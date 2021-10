Fabilia: la società di revisione non si esprime sulla conformità di bilancio

Gli effetti della crisi pandemica si fanno sentire in casa Fabilia Group. La società di revisione contabile Bdo Italia ha infatti dichiarato “di non potersi esprimere sulla conformità, ai criteri di redazione descritti nelle note esplicative, del bilancio semestrale consolidato abbreviato della compagnia allo scorso 30 giugno”. Il periodo di riferimento è dunque quello antecedente l’ultima estate, quando il boom della domanda dovrebbe aver comunque portato importanti benefici alla catena di family hotel & resort all inclusive italiana, che oggi vanta un portfolio di una decina di strutture, tra cui otto al mare e due in montagna

“Come descritto dagli amministratori nel paragrafo Andamento del gruppo della relazione sulla gestione – si legge in una nota ufficiale -, il bilancio, seppur redatto secondo principi di continuità aziendale, presenta significative incertezze legate alla capacità del gruppo di poter perseguire la propria strategia imprenditoriale e di poter continuare ad adempiere agli impegni finanziari e commerciali assunti. Quanto sopra descritto evidenzia che il presupposto della continuità aziendale è soggetto a molteplici e significative incertezze con potenziali interazioni e possibili effetti cumulati sul bilancio consolidato semestrale abbreviato del gruppo al 30 giugno 2021″.

La notizia ha quindi avuto ripercussioni immediate sull’andamento azionario della compagnia, ammessa al Mercato alternativo del capitale (Aim) di Borsa Italiana, a partire da agosto 2020. Le quotazioni del gruppo sono infatti scese di circa il 10% nei tre giorni successivi all’annuncio della mancata dichiarazione di conformità dello scorso 30 settembre