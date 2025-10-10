Falkensteiner: Salò e Licata le prossime aperture Con 36 strutture tra Italia, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia, Falkensteiner Hotels & Residences presenta le sue due nuove aperture in Italia: a Salò, in Lombardia e a Licata, in Sicilia. Falkensteiner Resort Lake Garda La struttura di Salò è fortemente orientata alle famiglie, senza dimenticare le coppie e il turismo wellness. Un albergo che secondo le aspettative del gruppo continuerà a consolidare i mercati principali di Falkensteiner: Austria, Germania e Svizzera. L’imponente struttura dotata di 97 camere e 170 appartamenti sarà a poco più di un chilometro dalla città. Gli appartamenti, di cui 96 saranno consegnati già nella prossima primavera, consentiranno agli acquirenti di usufruire dei servizi dell’albergo o, in caso di non utilizzo, di usufruire della possibilità concessa da Falkensteiner di applicare la formula del re-rental. Una struttura a 5 Falkies che punta molto sull’intrattenimento per tutte le età con un bowling, una parete di arrampicata, un biliardo, l’area gaming e molto altro. Presente un folto programma di intrattenimento per grandi e piccoli, da vivere insieme o separatamente. Le soluzioni wellness sono adults only ma con opzioni anche per i più piccoli. Per la ristorazione sono, invece, presenti un ristorante al rooftop, uno principale al piano zero e un pool club. Numerose anche le opzioni per gruppi di amici e gruppi sportivi. Con una sala meeting e 5 aree di coworking, la struttura si rivolge anche al segmento MICE. Falkensteiner Beach Resort Licata La struttura di Licata aprirà a giugno 2026 e sarà situata a 10 chilometri da Licata, sulla spiaggia. Con un edificio centrale dalle camere molto spaziose fino a 70mq e ville duplex fino a 140 mq, anche con piscina privata, si rivela una soluzione adatta a famiglie ma non solo. Falkensteiner dedica anche in questa struttura grande spazio all’intrattenimento e allo sport. Presente una Spa per tutti e una esclusiva per adulti, ristorante sulla spiaggia e beach club. Di Elisa Biagioli Condividi

Frutto di un ingente investimento realizzato dal Gruppo Arrow Global, con il supporto della controllata advisor italiana Europa Investimenti, che ha avviato per questa operazione una collaborazione con il Gruppo Mangia’s (Aeroviaggi S.p.A.), il complesso aprirà nell’estate 2026, affermandosi come una destinazione d’eccellenza del turismo mediterraneo di lusso. «Con Costa Ragusa Borgo & Resort vogliamo ridefinire l’ospitalità mediterranea, offrendo un’esperienza che unisce il patrimonio naturale e culturale del territorio a una nuova idea di benessere contemporaneo» – dichiara Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s. – «È un progetto che nasce dalla nostra terra e guarda al futuro, con l’ambizione di attrarre un pubblico internazionale, senza mai perdere quell’autenticità italiana che da oltre cinquant’anni rappresenta la firma Mangia’s.» Immerso in un’area di 67 ettari di natura incontaminata lungo la costa sud-orientale della Sicilia, Costa Ragusa si sviluppa tra gli uliveti secolari e il mare cristallino, incorniciato dal patrimonio culturale della Val di Noto, riconosciuto dall’UNESCO. Non è solo un luogo da visitare, ma un’esperienza totale, da vivere pienamente attraverso un equilibrio tra tradizione e innovazione, benessere e cultura, design e natura. La struttura si articola in due anime complementari: il Resort 5*L, con 105 camere e suite, destinato a ospiti alla ricerca di un soggiorno esclusivo e raffinato, e il Borgo 5*, con 434 residenze che riproducono l’atmosfera dei tipici borghi marinari siciliani, pensato per famiglie cosmopolite e viaggiatori che desiderano immergersi nella cultura locale. Entrambe le realtà condividono una visione comune: offrire un’autentica vacanza italiana, capace di coniugare lusso contemporaneo e autenticità mediterranea. Innovazione e ricerca dell’eccellenza guidano ogni dettaglio del progetto. Le swim-up pool, le spiagge private, i ristoranti à la carte e i concept restaurant con vista panoramica, dove vivere vere e proprie esperienze gourmet, si affiancano a una Luxury Spa e a spazi dedicati al benessere. Un ruolo centrale è dedicato alla vocazione sportiva del resort: i campi da tennis in terra rossa, le aree polifunzionali, la palestra e gli ampi spazi open-air fanno di Costa Ragusa una destinazione ideale per appassionati e professionisti, ma anche per chi cerca il giusto equilibrio tra relax e attività fisica. Il respiro internazionale di Costa Ragusa Borgo & Resort si riflette anche nella sua dimensione business. Con una sala conferenze fino a 800 posti e spazi modulabili per meeting ed eventi aziendali, Costa Ragusa si propone come nuovo hub MICE nel Mediterraneo, capace di accogliere con la stessa cura e qualità tanto i grandi eventi quanto i ritiri aziendali su misura. Fedele ai valori del brand, il progetto abbraccia un approccio sostenibile e innovativo, integrando elementi di biophilic design, attenzione all’ambiente e valorizzazione delle comunità locali. L’utilizzo di ingredienti a km zero, le energie rinnovabili e un forte investimento nel capitale umano si uniscono alla filosofia Mangia’s, che da cinquant’anni racconta l’autenticità della vacanza italiana. [post_title] => Costa Ragusa Borgo & Resort: un nuovo orizzonte per l’ospitalità mediterranea [post_date] => 2025-10-10T13:04:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760101485000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498854 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Grande partecipazione per Moby, Tirrenia e Toremar al TTG Travel Experience di Rimini, dove il gruppo ha presentato le principali novità per la prossima stagione, confermando il proprio ruolo centrale nel collegare la penisola italiana e le isole. Durante la fiera, le tre compagnie hanno accolto numerosi visitatori e operatori del settore, offrendo anche un servizio gratuito di trasporto agli agenti di viaggio sardi diretti a Rimini. Tra le novità di punta annunciate figura la linea Livorno–Olbia, attiva 365 giorni l’anno, operata da Moby Legacy e Moby Fantasy, le due navi più grandi e sostenibili del Mediterraneo. Ciascuna è dotata di oltre 440 cabine, 1.300 posti auto, sette punti di ristoro, area bimbi, sala giochi, solarium e di un intero ponte dedicato alla ristorazione con il format “Gusti giusti”. Le nuove dotazioni tecnologiche comprendono casse automatiche per ridurre i tempi di attesa e un assistente robotizzato di supporto al personale di bordo. Tutte le principali unità della flotta, tra cui Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder, dispongono ora di connessione Wi-Fi gratuita e maxischermi per la trasmissione di eventi sportivi. È stata inoltre presentata la nuova area personale su sito e app, che consente ai passeggeri di gestire in autonomia prenotazioni e informazioni sul viaggio in tempo reale. Oltre alla Livorno–Olbia, il gruppo garantisce collegamenti annuali sulle rotte Genova–Porto Torres e Civitavecchia–Olbia, confermando la volontà di investire in una mobilità marittima sempre più efficiente, connessa e sostenibile. [post_title] => Moby, Tirrenia e Toremar presentano le novità 2026 al TTG di Rimini [post_date] => 2025-10-10T12:05:23+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760097923000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498827 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Parliamoci chiaro il bando Consip per i viaggi scolastici è costruito in modo impresentabile da lasciare sbigottiti. Una delle follie è questa: se un'agenzia Vince un bando diciamo di 4 milioni, il suo fatturati deve essere di almeno 4 milioni. E perché? Qual è il il motivo dietro a questa norma? Un motivo c'è. Questa è una disposizione che tende a valorizzare e quindi a far lavorare solo poche agenzie, quelle da fatturati alti. Mentre tutte le altre, che di solito sono quelle che vivono di turismo d'istruzione ma che non raggiungono determinati fatturati sono fatte fuori. Questo significa: perdita di posti di lavoro, probabile chiusura di agenzie di viaggio, mentre quelle ricche continuano a lavorare tranquillamente. Si tratta a ben vedere di una disposizione contra legem. Non garantisce la libera partecipazione a tutte le agenzia, limita la capacità di partecipazione al bando. Insomma un disastro. Per non parlare della fideiussione per partecipare al bando e dell'altra fideiussione una volta vinto il bando. Infine la regola più incomprensibile. Ci sarà uno stuolo di ispettori che controlleranno che tutti i costi e il mark up siano a posto. Questa vicenda ci rafforza nell'idea che questo governo continui a rafforzare posizione ben acquisite e a lasciare per strada chi lavora con dignità senza raggiungere fatturato astronomici. Spero che la questione venga presentata al Tat, al Garante, insieme ai consumatori. Consip ha adottato lo schema degli appalti pubblici, ma senza considerare che in questo caso i soldi sono privati: famiglie, genitori, eccetera. Che immensa tristezza. [post_title] => Tutte le magagne del bando Consip sui viaggi d'istruzione [post_date] => 2025-10-10T11:21:15+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( [0] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760095275000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498812 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Sono i numeri a parlare": Ahmed Youssef, ceo dell'Egyptian Tourism Authority, non ha dubbi, l'Egitto riconferma tutta la sua capacità d'attrazione nei confronti dei viaggiatori internazionali e italiani in particolari, anche in un periodo come quello attuale, fortemente segnato dalle crisi geopolitiche. "Nei soli primi 7 mesi del 2025 il numero di visitatori complessivi è cresciuto del +22% rispetto al 2024, e quello dei turisti italiani addirittura di un +49,5% per un totale di 800.000 arrivi, risultato in linea con i migliori record storici del Paese sul mercato italiano - spiega Youssef -. Per il 2025, puntiamo a raggiungere, e possibilmente superare, la storica cifra di 1 milione di ospiti italiani, a riconferma dell’importanza strategica dell’Italia, che rappresenta uno dei primi dieci mercati in Europa e a livello mondiale, nello sviluppo del turismo egiziano". Comparto che oggi rappresenta "l'8,5% del Pil nazionale del paese". Una calamita, quella dell'Egitto nei confronti del turista italiano, che trova i suoi punti di forza "nella estrema flessibilità di un prodotto dalle numerose sfaccettature, dalla crociera sul Nilo che oggi si evolve diventando anche una 'long cruise' di 11 giorni da Il Cairo fino ad Assuan, passando per proposte di ecoturismo per arrivare fino a soluzione ideali per il traffico Mice. Un'offerta di primo piano fra turismo culturale, leisure, di avventura e spirituale. E anche in un'ottica di sviluppo sostenibile". Il paese vuole ampliare la proposta di prodotti turistici innovativi, pensati per offrire esperienze memorabili della sua diversità unica rivolgendosi a famiglie, amanti dell’avventura, appassionati di cultura e viaggiatori di lusso. In parallelo prosegue il grande sforzo di miglioramento e ampliamento delle infrastrutture, dagli aeroporti alla capacità ricettiva "che vorremo arrivare a raddoppiare nell'arco dei prossimi 6-7 anni, con una particolare attenzione verso la Costa Nord del Paese". L'attesa è tutta per l'annunciata, prossima apertura del Grand Egyptian Museum del 1° novembre, "che sarà un'ulteriore e forte elemento di richiamo per i visitatori". [post_title] => L'Egitto a caccia di nuovi record punta al milione di visitatori italiani [post_date] => 2025-10-10T09:55:01+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760090101000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498610 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_498614" align="alignleft" width="300"] Villa Spalletti Trivelli[/caption] Autentico Hotels continua il suo percorso di crescita annunciando l’ingresso di due ulteriori strutture prestigiose e nuove iniziative per il futuro. Entrambi raffinati esempi di architettura ed eleganza italiana e situati in due delle città d’arte per eccellenza, Villa Spalletti Trivelli a Roma e Palazzo Morrocchi in apertura nel nuovo anno a Firenze, saranno i due hotel 5 stelle ad arricchire la collezione Autentico Hotels che vanta oggi un portfolio di 22 strutture in tutta Italia. «Con questi due nuovi ingressi, unitamente alla crescita che abbiamo registrato sugli altri nostri brand Autentico Villas e Prestigio Collection - dichiara Mario Cardone, ceo del brand – il gruppo Autentico Hospitality consolida la propria presenza nel panorama italiano e conferma la propria missione: valorizzare l’ospitalità indipendente di qualità, promuovendo una rete di strutture accomunate da passione, identità e visione. Poter affiancare 2 strutture così prestigiose è per noi un importante traguardo che testimonia il nostro costante impegno verso la cura e l’innovazione nel settore dell’ospitalità alto di gamma». La strategia L’esperienza maturata in 10 anni di attività evidenzia quanto sia fondamentale avere una strategia commerciale ben bilanciata tra i vari mercati internazionali, un principio che Autentico ha sempre seguito e che nel 2025 lo porterà ad effettuare attività di promozione commerciale nel mondo. Grazie al recente inserimento di una marketing manager, Autentico conta oggi un team di 10 persone e oltre 150 anni di esperienza complessiva nell’hotellerie di lusso in grado di fornire supporto a 360° nella rappresentanza commerciale, strategie di crescita e riposizionamento, revenue e distribuzione, nella ricerca e sviluppo del personale, nel controllo di gestione e performance management. [post_title] => Autentico Hotels, in arrivo due nuove strutture [post_date] => 2025-10-09T10:19:15+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760005155000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498400 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => È un viaggio sensoriale ed emotivo attraverso una bella storia italiana, quella del caffè Lavazza, ad attendere i visitatori dell'ormai famosa Nuvola, quartier generale del noto marchio torinese, inaugurata nel 2018. Uno spazio aperto per la condivisione di progetti, cibo e cultura: questa è l’idea di fondo sulla quale è stato realizzato il progetto Nuvola Lavazza, nome che riflette la volontà di Lavazza di guardare al futuro, mantenendo un forte legame con la città di Torino, luogo delle sue origini (qui fu fondato nel 1895 il brand). Situata nel quartiere Aurora, l’area di 30 mila mq (di cui 18 mila e 500 mq edificati) dall'architettura contemporanea si sviluppa in modo fluido e leggero, con ampie vetrate che riflettono il cielo, conferendo alla struttura un aspetto simile appunto a quello di una nuvola. Al suo interno, oltre agli uffici, ci sono un ristorante stellato, un bistrot, un museo interattivo, un grande spazio eventi, un’area archeologica e la sede dell’Istituto d’Arte Applicata e Design (Iaad). Eventi in primo piano Il progetto - curato da Cino Zucchi - recupera e valorizza l’area dismessa dell’ex centrale elettrica nel quartiere Aurora. Nel luogo dove erano in funzione rumorosi macchinari, oggi ci sono diversi spazi modulabili, per un totale di circa 2000 metri quadrati che continuano a produrre energia ma sotto un’altra forma, attraverso quella degli eventi. Si affaccia sulla Piazza Verde, il grande spazio eventi della Nuvola Lavazza: La Centrale che presenta una proposta decisamente articolata e versatile. Lo Spazio, che con i suoi 1.200 mq può accogliere fino a 800 persone, è un’area adatta per meeting, convegni, cene di gala, mostre e fiere, concerti, presentazioni di prodotto, feste e serate private. La Terrazza indoor di 360 mq, che accoglie fino a 150 persone; la Sala Conferenze di 200 mq con capienza fino a 180 persone - completamente insonorizzata- e con la possibilità di sezionarla in due sale indipendenti. Dalla sua apertura nel 2018, lo Spazio ha ospitato numerosi eventi anche internazionali che hanno portato figure di rilievo a Torino, tra questi eventi citiamo: The Coffeeprint of Tomorrow - evento conclusivo dei festeggiamenti del ventesimo anniversario della Fondazione Lavazza, Terra Madre - Salone del Gusto, gli eventi off di Eurovision Song Contest, i Dialoghi sul Pnrr, Buonissima, Utopian Hours, fino alle Nitto Atp Finals. La proposta gastronomica Il ristorante stellato “Condividere” è stato studiato insieme con Ferran Adrià, vanta la scenografia disegnata da Dante Ferretti e la cucina è diretta da Federico Zanasi. Una proposta di eccellenza, con un concept inedito espressione di una nuova filosofia del gusto e di una nuova modalità di consumo del cibo ispirata alla condivisione informale dei piatti d’autore. Condividere nel 2019, dopo solo un anno dall’apertura ha conquistato la Stella Michelin. Il Bistrot Casa Lavazza, lo spazio di ristorazione collettiva, aperto anche al pubblico, propone un menù rigorosamente selezionato, attento alla qualità̀ dei cibi e che pone al centro la persona. Oggi la supervisione del Bistrot è affidata a Federico Zanasi, chef di Condividere, con il supporto di Steve Caruso, ex sous chef di Condividere e oggi responsabile della cucina del Bistrot. Il Museo Lavazza “Il caffè è sempre l’inizio di qualcosa”. La frase di Francesca Lavazza riassume il potere intrinseco del caffè, capace di favorire la nascita di un’idea, di allargare lo sguardo, e ispira il progetto del Museo Lavazza: uno spazio interattivo progettato dallo studio internazionale di Ralph Appelbaum. Il museo propone ai suoi visitatori un viaggio sensoriale-emotivo nella storia di questa bevanda così importante nella cultura italiana. Un racconto, con aree multimediali e interattive, che spazia dalla storia della Famiglia Lavazza a quella dell’industria italiana del XX secolo. Infine, è possibile ammirare i resti di un’antica basilica paleocristiana, risalente al IV-V secolo d.C, che si trova nell’area archeologica. Al centro della Nuvola, punto di incontro ideale tra la condivisione di progetti, di cibo e di cultura, c’è la Piazza Verde, aperta alla città, che fa dialogare l’headquarter con La Centrale e il Museo Lavazza, Condividere e il Bistrot Casa Lavazza con l’Area Archeologica e la sede dello Iaad. La Piazza Verde rappresenta una delle prime smart area di Torino, con illuminazione led a basso consumo. [post_title] => Torino: eventi in primo piano nella Centrale della Nuvola Lavazza [post_date] => 2025-10-09T10:00:08+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760004008000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 498742 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => "Nonostante il gap di capacità ci aspettiamo per fine 2025 un risultato in budget" e dunque prossimo all'auspicato "pareggio di bilancio". Così Joerg Eberhart, amministratore delegato di Ita Airways. Un primo traguardo che non sconta quindi la mancata disponibilità di una ventina di aeromobili che restano a terra a causa dei noti problemi legati ai motori P&W. "Il buon andamento di questi mesi ha prodotto ricavi unitari più elevati e il trend di ottobre come quello degli ultimi mesi dell'anno, ci consente di essere positivi". Eberhart ha ricordato i numeri relativi ai primi 9 mesi dell'anno, "con 12,6 milioni di passeggeri trasportati e un load factor dell'83,4%, in miglioramento di 2,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente, e ricavi passeggeri a quota 2,17 miliardi di euro, in crescita del 4%". Un'altra conferma è quella che arriva sull'ingresso di Ita in Star Alliance, "un processo avviato, che è lungo, quasi 12 mesi per ottemperare a tutte le richieste ed allinearci agli standard dell'alleanza. Credo entro aprile-maggio 2026 dovremmo riuscire a rientrare". Altro tema caldo quello dell'ingresso di Ita alla joint venture transatlantica con United Airlines ed Air Canada, "un iter che speriamo possa ottenere l'approvazione dal Dot statunitense entro i prossimi 9-12 mesi". Quanto all'intenzione del gruppo Lufthansa ad esercitare l'opzione per salire ulteriormente nel capitale del vettore italiano, l'ad ha spiegato che "c'è la volontà per farlo e aggiungere un ulteriore 49%, con una finestra temporale disponibile fino a giugno 2026, e arrivare al 90%". Per Ita questo passaggio rappresenta "un'accelerazione che le consentirà di accedere ad una serie di benefici, in primis contratti più favorevoli con i fornitori". La winter alle porte vedrà Ita Airways impegnata su un network di "53 destinazioni di cui 16 domestiche, 21 internazionali e 16 intercontinentali: la novità, da tempo annunciata, è quella legata all'avvio del volo diretto Roma-Mauritius con 2 frequenze settimanali, operate da un A330-900 fino a Pasqua 2026; lo stesso vale per la rotta verso Malè, che decollerà il 19 dicembre, inizialmente con frequenze giornaliere, che poi tra febbraio e marzo diverranno 4 voli settimanali. Vengono inoltre potenziati i voli su Bangkok (da 5 a settimana a giornalieri, dall’ 8 dicembre) e Buenos Aires (da 9 a 10 frequenze settimanali dal 16 dicembre al 9 gennaio). [post_title] => Ita: Eberhart insiste verso il pareggio entro fine 2025 [post_date] => 2025-10-09T09:30:22+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza [1] => topnews ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza [1] => Top News ) ) [sort] => Array ( [0] => 1760002222000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "falkensteiner salo licata le prossime aperture" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":39,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1137,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498898","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Con 36 strutture tra Italia, Austria, Croazia, Repubblica Ceca, Slovacchia e Slovenia, Falkensteiner Hotels & Residences presenta le sue due nuove aperture in Italia: a Salò, in Lombardia e a Licata, in Sicilia.\r

\r

Falkensteiner Resort Lake Garda\r

\r

La struttura di Salò è fortemente orientata alle famiglie, senza dimenticare le coppie e il turismo wellness. Un albergo che secondo le aspettative del gruppo continuerà a consolidare i mercati principali di Falkensteiner: Austria, Germania e Svizzera. L’imponente struttura dotata di 97 camere e 170 appartamenti sarà a poco più di un chilometro dalla città. Gli appartamenti, di cui 96 saranno consegnati già nella prossima primavera, consentiranno agli acquirenti di usufruire dei servizi dell’albergo o, in caso di non utilizzo, di usufruire della possibilità concessa da Falkensteiner di applicare la formula del re-rental.\r

\r

Una struttura a 5 Falkies che punta molto sull’intrattenimento per tutte le età con un bowling, una parete di arrampicata, un biliardo, l’area gaming e molto altro. Presente un folto programma di intrattenimento per grandi e piccoli, da vivere insieme o separatamente. Le soluzioni wellness sono adults only ma con opzioni anche per i più piccoli. Per la ristorazione sono, invece, presenti un ristorante al rooftop, uno principale al piano zero e un pool club. Numerose anche le opzioni per gruppi di amici e gruppi sportivi. Con una sala meeting e 5 aree di coworking, la struttura si rivolge anche al segmento MICE.\r

\r

Falkensteiner Beach Resort Licata\r

\r

La struttura di Licata aprirà a giugno 2026 e sarà situata a 10 chilometri da Licata, sulla spiaggia. Con un edificio centrale dalle camere molto spaziose fino a 70mq e ville duplex fino a 140 mq, anche con piscina privata, si rivela una soluzione adatta a famiglie ma non solo. Falkensteiner dedica anche in questa struttura grande spazio all’intrattenimento e allo sport. Presente una Spa per tutti e una esclusiva per adulti, ristorante sulla spiaggia e beach club.\r

\r

Di Elisa Biagioli","post_title":"Falkensteiner: Salò e Licata le prossime aperture","post_date":"2025-10-10T15:17:51+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760109471000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498870","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Norwegian Cruise Line (NCL) celebra l’arrivo della Norwegian Aqua nel suo nuovo homeport di Miami, dando ufficialmente il via alla stagione invernale di crociere nei Caraibi, che includeranno una tappa presso l’isola privata della compagnia, Great Stirrup Cay.\r

Dopo la prima stagione di itinerari alle Bermuda con partenza da New York, la nave offrirà crociere di sette giorni nei Caraibi e alle Bahamas fino ad aprile 2026.\r

«Siamo entusiasti di accogliere la Norwegian Aqua nel suo nuovo porto di base a Miami, la città dove NCL è nata e dove ha tuttora il proprio quartier generale», ha dichiarato Harry Sommer, presidente e ceo di Norwegian Cruise Line Holdings Ltd.. «Questo è il momento perfetto per scoprire la nostra nuova nave e vivere un’esperienza nei Caraibi e alle Bahamas che unisce attività a bordo per tutte le età e destinazioni straordinarie, tra cui la nostra isola privata alle Bahamas, Great Stirrup Cay.»\r

Le crociere toccheranno destinazioni come Puerto Plata (Repubblica Dominicana), St. Thomas (Isole Vergini Americane), Tortola (Isole Vergini Britanniche) e Great Stirrup Cay. Entro la fine del 2025 l’isola privata disporrà di un nuovo molo, una piscina riscaldata di 2.600 metri quadrati con bar a bordo vasca e un’area giochi d’acqua per bambini. La nave tornerà a Miami da ottobre 2026 ad aprile 2027 per nuovi itinerari nei Caraibi orientali e occidentali, con una sosta a Great Stirrup Cay, dove aprirà il Great Tides Waterpark, parco acquatico di quasi 2,5 ettari previsto per l’estate 2026.\r

[gallery ids=\"498872,498873,498874\"]\r

Con una capacità e dimensione aumentate del 10% rispetto alle gemelle Norwegian Prima e Norwegian Viva, la Norwegian Aqua introduce diverse novità. Tra queste, l’Aqua Slidecoaster, i più lunghi e veloci scivoli in mare, prima attrazione ibrida tra montagna russa e scivolo d’acqua, con due percorsi distinti su tre ponti.\r

A bordo si trovano inoltre il Glow Court, spazio sportivo digitale interattivo che di sera si trasforma in discoteca, e l’Aqua Game Zone, area arcade con esperienze di realtà virtuale e giochi classici. All’aperto, gli ospiti possono cimentarsi al The Stadium, sullo scivolo a secco di dieci piani The Drop o rilassarsi al Vibe Beach Club, area per soli adulti con cabine private vista oceano. La Mandara Spa & Salon propone trattamenti e servizi dedicati al benessere.\r

La nave dispone di 17 ristoranti e 18 bar e lounge, oltre a spettacoli come Revolution: A Celebration of Prince e Elements: The World Expanded, che uniscono musica, acrobazie e arti visive.\r

La Norwegian Aqua offre programmi di upgrade con open bar, crediti per ristoranti di specialità, Wi-Fi ad alta velocità e sconti per escursioni a terra. Sono inoltre previste promozioni dedicate come voli gratuiti per il secondo ospite e crociere gratuite per bambini su selezionate partenze.","post_title":"Norwegian Aqua arriva a Miami per una stagione nei Caraibi fino ad aprile 2026","post_date":"2025-10-10T13:28:56+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760102936000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498861","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

Mangia’s Resorts annuncia l’apertura di Costa Ragusa Borgo & Resort, un progetto ambizioso e visionario che segna un nuovo capitolo per l’ospitalità italiana.\r

Frutto di un ingente investimento realizzato dal Gruppo Arrow Global, con il supporto della controllata advisor italiana Europa Investimenti, che ha avviato per questa operazione una collaborazione con il Gruppo Mangia’s (Aeroviaggi S.p.A.), il complesso aprirà nell’estate 2026, affermandosi come una destinazione d’eccellenza del turismo mediterraneo di lusso.\r

«Con Costa Ragusa Borgo & Resort vogliamo ridefinire l’ospitalità mediterranea, offrendo un’esperienza che unisce il patrimonio naturale e culturale del territorio a una nuova idea di benessere contemporaneo» – dichiara Marcello Mangia, presidente e ceo di Mangia’s. – «È un progetto che nasce dalla nostra terra e guarda al futuro, con l’ambizione di attrarre un pubblico internazionale, senza mai perdere quell’autenticità italiana che da oltre cinquant’anni rappresenta la firma Mangia’s.»\r

Immerso in un’area di 67 ettari di natura incontaminata lungo la costa sud-orientale della Sicilia, Costa Ragusa si sviluppa tra gli uliveti secolari e il mare cristallino, incorniciato dal patrimonio culturale della Val di Noto, riconosciuto dall’UNESCO. Non è solo un luogo da visitare, ma un’esperienza totale, da vivere pienamente attraverso un equilibrio tra tradizione e innovazione, benessere e cultura, design e natura.\r

\r

La struttura si articola in due anime complementari: il Resort 5*L, con 105 camere e suite, destinato a ospiti alla ricerca di un soggiorno esclusivo e raffinato, e il Borgo 5*, con 434 residenze che riproducono l’atmosfera dei tipici borghi marinari siciliani, pensato per famiglie cosmopolite e viaggiatori che desiderano immergersi nella cultura locale. Entrambe le realtà condividono una visione comune: offrire un’autentica vacanza italiana, capace di coniugare lusso contemporaneo e autenticità mediterranea.\r

Innovazione e ricerca dell’eccellenza guidano ogni dettaglio del progetto. Le swim-up pool, le spiagge private, i ristoranti à la carte e i concept restaurant con vista panoramica, dove vivere vere e proprie esperienze gourmet, si affiancano a una Luxury Spa e a spazi dedicati al benessere.\r

Un ruolo centrale è dedicato alla vocazione sportiva del resort: i campi da tennis in terra rossa, le aree polifunzionali, la palestra e gli ampi spazi open-air fanno di Costa Ragusa una destinazione ideale per appassionati e professionisti, ma anche per chi cerca il giusto equilibrio tra relax e attività fisica.\r

Il respiro internazionale di Costa Ragusa Borgo & Resort si riflette anche nella sua dimensione business. Con una sala conferenze fino a 800 posti e spazi modulabili per meeting ed eventi aziendali, Costa Ragusa si propone come nuovo hub MICE nel Mediterraneo, capace di accogliere con la stessa cura e qualità tanto i grandi eventi quanto i ritiri aziendali su misura.\r

Fedele ai valori del brand, il progetto abbraccia un approccio sostenibile e innovativo, integrando elementi di biophilic design, attenzione all’ambiente e valorizzazione delle comunità locali. L’utilizzo di ingredienti a km zero, le energie rinnovabili e un forte investimento nel capitale umano si uniscono alla filosofia Mangia’s, che da cinquant’anni racconta l’autenticità della vacanza italiana.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Costa Ragusa Borgo & Resort: un nuovo orizzonte per l’ospitalità mediterranea","post_date":"2025-10-10T13:04:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760101485000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498854","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Grande partecipazione per Moby, Tirrenia e Toremar al TTG Travel Experience di Rimini, dove il gruppo ha presentato le principali novità per la prossima stagione, confermando il proprio ruolo centrale nel collegare la penisola italiana e le isole.\r

Durante la fiera, le tre compagnie hanno accolto numerosi visitatori e operatori del settore, offrendo anche un servizio gratuito di trasporto agli agenti di viaggio sardi diretti a Rimini.\r

Tra le novità di punta annunciate figura la linea Livorno–Olbia, attiva 365 giorni l’anno, operata da Moby Legacy e Moby Fantasy, le due navi più grandi e sostenibili del Mediterraneo. Ciascuna è dotata di oltre 440 cabine, 1.300 posti auto, sette punti di ristoro, area bimbi, sala giochi, solarium e di un intero ponte dedicato alla ristorazione con il format “Gusti giusti”.\r

Le nuove dotazioni tecnologiche comprendono casse automatiche per ridurre i tempi di attesa e un assistente robotizzato di supporto al personale di bordo. Tutte le principali unità della flotta, tra cui Moby Fantasy, Moby Legacy, Moby Aki e Moby Wonder, dispongono ora di connessione Wi-Fi gratuita e maxischermi per la trasmissione di eventi sportivi.\r

È stata inoltre presentata la nuova area personale su sito e app, che consente ai passeggeri di gestire in autonomia prenotazioni e informazioni sul viaggio in tempo reale.\r

Oltre alla Livorno–Olbia, il gruppo garantisce collegamenti annuali sulle rotte Genova–Porto Torres e Civitavecchia–Olbia, confermando la volontà di investire in una mobilità marittima sempre più efficiente, connessa e sostenibile.","post_title":"Moby, Tirrenia e Toremar presentano le novità 2026 al TTG di Rimini","post_date":"2025-10-10T12:05:23+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1760097923000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498827","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Parliamoci chiaro il bando Consip per i viaggi scolastici è costruito in modo impresentabile da lasciare sbigottiti.\r

\r

Una delle follie è questa: se un'agenzia Vince un bando diciamo di 4 milioni, il suo fatturati deve essere di almeno 4 milioni. E perché? Qual è il il motivo dietro a questa norma?\r

\r

Un motivo c'è. Questa è una disposizione che tende a valorizzare e quindi a far lavorare solo poche agenzie, quelle da fatturati alti. Mentre tutte le altre, che di solito sono quelle che vivono di turismo d'istruzione ma che non raggiungono determinati fatturati sono fatte fuori.\r

\r

Questo significa: perdita di posti di lavoro, probabile chiusura di agenzie di viaggio, mentre quelle ricche continuano a lavorare tranquillamente.\r

\r

Si tratta a ben vedere di una disposizione contra legem. Non garantisce la libera partecipazione a tutte le agenzia, limita la capacità di partecipazione al bando. \r

\r

Insomma un disastro. Per non parlare della fideiussione per partecipare al bando e dell'altra fideiussione una volta vinto il bando. \r

\r

Infine la regola più incomprensibile. Ci sarà uno stuolo di ispettori che controlleranno che tutti i costi e il mark up siano a posto.\r

\r

Questa vicenda ci rafforza nell'idea che questo governo continui a rafforzare posizione ben acquisite e a lasciare per strada chi lavora con dignità senza raggiungere fatturato astronomici. \r

\r

Spero che la questione venga presentata al Tat, al Garante, insieme ai consumatori.\r

\r

Consip ha adottato lo schema degli appalti pubblici, ma senza considerare che in questo caso i soldi sono privati: famiglie, genitori, eccetera.\r

\r

Che immensa tristezza. ","post_title":"Tutte le magagne del bando Consip sui viaggi d'istruzione","post_date":"2025-10-10T11:21:15+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":["topnews"],"post_tag_name":["Top News"]},"sort":[1760095275000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498812","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Sono i numeri a parlare\": Ahmed Youssef, ceo dell'Egyptian Tourism Authority, non ha dubbi, l'Egitto riconferma tutta la sua capacità d'attrazione nei confronti dei viaggiatori internazionali e italiani in particolari, anche in un periodo come quello attuale, fortemente segnato dalle crisi geopolitiche.\r

\r

\"Nei soli primi 7 mesi del 2025 il numero di visitatori complessivi è cresciuto del +22% rispetto al 2024, e quello dei turisti italiani addirittura di un +49,5% per un totale di 800.000 arrivi, risultato in linea con i migliori record storici del Paese sul mercato italiano - spiega Youssef -. Per il 2025, puntiamo a raggiungere, e possibilmente superare, la storica cifra di 1 milione di ospiti italiani, a riconferma dell’importanza strategica dell’Italia, che rappresenta uno dei primi dieci mercati in Europa e a livello mondiale, nello sviluppo del turismo egiziano\". Comparto che oggi rappresenta \"l'8,5% del Pil nazionale del paese\".\r

\r

Una calamita, quella dell'Egitto nei confronti del turista italiano, che trova i suoi punti di forza \"nella estrema flessibilità di un prodotto dalle numerose sfaccettature, dalla crociera sul Nilo che oggi si evolve diventando anche una 'long cruise' di 11 giorni da Il Cairo fino ad Assuan, passando per proposte di ecoturismo per arrivare fino a soluzione ideali per il traffico Mice. Un'offerta di primo piano fra turismo culturale, leisure, di avventura e spirituale. E anche in un'ottica di sviluppo sostenibile\".\r

\r

Il paese vuole ampliare la proposta di prodotti turistici innovativi, pensati per offrire esperienze memorabili della sua diversità unica rivolgendosi a famiglie, amanti dell’avventura, appassionati di cultura e viaggiatori di lusso.\r

\r

In parallelo prosegue il grande sforzo di miglioramento e ampliamento delle infrastrutture, dagli aeroporti alla capacità ricettiva \"che vorremo arrivare a raddoppiare nell'arco dei prossimi 6-7 anni, con una particolare attenzione verso la Costa Nord del Paese\".\r

\r

L'attesa è tutta per l'annunciata, prossima apertura del Grand Egyptian Museum del 1° novembre, \"che sarà un'ulteriore e forte elemento di richiamo per i visitatori\".","post_title":"L'Egitto a caccia di nuovi record punta al milione di visitatori italiani","post_date":"2025-10-10T09:55:01+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1760090101000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498610","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_498614\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Villa Spalletti Trivelli[/caption]\r

\r

Autentico Hotels continua il suo percorso di crescita annunciando l’ingresso di due ulteriori strutture prestigiose e nuove iniziative per il futuro.\r

\r

Entrambi raffinati esempi di architettura ed eleganza italiana e situati in due delle città d’arte per eccellenza, Villa Spalletti Trivelli a Roma e Palazzo Morrocchi in apertura nel nuovo anno a Firenze, saranno i due hotel 5 stelle ad arricchire la collezione Autentico Hotels che vanta oggi un portfolio di 22 strutture in tutta Italia.\r

\r

\r

\r

«Con questi due nuovi ingressi, unitamente alla crescita che abbiamo registrato sugli altri nostri brand Autentico Villas e Prestigio Collection - dichiara Mario Cardone, ceo del brand – il gruppo Autentico Hospitality consolida la propria presenza nel panorama italiano e conferma la propria missione: valorizzare l’ospitalità indipendente di qualità, promuovendo una rete di strutture accomunate da passione, identità e visione. Poter affiancare 2 strutture così prestigiose è per noi un importante traguardo che testimonia il nostro costante impegno verso la cura e l’innovazione nel settore dell’ospitalità alto di gamma».\r

La strategia\r

L’esperienza maturata in 10 anni di attività evidenzia quanto sia fondamentale avere una strategia commerciale ben bilanciata tra i vari mercati internazionali, un principio che Autentico ha sempre seguito e che nel 2025 lo porterà ad effettuare attività di promozione commerciale nel mondo. Grazie al recente inserimento di una marketing manager, Autentico conta oggi un team di 10 persone e oltre 150 anni di esperienza complessiva nell’hotellerie di lusso in grado di fornire supporto a 360° nella rappresentanza commerciale, strategie di crescita e riposizionamento, revenue e distribuzione, nella ricerca e sviluppo del personale, nel controllo di gestione e performance management.\r

\r

","post_title":"Autentico Hotels, in arrivo due nuove strutture","post_date":"2025-10-09T10:19:15+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1760005155000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498400","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"È un viaggio sensoriale ed emotivo attraverso una bella storia italiana, quella del caffè Lavazza, ad attendere i visitatori dell'ormai famosa Nuvola, quartier generale del noto marchio torinese, inaugurata nel 2018. \r

\r

Uno spazio aperto per la condivisione di progetti, cibo e cultura: questa è l’idea di fondo sulla quale è stato realizzato il progetto Nuvola Lavazza, nome che riflette la volontà di Lavazza di guardare al futuro, mantenendo un forte legame con la città di Torino, luogo delle sue origini (qui fu fondato nel 1895 il brand). \r

\r

Situata nel quartiere Aurora, l’area di 30 mila mq (di cui 18 mila e 500 mq edificati) dall'architettura contemporanea si sviluppa in modo fluido e leggero, con ampie vetrate che riflettono il cielo, conferendo alla struttura un aspetto simile appunto a quello di una nuvola. Al suo interno, oltre agli uffici, ci sono un ristorante stellato, un bistrot, un museo interattivo, un grande spazio eventi, un’area archeologica e la sede dell’Istituto d’Arte Applicata e Design (Iaad). \r

Eventi in primo piano \r

Il progetto - curato da Cino Zucchi - recupera e valorizza l’area dismessa dell’ex centrale elettrica nel quartiere Aurora. Nel luogo dove erano in funzione rumorosi macchinari, oggi ci sono diversi spazi modulabili, per un totale di circa 2000 metri quadrati che continuano a produrre energia ma sotto un’altra forma, attraverso quella degli eventi. Si affaccia sulla Piazza Verde, il grande spazio eventi della Nuvola Lavazza: La Centrale che presenta una proposta decisamente articolata e versatile. \r

\r

Lo Spazio, che con i suoi 1.200 mq può accogliere fino a 800 persone, è un’area adatta per meeting, convegni, cene di gala, mostre e fiere, concerti, presentazioni di prodotto, feste e serate private. La Terrazza indoor di 360 mq, che accoglie fino a 150 persone; la Sala Conferenze di 200 mq con capienza fino a 180 persone - completamente insonorizzata- e con la possibilità di sezionarla in due sale indipendenti. \r

\r

Dalla sua apertura nel 2018, lo Spazio ha ospitato numerosi eventi anche internazionali che hanno portato figure di rilievo a Torino, tra questi eventi citiamo: The Coffeeprint of Tomorrow - evento conclusivo dei festeggiamenti del ventesimo anniversario della Fondazione Lavazza, Terra Madre - Salone del Gusto, gli eventi off di Eurovision Song Contest, i Dialoghi sul Pnrr, Buonissima, Utopian Hours, fino alle Nitto Atp Finals. \r

La proposta gastronomica \r

Il ristorante stellato “Condividere” è stato studiato insieme con Ferran Adrià, vanta la scenografia disegnata da Dante Ferretti e la cucina è diretta da Federico Zanasi. Una proposta di eccellenza, con un concept inedito espressione di una nuova filosofia del gusto e di una nuova modalità di consumo del cibo ispirata alla condivisione informale dei piatti d’autore. Condividere nel 2019, dopo solo un anno dall’apertura ha conquistato la Stella Michelin. \r

\r

Il Bistrot Casa Lavazza, lo spazio di ristorazione collettiva, aperto anche al pubblico, propone un menù rigorosamente selezionato, attento alla qualità̀ dei cibi e che pone al centro la persona. \r

\r

Oggi la supervisione del Bistrot è affidata a Federico Zanasi, chef di Condividere, con il supporto di Steve Caruso, ex sous chef di Condividere e oggi responsabile della cucina del Bistrot. \r

Il Museo Lavazza \r

“Il caffè è sempre l’inizio di qualcosa”. La frase di Francesca Lavazza riassume il potere intrinseco del caffè, capace di favorire la nascita di un’idea, di allargare lo sguardo, e ispira il progetto del Museo Lavazza: uno spazio interattivo progettato dallo studio internazionale di Ralph Appelbaum. Il museo propone ai suoi visitatori un viaggio sensoriale-emotivo nella storia di questa bevanda così importante nella cultura italiana. Un racconto, con aree multimediali e interattive, che spazia dalla storia della Famiglia Lavazza a quella dell’industria italiana del XX secolo. \r

\r

Infine, è possibile ammirare i resti di un’antica basilica paleocristiana, risalente al IV-V secolo d.C, che si trova nell’area archeologica. \r

\r

Al centro della Nuvola, punto di incontro ideale tra la condivisione di progetti, di cibo e di cultura, c’è la Piazza Verde, aperta alla città, che fa dialogare l’headquarter con La Centrale e il Museo Lavazza, Condividere e il Bistrot Casa Lavazza con l’Area Archeologica e la sede dello Iaad. La Piazza Verde rappresenta una delle prime smart area di Torino, con illuminazione led a basso consumo.\r

\r

","post_title":"Torino: eventi in primo piano nella Centrale della Nuvola Lavazza","post_date":"2025-10-09T10:00:08+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1760004008000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"498742","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\"Nonostante il gap di capacità ci aspettiamo per fine 2025 un risultato in budget\" e dunque prossimo all'auspicato \"pareggio di bilancio\". Così Joerg Eberhart, amministratore delegato di Ita Airways.\r

\r

Un primo traguardo che non sconta quindi la mancata disponibilità di una ventina di aeromobili che restano a terra a causa dei noti problemi legati ai motori P&W. \"Il buon andamento di questi mesi ha prodotto ricavi unitari più elevati e il trend di ottobre come quello degli ultimi mesi dell'anno, ci consente di essere positivi\".\r

\r

Eberhart ha ricordato i numeri relativi ai primi 9 mesi dell'anno, \"con 12,6 milioni di passeggeri trasportati e un load factor dell'83,4%, in miglioramento di 2,5 punti percentuali rispetto all'anno precedente, e ricavi passeggeri a quota 2,17 miliardi di euro, in crescita del 4%\". \r

\r

Un'altra conferma è quella che arriva sull'ingresso di Ita in Star Alliance, \"un processo avviato, che è lungo, quasi 12 mesi per ottemperare a tutte le richieste ed allinearci agli standard dell'alleanza. Credo entro aprile-maggio 2026 dovremmo riuscire a rientrare\".\r

\r

Altro tema caldo quello dell'ingresso di Ita alla joint venture transatlantica con United Airlines ed Air Canada, \"un iter che speriamo possa ottenere l'approvazione dal Dot statunitense entro i prossimi 9-12 mesi\".\r

\r

Quanto all'intenzione del gruppo Lufthansa ad esercitare l'opzione per salire ulteriormente nel capitale del vettore italiano, l'ad ha spiegato che \"c'è la volontà per farlo e aggiungere un ulteriore 49%, con una finestra temporale disponibile fino a giugno 2026, e arrivare al 90%\". Per Ita questo passaggio rappresenta \"un'accelerazione che le consentirà di accedere ad una serie di benefici, in primis contratti più favorevoli con i fornitori\".\r

\r

La winter alle porte vedrà Ita Airways impegnata su un network di \"53 destinazioni di cui 16 domestiche, 21 internazionali e 16 intercontinentali: la novità, da tempo annunciata, è quella legata all'avvio del volo diretto Roma-Mauritius con 2 frequenze settimanali, operate da un A330-900 fino a Pasqua 2026; lo stesso vale per la rotta verso Malè, che decollerà il 19 dicembre, inizialmente con frequenze giornaliere, che poi tra febbraio e marzo diverranno 4 voli settimanali.\r

\r

Vengono inoltre potenziati i voli su Bangkok (da 5 a settimana a giornalieri, dall’ 8 dicembre) e Buenos Aires (da 9 a 10 frequenze settimanali dal 16 dicembre al 9 gennaio).","post_title":"Ita: Eberhart insiste verso il pareggio entro fine 2025","post_date":"2025-10-09T09:30:22+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":["in-evidenza","topnews"],"post_tag_name":["In evidenza","Top News"]},"sort":[1760002222000]}]}}