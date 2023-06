Fosun vende i brand Casa Cook e Cook’s Club a Goldman Sachs Si concretizzano le voci sulla possibile dismissione di almeno una parte degli asset turistici di Fosun. La prima operazione riguarda tuttavia una parte decisamente marginale degli interessi del conglomerato cinese nel settore. Goldman Sachs Asset Management ha infatti acquisito dalla compagnia asiatica i due marchi alberghieri lifestyle Casa Cook e Cook’s club, già parte dell’impero Thomas Cook, il cui brand come si sa fu acquisito nel 2019 dalla stessa Fosun, a seguito del collasso dell’operatore britannico. Le due parti non hanno svelato l’entità della transazione. Casa Cook e Cook’s Club vantano al momento un portfolio di 16 proprietà in franchising in Grecia, Spagna, Egitto, Turchia e Bulgaria. In una nota ufficiale, Goldman Sachs ha dichiarato l’intenzione di espandere ulteriormente l’offerta in Europa. Per quanto riguarda Casa Cook è già noto peraltro il progetto di debutto italiano, con l’ex hotel Milano di Madonna di Campiglio, acquisito da Jp Hospitality nel 2022. La struttura sarà gestita dalla white label company austriaca Treasurests Hospitality Group, che ha firmato un contratto di franchising con la stessa Casa Cook.

