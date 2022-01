Hilton: nel 2021 crescita netta del portfolio del 5,6%. Superata quota 6.800 hotel

Sono state 414 le strutture dei brand del gruppo Hilton aperte nel corso del 2021, per un totale di più di 67.100 camere. La compagnia ha quindi registrato una crescita netta del proprio portfolio globale del 5,6%, raggiungendo quota 6.800 strutture declinate in 18 marchi differenti e distribuite in sei continenti. L’attuale pipeline del gruppo include ulteriori 408 mila camere circa, per poco meno di 2.670 hotel, di cui quasi la metà già in costruzione.

“E’ stato incredibile assistere alla resilienza del settore travel e alla nostra capacità di accogliere il cambiamento, al servizio di un numero sempre crescente di ospiti in tutto il mondo – ha dichiarato Chris Nassetta, presidente e ceo di Hilton -. Crediamo che per l’uomo il desiderio di viaggiare, sperimentare nuove culture e connettersi con gli altri sia fondamentale. Posso parlare a nome di tutti noi di Hilton quando dico che non vediamo l’ora di accogliere i nostri ospiti per offrire loro la possibilità di dar vita a nuovi ricordi”.

Tra le novità del 2021 spicca in particolare l’impennata dei brand lifestyle in Europa, Medio Oriente e Africa (Emea), nonché in Brasile. Canopy by Hilton ha in particolare debuttato in Francia, Regno Unito e Spagna. Motto by Hilton ha annunciato un progetto per aprire il suo primo hotel in Europa con Motto Rotterdam Blaak nei Paesi Bassi nel 2022. Inoltre, il Brasile ha accolto per la prima volta due marchi Hilton con l’inaugurazione del Canopy by Hilton Sao Paulo Jardins e Almenat Hotel, Tapestry Collection by Hilton. In Italia è stata annunciata l’apertura del primo hotel della Tapestry Collection, il Cosmopolita Rome, prevista nei primi mesi dell’anno.