Hilton Molino Stucky: esperienze esclusive in occasione della Mostra del Cinema di Venezia Settimana scintillante per l’Hilton Molino Stucky Venice, che rende i giorni dell’82ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia un momento speciale per soggiornare nella struttura. Gli ospiti potranno infatti godere di una serie di esperienze uniche, pensate per vivere la magia del cinema, tra proiezioni, degustazioni d’autore, cocktail iconici e momenti di benessere esclusivi. L’autenticità e la privacy della Giudecca, sulle cui sponde è collocato l’albergo, creano l’atmosfera perfetta per vivere l’evento cinematografico dell’anno in una location riservata e strategica. La grande novità di quest’anno è la Rooftop Movie Night – Cena & Cinema sotto le stelle, in programma per sabato 6 settembre. In questa occasione, il rooftop dell’hotel si trasformerà in un vero e proprio cinema sospeso su Venezia. Il viaggio sensoriale inizia con un menu di tre portate firmato dall’executive chef Ivan Fargnoli, accompagnato da vini e cocktail d’autore in abbinamento. La serata prosegue con la proiezione in modalità silent movie del film Nomadland di Chloé Zhao, Leone d’Oro alla Mostra del Cinema di Venezia 2020. Un’esperienza intima ed esclusiva, organizzata in collaborazione con Campari, prende vita nella cornice mozzafiato dell’unica rooftop pool di Venezia. Per gli amanti della mixology per tutta la durata della Mostra, lo Skyline Rooftop Bar rende omaggio al Leone d’Oro, con Campari come protagonista, con un cocktail in edizione limitata, il Golden Lion’s Grove: ispirato al bagliore dorato del Lido di Venezia, è un brindisi simbolico agli autori, ai red carpet e alle storie che restano impresse. E poiché il cinema è sinonimo di bellezza non può mancare la proposta dell’eforea Spa, con i suoi trattamenti esclusivi ispirati alla Mostra, per affrontare in forma smagliante anche il red carpet più impegnativo con due rituali in edizione limitata. Condividi

