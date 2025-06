Il Grand Hotel Bristol SPA Resort entra nella collezione internazionale di Virtuoso Il Grand Hotel Bristol Spa Resort entra nel prestigioso portfolio di Virtuoso, il network internazionale che riunisce 2.300 professionisti del turismo di alta gamma in 100 Paesi. Di proprietà di R Collection Hotels, prestigioso gruppo alberghiero italiano a conduzione familiare, il Grand Hotel Bristol Spa Resort è una struttura cinque stelle che rivisita in chiave contemporanea la Dolce Vita sulla costa di Portofino. “Il processo di selezione per entrare in Virtuoso è estremamente rigoroso, essere stati scelti come partner preferenziale è per noi un vero onore” ha dichiarato Riccardo Bortolotti, general manager del Grand Hotel Bristol Spa Resort “L’eccezionale dedizione ai clienti delle agenzie Virtuoso si sposa perfettamente con il nostro approccio ‘sartoriale’ all’accoglienza e al servizio. L’ingresso in questo importante network ci permetterà di estendere ai consulenti Virtuoso e ai loro clienti l’accesso ai nostri servizi esclusivi, oltre a vantaggi ed esperienze al di sopra di ogni aspettativa.” Con un fatturato annuo medio di 35 miliardi di dollari generato dalle agenzie affiliate, un’ampia rete di consulenti di viaggio specializzati nel segmento luxury e una clientela finale di alto profilo, Virtuoso è uno degli attori più influenti nel settore dei viaggi di lusso.

La collezione di partner Virtuoso si estende su scala globale e include i migliori hotel e resort di lusso, compagnie di crociera, compagnie aeree e tour operator specializzati in esperienze e servizi di altissimo livello. Agenzie Oltre a riservare ai clienti Virtuoso proposte esclusive, i fornitori selezionati come il Grand Hotel Bristol Spa Resort possono instaurare relazioni dirette con le principali agenzie di viaggi leisure presenti in Nord e Sud America, Caraibi, Europa, Asia-Pacifico, Africa e Medio Oriente, oltre a promuoversi presso le agenzie affiliate grazie a molteplici canali di comunicazione ed eventi, tra cui la prestigiosa Virtuoso Travel Week, diventata un appuntamento di riferimento a livello mondiale per il settore dei viaggi di lusso. Costruito nel 1908 e completamente rinnovato nel 2023, il Grand Hotel Bristol Spa Resort dispone di 80 camere e suite eleganti, molte delle quali con vista panoramica sul mare. I clienti possono vivere un’esperienza gastronomica diversificata tra il ristorante panoramico Le Cupole, segnalato nella Guida Michelin, un bistrot più informale e una pizzeria gourmet a bordo piscina. La pluripremiata Erre Spa, la più grande spa alberghiera della Liguria, si estende su oltre 2.000 mq e offre servizi wellness all’avanguardia e aree relax vista mare. Situato a pochi passi da Rapallo e in posizione strategica per raggiungere Portofino e le Cinque Terre, l’hotel è il punto di partenza ideale per esplorare la Riviera Ligure in chiave luxury. Condividi

\r

Due viaggi a bordo di Le Laperouse, un elegante yacht della linea Explorer con 92 cabine, lounge sottomarino Blue Eye e ristoranti gourmet, pensato per offrire una sintesi perfetta del savoir-faire Ponant, ideali sia per gli appassionati di crociere sia per chi è curioso di sperimentare per la prima volta “l’arte di vivere il mare”.\r

\r

Come tutte le navi della gamma Ponant Explorations, Le Lapérouse è un’oasi di comfort raffinato. Tutte le cabine e suite dispongono di balcone privato, mentre l’area benessere offre spa, sauna e sala fitness; piscina a sfioro e aree lounge pensate per il relax e per garantire la massima privacy. Cucina fresca con ingredienti locali, arredi eleganti in toni naturali e servizio attento e discreto.\r

\r

Ogni scalo è stato scelto per offrire il meglio del patrimonio culturale mediterraneo in pochi giorni: paesaggi mozzafiato, musei celebri, siti Unesco. Per ogni scalo è inclusa un’escursione, scelta tra una selezione curata dagli esperti della compagnia, che condurrà in un viaggio sensoriale e culturale per vedere il meglio di ogni località, arricchito da conferenze a bordo tenute da esperti profondi conoscitori delle regioni visitate.","post_title":"Ponant Explorations: Mediterraneo d'autunno con due mini itinerari a bordo de Le Laperouse","post_date":"2025-05-30T10:33:27+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1748601207000]}]}}