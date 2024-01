Constance Hotels & Resorts: il lusso accogliente che si declina nella sostenibilità attiva Il gruppo Constance opera da anni con successo in alcune tra le più belle isole dell’oceano Indiano grazie ai suoi 11 resort 5 stelle e 5 stelle lusso e a un’accoglienza attenta e calorosa. Perché, come afferma Moira Meo, communications manager del gruppo, «sono le persone che incontri a fare la differenza». Importanti figure di riferimento operano in ogni settore, anche in quello della sostenibilità, nel continuo rispetto delle comunità locali. “Per noi è molto importante tutelare l’ambiente e condividere la competenza dei nostri esperti sia con gli ospiti. sia con gli abitanti delle isole, in modo che possano preservare la propria terra. Robert Matombe, per esempio, è il turtle manager del Constance Lemuria alle Seychelles: si prende cura delle tartarughe che ogni anno vengono a nidificare sulle spiagge del resort. Dopo anni di impegno oggi le tartarughe si sentono sempre più sicure, quindi sono aumentati i nidi e le uova. E per osservare le tartarughe senza disturbarle sono state messe a punto una serie di regole. Un piccolo eco-kiosk sulla spiaggia offre tante informazioni naturalistiche e consegna agli ospiti una sorta di passaporto dove sono illustrate tutte le specie viventi animali e vegetali che si possono incontrare durante il soggiorno”. Markus Ultsch-Unrath è invece il manager della sostenibilità del Constance Ephelia a Mahé – Seychelles, dove gli ospiti vengono accompagnati alla scoperta dell’ecosistema delle mangrovie. “Il progetto è aperto anche agli studenti locali, che possono vedere con occhi nuovi la realtà in cui vivono. Inoltre quest’anno è arrivata al Constance Moofushi – Maldive la biologa marina Elena Milanesi, che organizza serate per raccontare della fauna locale, delle numerose specie di squali, del reef e anche dei progetti di tutela in corso. Accompagna poi gli ospiti per vivere avventure di snorkeling e diving e incontrare il pacifico squalo balena, si può nuotare al suo fianco, nonché mante, tartarughe e pesci colorati, nuotando in mezzo ai coralli”. Per rendere indimenticabili questi momenti Constance ha lanciato i My Constance Moments: esperienze e luoghi speciali perfetti per scattare delle foto; una cornice sospesa sul mare, il giardino con frasi zen appese agli alberi, i materassi gonfiabili che galleggiano sul mare o una colazione a bordo del dhoni – la tipica imbarcazione locale. Condividi

