E’ venuta a mancare Angela Scanu: protagonista del turismo sardo E’ venuta a mancare pochi giorni fa Angela Scanu, moglie dell’imprenditore Giorgio Mazzella, ma soprattutto vera anima dell’Arbatax Park Resort di cui era titolare insieme al marito. Nella sua attività, che spaziava a 360 gradi nel comparto del turismo comprendendo varie imprese tra la stessa Arbatax e Villasimius, ha conquistato numerosi premi internazionali per l’originalità e la qualità dei servizi nelle attività imprenditoriali della famiglia. E’ stata anche presidente del consiglio del territorio di Intesa San Paolo, nonché ambasciatrice delle donne per l’impegno e per il sostegno alla imprenditoria femminile a nome della Camera di commercio. ”Una imprenditrice oltre che cara amica, che ha contribuito allo sviluppo della Sardegna guidata da principi di profondo rispetto per le persone e per il territorio”, è in particolare il ricordo di Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territorio di Intesa Sanpaolo. Ma soprattutto, per chi l’ha conosciuta personalmente, era davvero una persona speciale: “La sua dolcezza ristorava i cuori e rendeva meno dolorosi i mali della gente – ha scritto su Facebook il giornalista Antonangelo Liori -: si muoveva bellissima e leggiadra nella sua Ogliastra avendo per tutti un sorriso, una parola di conforto. E ora, Dio del cielo, saranno meno splendide le albe in Ogliastra e meno struggenti i tramonti”. La proprietà, la direzione e la redazione di Travel Quotidiano si stringono intorno alla famiglia in questo momento così doloroso. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466585 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' venuta a mancare pochi giorni fa Angela Scanu, moglie dell'imprenditore Giorgio Mazzella, ma soprattutto vera anima dell'Arbatax Park Resort di cui era titolare insieme al marito. Nella sua attività, che spaziava a 360 gradi nel comparto del turismo comprendendo varie imprese tra la stessa Arbatax e Villasimius, ha conquistato numerosi premi internazionali per l'originalità e la qualità dei servizi nelle attività imprenditoriali della famiglia. E' stata anche presidente del consiglio del territorio di Intesa San Paolo, nonché ambasciatrice delle donne per l’impegno e per il sostegno alla imprenditoria femminile a nome della Camera di commercio. ”Una imprenditrice oltre che cara amica, che ha contribuito allo sviluppo della Sardegna guidata da principi di profondo rispetto per le persone e per il territorio", è in particolare il ricordo di Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territorio di Intesa Sanpaolo. Ma soprattutto, per chi l'ha conosciuta personalmente, era davvero una persona speciale: “La sua dolcezza ristorava i cuori e rendeva meno dolorosi i mali della gente - ha scritto su Facebook il giornalista Antonangelo Liori -: si muoveva bellissima e leggiadra nella sua Ogliastra avendo per tutti un sorriso, una parola di conforto. E ora, Dio del cielo, saranno meno splendide le albe in Ogliastra e meno struggenti i tramonti”. La proprietà, la direzione e la redazione di Travel Quotidiano si stringono intorno alla famiglia in questo momento così doloroso. [post_title] => E' venuta a mancare Angela Scanu: protagonista del turismo sardo [post_date] => 2024-05-02T11:26:14+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714649174000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466307 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dal 10 al 12 maggio torna il Festival della Maiolica nella Baia della Ceramica, giunto alla seconda edizione. Nata per valorizzare l’arte della maiolica, la manifestazione è promossa dai Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure, Camera di Commercio Riviere di Liguria, coordinata da Confartigianato Savona, con il contributo di Regione Liguria e Fondazione De Mari. «Riproponiamo anche quest'anno un evento di grande qualità – spiega il sindaco di Savona, Marco Russo – che ci rende orgogliosi e che unisce ancora di più i Comuni della Baia della Ceramica. Già lo scorso anno il Festival ha avuto un ottimo riscontro di pubblico che ha potuto apprezzare il valore e la creatività di artisti e artigiani in arrivo non soltanto dal nostro territorio, ma anche da molte città europee. Le premesse perché questo successo si ripeta ci sono tutte e il Festival della Maiolica 2024 sarà un tassello importante del percorso verso Savona Capitale Italiana della Cultura». «La tradizione promossa dal Festival della Maiolica rispecchia un autentico tesoro culturale ed economico, che è quello custodito dalla Baia della Ceramica. Un angolo di Liguria dal carattere unico, che per tre giorni diventa protagonista internazionale di un'antichissima arte - afferma il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Il Festival della Maiolica arricchisce il calendario di eventi in Liguria potenziando ulteriormente la già ricca offerta turistica della Regione, che si prepara a un 2024 da record per le proposte culturali messe a punto in sinergia con i territori». Dopo il successo dell’edizione 2023, i quattro Comuni liguri affacciati sul mare, uniti nel brand Baia della Ceramica, tornano a fare da palcoscenico a un evento che rappresenta importante occasione per valorizzare un patrimonio inestimabile e dare nuova linfa al tessuto artigianale, artistico, commerciale e turistico del territorio. «Per il secondo anno – aggiunge Nicoletta Negro, vicepresidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica e Assessore alla Cultura del Comune di Savona – la Baia della Ceramica propone un programma articolato e diffuso su tutto il territorio. Cresce l'ambizione di essere sempre più polo attrattivo anche rispetto alle altre città d'Italia che condividono con noi l'antica tradizione ceramica. Tutto questo percorso è più che mai coerente con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura del 2027 rispetto alla quale stiamo già stringendo una bella collaborazione con la città di Agrigento e i suoi ceramisti». Con l’edizione 2024 la scommessa degli organizzatori è confermare la Baia della Ceramica come destinazione di arte cultura e turismo di qualità su scala nazionale. «Il Festival della Maiolica è l’atto più importante di un processo di promozione turistica territoriale dell’eccellenza artigianale locale, la ceramica che le quattro amministrazione della Baia portano avanti dal alcuni anni – spiegano dai comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure – Con questa manifestazione, che torna nei nostri territori dopo una prima edizione di successo, si vuole puntare i riflettori sul sistema culturale, museale e artistico della maiolica, con un taglio più innovativo, coinvolgente per i visitatori, raccontando le imprese e la tradizione». Con performances dal vivo, mostre, esposizioni, workshop e laboratori, visite guidate, degustazioni, le tre giornate del Festival coinvolgeranno ceramisti, artisti, gallerie ed atelier, associazioni, commercianti, cittadini e turisti: un programma ricco e variegato che vanta appuntamenti d’eccellenza come ad Albisola Superiore “CeramiCrack” - La rigenerazione della materia un progetto inedito di installazioni artistiche itineranti che si legano con i beni culturali e con opere in ceramica albisolese in un gemellaggio fra elementi rivoluzionario e la riapertura con un evento dedicato di Officina 900, spazio artistico e culturale che ha subito danni importanti a causa di un incendio alla fine dello scorso anno. [post_title] => Festival della Maiolica, dal 10 al 12 maggio a Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure [post_date] => 2024-04-30T13:45:42+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714484742000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466475 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Prosegue il rilancio di Room Mate, che lancia un nuovo brand dedicato alle strutture 4 stelle plus dotate di meno di 80 camere. Un prodotto, per quei clienti che chiedono "un lusso tranquillo, lontano da eccessi o ostentazioni - spiega il presidente Kike Sarasola -. I Room Mate Collection garantiranno la stessa essenza del nostro brand originario, ma con un arredamento più sereno ed elegante e un’attenzione al cliente più personalizzata, senza perdere le altre caratteristiche della nostra catena, come la posizione in centro città". Per il momento saranno due le strutture a entrare a far parte della Room Mate Collection: il Gerard da 66 camere di Barcellona e il Giulia da 85 stanze di Milano. Il gruppo sta inoltre analizzando nuove opportunità di sviluppo, sotto forma di acquisto, di affitto o di gestione, ed è impegnata in trattative per incorporare nuove unità alla fine del 2024 o all'inizio del 2025 nel Regno Unito (Londra), in Francia (Parigi), in Italia (Sicilia, Roma e Milano) e in Germania (Berlino, Amburgo e Monaco di Baviera), con l'obiettivo di crescere soprattutto in Europa. "Il 50% circa delle nuove aperture dovrebbe peraltro riguardare nuovi hotel Collection", aggiunge Sarasola. La compagnia, che dallo scorso anno è di proprietà del fondo statunitense Angelo Gordon e della società di gestione americana Westmont Hospitality, ha chiuso il 2023 non solo con zero debiti, ma anche con una crescita del 37% delle vendite e un fatturato normalizzato di 106,5 milioni di euro. I margini operativi lordi (ebitda) sono stati di 15,7 milioni di euro, per una marginalità vicina al 15%. Ottime le previsioni anche per il 2024, che stimano un ebitda di 24,1 milioni di euro (+53,5%) e un fatturato di circa 150 milioni di euro. Il primo trimestre dell'anno è infatti partito molto bene con le vendite che sono risultate tra il 4% e il 5% sopra alle previsioni, e oltre il 10% più alte rispetto allo stesso periodo del 2023. Bene soprattutto le strutture spagnole (Malaga +27% e Madrid +21%), ma anche Milano sta registrando crescite in doppia cifra percentuale. [post_title] => Nasce la Room Mate Collection per gli hotel 4 stelle plus con meno di 80 camere [post_date] => 2024-04-30T11:20:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714476025000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466398 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Il Bauer di Venezia ancora protagonista delle news di mercato dell'ospitalità italiana. Qualche settimana fa era infatti apparsa sulle testate locali la notizia secondo cui King Street Capital Management, già principale finanziatore del gruppo austriaco Signa in default, aveva preso il controllo dell'hotel, con l'intenzione però di immetterlo presto sul mercato. Ora Il Sole 24 Ore rivela che lo stesso albergo sarebbe passato nelle mani del gruppo svizzero-tedesco Schoeller, insieme ad altri due asset bolzanini, il Walther Park e la società Viva Virgolo, già di proprietà di Signa. La vendita, di cui non sono stati resi noti i dettagli, sarebbe soggetta all'approvazione delle banche e dei regolatori e dovrebbe chiudersi nei prossimi mesi. Signa aveva acquistato il Bauer, hotel di lusso con affaccio sul Canal Grande, nel 2020 e aveva ottenuto un prestito da 135 milioni di euro da Raiffeisen per finanziare la sua ristrutturazione. Ma i lavori si sono interrotti sul finire dello scorso anno proprio a causa del crac di Signa, allungando i tempi della riapertura. [post_title] => Nuovo colpo di scena per il Bauer di Venezia che passa nelle mani del gruppo Schoeller [post_date] => 2024-04-29T12:30:45+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714393845000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466190 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Mese di maggio pieno di iniziative a Leolandia: in attesa di una grande novità dedicata al tema, sempre più sentito e urgente, della mobilità sostenibile, il parco divertimenti festeggia l’arrivo della bella stagione con tante sorprese, trasformando in realtà i sogni e i desideri dei più piccoli. Si comincia sabato 4 maggio: il parco festeggia il lungo ponte di primavera con un periodo di apertura no-stop dal 25 aprile al 6 maggio, che culminerà con l’atteso ritorno dei DinsiemE, duo di creator per bambini tra i più seguiti in Italia. Attivissimi sui social, totalizzano milioni di visualizzazioni su Youtube, TikTok e Instagram con video musicali, gag, sketch e canzoni ormai famosissime tra i bambini, come Favola, Estate Perfetta e Non Prende il Cell. Sempre a maggio, con uno dei suoi straordinari balzi, torna a Leolandia anche Super Mario, che nei primi 3 weekend del mese sarà protagonista di un’area interamente dedicata alle console Nintendo Switch, allestita al Palco Expo. I fan di tutte le età potranno incontrare l’iconico personaggio e scattare una foto ricordo, mentre gli appassionati si metteranno alla prova sulle 4 postazioni, sfidandosi nelle ultime novità Nintendo: Mario Kart 8 Deluxe, 48 circuiti per correre in sella ai kart insieme ad amici e genitori; Super Mario Bros. Wonder, l’ultima impresa di Super Mario nel tentativo di salvare il Regno dei Fiori; Luigi’s Mansion 3, un’avventura da brividi per salvare Mario dalle insidie di un hotel infestato; Princess Peach: Showtime! Chi riuscirà a salvare l’edificio del Teatro Splendente dalla malvagia Uva Spina e dalla Compagnia dei Mosti? Con l’avvicinarsi della bella stagione, aumentano anche le date di apertura e dal 24 maggio si inaugurerà la grande estate di Leolandia, con parco e giostre attivi tutti i giorni, comprese le freschissime attrazioni acquatiche, pensate per rendere ancora più vivibile il parco anche durante i mesi più caldi. Maggio è anche il mese giusto per approfittare della nuovissima promozione sui soggiorni Parco + Hotel. Visitando il parco entro il 31 maggio, infatti, oltre al pernottamento e due ingressi a Leolandia, coloro che acquisteranno il pacchetto avranno la possibilità di ottenere la colazione gratuita inclusa. L’offerta si applica per tutte le nuove prenotazioni effettuate dal 18 aprile, con disponibilità limitata presso una selezione di strutture alberghiere convenzionate. [post_title] => Leolandia, per la bella stagione ritorna anche Super Mario [post_date] => 2024-04-26T08:46:34+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1714121194000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466264 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' stata inaugurata ieri la stagione 2024 di Costa Crociere a Catania. La Fortuna è arrivata nel porto siciliano alle 13, con circa 3 mila ospiti a bordo, nell’ambito di una crociera di due settimane che andrà alla scoperta della Turchia, con due giorni di sosta a Istanbul e uno a Izmir, nonché della Grecia e della Tunisia. La nave farà ritorno a Catania il 7 maggio, proponendo successivamente un viaggio di ulteriori due settimane che consentirà di visitare in un’unica vacanza Santorini, Mykonos e Ibiza. La Fortuna sarà posizionata altre due volte a Catania in autunno, sempre con gli stessi due itinerari. La protagonista dell’estate sarà invece la Fascinosa: dall’8 giugno al 21 settembre sarà nel porto siciliano tutti i sabati, per un itinerario di una settimana tra Malta e le più belle isole della Grecia. Grazie alla presenza di queste due navi, alle quali si aggiungerà il Giro del Mondo di Costa Deliziosa a dicembre, gli scali della compagnia e a Catania nel 2024 saranno in tutto 22. L’itinerario dell’estate 2024 della Fascinosa segnerà tra l'altro il debutto della novità Sea Destinations: nuove esperienze da godersi a bordo, durante la navigazione, per vivere al meglio luoghi iconici compresi nella rotta della nave. Per esempio, subito dopo la partenza da Catania, gli ospiti potranno gustarsi a bordo una wine experience dedicata ai migliori vini della Sicilia, serviti direttamente dalle barrique, godendosi il panorama dell’Etna. Oppure, mentre la nave attraversa il punto più profondo del mar Egeo, prenderà vita un party all’insegna degli abissi del mare, con ninfe, sirene e daimon marini che saliranno a bordo per una festa che si perderà nelle profondità del mito, seguendo il canto delle leggende. [post_title] => Parte la stagione 2024 di Costa Crociere a Catania [post_date] => 2024-04-24T12:11:52+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1713960712000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466130 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Fondato nel 2019, oggi ViA(E) è un progetto di successo, che coinvolge oltre 40 enti pubblici e privati di Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana e presto della Sardegna. Un team di tour operator che ogni giorno produce pacchetti turistici ed experience (oltre 150 a catalogo!) distribuite a una rete di oltre 2.100 agenzie di viaggio in Italia e all’estero. Il mercato di riferimento oggi è il b2b, ma già da fine anno alcuni prodotti in esclusiva, come la vera Cerca dell’oro, saranno disponibili anche al b2c. L'Economia delle Relazioni Un grande contenitore, dunque, di prodotti turistici ideati e creati confrontandosi anche con le comunità locali che, grazie a un processo denominato “Economia delle Relazioni” e al modello “MirrorMood” permette a cittadini e operatori locali di diventare loro stessi ispiratori e protagonisti delle experience che i tour operator commercializzeranno. Un modello che stravolge il lavoro del destination manager: l’offerta turistica diventa protagonista già nella prima fase del lavoro di posizionamento di una destinazione e non più alla fine. Grazie al modello MirrorMood ideato da Liana Pastorin, architetto e comunicatrice, il prodotto turistico è davvero esperienziale e il tour operator insieme al cittadino, diventano gli attori centrali. Un po' dmo e allo stesso tempo dmc «Siamo partiti nell’ormai lontano 2019 con un progetto di comunicazione». Così Andrea Cerrato co-founder di ViA(E) e ceo di Promo Comunicazione: «Oggi ci rendiamo conto di aver creato un contenitore un po’ dmo e allo stesso tempo dmc: una forma dunque ibrida con l’obiettivo di commercializzare quelle che noi definiamo le Piccole Italie. Ci piace considerarlo un cluster dove i diversi player sono riuniti secondo criteri e obiettivi specifici». I progetti Casa Martini e Tamburello Tra le ultime novità ecco allora il progetto di dei tour esperienziali ViA(E) per Viaggiare dedicati a Casa Martini, arricchiti da una serie di podcast ad hoc, nonché l'educational Tamburello in fase di lancio proprio in questi giorni. «Il tamburello, in particolare la versione a muro, è uno degli sport più antichi del Monferrato - spiega sempre Cerrato -: si gioca ai piedi dei bastioni e ancora oggi attira centinaia di persone tutte le domeniche. Gioco di scommesse e di miti che ora diventando un’experience. Si tratta di un prodotto che fa parte di un progetto più vasto chiamato “true sounds, suoni dal cuore del Monferrato”». Uno strumento al servizio dei territori che vogliono diventare destinazione Oggi ViA(E) è insomma uno strumento al servizio di quei territori che vogliono creare o riposizionarsi come destinazione; grazie proprio al processo “Economia delle Relazioni” è infatti in grado di sviluppare un’offerta turistica esperienziale, dove sostenibilità e fruibilità del territorio diventano i principi cardini, così come il beneficio del cittadino ospitante deve essere di pari valore alla felicità del turista. [post_title] => Il progetto ViA(E): pacchetti ed experience distribuite a oltre 2.100 adv [post_date] => 2024-04-23T12:14:21+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => in-evidenza ) [post_tag_name] => Array ( [0] => In evidenza ) ) [sort] => Array ( [0] => 1713874461000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 466032 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ethiopian Airlines introdurrà un nuovo collegamento per Varsavia, via Atene, dal prossimo 16 giugno, portando a 24 le destinazioni europee del proprio network. La nuova rotta da Addis Abeba sarà operativa con quattro frequenze alla settimana, il lunedì, martedì, giovedì e sabato. "Con questo volo aumentiamo ulteriormente la nostra presenza sul mercato europeo - ha commentato Mesfin Tasew, amministratore delegato del Gruppo Ethiopian Airlines -. Questo sviluppo è in linea con il nostro intento strategico di creare un ponte tra l'Africa e il mondo, promuovendo al contempo il commercio e il turismo all'interno del continente". Con la sua moderna flotta, l'ampio network e i servizi pluripremiati, Ethiopian Airlines continua ad essere una delle compagnie aeree leader in Africa, offrendo opzioni di viaggio convenienti con collegamenti continui verso più di 135 destinazioni globali. "Quest'anno la compagnia aerea celebra il suo 78° anniversario e l'aggiunta di Varsavia al nostro network rafforza ulteriormente la nostra posizione di protagonista nel mercato dell'aviazione africana e non solo. Con le sue oltre 60 destinazioni in Africa, la compagnia svolge un ruolo fondamentale nell'avvicinare l'Africa al mondo e ora alla Polonia in particolare". [post_title] => Ethiopian Airlines collegherà Addis Abeba a Varsavia, 24esima destinazione in Europa [post_date] => 2024-04-22T11:17:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1713784657000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 465954 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea ha inaugurato oggi il nuovo collegamento da Olbia a Brest: la rotta, operata in esclusiva dalla compagnia spagnola, sarà servita con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, e un’offerta complessiva di oltre 20.000 posti in vendita. “Con il volo inaugurale di oggi per Brest, mettiamo a segno un altro importante risultato presso lo scalo sardo – ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. La Sardegna rappresenta per noi un mercato primario e siamo entusiasti di riuscire a portare un numero sempre maggiore di turisti verso l’isola grazie ai tanti collegamenti disponibili. Siamo qui per rimanere e confermiamo anche per il 2024 il nostro impegno a livello locale, attraverso un’offerta di destinazioni davvero ampia, tra cui il collegamento in continuità territoriale Olbia-Roma Fiumicino.” Per il 2024, sono 28 le rotte operate da Volotea presso l’aeroporto di Olbia, 14 verso l’Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona) e 14 verso l’estero, 4 in Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia) e 10 in Francia (Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa). [post_title] => Volotea ha aperto oggi la nuova rotta da Olbia a Brest [post_date] => 2024-04-19T13:10:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1713532230000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "e venuta a mancare angela scanu protagonista del turismo sardo" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":49,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":780,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466585","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' venuta a mancare pochi giorni fa Angela Scanu, moglie dell'imprenditore Giorgio Mazzella, ma soprattutto vera anima dell'Arbatax Park Resort di cui era titolare insieme al marito. Nella sua attività, che spaziava a 360 gradi nel comparto del turismo comprendendo varie imprese tra la stessa Arbatax e Villasimius, ha conquistato numerosi premi internazionali per l'originalità e la qualità dei servizi nelle attività imprenditoriali della famiglia. E' stata anche presidente del consiglio del territorio di Intesa San Paolo, nonché ambasciatrice delle donne per l’impegno e per il sostegno alla imprenditoria femminile a nome della Camera di commercio.\r

\r

”Una imprenditrice oltre che cara amica, che ha contribuito allo sviluppo della Sardegna guidata da principi di profondo rispetto per le persone e per il territorio\", è in particolare il ricordo di Stefano Barrese, responsabile divisione banca dei territorio di Intesa Sanpaolo. Ma soprattutto, per chi l'ha conosciuta personalmente, era davvero una persona speciale: “La sua dolcezza ristorava i cuori e rendeva meno dolorosi i mali della gente - ha scritto su Facebook il giornalista Antonangelo Liori -: si muoveva bellissima e leggiadra nella sua Ogliastra avendo per tutti un sorriso, una parola di conforto. E ora, Dio del cielo, saranno meno splendide le albe in Ogliastra e meno struggenti i tramonti”.\r

\r

La proprietà, la direzione e la redazione di Travel Quotidiano si stringono intorno alla famiglia in questo momento così doloroso.","post_title":"E' venuta a mancare Angela Scanu: protagonista del turismo sardo","post_date":"2024-05-02T11:26:14+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714649174000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466307","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Dal 10 al 12 maggio torna il Festival della Maiolica nella Baia della Ceramica, giunto alla seconda edizione.\r

\r

Nata per valorizzare l’arte della maiolica, la manifestazione è promossa dai Comuni di Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure, Camera di Commercio Riviere di Liguria, coordinata da Confartigianato Savona, con il contributo di Regione Liguria e Fondazione De Mari.\r

\r

«Riproponiamo anche quest'anno un evento di grande qualità – spiega il sindaco di Savona, Marco Russo – che ci rende orgogliosi e che unisce ancora di più i Comuni della Baia della Ceramica. Già lo scorso anno il Festival ha avuto un ottimo riscontro di pubblico che ha potuto apprezzare il valore e la creatività di artisti e artigiani in arrivo non soltanto dal nostro territorio, ma anche da molte città europee. Le premesse perché questo successo si ripeta ci sono tutte e il Festival della Maiolica 2024 sarà un tassello importante del percorso verso Savona Capitale Italiana della Cultura».\r

\r

«La tradizione promossa dal Festival della Maiolica rispecchia un autentico tesoro culturale ed economico, che è quello custodito dalla Baia della Ceramica. Un angolo di Liguria dal carattere unico, che per tre giorni diventa protagonista internazionale di un'antichissima arte - afferma il Presidente della Regione Liguria Giovanni Toti - Il Festival della Maiolica arricchisce il calendario di eventi in Liguria potenziando ulteriormente la già ricca offerta turistica della Regione, che si prepara a un 2024 da record per le proposte culturali messe a punto in sinergia con i territori».\r

\r

Dopo il successo dell’edizione 2023, i quattro Comuni liguri affacciati sul mare, uniti nel brand Baia della Ceramica, tornano a fare da palcoscenico a un evento che rappresenta importante occasione per valorizzare un patrimonio inestimabile e dare nuova linfa al tessuto artigianale, artistico, commerciale e turistico del territorio.\r

\r

«Per il secondo anno – aggiunge Nicoletta Negro, vicepresidente dell’Associazione Italiana Città della Ceramica e Assessore alla Cultura del Comune di Savona – la Baia della Ceramica propone un programma articolato e diffuso su tutto il territorio. Cresce l'ambizione di essere sempre più polo attrattivo anche rispetto alle altre città d'Italia che condividono con noi l'antica tradizione ceramica. Tutto questo percorso è più che mai coerente con la candidatura a Capitale Italiana della Cultura del 2027 rispetto alla quale stiamo già stringendo una bella collaborazione con la città di Agrigento e i suoi ceramisti».\r

\r

Con l’edizione 2024 la scommessa degli organizzatori è confermare la Baia della Ceramica come destinazione di arte cultura e turismo di qualità su scala nazionale.\r

«Il Festival della Maiolica è l’atto più importante di un processo di promozione turistica territoriale dell’eccellenza artigianale locale, la ceramica che le quattro amministrazione della Baia portano avanti dal alcuni anni – spiegano dai comuni di Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure – Con questa manifestazione, che torna nei nostri territori dopo una prima edizione di successo, si vuole puntare i riflettori sul sistema culturale, museale e artistico della maiolica, con un taglio più innovativo, coinvolgente per i visitatori, raccontando le imprese e la tradizione».\r

\r

Con performances dal vivo, mostre, esposizioni, workshop e laboratori, visite guidate, degustazioni, le tre giornate del Festival coinvolgeranno ceramisti, artisti, gallerie ed atelier, associazioni, commercianti, cittadini e turisti: un programma ricco e variegato che vanta appuntamenti d’eccellenza come ad Albisola Superiore “CeramiCrack” - La rigenerazione della materia un progetto inedito di installazioni artistiche itineranti che si legano con i beni culturali e con opere in ceramica albisolese in un gemellaggio fra elementi rivoluzionario e la riapertura con un evento dedicato di Officina 900, spazio artistico e culturale che ha subito danni importanti a causa di un incendio alla fine dello scorso anno.\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

\r

","post_title":"Festival della Maiolica, dal 10 al 12 maggio a Savona, Albissola Marina, Albisola Superiore e Celle Ligure","post_date":"2024-04-30T13:45:42+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1714484742000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466475","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Prosegue il rilancio di Room Mate, che lancia un nuovo brand dedicato alle strutture 4 stelle plus dotate di meno di 80 camere. Un prodotto, per quei clienti che chiedono \"un lusso tranquillo, lontano da eccessi o ostentazioni - spiega il presidente Kike Sarasola -. I Room Mate Collection garantiranno la stessa essenza del nostro brand originario, ma con un arredamento più sereno ed elegante e un’attenzione al cliente più personalizzata, senza perdere le altre caratteristiche della nostra catena, come la posizione in centro città\".\r

\r

Per il momento saranno due le strutture a entrare a far parte della Room Mate Collection: il Gerard da 66 camere di Barcellona e il Giulia da 85 stanze di Milano. Il gruppo sta inoltre analizzando nuove opportunità di sviluppo, sotto forma di acquisto, di affitto o di gestione, ed è impegnata in trattative per incorporare nuove unità alla fine del 2024 o all'inizio del 2025 nel Regno Unito (Londra), in Francia (Parigi), in Italia (Sicilia, Roma e Milano) e in Germania (Berlino, Amburgo e Monaco di Baviera), con l'obiettivo di crescere soprattutto in Europa. \"Il 50% circa delle nuove aperture dovrebbe peraltro riguardare nuovi hotel Collection\", aggiunge Sarasola.\r

\r

La compagnia, che dallo scorso anno è di proprietà del fondo statunitense Angelo Gordon e della società di gestione americana Westmont Hospitality, ha chiuso il 2023 non solo con zero debiti, ma anche con una crescita del 37% delle vendite e un fatturato normalizzato di 106,5 milioni di euro. I margini operativi lordi (ebitda) sono stati di 15,7 milioni di euro, per una marginalità vicina al 15%. Ottime le previsioni anche per il 2024, che stimano un ebitda di 24,1 milioni di euro (+53,5%) e un fatturato di circa 150 milioni di euro. Il primo trimestre dell'anno è infatti partito molto bene con le vendite che sono risultate tra il 4% e il 5% sopra alle previsioni, e oltre il 10% più alte rispetto allo stesso periodo del 2023. Bene soprattutto le strutture spagnole (Malaga +27% e Madrid +21%), ma anche Milano sta registrando crescite in doppia cifra percentuale.","post_title":"Nasce la Room Mate Collection per gli hotel 4 stelle plus con meno di 80 camere","post_date":"2024-04-30T11:20:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714476025000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466398","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Il Bauer di Venezia ancora protagonista delle news di mercato dell'ospitalità italiana. Qualche settimana fa era infatti apparsa sulle testate locali la notizia secondo cui King Street Capital Management, già principale finanziatore del gruppo austriaco Signa in default, aveva preso il controllo dell'hotel, con l'intenzione però di immetterlo presto sul mercato. Ora Il Sole 24 Ore rivela che lo stesso albergo sarebbe passato nelle mani del gruppo svizzero-tedesco Schoeller, insieme ad altri due asset bolzanini, il Walther Park e la società Viva Virgolo, già di proprietà di Signa.\r

\r

La vendita, di cui non sono stati resi noti i dettagli, sarebbe soggetta all'approvazione delle banche e dei regolatori e dovrebbe chiudersi nei prossimi mesi. Signa aveva acquistato il Bauer, hotel di lusso con affaccio sul Canal Grande, nel 2020 e aveva ottenuto un prestito da 135 milioni di euro da Raiffeisen per finanziare la sua ristrutturazione. Ma i lavori si sono interrotti sul finire dello scorso anno proprio a causa del crac di Signa, allungando i tempi della riapertura.","post_title":"Nuovo colpo di scena per il Bauer di Venezia che passa nelle mani del gruppo Schoeller","post_date":"2024-04-29T12:30:45+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1714393845000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466190","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Mese di maggio pieno di iniziative a Leolandia: in attesa di una grande novità dedicata al tema, sempre più sentito e urgente, della mobilità sostenibile, il parco divertimenti festeggia l’arrivo della bella stagione con tante sorprese, trasformando in realtà i sogni e i desideri dei più piccoli. \r

\r

Si comincia sabato 4 maggio: il parco festeggia il lungo ponte di primavera con un periodo di apertura no-stop dal 25 aprile al 6 maggio, che culminerà con l’atteso ritorno dei DinsiemE, duo di creator per bambini tra i più seguiti in Italia. Attivissimi sui social, totalizzano milioni di visualizzazioni su Youtube, TikTok e Instagram con video musicali, gag, sketch e canzoni ormai famosissime tra i bambini, come Favola, Estate Perfetta e Non Prende il Cell.\r

\r

Sempre a maggio, con uno dei suoi straordinari balzi, torna a Leolandia anche Super Mario, che nei primi 3 weekend del mese sarà protagonista di un’area interamente dedicata alle console Nintendo Switch, allestita al Palco Expo. I fan di tutte le età potranno incontrare l’iconico personaggio e scattare una foto ricordo, mentre gli appassionati si metteranno alla prova sulle 4 postazioni, sfidandosi nelle ultime novità Nintendo: Mario Kart 8 Deluxe, 48 circuiti per correre in sella ai kart insieme ad amici e genitori; Super Mario Bros. Wonder, l’ultima impresa di Super Mario nel tentativo di salvare il Regno dei Fiori; Luigi’s Mansion 3, un’avventura da brividi per salvare Mario dalle insidie di un hotel infestato; Princess Peach: Showtime! Chi riuscirà a salvare l’edificio del Teatro Splendente dalla malvagia Uva Spina e dalla Compagnia dei Mosti? \r

\r

Con l’avvicinarsi della bella stagione, aumentano anche le date di apertura e dal 24 maggio si inaugurerà la grande estate di Leolandia, con parco e giostre attivi tutti i giorni, comprese le freschissime attrazioni acquatiche, pensate per rendere ancora più vivibile il parco anche durante i mesi più caldi. Maggio è anche il mese giusto per approfittare della nuovissima promozione sui soggiorni Parco + Hotel. Visitando il parco entro il 31 maggio, infatti, oltre al pernottamento e due ingressi a Leolandia, coloro che acquisteranno il pacchetto avranno la possibilità di ottenere la colazione gratuita inclusa. L’offerta si applica per tutte le nuove prenotazioni effettuate dal 18 aprile, con disponibilità limitata presso una selezione di strutture alberghiere convenzionate. ","post_title":"Leolandia, per la bella stagione ritorna anche Super Mario","post_date":"2024-04-26T08:46:34+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1714121194000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466264","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' stata inaugurata ieri la stagione 2024 di Costa Crociere a Catania. La Fortuna è arrivata nel porto siciliano alle 13, con circa 3 mila ospiti a bordo, nell’ambito di una crociera di due settimane che andrà alla scoperta della Turchia, con due giorni di sosta a Istanbul e uno a Izmir, nonché della Grecia e della Tunisia. La nave farà ritorno a Catania il 7 maggio, proponendo successivamente un viaggio di ulteriori due settimane che consentirà di visitare in un’unica vacanza Santorini, Mykonos e Ibiza. La Fortuna sarà posizionata altre due volte a Catania in autunno, sempre con gli stessi due itinerari.\r

\r

La protagonista dell’estate sarà invece la Fascinosa: dall’8 giugno al 21 settembre sarà nel porto siciliano tutti i sabati, per un itinerario di una settimana tra Malta e le più belle isole della Grecia. Grazie alla presenza di queste due navi, alle quali si aggiungerà il Giro del Mondo di Costa Deliziosa a dicembre, gli scali della compagnia e a Catania nel 2024 saranno in tutto 22.\r

\r

L’itinerario dell’estate 2024 della Fascinosa segnerà tra l'altro il debutto della novità Sea Destinations: nuove esperienze da godersi a bordo, durante la navigazione, per vivere al meglio luoghi iconici compresi nella rotta della nave. Per esempio, subito dopo la partenza da Catania, gli ospiti potranno gustarsi a bordo una wine experience dedicata ai migliori vini della Sicilia, serviti direttamente dalle barrique, godendosi il panorama dell’Etna. Oppure, mentre la nave attraversa il punto più profondo del mar Egeo, prenderà vita un party all’insegna degli abissi del mare, con ninfe, sirene e daimon marini che saliranno a bordo per una festa che si perderà nelle profondità del mito, seguendo il canto delle leggende.","post_title":"Parte la stagione 2024 di Costa Crociere a Catania","post_date":"2024-04-24T12:11:52+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1713960712000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466130","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Fondato nel 2019, oggi ViA(E) è un progetto di successo, che coinvolge oltre 40 enti pubblici e privati di Piemonte, Liguria, Lombardia, Toscana e presto della Sardegna. Un team di tour operator che ogni giorno produce pacchetti turistici ed experience (oltre 150 a catalogo!) distribuite a una rete di oltre 2.100 agenzie di viaggio in Italia e all’estero. Il mercato di riferimento oggi è il b2b, ma già da fine anno alcuni prodotti in esclusiva, come la vera Cerca dell’oro, saranno disponibili anche al b2c.\r

\r

L'Economia delle Relazioni\r

\r

Un grande contenitore, dunque, di prodotti turistici ideati e creati confrontandosi anche con le comunità locali che, grazie a un processo denominato “Economia delle Relazioni” e al modello “MirrorMood” permette a cittadini e operatori locali di diventare loro stessi ispiratori e protagonisti delle experience che i tour operator commercializzeranno. Un modello che stravolge il lavoro del destination manager: l’offerta turistica diventa protagonista già nella prima fase del lavoro di posizionamento di una destinazione e non più alla fine. Grazie al modello MirrorMood ideato da Liana Pastorin, architetto e comunicatrice, il prodotto turistico è davvero esperienziale e il tour operator insieme al cittadino, diventano gli attori centrali.\r

\r

Un po' dmo e allo stesso tempo dmc\r

\r

«Siamo partiti nell’ormai lontano 2019 con un progetto di comunicazione». Così Andrea Cerrato co-founder di ViA(E) e ceo di Promo Comunicazione: «Oggi ci rendiamo conto di aver creato un contenitore un po’ dmo e allo stesso tempo dmc: una forma dunque ibrida con l’obiettivo di commercializzare quelle che noi definiamo le Piccole Italie. Ci piace considerarlo un cluster dove i diversi player sono riuniti secondo criteri e obiettivi specifici».\r

\r

I progetti Casa Martini e Tamburello\r

\r

Tra le ultime novità ecco allora il progetto di dei tour esperienziali ViA(E) per Viaggiare dedicati a Casa Martini, arricchiti da una serie di podcast ad hoc, nonché l'educational Tamburello in fase di lancio proprio in questi giorni. «Il tamburello, in particolare la versione a muro, è uno degli sport più antichi del Monferrato - spiega sempre Cerrato -: si gioca ai piedi dei bastioni e ancora oggi attira centinaia di persone tutte le domeniche. Gioco di scommesse e di miti che ora diventando un’experience. Si tratta di un prodotto che fa parte di un progetto più vasto chiamato “true sounds, suoni dal cuore del Monferrato”».\r

\r

Uno strumento al servizio dei territori che vogliono diventare destinazione\r

\r

Oggi ViA(E) è insomma uno strumento al servizio di quei territori che vogliono creare o riposizionarsi come destinazione; grazie proprio al processo “Economia delle Relazioni” è infatti in grado di sviluppare un’offerta turistica esperienziale, dove sostenibilità e fruibilità del territorio diventano i principi cardini, così come il beneficio del cittadino ospitante deve essere di pari valore alla felicità del turista.","post_title":"Il progetto ViA(E): pacchetti ed experience distribuite a oltre 2.100 adv","post_date":"2024-04-23T12:14:21+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":["in-evidenza"],"post_tag_name":["In evidenza"]},"sort":[1713874461000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"466032","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ethiopian Airlines introdurrà un nuovo collegamento per Varsavia, via Atene, dal prossimo 16 giugno, portando a 24 le destinazioni europee del proprio network. La nuova rotta da Addis Abeba sarà operativa con quattro frequenze alla settimana, il lunedì, martedì, giovedì e sabato.\r

\r

\"Con questo volo aumentiamo ulteriormente la nostra presenza sul mercato europeo - ha commentato Mesfin Tasew, amministratore delegato del Gruppo Ethiopian Airlines -. Questo sviluppo è in linea con il nostro intento strategico di creare un ponte tra l'Africa e il mondo, promuovendo al contempo il commercio e il turismo all'interno del continente\".\r

\r

Con la sua moderna flotta, l'ampio network e i servizi pluripremiati, Ethiopian Airlines continua ad essere una delle compagnie aeree leader in Africa, offrendo opzioni di viaggio convenienti con collegamenti continui verso più di 135 destinazioni globali. \"Quest'anno la compagnia aerea celebra il suo 78° anniversario e l'aggiunta di Varsavia al nostro network rafforza ulteriormente la nostra posizione di protagonista nel mercato dell'aviazione africana e non solo. Con le sue oltre 60 destinazioni in Africa, la compagnia svolge un ruolo fondamentale nell'avvicinare l'Africa al mondo e ora alla Polonia in particolare\".","post_title":"Ethiopian Airlines collegherà Addis Abeba a Varsavia, 24esima destinazione in Europa","post_date":"2024-04-22T11:17:37+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1713784657000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"465954","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea ha inaugurato oggi il nuovo collegamento da Olbia a Brest: la rotta, operata in esclusiva dalla compagnia spagnola, sarà servita con due frequenze settimanali, il lunedì e il venerdì, e un’offerta complessiva di oltre 20.000 posti in vendita. \r

“Con il volo inaugurale di oggi per Brest, mettiamo a segno un altro importante risultato presso lo scalo sardo – ha commentato Valeria Rebasti, international market director di Volotea -. La Sardegna rappresenta per noi un mercato primario e siamo entusiasti di riuscire a portare un numero sempre maggiore di turisti verso l’isola grazie ai tanti collegamenti disponibili. Siamo qui per rimanere e confermiamo anche per il 2024 il nostro impegno a livello locale, attraverso un’offerta di destinazioni davvero ampia, tra cui il collegamento in continuità territoriale Olbia-Roma Fiumicino.”\r

Per il 2024, sono 28 le rotte operate da Volotea presso l’aeroporto di Olbia, 14 verso l’Italia (Ancona, Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano Bergamo, Napoli, Palermo, Pisa, Roma Fiumicino, Torino, Venezia e Verona) e 14 verso l’estero, 4 in Spagna (Barcellona, Bilbao, Madrid e Valencia) e 10 in Francia (Bordeaux, Brest, Deauville, Lille, Lione, Marsiglia, Nantes, Parigi Orly, Strasburgo e Tolosa).","post_title":"Volotea ha aperto oggi la nuova rotta da Olbia a Brest","post_date":"2024-04-19T13:10:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1713532230000]}]}}