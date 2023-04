Due nuove risorse f&b per l’Unahotels One Siracusa: sono i robot Lola e Leonard Si chiamano Dinerbot T5 e Butlerbot W3, meglio conosciuti come Lola e Leonardo, le due nuove risorse f&b dell’Unahotels One Siracusa. Il primo integrerà il servizio del ristorante Akademia con le funzioni di runner: i camerieri imposteranno le opzioni a seconda dei loro bisogni e Lola li aiuterà a raccogliere i piatti caldi dalla cucina e a sparecchiare la tavola una volta finito il pasto. Leonard, invece, una volta settata l’intelligenza artificiale, è in grado di percorrere i corridoi della struttura e, in modo indipendente, di chiamare l’ascensore e di arrivare in camera. Il robot può anche avvisare l’ospite con una chiamata in camera o un messaggio sul telefono e avvisare il personale in reception qualora ci fossero ulteriori necessità. La doppia novità è frutto della partnership tra il gruppo Una e Keenon, azienda specializzata in tecnologie avanzate e intelligenza artificiale. “La nostra compagnia si impegna costantemente a implementare sempre più i servizi negli hotel per offrire agli ospiti i migliori comfort – spiega il direttore generale, Fabrizio Gaggio -. Per questo abbiamo scelto di integrare due intelligenze artificiali per supportare lo staff dell’Unahotels One Siracusa, portando una nota di innovazione ed elevando l’efficienza e il flusso lavorativo all’interno della struttura siciliana. Da sempre sosteniamo il benessere dei nostri dipendenti e la nostra volontà è quella di studiare continuamente nuove modalità per agevolare e rendere più confortevole e sicuro l’ambiente lavorativo”. L’hotel siciliano del gruppo è il primo in Italia e il terzo in Europa a implementare i propri servizi con soluzioni intelligenti di consegna senza equipaggio studiate da Keenon.

