Ora è ufficiale: dal 2025 il Danieli di Venezia sarà griffato Four Seasons

Tanto tuonò che infine piovve. Dopo una serie di rumours e indiscrezioni che si inseguivano ormai da mesi, mai peraltro ufficialmente smentite, ora arriva la conferma: a partire dal 2025 il Danieli di Venezia sarà griffato Four Seasons. Secondo gli accordi stipulati con la proprietà, il gruppo Statuto, prima del rebranding, l’hotel sarà sottoposto a un ampio progetto di ristrutturazione, che vedrà la supervisione degli interni affidata a Pierre-Yves Rochon, già firma del design di diverse proprietà storiche della compagnia canadese in Europa, tra cui Firenze, Parigi, Cap-Ferrat e Megève. Durante i lavori di restyling, la struttura sarà gestita dallo stesso gruppo Statuto con il nome di The Hotel Danieli e rimarrà aperta con una selezione di servizi e comfort.

“L’Italia è una destinazione molto amata e importante per i viaggiatori alla ricerca dell’alta qualità. Per questo motivo abbiamo deciso di sfruttare la forza di questo mercato andando a migliorare le nostre proprietà e aggiungendo al nostro portfolio altre strutture, molte delle quali in collaborazione con il gruppo Statuto, nostro partner di lunga data”, sottolinea Bart Carnahan, presidente e global business development and portfolio management della compagnia canadese. “Insieme a Four Seasons le nostre proprietà a Milano e Taormina hanno riscontrato un grande successo – gli fa eco Giuseppe Statuto, titolare del gruppo omonimo -, motivo per cui il Danieli andrà a completare perfettamente queste esperienze di livello mondiale”

Situato nella Riva degli Schiavoni, lungo il canal Grande, e adiacente a piazza San Marco, il Danieli è composto da tre edifici collegati tra loro: palazzo Dandolo, risalente al quattordicesimo secolo, palazzo Casa Nuova e palazzo Danieli Excelsior, entrambi aggiunti nel diciannovesimo secolo. L’architettura in stile gotico veneziano è, insieme ad altri oggetti d’arte e d’antiquariato, il simbolo del ricco patrimonio artistico presente in tutta la struttura. Le sue 204 camere offrono una vista esclusiva sulla città e su tutta la laguna. La struttura dispone, tra gli altri, di quattro ristoranti e bar, anch’essi caratterizzati da un’ottima vista, e di sette spazi per riunioni ed eventi.