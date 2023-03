Nuova smentita Club Med riguardo alle voci di vendita da parte di Fosun Arriva un’altra categorica smentita riguardo alle voci che circolano da qualche settimana a livello internazionale sulle possibili intenzioni di vendita di Club Med da parte del gruppo Fosun. I rumours hanno cominciato a girare lo scorso ottobre, quando Bloomberg ha rivelato come il colosso cinese starebbe pensando a un piano di dismissioni da 11 miliardi di dollari in dodici mesi, per far fronte a una complessa situazione debitoria. Ma sono tornati alla ribalta qualche giorno fa, in concomitanza con ulteriori voci di vendita, questa volta riguardanti il brand Thomas Cook.

“Recentemente sono state diffuse da alcuni media voci secondo cui il gruppo Fosun avrebbe intenzione di vendere il Club Med – recita quindi una nota della compagnia transalpina -. Queste voci sono irrilevanti. Fosun ha deciso di concentrarsi sul suo business orientato alle famiglie. In questo processo, il gruppo ha confermato che le attività turistiche (Fosun Tourism Group/Club Med) sono tra le sue attività principali. Fosun intende rimanere un attore forte nel turismo con Fosun Tourism Group e il suo core business di successo Club Med rimane una parte essenziale”.

