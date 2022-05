Gruppo Ragosta: Alfonso Cerreti è il nuovo resort manager della Plage Resort di Taormina

Nuovo direttore per la struttura di Taormina della Ragosta Hotels Collection: Alfonso Cerreti è infatti stato appena nominato resort manager della Plage Resort. Nato a Messina il 15 ottobre 1972, Cerreti vanta un’esperienza specifica in Sicilia, dove negli ultimi anni ha contribuito all’apertura e alla direzione di alcune realtà alberghiere isolane: dall’hotel Borgo Pantano di Siracusa a Palazzo Gatto Art Hotel & Spa nel trapanese, dal Sicilia’s Art Hotel & Spa nel catanese al Principe di Belmonte Sicily Hotels Group.

“E’ per noi un piacere dare il benvenuto ad Alfonso Cerreti, che si unisce alla nostra squadra, suddivisa tra Costiera amalfitana, Roma e, appunto, Taormina –sottolinea Giuseppe Marchese, ceo di Ragosta Hotels Collection -. Stiamo lavorando a pieno regime nelle nostre quattro strutture in Italia già con ottimi risultati per questa parte dell’anno e proiezioni positive per il futuro.”