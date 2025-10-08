Delphina hotels & resorts: la Gallura conquista il mercato americano L’Hotel Capo d’Orso di Palau, il Resort Valle dell’Erica di Santa Teresa Gallura e l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA di Isola Rossa, cinque stelle del gruppo sardo Delphina hotels & resorts, si affermano tra le strutture più rappresentative del Nord Sardegna e rafforzano il legame con il mercato americano. Il nuovo spazio espositivo del gruppo al TTG Travel Experience di Rimini racconta i risultati di un 2025 positivo per l’ospitalità gallurese di alta gamma. Cresce infatti la domanda statunitense verso la Sardegna, un trend che Delphina guarda con attenzione anche in vista del nuovo collegamento diretto New York–Olbia, previsto per il 2026 e destinato ad aprire nuove prospettive di sviluppo. L’ospitalità sostenibile e di qualità resta al centro della strategia del gruppo, ambasciatore della Gallura nel mondo. Lo stand di Delphina al TTG, completamente rinnovato, si ispira ai paesaggi e ai profumi del Nord Sardegna, con un progetto curato in collaborazione con due imprese del territorio: Bagatti Wood, per la realizzazione della struttura, e Sgaravatti Group, per la progettazione delle aree verdi. L’Hotel Capo d’Orso e il Resort Valle dell’Erica, entrambi affacciati sul Parco Nazionale dell’Arcipelago di La Maddalena, si distinguono per il servizio personalizzato e l’integrazione con l’ambiente naturale. Il 2025 ha segnato importanti riconoscimenti internazionali: il Capo d’Orso è entrato in The Leading Hotels of the World e nel circuito Virtuoso Preferred, mentre il Valle dell’Erica è stato inserito in SELECT Hotels & Resorts di Internova, network che riunisce le migliori strutture di lusso a livello globale. Sulla costa ovest della Gallura, l’Hotel Marinedda Thalasso & SPA di Isola Rossa, unico cinque stelle lungo il tratto costiero tra Alghero e Santa Teresa, è entrato a far parte del circuito Serandipians by Traveller Made®, che seleziona gli hotel di eccellenza a livello internazionale. Delphina conferma così la propria vocazione per un turismo di qualità, fondato sul legame autentico con la natura e sulla valorizzazione delle risorse locali. La Gallura si afferma come destinazione capace di attrarre un pubblico internazionale sempre più attento a esperienze genuine, lontane dall’overtourism e radicate nella cultura mediterranea. Condividi

