Forum, la mostra interattiva sul patrimonio Unesco Swiss Alps Jungfrau-Aletsch. Attraversando gallerie in quota, tunnel e “rampe” il treno supera importanti dislivelli per raggiungere Kandersteg, a quota 1200 m. Da lì, il treno scende verso il lago fermandosi prima a Spiez una cittadina incastonata tra colli e pendii coltivati a vigneto.\r

Si arriva poi a Thun, considerata “la porta di accesso dell’Oberland Bernese”. All’entrata della città sorge il castello di Thun, un edificio imponente che risale alle fine del 1100. \r

\r

Infine, il treno prosegue lungo la valle del fiume Aare e arriva a Berna, il cui centro storico è patrimonio Unesco, caratterizzato da 6 km di portici che assicurano una passeggiata tra shopping e cultura. Da non perdere la visita alla Zytglogge, la torre dell’orologio della città, con visita guidata in italiano.","post_title":"Oberland Bernese, a bordo del Trenino Verde per una vacanza tra verde e festival locali","post_date":"2023-07-06T09:15:48+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1688634948000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"449110","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà Aeroitalia a operare le rotte in continuità territoriale da Alghero verso Roma Fiumicino e Milano Linate: la compagnia aerea si è infatti aggiudicata la gara per entrambe le tratte a scapito dell'offerta di Ita Airways, con un ribasso del 5% su Roma (contro il 2,7% di Ita) e dell'1% su Milano (Ita lo 0,3%).\r

\r

\"Continua il nostro piano di investimenti per un sempre maggior radicamento nel Nord della Sardegna dove rinforzeremo le nostre basi continuando ad investire in risorse umane del luogo - sottolinea una nota del vettore -. Aeroitalia informa che Alghero entrerà nel network internazionale che stiamo predisponendo a partire dal mese di ottobre con il nostro futuro partner per le prosecuzioni internazionali ed intercontinentali via Roma e via Milano Linate\".\r

\r

Secondo l'assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, ripreso dall'Ansa, l'aggiudicazione della continuità da e per Alghero \"è un segnale importante per l'intero sistema aereo della Sardegna e conclude le gare della continuità territoriale allineando i tre scali sardi alla scadenza del 26 ottobre 2024. Aeroitalia si conferma la compagnia di riferimento degli aeroporti del nord Sardegna\".\r

\r

L'assessore ricorda che \"Domani (oggi per chi legge, ndr) a Roma si terrà un incontro al ministero dei Trasporti per disegnare il futuro della continuità aerea dell'Isola. La Sardegna porterà i dati che dimostrano le criticità più volte denunciate, a cominciare da un numero di voli insufficiente a soddisfare il traffico dei residenti nell'Isola e soprattutto dalla necessità di porre un tetto alla tariffa non residenti. \".\r

","post_title":"Aeroitalia ottiene le rotte in continuità da Alghero per Milano e Roma (a scapito di Ita)","post_date":"2023-07-06T08:54:25+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1688633665000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448980","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Viaggi di nozze in crescita del 200% rispetto al 2022 (+400% sul 2021) per viaggigiovani.it, che ha recentemente siglato una partnership con viaggiaconcarlo.com con cui ha scelto di condividere il booking. Le prenotazioni per le lune di miele sono insomma ormai tornati sui livelli pre-Covid. La domanda rimane tendenzialmente rivolta al lungo raggio, con una predominanza di richieste per la destinazione Sudafrica, addirittura il 60% del totale, talvolta in combinazione con le Seychelles, come estensione mare. Resistono gli Usa, un evergreen, ma subiscono un calo del 35% rispetto alle richieste (viaggi su misura) dello scorso anno: la tendenza è giustificata dal fatto che anche le destinazioni più ritrose all’apertura nel post-pandemia sono ora ufficialmente visitabili, offrendo un più ampio ventaglio di scelte.\r

\r

Da considerarsi lievemente al di sotto delle aspettative anche il Giappone, che pur registrando un ovvio e vertiginoso picco di richieste rispetto al 2022 (la percentuale di crescita è in questo caso irrilevante considerando che il Sol Levante è stata tra le ultime destinazioni a riaprire; il trend dell’anno corrente rimane comunque del 40% inferiore a quello del 2019) non conta tra queste l’atteso numero di viaggi di nozze. La destinazione è però, sull’onda della tendenza in atto, destinata a salire la classifica delle mete più richieste per i viaggi di nozze, insieme a Indonesia, che ha avuto un incremento per i viaggi su misura del 400% rispetto al 2022 e del 2.000% rispetto al 2019. Cresceranno anche le mete africane in particolare Tanzania e Namibia; attese più che ottimistiche nel 2024 anche per il Perù, potenzialmente in abbinata alle Galapagos.\r

\r

Per quanto riguarda il corto/medio raggio, si segnalano in Europa, Norvegia e Islanda: due mete che suscitano sempre fascino nelle coppie dall’animo più esploratore. Anche se per queste mete le proposte di nozze non vanno per la maggiore, i partecipanti sono tendenzialmente coppie. Due dati al volo: Norvegia in trend col 2022, Islanda in flessione del 35% ma sempre con buoni numeri.\r

\r

Il viaggio di nozze pur continuando a essere considerato una delle esperienze più importanti della vita, alla quale viene riservato un budget sopra la media, caratterizzato da servizi selezionati e, se possibile, ma non è must, da elementi di romanticismo, ha perso il suo connotato di primo viaggio di coppia. Ecco perché: “Spesso ci viene richiesto di viaggiare in aggregazione a un tour di gruppo, con il duplice scopo di risparmiare sui costi di viaggio ma anche di socializzare - commenta il ceo di viaggigiovani.it, Nicola Moltrer -. Diverso è il caso delle coppie che fanno questa scelta per affrontare viaggi spedizione o destinazioni più complesse da visitare in solitaria. Si tratta in entrambe le circostanze di numeri veramente ridotti, però è una tendenza emergente che va tenuta sotto osservazione”.","post_title":"Boom di lune di miele per viaggigiovani.it: Sudafrica sugli scudi, mentre delude un po' il Giappone","post_date":"2023-07-05T09:35:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1688549746000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448960","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passaggio di mano per l'Hd8 Hotel Milano. Il 4 stelle di piazza Duca d'Aosta è infatti ora di proprietà dell'asset management company Coima sgr, che lo ha acquisito da Covivio per 23 milioni di euro. La struttura, dotata di 79 camere e con una superficie complessiva di circa 3 metri quadrati disposti su 11 piani, comprende anche due unità a uso retail situate al piano terra, in affitto ad altrettanti esercizi commerciali. Completamente ristrutturato nel 2021, l’albergo è attualmente locato con un contratto in scadenza nel 2041, con possibile estensione per ulteriori nove anni. L’asset è caratterizzato da un tasso di prenotazione medio prossimo alla full occupancy (oltre il 90%), grazie alla sua posizione strategica in prossimità della stazione Centrale e di due linee della metropolitana.\r

\r

“L’acquisizione di questo edificio è coerente con la strategia di investimento del nostro fondo Core II, che mira a concentrarsi su edifici\r

di qualità in posizione centrale e ben connessa, con rendimenti attrattivi in un contesto di mercato che inizia a offrire interessanti opportunità - spiega il chief investmente officer di Coima, Gabriele Bonfiglioli -. L'Hd8 Hotel Milano è un edificio certificato Leed Gold, con contratti di locazione superiori a 15 anni e in grado di rispondere all’evoluzione della domanda del settore hospitality, che vede un continuo aumento di turisti e viaggiatori business alla ricerca di sistemazioni in boutique hotel ben posizionati rispetto al centro storico”.\r

\r

L’operazione è stata dunque condotta attraverso il fondo Coima Core Fund II (Core II), istituito nel 2012 con una strategia di investimento focalizzata sull'acquisto e la gestione di immobili situati nelle principali città italiane, in particolare a Milano. L’immobile si\r

inserisce in una strategia di rotazione del portafoglio a favore di edifici certificati e sostenibili. Attualmente lo stesso portfolio include investimenti diretti per un totale di otto proprietà per circa 30 mila metri quadrati, oltre a quattro impegni indiretti (in altri fondi e società immobiliari). L’operazione è stata conclusa anche grazie al nuovo finanziamento di circa 33 milioni di euro acceso sul fondo Core II con Bper Banca.\r

\r

“Con questa operazione si completa il processo di valorizzazione dell’asset, già oggetto di un importante intervento di riqualificazione che ha incluso la trasformazione dell’originale destinazione d’uso uffici in ricettivo, garantendo una significativa creazione di valore per i nostri azionisti\", aggiunge l'amministratore delegato Italia di Covivio, Alexei Dal Pastro. L’acquisizione è stata supportata da Simmons & Simmons in qualità di legal consuel, da Alma Led come advisor fiscale e dal team hospitality di Savills come advisor commerciale. Il finanziamento dell’operazione è stato assicurato da Bper Banca con il supporto di Gta e Osborne Clark per la parte legale.","post_title":"Coima sgr acquisisce da Covivio l'Hd8 Hotel Milano","post_date":"2023-07-04T11:47:39+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688471259000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448922","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Una torre alta 81 metri a Mestre che include appartamenti per affitti brevi, uffici a tempo, health center e ristorante. E' l'ultima novità in casa Halldis. L'operatore milanese specializzato negli affitti brevi ha infatti appena aggiunto al proprio portfolio l'Hybrid Tower Mestre (Htm). Realizzata nel 2016 nell’area dismessa e bonificata dove un tempo sorgeva il deposito di Actv, l’azienda di trasporto locale, la struttura è dotata di 34 appartamenti, dal monolocale al trilocale, distribuiti su nove piani, che si alternano agli uffici e all’health center. Il ristorante è situato negli ultimi due livelli, sormontati da una terrazza panoramica da cui si può ammirare sia la Laguna sia le Prealpi venete. Il target di clientela è medio-alto: l'offerta si rivolge sia al turista globalizzato che vuole raggiungere il centro di Venezia con comodità rimanendo fuori dal caos (c'è un tram che parte nelle immediate vicinanze), sia alla clientela business per durate medio-lunghe, attratta dalla vicina stazione dei treni, dall’aeroporto e dall'ampio parcheggio, Ma un occhio di riguardo è anche per il cosiddetto fenomeno del digital nomad: il fatto cioè che un professionista decida di lavorare alcuni periodi dell’anno in un Paese straniero e porti con sé la famiglia, così da conciliare lavoro, relax e turismo di qualità.\r

\r

“La città di Venezia – dichiara Vincenzo Cella, general manager di Halldis – rappresenta per molti un sogno e per questo i flussi di turisti sono in costante aumento. Con questa operazione intendiamo contribuire alla decentralizzazione delle presenze nella Venezia lacustre, affiancando alla domanda di breve periodo, tipicamente formata da turisti e in particolare da nuclei familiari o gruppi di amici, quella clientela business che ha avuto sempre difficoltà a trovare soluzioni ai propri bisogni abitativi. Scegliere un ambito dove si può vivere in veri e propri appartamenti, ma dove si trova anche il parcheggio e si può sfruttare il ristorante in esso disponibile, facilita la scelta”.\r

\r

“Questa operazione è innovativa perché rappresenta la declinazione più attuale del settore degli affitti brevi: un mercato che in Italia, secondo una nostra elaborazione su dati Istat e Scenari immobiliari, riguarda circa 600 mila immobili per un valore, a parere dell’Osservatorio digitale Politecnico Milano, di circa 3 miliardi di euro – aggiunge Michele Diamantini, ceo di Halldis -. I fondi e gli operatori finanziari, da sempre focalizzati prevalentemente sul comparto alberghiero, da qualche anno si stanno spostando anche sugli investimenti residenziali. Si tratta di operazioni lunghe, ma fra due o tre anni arriveranno sul mercato prodotti d’alta gamma, professionali e con servizi. Per parte sua, la domanda è sempre più fluida e chiede strutture mixed used, quale è il caso dell'Htm. Il percorso è ormai in atto, ma ci vorrà tempo affinché si affermi completamente. Mentre in Francia e Germania abbiamo ampia disponibilità di residence di alto livello e numerose strutture a uso misto, nel nostro Paese il patrimonio immobiliare è sì enorme, ma anche molto frammentato. E ciò rallenta i progetti di riconversione.”","post_title":"L'Hybrid Tower ultima novità mixed-use Halldis a Mestre: affitti brevi, health centre, uffici e ristorante","post_date":"2023-07-04T10:12:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688465571000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"“Vivi i tuoi sogni a Mauritius”. È il claim di Sunlife, il gruppo alberghiero mauriziano già Sun Resorts, che nell’ottobre scorso ha scelto il nuovo brand facendo tesoro del patrimonio di conoscenze raccolto in 47 anni di storia nell’ospitalità (Sun) e reinventando l’esperienza nei suoi resort con la vitalità delle proposte per l’ospite (Life). Come spiega Alexandre Espitalier Noël, vice president Europa, «come Sunlife abbiamo sei hotel a Mauritius. Quattro sono in management. Si tratta del Pirogue (4 stelle), molto conosciuto in Italia, e del Sugar Beach (un nuovo concetto di hotel) sulla costa occidentale dell’isola. Sulla costa orientale ci sono invece l’Ambre (4 stelle adults-only) conosciuto in Italia da 30 anni e il Long Beach (5 stelle). Le due proprietà pair-management sono poi lo Shangri-La e il Four Seasons».\r

\r

Appartiene a Sunlife anche l'Ile aux Cerfs con il suo golf da 18 buche noto in tutto il mondo. Il percorso è una delle 19 esperienze che fanno parte della nuova Come Alive Collection: una selezione unica per ciascun resort tra sostenibilità, sport, natura, gastronomia e curiosità, come la creazione di un profumo personale. Il tutto, senza dimenticare l’ampia gamma di opportunità di intrattenimento per i bambini accompagnati alla scoperta dell’ambiente e della sua difesa dalla mascotte Izzy the Bee. «Il rebranding ha portato a una trasformazione a 360 gradi - afferma Joelle Edwards-Tonks, chief sales and marketing officer di Sunlife -. Grazie alla nostra esperienza e allo spirito di accoglienza e gentilezza che fa parte del dna del popolo mauriziano, abbiamo deciso di condividere la meraviglia della nostra destinazione. Ciascuno dei nostri resort ha una forte personalità e noi vogliamo trasmettere l’idea di famiglia, di accoglienza, ma anche di glamour».\r

\r

Importante pure il tema dei collegamenti aerei. Nella prossima stagione invernale, dal 7 novembre ad aprile, Neos opererà una connessione diretta con Mauritius, in partenza ogni martedì da Milano e, a cominciare dal 19 dicembre, con scalo a Roma. Si può poi volare con Turkish Airlines (da molte città italiane) o scegliere Flydubai/Emirates: giornaliero da Bergamo, oppure da Catania, Napoli, Pisa e Olbia, con altre novità nel corso dell’anno. Arrivati a Dubai si prosegue con Emirates dallo stesso terminal. Oltre ai voli di Emirates da Roma, Milano, Bologna e Venezia, ci sono altre possibilità, con velivoli innovativi e adatti anche a un mercato alto-spendente. Si può infine arrivare a Parigi e scegliere Air France e Air Mauritius, che vola ogni giorno.\r

\r

[gallery ids=\"448902,448900,448901\"]","post_title":"L'esperienza al centro del processo di rebranding Sunlife","post_date":"2023-07-04T09:51:06+00:00","category":["senza-categoria"],"category_name":["Senza categoria"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1688464266000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448877","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’industria alberghiera italiana da tempo segnala un certo disallineamento fra le esigenze di formazione del proprio management (anche di livello intermedio) e le competenze offerte dai corsi di studi universitari. L’Università di Bologna ha quindi deciso di aggiornare la propria offerta formativa dedicata all’ospitalità, avvicinandola alle esigenze contemporanee dell’industria alberghiera e delle catene. All’interno del programma dei master dell’ateneo felsineo nasce così il corso “Hospitality real estate & finance” assegnato a Giorgio Ribaudo, già docente della stessa università di Bologna e della Bocconi, nonché managing director della società di consulenza Thrends e a capo dell’advisory board dell'Italian Hospitality Investment Conference.\r

\r

“A differenza di quanto avviene nelle vicine Svizzera e Francia, nonché in Inghilterra, che già propongono numerosi e prestigiosi percorsi universitari dedicati alla formazione delle figure apicali dell’alberghiero e dei profili di catena – spiega Ribaudo -, in Italia si registra ancora una chiara difficoltà nel declinare i contenuti di base di una solida formazione economica e manageriale per le esigenze ormai molto sofisticate delle grandi imprese alberghiere: realtà spesso molto vicine alle dinamiche dello sviluppo immobiliare e sempre più dipendenti dalla finanza a debito”.\r

\r

Al pari di Glion (Svizzera), Cornell (Usa), Lausanne (Svizzera), Boston University (Usa) ed Essec (Francia), adesso anche Bologna offrirà perciò, all’interno del proprio corso di laurea in tourism economics and management, un programma interamente dedicato all’hospitality real estate & finance. In tale contesto, si affronteranno i modelli di business delle catene, la loro struttura organizzativa e le fonti di finanziamento, il ciclo di vita dello sviluppo alberghiero, la redditività settoriale e delle operazioni di m&a nel comparto dell’ospitalità e in generale nel ricettivo, la valutazione degli asset alberghieri e l’analisi delle transazioni sul mercato italiano e internazionale. In altre parole, il corso formerà i partecipanti sulle competenze afferenti al settore immobiliare e della finanza applicate allo sviluppo alberghiero. “L’idea è quella di creare un campione italiano da aggiungere alla lista degli atenei che possono vantare una competenza specifica nella formazione del management alberghiero di catena, colmando un gap che oggi è diventato più che mai evidente. E ciò soprattutto a fronte dell’accelerazione del processo di consolidamento nel settore in atto”, conclude Ribaudo.\r

\r

","post_title":"L'Università di Bologna lancia il nuovo corso Hospitality real estate & finance","post_date":"2023-07-03T14:13:34+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1688393614000]}]}}