Hilton nel segno del lusso: sarà un 2025 di sviluppo record per i brand up-scale Sarà di nuovo il lusso la cifra distintiva dello sviluppo in casa Hilton per il 2025. Questo dopo un 2024 durante il quale i brand up-scale del gruppo hanno chiuso un anno di crescita e di importanti traguardi: oltre 500 proprietà aperte che offrono esperienze uniche con Waldorf Astoria Hotels & Resorts, Conrad Hotels & Resorts, Lxr Hotels & Resorts, NoMad Hotels e Signia by Hilton, compresa un’esclusiva nuova partnership con Small Luxury Hotels of the World e un crescente portfolio di Waldorf Astoria Residences. Le principali aperture del 2024 includono Conrad Singapore Orchard, Conrad Orlando, Waldorf Astoria Seychelles Platte Island, Ka Laʻi Waikīkī Beach, LXR Hotels & Resorts, Arizona Biltmore, LXR Hotels & Resorts, Beach House and Shore Village at Hotel del Coronado, Lxr Hotels & Resorts, Conrad Bahrain Financial Harbour, Conrad Chongqing e Signia by Hilton Atlanta. “La domanda globale di soggiorni indimenticabili e di strutture ricettive sofisticate è innegabile, e noi ci lasciamo ispirare da ciò che ci aspetta con l’espansione dei nostri marchi in mercati dinamici come Kuala Lumpur, Sydney e Atene – ha dichiarato Dino Michael, senior vice president and global head, Hilton Luxury Brands -. Il recente Trends Report di Hilton evidenzia che il 2025 sarà l’Anno del Travel Maximizer, capitanato dai viaggiatori di lusso desiderosi di far valere ogni momento. Abbracciano un equilibrio di avventura e relax, creano legami significativi e cercano esperienze che arricchiscono andando oltre l’ordinario. Siamo entusiasti di presentare loro una nuova era del lusso, con la riapertura del nostro Waldorf Astoria New York e con nuove aperture in Costa Rica, Osaka, Londra e altre ancora nei prossimi anni”. Di recente introduzione anche ‘Hilton for Luxury’, un programma globale progettato per i luxury travel advisor (Lta) di Hilton che assistono i clienti in ogni regione nella prenotazione di soggiorni di classe in tutto il mondo. Condividi

