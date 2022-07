E’ di Four Seasons il nuovo misterioso ordine annunciato da Fincantieri?

Qualche giorno fa Fincantieri ha diramato un comunicato stampa in cui annunciava la firma di un contatto per la costruzione di una nuova nave da crociera extra-lusso. Consegna prevista fine 2025 e opzione per altre due unità. Noi di Travel non abbiamo dato la notizia perché alla nota mancava un’informazione fondamentale: l’identità del committente. Ora però arriva un’ipotesi interessante, che coinvolge tanto per cambiare il nome del “prezzemolo” Four Seasons. Stando infatti al magazine online Shipping Italy, ci sarebbe la compagnia canadese acquisita lo scorso anno da Bill Gates a monte del nuovo ordine Fincantieri. Nessuna conferma è ovviamente arrivata dagli uffici della compagnia, ma ancora una volta il suo nome è tornato a rimbalzare nei corridoi del mondo del turismo tricolore, dopo le voci (poi confermate) di un suo approdo a Venezia e quelle più recenti dei suoi piani romani.

L’ordine a Fincantieri ammonta a un valore complessivo di 1,2 miliardi di euro con il contratto che rimane, come di prassi, condizionato al conseguimento del finanziamento. Sempre secondo Shipping Italy, stante la stazza lorda dell’unità, che si aggirerebbe sulle 50 mila tonnellate, la sua costruzione dovrebbe essere assegnata agli stabilimenti di Ancona, dove negli ultimi anni sono state realizzate navi simili per i marchi Viking Ocean Cruises, Ponant e Silversea.