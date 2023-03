Federalberghi: disponibile in Italia il tool Hotelstars Union per l’armonizzazione dei sistemi di classificazione Un tool per risolvere il rebus del valore delle stelle nella classificazione alberghiera e diventare sempre più appetibili soprattutto per i viaggiatori del Nord Europa. E’ disponibile oggi gratuitamente e in lingua italiana sul sito web https://www.hotelstars.eu/service/testclassification/ il test di classificazione elaborato dall’Hotelstars Union, per armonizzare i diversi sistemi in voga tra i vari Paesi del Vecchio continente (e alle nostra latitudini anche tre le varie regioni, a cui sono delegate le decisioni in materia, ndr). “Invitiamo cordialmente gli hotel italiani a effettuare una classificazione di prova secondo il catalogo dei criteri Hsu – sottolinea il presidente della stessa Hotelstars Union, Markus Luthe -. Il risultato mostrerà la posizione degli hotel classificati in Italia secondo il rispettivo sistema regionale rispetto al sistema Hsu. Ciò è particolarmente interessante per gli alberghi con ospiti internazionali, in quanto la comparabilità transfrontaliera delle stelle offre un valido aiuto per orientarsi nella scelta della soluzione di soggiorno”. In Italia, Federalberghi è membro osservatore dell’Unione Hotelstars dal 2012 e da allora è impegnata a supportare il dibattito e gli sforzi per armonizzare le classificazioni alberghiere in Europa. “Siamo molto orgogliosi di questa partnership e attendiamo con fiducia un ulteriore graduale allineamento dei nostri sistemi – aggiunge il presidente Federalberghi, Bernabò Bocca -. Perché, soprattutto alla luce delle attuali sfide per il turismo in Europa, è più importante che mai unire le forze, sfruttare le sinergie e creare prospettive anche per quanto riguarda la competitività delle imprese alberghiere”.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440501 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Un tool per risolvere il rebus del valore delle stelle nella classificazione alberghiera e diventare sempre più appetibili soprattutto per i viaggiatori del Nord Europa. E' disponibile oggi gratuitamente e in lingua italiana sul sito web https://www.hotelstars.eu/service/testclassification/ il test di classificazione elaborato dall'Hotelstars Union, per armonizzare i diversi sistemi in voga tra i vari Paesi del Vecchio continente (e alle nostra latitudini anche tre le varie regioni, a cui sono delegate le decisioni in materia, ndr). "Invitiamo cordialmente gli hotel italiani a effettuare una classificazione di prova secondo il catalogo dei criteri Hsu - sottolinea il presidente della stessa Hotelstars Union, Markus Luthe -. Il risultato mostrerà la posizione degli hotel classificati in Italia secondo il rispettivo sistema regionale rispetto al sistema Hsu. Ciò è particolarmente interessante per gli alberghi con ospiti internazionali, in quanto la comparabilità transfrontaliera delle stelle offre un valido aiuto per orientarsi nella scelta della soluzione di soggiorno". In Italia, Federalberghi è membro osservatore dell'Unione Hotelstars dal 2012 e da allora è impegnata a supportare il dibattito e gli sforzi per armonizzare le classificazioni alberghiere in Europa. "Siamo molto orgogliosi di questa partnership e attendiamo con fiducia un ulteriore graduale allineamento dei nostri sistemi - aggiunge il presidente Federalberghi, Bernabò Bocca -. Perché, soprattutto alla luce delle attuali sfide per il turismo in Europa, è più importante che mai unire le forze, sfruttare le sinergie e creare prospettive anche per quanto riguarda la competitività delle imprese alberghiere". [post_title] => Federalberghi: disponibile in Italia il tool Hotelstars Union per l'armonizzazione dei sistemi di classificazione [post_date] => 2023-03-01T13:59:46+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677679186000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440499 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tecnologia, modello tour operating misto e tanta integrazione verticale. Sono i tre pilastri principali della strategia del gruppo Nicolaus, ormai da tempo impegnato in un'ambiziosa scalata nel mondo del turismo organizzato italiano. "Dopo l'acquisizione di Eden Viaggi è indubitabile che nel settore si sia creato un vuoto - racconta il presidente e amministratore delegato Nicolaus Tour, Roberto Pagliara -. E noi con l'operazione Turchese abbiamo proprio mirato a occupare alcune aree di business rimaste scoperte. Ma i nostri piani di sviluppo non saranno un semplice copia e incolla di quanto fatto in passato da altri operatori. Il vecchio modello di business del turismo organizzato è ormai superato. Serve un approccio nuovo". Ecco allora il focus sulla tecnologia, sia per quanto riguarda la costruzione dei pacchetti a medio e lungo raggio, oggi realizzati indifferentemente con voli di linea, low cost o charter, sia per le imprescindibili strategie di pricing dinamico. "Ma un ruolo fondamentale nei nostri piani lo gioca soprattutto l'integrazione verticale dell'offerta - aggiunge Pagliara -. Il prodotto a gestione diretta è fondamentale perché ci dà garanzia di continuità ne tempo e di qualità della proposta, in un contesto nel quale stiamo puntando sempre più sui repeater e sulla fidelizzazione del mercato agenziale, che rimane il nostro canale principale di distribuzione". Il triangolo del prodotto perfetto per Nicolaus è quindi composto dalla parte tour operating che paga le camere alla società di gestione in house, a sua volta debitrice dell'affitto alla società immobiliare della holding di casa: "L'obiettivo in questo caso non è scaricare perdite e utili a seconda della convenienza del momento - precisa Pagliara - ma far stare in equilibrio l'intero sistema. Certo, capitano occasioni in cui un elemento pesa più dell'altro e viceversa, ma un'integrazione di successo si basa su questa triangolazione". Al momento il portfolio Nicolaus di 34 club per l'estate (di cui dieci a marchio Valtur) è quindi composto da un 25% di resort in gestione diretta, mentre i restanti tre quarti sono in management o in franchising. A ciò, nel modello misto della compagnia, si aggiungono circa 500 strutture in commercializzazione a contrattazione diretta, "che per noi rimane uno dei pilastri fondamentali per il controllo del prodotto - conclude sempre Pagliara -. Stiamo anche pensando, per la verità, allo sviluppo di un progetto banca letti per Turchese, ma si tratterà di un'operazione mirata che anche in questo caso prevederà una selezione accurata dell'offerta. Infine stiamo lavorando all'integrazione dei channel manager nel nostro sistema tour operating. Il tutto nel solco dei nostri piani di investimento tecnologico". [post_title] => Pagliara, Nicolaus: il futuro è nell'integrazione verticale del prodotto [post_date] => 2023-03-01T13:44:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677678286000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440411 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ita Airways ha siglato un accordo commerciale con il Ministero della Difesa che prevede tariffe agevolate dedicate al personale militare e civile della Difesa e i loro familiari. Rientrano nell'intesa - valida fino al 31 dicembre 2024 - i voli nazionali, internazionali e intercontinentali del network di Ita, per volare nelle classi Economy, Superior, Business e Premium Economy. "Oltre 300.000 connazionali, appartenenti al personale militare e civile, e i loro familiari, potranno usufruire di agevolazioni per viaggiare sia per lavoro che per vacanza, volando sul nostro network in rapida espansione - ha sottolineato Fabio Maria Lazzerini, ad e direttore generale del vettore -. Lavoriamo ogni giorno per meritare l’orgoglio di essere la Compagnia di bandiera di uno dei Paesi più importanti al mondo per economia, cultura e turismo: questo significa non solo rappresentare l’Italia nella sua modernità, promuovere il turismo e le attrazioni di pregio, ma anche essere al servizio del Paese, delle sue Istituzioni, delle sue aziende e di tutti i cittadini per assicurare loro la connettività più efficace ed efficiente”. “La convenzione nasce dalla sinergia tra la Difesa e Ita Airways a favore del personale civile e militare e dei propri familiari - ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, delegata dal Ministro Crosetto -. Quando le Istituzioni e gli assetti dello Stato lavorano insieme e fanno squadra per realizzare iniziative come questa, contribuiscono a rafforzare il ‘sistema Paese Italia’. Il protocollo d’intesa rappresenta anche un gesto concreto di attenzione da parte della Difesa nei confronti del proprio personale. La Senatrice Rauti ha poi ringraziato la Compagnia di bandiera italiana per “la vicinanza nei confronti delle donne e degli uomini della Difesa che in tante circostanze prestano servizio lontano dal proprio contesto familiare”. [post_title] => Ita Airways: tariffe agevolate per il personale militare e civile del Ministero della Difesa [post_date] => 2023-03-01T09:25:29+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677662729000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440406 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Singapore Airlines ha introdotto il wi-fi gratuito e senza limiti a bordo dei suoi voli per tutti i passeggeri di Business Class, oltre che per i membri del Pps Club. Inoltre, gli iscritti al programma KrisFlyer che viaggiano in Premium Economy Class d’ora in poi potranno usufruire di un piano wi-fi gratuito della durata di tre ore, mentre i partecipanti al progamma KrisFlyer che viaggiano in Economy potranno accedere gratuitamente al wi-fi per due ore. Tutti i passeggeri che non rientrano in queste categorie possono comunque beneficiare di vantaggiosi piani tariffari. Con queste novità Singapore Airlines diventa una delle prime compagnie aeree a offrire wi-fi illimitato e gratuito in tutto il suo network (sulle rotte operate dagli Airbus A380, Airbus A350, Boeing 777-300ER, Boeing 787-10 e Boeing 737-8. I servizi non sono disponibili solo sulle rotte operate dai 7 Boeing 737-800NG, non abilitati al wi-fi) per i passeggeri di Suite, First Class e Business Class, oltre ai clienti appartenenti al Pps Club. “Rimanere connessi, anche a 35.000 piedi di altezza, è diventato un aspetto essenziale dell'esperienza di viaggio - ha sottolineato Yeoh Phee Teik, svp Customer Experience della compagnia -. Con il potenziamento delle nostre offerte wi-fi, i passeggeri possono rimanere in contatto con i propri cari, pubblicare foto e video sui canali social o tenersi aggiornati sulle ultime notizie. Questi cambiamenti rispondono alle esigenze espresse dai nostri passeggeri e sono parte dei costanti investimenti di Singapore Airlines volti a migliorare l’esperienza di viaggio e mantenere una posizione di leadership”. [post_title] => Singapore Airlines: wi-fi gratuito e illimitato in business class e per i membri del Pps Club [post_date] => 2023-03-01T09:15:56+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677662156000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440385 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tanto digital, condito magari da un pizzico di prodotto di nicchia. E' la ricetta di Giovanna Manzi per le pmi del turismo, in particolare quelle dell'ospitalità, che intendano confrontarsi nel mare magno della competizione globale. Per quasi 19 anni alla guida del gruppo Bwh, la manager è dallo scorso novembre direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese. E nel suo nuovo incarico un ruolo di spicco è ricoperto anche dalla promozione all'estero dei territori e delle imprese turistiche che vi operano. "Quando puoi contare su un numero relativamente limitato di camere - spiega Giovanna Manzi - spesso ti ritrovi alla mercè delle agenzie online". Non resta altro che rassegnarsi, dunque? No, affatto. Occorre però porre una particolare attenzione ai processi di digitalizzazione, con un occhio di riguardo anche alla parte social, soprattutto se si ha un prodotto adatto alla cosiddetta generazione Z. Nostro compito, tra gli altri, è proprio quello di aiutare le aziende in questo tipo di strategie. Si può anche pensare a qualche formula per i target di nicchia? Sicuramente. Se sei una pmi con una particolare vocazione, questa può diventare il tuo punto di forza. Bisogna individuare le buyer personas e, tramite una serie di analisi ad hoc, il cluster dedicato. E i consorzi? Al di là di quelli territoriali, sono quasi tutti falliti dopo poco tempo. E' una questione di standard. E' difficile mettere insieme tanti operatori differenti tra loro, solo perché magari accomunati dalla tipologia della destinazione. Finisce quasi sempre che alcuni si sentano diversi: superiori agli altri per la qualità del prodotto. E allora l'alleanza si sgretola. O si fa il salto verso la formazione di una vera e propria catena, oppure l'iniziativa rischia di naufragare velocemente. Più facile invece far funzionare le associazioni temporanee di scopo, come per esempio quella nata per promuovere il cammino di San Francesco. A proposito di catene: quanto manca all'Italia la presenza di un'importante realtà alberghiera nazionale? Credo che sia necessario guardare oltre. Ormai il tempo per la creazione di un campione dell'ospitalità tricolore dal respiro internazionale è passato. Ma non si rischia in questo modo che ci manchi un'importante spinta promozionale? Onestamente credo che la comunicazione di un territorio non debba, né possa passare in prevalenza tramite un operatore privato. E' un'attività da svolgersi con un approccio da civil servants. Mi spiego meglio: nel momento in cui l’Italia è considerata avere un patrimonio culturale e naturale d’eccezione, l’unico a essere intitolato a fare promozione al Paese non può che essere un ente pubblico o semi-pubblico, dotato naturalmente di competenze e capitali adeguati. Altrimenti certe destinazioni non potrebbero mai beneficiare di flussi turistici sostanziali. Un fattore, quest'ultimo, che oggi porta con sé anche elementi di conservazione del paesaggio, come per esempio avviene spesso con i borghi. Infine, diciamolo chiaramente: che senso ha in un contesto globalizzato come quello attuale parlare ancora di catena nazionale? Che cosa significa, esattamente? Che l'azionariato è italiano?... Mi pare un legame troppo labile per rappresentare una vera forza propulsiva per l'intero Paese. Il ragionamento vale anche per la compagnia aerea? In realtà, qui la questione è leggermente diversa, perché tocca l'aspetto critico dei collegamenti. Non averne una, o averne una di portata limitata, è obiettivamente un problema. Però è anche vero che la nostra geografia non aiuta. Siamo una nazione policentrica con tante montagne che rendono difficili i collegamenti rapidi e abbiamo un mercato interno troppo piccolo per sostenere la moltiplicazione degli scali. Però ci sono anche delle evoluzioni positive. Si prenda per esempio Roma: chi avrebbe pensato solo 30 anni fa, quanto la sua importanza sarebbe cresciuta quale hub di collegamento con il Medio Oriente? Come vede infine il futuro per l'industria dell'ospitalità italiana? E' in corso una polarizzazione della domanda: da una parte ci sono hotel di design sempre più belli che si muovono decisamente verso la fascia alta del mercato. Dall'altra prosperano le soluzioni low budget, specialmente extra-alberghiere, la cui offerta in Italia ha tra l'altro ormai sopravanzato in termini di posti letto quella degli hotel tradizionali. L'inflazione crescente sta inoltre rendendo gli investitori sempre più attenti alla redditività. Il che contribuirà a spingere ulteriormente la penetrazione delle catene nel Paese, che peraltro, stando agli ultimi dati dell'analisi di Thrends, già oggi gestiscono quasi il 20% delle camere totali. A fare la differenza sarà sempre più il livello di servizio. Che deve essere adeguato alla promessa fatta all'ospite. Il room service, per esempio, non può che essere riservato alle strutture di alta gamma. Solo loro possono infatti avere a disposizione le risorse necessarie per garantire personale disponibile h24, in grado di assicurare il servizio in 20 minuti al massimo. [post_title] => Giovanna Manzi: come ti porto le pmi del turismo nell'agone globale [post_date] => 2023-02-28T14:08:41+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677593321000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440370 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È sempre più vantaggioso visitare l’Emilia in treno. Viaggiando a bordo delle Frecce di Trenitalia si entra nei principali musei di Parma, Piacenza e Reggio Emilia con lo sconto e si ottengono riduzioni sul soggiorno in hotel e nei ristoranti delle tre città d’arte emiliane. Fino al 23 aprile 2023, grazie ad una partnership tra Visit Emilia - la Terra dello Slow Mix, unica ed eclettica tra cultura, natura ed enogastronomia - e Trenitalia, i viaggiatori riceveranno riduzioni sull’ingresso nei musei emiliani e vantaggi sul pernottamento e sulle esperienze e visite guidate organizzate dai migliori tour operator di Emilia. Dalla splendida Camera di San Paolo allo storico Teatro Regio di Parma, dal Complesso della Pilotta al Battistero, dalle mostre di arte contemporanea di Palazzo Magnani e della Collezione Maramotti di Reggio Emilia fino al Museo della Cattedrale di Piacenza e ai Musei Civici di Palazzo Farnese, sono tante e variegate le opportunità per coloro che raggiungeranno Parma, Piacenza, Reggio Emilia con Le Frecce in Emilia con biglietti di andata e/o ritorno. Ai possessori dei biglietti Trenitalia, con destinazione Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Reggio Emilia AV Mediopadana, le strutture alberghiere convenzionate applicheranno infatti uno sconto del 15% per soggiorni di 2 notti nel weekend (da venerdì a domenica). «Il treno è un mezzo sostenibile e comodo per arrivare in Emilia – sottolinea Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia - Grazie all’accordo con Trenitalia incentiviamo l’uso del treno e promuoviamo al meglio il turismo nelle nostre città d’arte e su tutto il territorio emiliano in un periodo ottimo per visitare le nostre bellezze. Siamo molto soddisfatti del riscontro degli operatori turistici e delle istituzioni coinvolte che hanno immediatamente aderito a questo importante progetto di valorizzazione del territorio di Visit Emilia». «La partnership con Visit Emilia evidenzia ancora una volta il ruolo centrale del treno, e nello specifico del Frecciarossa, nello sviluppo dei sistemi turistici territoriali. Raggiungere Parma, Piacenza e Reggio Emilia, all’insegna del comfort e della sostenibilità, stimolerà i visitatori alla scoperta di tre splendide città d’arte - afferma Pietro Diamantini, Direttore della Direzione Business Alta Velocità di Trenitalia». [post_title] => Visit Emilia, fino al 23 aprile sconti sul territorio per chi viaggia con le Frecce Trenitalia [post_date] => 2023-02-28T12:25:12+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677587112000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440338 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà disponibile anche all'hotel Borgo di Cortefreda l'Alexa Smart Properties for Hospitality. In concomitanza con il lancio ufficiale in Italia del servizio presso il Th Carpegna Palace di Roma, il gruppo Soges annuncia infatti la sua introduzione in una delle proprie strutture Place of Charme, tra le prime nel nostro Paese, grazie alla collaborazione con Amazon e Zucchetti. "Per noi di SoGes, l’innovazione è fondamentale e questa soluzione, di supporto al nostro personale, sarà utile a migliorare l’esperienza degli ospiti a 360 gradi, per un soggiorno sempre più smart e personalizzato", sottolinea Andrea Galardi, founder e ceo del gruppo SoGes. Creato dallo stesso Andrea insieme a Paolo Galardi nel 1999, il gruppo SoGes è specializzato nella gestione di strutture ricettive del comparto 4 stelle concesse in locazione dai proprietari. SoGes offre in totale 300 camere e appartamenti. Nel 2018 ha creato il brand Place of Charme, che raccoglie e rappresenta sei delle strutture operate dalla società. [post_title] => Il Borgo di Cortefreda del gruppo SoGes tra i primi a introdurre Alexa Smart Properties for Hospitality [post_date] => 2023-02-28T10:48:35+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677581315000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440302 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Klm incentiva gli spostamenti in treno sulle proprie rotte a breve percorrenza: in vista dell'estate la compagnia aerea ha acquistato posti supplementari su quattro treni Thalys per i passeggeri in transito tra Amsterdam e Bruxelles. La decisione si inserisce nel progetto di Klm di ridurre i quattro voli giornalieri ancora operati tra le due città. L'estensione del prodotto aereo/ferroviario sarà disponibile dal 26 marzo. Questa espansione della capacità segue il progetto pilota Klm-Thalys (da luglio a ottobre 2022), quando la compagnia aerea aveva sostituito uno dei suoi voli giornalieri tra Amsterdam e Bruxelles con un servizio ferroviario. Klm sostiene da tempo il Piano d'azione olandese per i servizi ferroviari e aerei, volto a migliorare i viaggi internazionali in treno come alternativa all'aereo per sei destinazioni prioritarie (Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino). Il Piano d'azione è stato redatto alla fine del 2020 dall'Aeroporto di Amsterdam Schiphol, dall'operatore della rete ferroviaria olandese ProRail, da Klm e da NS Dutch Railways. L'approccio del vettore alla sostenibilità si concentra sulla riduzione delle emissioni e dell'impatto acustico, e il continuo sviluppo del prodotto aereo/ferroviario fa parte di questi sforzi. [post_title] => Klm aumenta la capacità posti sui collegamenti in treno (Thalys) fra Amsterdam e Bruxelles [post_date] => 2023-02-27T14:16:26+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677507386000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 440188 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Qatar Tourism ha varato una nuova promozione per visitare il Paese: fino al 31 marzo, prenotando un pacchetto volo + hotel con Qatar Airways Holidays, è possibile fruire di uno sconto di 100 euro di sconto a persona. Il Qatar offre numerose attività budget friendly e conta diversi ristoranti che offrono piatti tipici da tutto il mondo a prezzi abbordabili. Tra le tappe irrinunciabili di un viaggio adatto a tutti i tipi di budget c'è sicuramente quella al Souq Waqif, il quartiere costruito sul sito del secolare mercato commerciale di Doha. Tra i suoi vicoli, i visitatori possono immergersi nella cultura qatariota, circondati da edifici tradizionali, banchi di spezie, opere d’arte, falchi e negozi di souvenir. Per gli amanti della cultura il Qatar offre tantissimi musei, alcuni dei quali sono visitabili gratuitamente, come il Mathaf, che offre un'esclusiva prospettiva araba sull'arte contemporanea. La collezione permanente del museo presenta più di 9.000 opere di importanti artisti del mondo arabo dal 1840 a oggi. Un altro quartiere da visitare è Msheireb Downtown Doha, il luogo più cool della città. L'area, che è il primo progetto di riqualificazione sostenibile di un centro città al mondo, offre tantissimi eventi, musei e edifici da visitare e soprattutto un’ampissima selezione di ristoranti per tutti i gusti. [post_title] => Qatar Tourism promuove i viaggi fino al 31 marzo con una promozione ad hoc [post_date] => 2023-02-24T12:46:43+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1677242803000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "federalberghi disponibile in italia il tool hotelstars union per larmonizzazione dei sistemi di classificazione" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":86,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1385,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440501","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Un tool per risolvere il rebus del valore delle stelle nella classificazione alberghiera e diventare sempre più appetibili soprattutto per i viaggiatori del Nord Europa. E' disponibile oggi gratuitamente e in lingua italiana sul sito web https://www.hotelstars.eu/service/testclassification/ il test di classificazione elaborato dall'Hotelstars Union, per armonizzare i diversi sistemi in voga tra i vari Paesi del Vecchio continente (e alle nostra latitudini anche tre le varie regioni, a cui sono delegate le decisioni in materia, ndr).\r

\r

\"Invitiamo cordialmente gli hotel italiani a effettuare una classificazione di prova secondo il catalogo dei criteri Hsu - sottolinea il presidente della stessa Hotelstars Union, Markus Luthe -. Il risultato mostrerà la posizione degli hotel classificati in Italia secondo il rispettivo sistema regionale rispetto al sistema Hsu. Ciò è particolarmente interessante per gli alberghi con ospiti internazionali, in quanto la comparabilità transfrontaliera delle stelle offre un valido aiuto per orientarsi nella scelta della soluzione di soggiorno\".\r

\r

In Italia, Federalberghi è membro osservatore dell'Unione Hotelstars dal 2012 e da allora è impegnata a supportare il dibattito e gli sforzi per armonizzare le classificazioni alberghiere in Europa. \"Siamo molto orgogliosi di questa partnership e attendiamo con fiducia un ulteriore graduale allineamento dei nostri sistemi - aggiunge il presidente Federalberghi, Bernabò Bocca -. Perché, soprattutto alla luce delle attuali sfide per il turismo in Europa, è più importante che mai unire le forze, sfruttare le sinergie e creare prospettive anche per quanto riguarda la competitività delle imprese alberghiere\".","post_title":"Federalberghi: disponibile in Italia il tool Hotelstars Union per l'armonizzazione dei sistemi di classificazione","post_date":"2023-03-01T13:59:46+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677679186000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440499","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tecnologia, modello tour operating misto e tanta integrazione verticale. Sono i tre pilastri principali della strategia del gruppo Nicolaus, ormai da tempo impegnato in un'ambiziosa scalata nel mondo del turismo organizzato italiano. \"Dopo l'acquisizione di Eden Viaggi è indubitabile che nel settore si sia creato un vuoto - racconta il presidente e amministratore delegato Nicolaus Tour, Roberto Pagliara -. E noi con l'operazione Turchese abbiamo proprio mirato a occupare alcune aree di business rimaste scoperte. Ma i nostri piani di sviluppo non saranno un semplice copia e incolla di quanto fatto in passato da altri operatori. Il vecchio modello di business del turismo organizzato è ormai superato. Serve un approccio nuovo\".\r

\r

Ecco allora il focus sulla tecnologia, sia per quanto riguarda la costruzione dei pacchetti a medio e lungo raggio, oggi realizzati indifferentemente con voli di linea, low cost o charter, sia per le imprescindibili strategie di pricing dinamico. \"Ma un ruolo fondamentale nei nostri piani lo gioca soprattutto l'integrazione verticale dell'offerta - aggiunge Pagliara -. Il prodotto a gestione diretta è fondamentale perché ci dà garanzia di continuità ne tempo e di qualità della proposta, in un contesto nel quale stiamo puntando sempre più sui repeater e sulla fidelizzazione del mercato agenziale, che rimane il nostro canale principale di distribuzione\".\r

\r

Il triangolo del prodotto perfetto per Nicolaus è quindi composto dalla parte tour operating che paga le camere alla società di gestione in house, a sua volta debitrice dell'affitto alla società immobiliare della holding di casa: \"L'obiettivo in questo caso non è scaricare perdite e utili a seconda della convenienza del momento - precisa Pagliara - ma far stare in equilibrio l'intero sistema. Certo, capitano occasioni in cui un elemento pesa più dell'altro e viceversa, ma un'integrazione di successo si basa su questa triangolazione\".\r

\r

Al momento il portfolio Nicolaus di 34 club per l'estate (di cui dieci a marchio Valtur) è quindi composto da un 25% di resort in gestione diretta, mentre i restanti tre quarti sono in management o in franchising. A ciò, nel modello misto della compagnia, si aggiungono circa 500 strutture in commercializzazione a contrattazione diretta, \"che per noi rimane uno dei pilastri fondamentali per il controllo del prodotto - conclude sempre Pagliara -. Stiamo anche pensando, per la verità, allo sviluppo di un progetto banca letti per Turchese, ma si tratterà di un'operazione mirata che anche in questo caso prevederà una selezione accurata dell'offerta. Infine stiamo lavorando all'integrazione dei channel manager nel nostro sistema tour operating. Il tutto nel solco dei nostri piani di investimento tecnologico\".","post_title":"Pagliara, Nicolaus: il futuro è nell'integrazione verticale del prodotto","post_date":"2023-03-01T13:44:46+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677678286000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440411","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ita Airways ha siglato un accordo commerciale con il Ministero della Difesa che prevede tariffe agevolate dedicate al personale militare e civile della Difesa e i loro familiari.\r

Rientrano nell'intesa - valida fino al 31 dicembre 2024 - i voli nazionali, internazionali e intercontinentali del network di Ita, per volare nelle classi Economy, Superior, Business e Premium Economy.\r

\"Oltre 300.000 connazionali, appartenenti al personale militare e civile, e i loro familiari, potranno usufruire di agevolazioni per viaggiare sia per lavoro che per vacanza, volando sul nostro network in rapida espansione - ha sottolineato Fabio Maria Lazzerini, ad e direttore generale del vettore -. Lavoriamo ogni giorno per meritare l’orgoglio di essere la Compagnia di bandiera di uno dei Paesi più importanti al mondo per economia, cultura e turismo: questo significa non solo rappresentare l’Italia nella sua modernità, promuovere il turismo e le attrazioni di pregio, ma anche essere al servizio del Paese, delle sue Istituzioni, delle sue aziende e di tutti i cittadini per assicurare loro la connettività più efficace ed efficiente”.\r

“La convenzione nasce dalla sinergia tra la Difesa e Ita Airways a favore del personale civile e militare e dei propri familiari - ha dichiarato il sottosegretario alla Difesa Isabella Rauti, delegata dal Ministro Crosetto -. Quando le Istituzioni e gli assetti dello Stato lavorano insieme e fanno squadra per realizzare iniziative come questa, contribuiscono a rafforzare il ‘sistema Paese Italia’. Il protocollo d’intesa rappresenta anche un gesto concreto di attenzione da parte della Difesa nei confronti del proprio personale. La Senatrice Rauti ha poi ringraziato la Compagnia di bandiera italiana per “la vicinanza nei confronti delle donne e degli uomini della Difesa che in tante circostanze prestano servizio lontano dal proprio contesto familiare”.\r

","post_title":"Ita Airways: tariffe agevolate per il personale militare e civile del Ministero della Difesa","post_date":"2023-03-01T09:25:29+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677662729000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440406","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Singapore Airlines ha introdotto il wi-fi gratuito e senza limiti a bordo dei suoi voli per tutti i passeggeri di Business Class, oltre che per i membri del Pps Club. Inoltre, gli iscritti al programma KrisFlyer che viaggiano in Premium Economy Class d’ora in poi potranno usufruire di un piano wi-fi gratuito della durata di tre ore, mentre i partecipanti al progamma KrisFlyer che viaggiano in Economy potranno accedere gratuitamente al wi-fi per due ore. Tutti i passeggeri che non rientrano in queste categorie possono comunque beneficiare di vantaggiosi piani tariffari.\r

Con queste novità Singapore Airlines diventa una delle prime compagnie aeree a offrire wi-fi illimitato e gratuito in tutto il suo network (sulle rotte operate dagli Airbus A380, Airbus A350, Boeing 777-300ER, Boeing 787-10 e Boeing 737-8. I servizi non sono disponibili solo sulle rotte operate dai 7 Boeing 737-800NG, non abilitati al wi-fi) per i passeggeri di Suite, First Class e Business Class, oltre ai clienti appartenenti al Pps Club.\r

“Rimanere connessi, anche a 35.000 piedi di altezza, è diventato un aspetto essenziale dell'esperienza di viaggio - ha sottolineato Yeoh Phee Teik, svp Customer Experience della compagnia -. Con il potenziamento delle nostre offerte wi-fi, i passeggeri possono rimanere in contatto con i propri cari, pubblicare foto e video sui canali social o tenersi aggiornati sulle ultime notizie. Questi cambiamenti rispondono alle esigenze espresse dai nostri passeggeri e sono parte dei costanti investimenti di Singapore Airlines volti a migliorare l’esperienza di viaggio e mantenere una posizione di leadership”.\r

","post_title":"Singapore Airlines: wi-fi gratuito e illimitato in business class e per i membri del Pps Club","post_date":"2023-03-01T09:15:56+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677662156000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440385","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tanto digital, condito magari da un pizzico di prodotto di nicchia. E' la ricetta di Giovanna Manzi per le pmi del turismo, in particolare quelle dell'ospitalità, che intendano confrontarsi nel mare magno della competizione globale. Per quasi 19 anni alla guida del gruppo Bwh, la manager è dallo scorso novembre direttrice generale di Promos Italia, l’agenzia nazionale del sistema camerale per l’internazionalizzazione delle imprese. E nel suo nuovo incarico un ruolo di spicco è ricoperto anche dalla promozione all'estero dei territori e delle imprese turistiche che vi operano. \"Quando puoi contare su un numero relativamente limitato di camere - spiega Giovanna Manzi - spesso ti ritrovi alla mercè delle agenzie online\".\r

\r

Non resta altro che rassegnarsi, dunque?\r

\r

No, affatto. Occorre però porre una particolare attenzione ai processi di digitalizzazione, con un occhio di riguardo anche alla parte social, soprattutto se si ha un prodotto adatto alla cosiddetta generazione Z. Nostro compito, tra gli altri, è proprio quello di aiutare le aziende in questo tipo di strategie.\r

\r

Si può anche pensare a qualche formula per i target di nicchia?\r

\r

Sicuramente. Se sei una pmi con una particolare vocazione, questa può diventare il tuo punto di forza. Bisogna individuare le buyer personas e, tramite una serie di analisi ad hoc, il cluster dedicato.\r

\r

E i consorzi?\r

\r

Al di là di quelli territoriali, sono quasi tutti falliti dopo poco tempo. E' una questione di standard. E' difficile mettere insieme tanti operatori differenti tra loro, solo perché magari accomunati dalla tipologia della destinazione. Finisce quasi sempre che alcuni si sentano diversi: superiori agli altri per la qualità del prodotto. E allora l'alleanza si sgretola. O si fa il salto verso la formazione di una vera e propria catena, oppure l'iniziativa rischia di naufragare velocemente. Più facile invece far funzionare le associazioni temporanee di scopo, come per esempio quella nata per promuovere il cammino di San Francesco.\r

\r

A proposito di catene: quanto manca all'Italia la presenza di un'importante realtà alberghiera nazionale?\r

\r

Credo che sia necessario guardare oltre. Ormai il tempo per la creazione di un campione dell'ospitalità tricolore dal respiro internazionale è passato.\r

\r

Ma non si rischia in questo modo che ci manchi un'importante spinta promozionale?\r

\r

Onestamente credo che la comunicazione di un territorio non debba, né possa passare in prevalenza tramite un operatore privato. E' un'attività da svolgersi con un approccio da civil servants. Mi spiego meglio: nel momento in cui l’Italia è considerata avere un patrimonio culturale e naturale d’eccezione, l’unico a essere intitolato a fare promozione al Paese non può che essere un ente pubblico o semi-pubblico, dotato naturalmente di competenze e capitali adeguati. Altrimenti certe destinazioni non potrebbero mai beneficiare di flussi turistici sostanziali. Un fattore, quest'ultimo, che oggi porta con sé anche elementi di conservazione del paesaggio, come per esempio avviene spesso con i borghi. Infine, diciamolo chiaramente: che senso ha in un contesto globalizzato come quello attuale parlare ancora di catena nazionale? Che cosa significa, esattamente? Che l'azionariato è italiano?... Mi pare un legame troppo labile per rappresentare una vera forza propulsiva per l'intero Paese.\r

\r

Il ragionamento vale anche per la compagnia aerea?\r

\r

In realtà, qui la questione è leggermente diversa, perché tocca l'aspetto critico dei collegamenti. Non averne una, o averne una di portata limitata, è obiettivamente un problema. Però è anche vero che la nostra geografia non aiuta. Siamo una nazione policentrica con tante montagne che rendono difficili i collegamenti rapidi e abbiamo un mercato interno troppo piccolo per sostenere la moltiplicazione degli scali. Però ci sono anche delle evoluzioni positive. Si prenda per esempio Roma: chi avrebbe pensato solo 30 anni fa, quanto la sua importanza sarebbe cresciuta quale hub di collegamento con il Medio Oriente?\r

\r

Come vede infine il futuro per l'industria dell'ospitalità italiana?\r

\r

E' in corso una polarizzazione della domanda: da una parte ci sono hotel di design sempre più belli che si muovono decisamente verso la fascia alta del mercato. Dall'altra prosperano le soluzioni low budget, specialmente extra-alberghiere, la cui offerta in Italia ha tra l'altro ormai sopravanzato in termini di posti letto quella degli hotel tradizionali. L'inflazione crescente sta inoltre rendendo gli investitori sempre più attenti alla redditività. Il che contribuirà a spingere ulteriormente la penetrazione delle catene nel Paese, che peraltro, stando agli ultimi dati dell'analisi di Thrends, già oggi gestiscono quasi il 20% delle camere totali. A fare la differenza sarà sempre più il livello di servizio. Che deve essere adeguato alla promessa fatta all'ospite. Il room service, per esempio, non può che essere riservato alle strutture di alta gamma. Solo loro possono infatti avere a disposizione le risorse necessarie per garantire personale disponibile h24, in grado di assicurare il servizio in 20 minuti al massimo.","post_title":"Giovanna Manzi: come ti porto le pmi del turismo nell'agone globale","post_date":"2023-02-28T14:08:41+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1677593321000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440370","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È sempre più vantaggioso visitare l’Emilia in treno.\r

\r

Viaggiando a bordo delle Frecce di Trenitalia si entra nei principali musei di Parma, Piacenza e Reggio Emilia con lo sconto e si ottengono riduzioni sul soggiorno in hotel e nei ristoranti delle tre città d’arte emiliane. \r

\r

Fino al 23 aprile 2023, grazie ad una partnership tra Visit Emilia - la Terra dello Slow Mix, unica ed eclettica tra cultura, natura ed enogastronomia - e Trenitalia, i viaggiatori riceveranno riduzioni sull’ingresso nei musei emiliani e vantaggi sul pernottamento e sulle esperienze e visite guidate organizzate dai migliori tour operator di Emilia.\r

\r

Dalla splendida Camera di San Paolo allo storico Teatro Regio di Parma, dal Complesso della Pilotta al Battistero, dalle mostre di arte contemporanea di Palazzo Magnani e della Collezione Maramotti di Reggio Emilia fino al Museo della Cattedrale di Piacenza e ai Musei Civici di Palazzo Farnese, sono tante e variegate le opportunità per coloro che raggiungeranno Parma, Piacenza, Reggio Emilia con Le Frecce in Emilia con biglietti di andata e/o ritorno. Ai possessori dei biglietti Trenitalia, con destinazione Parma, Piacenza, Reggio Emilia e Reggio Emilia AV Mediopadana, le strutture alberghiere convenzionate applicheranno infatti uno sconto del 15% per soggiorni di 2 notti nel weekend (da venerdì a domenica). \r

\r

«Il treno è un mezzo sostenibile e comodo per arrivare in Emilia – sottolinea Cristiano Casa, presidente di Visit Emilia - Grazie all’accordo con Trenitalia incentiviamo l’uso del treno e promuoviamo al meglio il turismo nelle nostre città d’arte e su tutto il territorio emiliano in un periodo ottimo per visitare le nostre bellezze. Siamo molto soddisfatti del riscontro degli operatori turistici e delle istituzioni coinvolte che hanno immediatamente aderito a questo importante progetto di valorizzazione del territorio di Visit Emilia». \r

\r

«La partnership con Visit Emilia evidenzia ancora una volta il ruolo centrale del treno, e nello specifico del Frecciarossa, nello sviluppo dei sistemi turistici territoriali. Raggiungere Parma, Piacenza e Reggio Emilia, all’insegna del comfort e della sostenibilità, stimolerà i visitatori alla scoperta di tre splendide città d’arte - afferma Pietro Diamantini, Direttore della Direzione Business Alta Velocità di Trenitalia».\r

\r

\r

\r

","post_title":"Visit Emilia, fino al 23 aprile sconti sul territorio per chi viaggia con le Frecce Trenitalia","post_date":"2023-02-28T12:25:12+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1677587112000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440338","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà disponibile anche all'hotel Borgo di Cortefreda l'Alexa Smart Properties for Hospitality. In concomitanza con il lancio ufficiale in Italia del servizio presso il Th Carpegna Palace di Roma, il gruppo Soges annuncia infatti la sua introduzione in una delle proprie strutture Place of Charme, tra le prime nel nostro Paese, grazie alla collaborazione con Amazon e Zucchetti.\r

\r

\"Per noi di SoGes, l’innovazione è fondamentale e questa soluzione, di supporto al nostro personale, sarà utile a migliorare l’esperienza degli ospiti a 360 gradi, per un soggiorno sempre più smart e personalizzato\", sottolinea Andrea Galardi, founder e ceo del gruppo SoGes.\r

\r

Creato dallo stesso Andrea insieme a Paolo Galardi nel 1999, il gruppo SoGes è specializzato nella gestione di strutture ricettive del comparto 4 stelle concesse in locazione dai proprietari. SoGes offre in totale 300 camere e appartamenti. Nel 2018 ha creato il brand Place of Charme, che raccoglie e rappresenta sei delle strutture operate dalla società.","post_title":"Il Borgo di Cortefreda del gruppo SoGes tra i primi a introdurre Alexa Smart Properties for Hospitality","post_date":"2023-02-28T10:48:35+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1677581315000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440302","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Klm incentiva gli spostamenti in treno sulle proprie rotte a breve percorrenza: in vista dell'estate la compagnia aerea ha acquistato posti supplementari su quattro treni Thalys per i passeggeri in transito tra Amsterdam e Bruxelles. La decisione si inserisce nel progetto di Klm di ridurre i quattro voli giornalieri ancora operati tra le due città. L'estensione del prodotto aereo/ferroviario sarà disponibile dal 26 marzo.\r

\r

Questa espansione della capacità segue il progetto pilota Klm-Thalys (da luglio a ottobre 2022), quando la compagnia aerea aveva sostituito uno dei suoi voli giornalieri tra Amsterdam e Bruxelles con un servizio ferroviario. \r

\r

Klm sostiene da tempo il Piano d'azione olandese per i servizi ferroviari e aerei, volto a migliorare i viaggi internazionali in treno come alternativa all'aereo per sei destinazioni prioritarie (Bruxelles, Parigi, Londra, Düsseldorf, Francoforte e Berlino). Il Piano d'azione è stato redatto alla fine del 2020 dall'Aeroporto di Amsterdam Schiphol, dall'operatore della rete ferroviaria olandese ProRail, da Klm e da NS Dutch Railways. L'approccio del vettore alla sostenibilità si concentra sulla riduzione delle emissioni e dell'impatto acustico, e il continuo sviluppo del prodotto aereo/ferroviario fa parte di questi sforzi.","post_title":"Klm aumenta la capacità posti sui collegamenti in treno (Thalys) fra Amsterdam e Bruxelles","post_date":"2023-02-27T14:16:26+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1677507386000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"440188","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Qatar Tourism ha varato una nuova promozione per visitare il Paese: fino al 31 marzo, prenotando un pacchetto volo + hotel con Qatar Airways Holidays, è possibile fruire di uno sconto di 100 euro di sconto a persona.\r

Il Qatar offre numerose attività budget friendly e conta diversi ristoranti che offrono piatti tipici da tutto il mondo a prezzi abbordabili.\r

Tra le tappe irrinunciabili di un viaggio adatto a tutti i tipi di budget c'è sicuramente quella al Souq Waqif, il quartiere costruito sul sito del secolare mercato commerciale di Doha. Tra i suoi vicoli, i visitatori possono immergersi nella cultura qatariota, circondati da edifici tradizionali, banchi di spezie, opere d’arte, falchi e negozi di souvenir.\r

Per gli amanti della cultura il Qatar offre tantissimi musei, alcuni dei quali sono visitabili gratuitamente, come il Mathaf, che offre un'esclusiva prospettiva araba sull'arte contemporanea. La collezione permanente del museo presenta più di 9.000 opere di importanti artisti del mondo arabo dal 1840 a oggi.\r

Un altro quartiere da visitare è Msheireb Downtown Doha, il luogo più cool della città. L'area, che è il primo progetto di riqualificazione sostenibile di un centro città al mondo, offre tantissimi eventi, musei e edifici da visitare e soprattutto un’ampissima selezione di ristoranti per tutti i gusti.","post_title":"Qatar Tourism promuove i viaggi fino al 31 marzo con una promozione ad hoc","post_date":"2023-02-24T12:46:43+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1677242803000]}]}}