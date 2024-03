Falkensteiner allunga l’early booking su alcuni hotel in Croazia e sul Funimation Garden Calabria C’è tempo sino al prossimo 31 marzo per godere del bonus Prenotazioni anticipate su alcune strutture Falkensteiner in Croazia. La promozione, che riserva sconti fino al 25%, rimarrà inoltre attiva sino al 30 aprile per il Funimation Garden Calabria, offrendo la possibilità di prenotare soggiorni anche a luglio e agosto. Situato sulla costa tirrenica, dal 25 maggio si apriranno in particolare proprio le porte del Falkensteiner Club Funimation Garden Calabria. Con la sua superficie totale di 124 mila metri quadrati, la proprietà propone servizi benessere, esperienze gastronomiche, nonché attività per grandi e piccini. Al di là dell’Adriatico, in Dalmazia, il complesso Falkensteiner Resort Punta Skala include diverse strutture per differenti tipi di ospiti: il Falkensteiner Family Hotel Diadora, pensato a misura di bambino; il Falkensteiner Hotel & Spa Iadera per gli amanti della vacanza olistica, nonché il Falkensteiner Residences Senia e le Luxury Villas Punta Skala per una fuga nel lusso. Presente nel resort il Fortis Club: un centro dedicato a eventi, sport e intrattenimento con campi per calcio balilla e hockey su ghiaccio, oltre all’Health Club and Fitness con attrezzature Technogym e allenatori esperti. Se invece si desidera staccare dalla frenesia della quotidianità e rallentare i ritmi, la struttura di Park Punat, sull’isola di Krk, è un rifugio di benessere. Il Falkensteiner Club Funimation Borik è infine un all-inclusive di Zara con vista sull’Adriatico. Condividi

