Club del Sole in partnership con Takyon per vacanze più smart e flessibili Un investimento fra innovazione e flessibilità quello alla base del nuovo accordo che Club del Sole ha siglato con Takyon, startup italiana che ha introdotto per la prima volta sul mercato la rivendibilità delle prenotazioni non rimborsabili attraverso la trasformazione delle stesse in beni digitali (Nft). In base all’intesa le strutture Club del Sole possono proporre, tramite i propri sistemi di booking, prenotazioni tokenizzate su blockchain che possono essere rivendute dai clienti direttamente sulla piattaforma Takyon, garantendo loro maggiore flessibilità. “Per noi un accordo con uno dei gruppi di villaggi più rinomati in Italia significa estendere i benefici della nostra soluzione a un pubblico più ampio, proponendola tra gli altri anche a famiglie con figli – spiega Antonio Picozzi, ceo e founder di Takyon -: coi bambini l’imprevisto è dietro l’angolo, e grazie alla possibilità di rivendere la prenotazione garantiamo maggior flessibilità anche a chi fatica di più a pianificare i dettagli di una vacanza”. Angelo E. Cartelli, Direttore Generale di Club del Sole ha dichiarato: “Con Takyon condividiamo la vocazione per l’innovazione e l’attenzione al tema della flessibilità, molto sentito dai clienti che scelgono il nostro modello di vacanza “Full Life Holidays”, formula che vede, per la prima volta, valori che sembrerebbero antitetici – come comfort e natura, flessibilità e libertà – coesistere armoniosamente per un’esperienza senza eguali. La vacanza “Full Life” è flessibile in quanto il cliente ha la massima libertà nella scelta della propria soluzione abitativa, alla quale può aggiungere o meno, senza alcun vincolo, tutti gli altri servizi presenti nei villaggi: dalla spiaggia al Food & Beverage, dalle esperienze sul territorio alle attività per gli amici a quattro zampe. Inoltre, collaborare con una start-up fortemente vocata a tecnologia e digitalizzazione riflette il nostro impegno a essere sempre più orientati alle esigenze del viaggiatore contemporaneo ed innovare i processi tecnologici per migliorarne l’esperienza di vacanza, dal momento della prenotazione al ritorno a casa”. Condividi

Uno dei percorsi più affascinanti e accessibili è la ciclabile Pusterbike, che attraversa la Val Pusteria, collegando diversi paesi e offrendo agli appassionati di bicicletta la possibilità di esplorare questa splendida valle. Perché scegliere l'Alto Adige per una vacanza in bicicletta Il Südtirol è rinomato per la sua attenzione alla qualità della vita e al benessere, rendendolo una destinazione privilegiata per chi ama lo sport e la natura. Le infrastrutture ciclabili sono eccellenti, con piste ben segnalate e sicure, che permettono di godere del paesaggio in totale serenità. Inoltre, la regione è famosa per la sua ospitalità e le strutture ricettive di alta qualità, che rendono ogni soggiorno piacevole e confortevole. Un altro aspetto rilevante è l'impegno del Südtirol verso la sostenibilità. Molte delle strutture ricettive e dei servizi locali adottano pratiche eco-sostenibili, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo un turismo responsabile. Questa attenzione si riflette anche nella manutenzione delle piste ciclabili, garantendo percorsi puliti e ben curati. Brunico: il punto di partenza ideale Brunico, situata nel cuore della Val Pusteria, è uno dei luoghi migliori in cui alloggiare per chi desidera esplorare i percorsi ciclabili della regione. Questa cittadina davvero splendida offre una vasta gamma di servizi e alloggi noti per la loro accoglienza e le loro comodità. Scegliere di alloggiare in un hotel a Brunico permette di essere vicini all'inizio di molti percorsi ciclabili, rendendo facile e conveniente partire alla scoperta della valle. La città stessa è un gioiello, con un centro storico affascinante, negozi caratteristici e una vivace scena culturale. Inoltre, Brunico è ben collegata con i mezzi pubblici, facilitando l'accesso ai vari punti di interesse lungo la ciclabile Pusterbike. Il tracciato della Pusterbike La Pusterbike è un percorso di circa 105 chilometri che attraversa la Val Pusteria, collegando diverse località e offrendo una varietà di paesaggi e attrazioni. Il tracciato è ben segnalato e adatto a ciclisti di tutti i livelli, dai principianti agli esperti. Prima tappa: da San Candido a Brunico Il percorso inizia a San Candido, un affascinante villaggio situato vicino al confine austriaco. Da qui, la pista ciclabile si snoda attraverso prati verdi e boschi rigogliosi, offrendo viste spettacolari sulle Dolomiti. Lungo il percorso, consigliamo di fare una sosta a Dobbiaco, conosciuta per il suo lago pittoresco e il centro culturale Gustav Mahler. Seconda tappa: da Brunico a Vandoies Proseguendo da Brunico, il percorso continua verso Vandoies, attraversando paesaggi rurali e villaggi caratteristici. Questa sezione del percorso è particolarmente affascinante in autunno, quando i colori delle foglie creano uno spettacolo naturale mozzafiato. Lungo il tragitto, i luoghi da non perdere sono il Castello di Brunico e il Museo Provinciale degli Usi e Costumi. Terza tappa: da Vandoies a Rio di Pusteria Da Vandoies, la pista ciclabile si dirige verso Rio di Pusteria, un altro incantevole villaggio della valle. Questa parte del percorso è caratterizzata da colline suggestive e ampie vedute sulla valle, rendendola perfetta per una pedalata rilassante. A Rio di Pusteria, i visitatori possono esplorare il centro storico e gustare la cucina locale nei numerosi ristoranti e trattorie. Quarta tappa: da Rio di Pusteria a Bressanone L'ultima parte del percorso vi porterà da Rio di Pusteria a Bressanone, una delle città più antiche del Südtirol. Bressanone è nota per il suo patrimonio culturale e storico, con numerosi edifici medievali, chiese e musei da visitare. La città offre anche una vasta gamma di negozi, caffè e ristoranti, rendendola una tappa ideale per riposarsi e ricaricarsi prima di proseguire il viaggio. Attrazioni lungo la ciclabile Pusterbike Il percorso Pusterbike offre molteplici attrazioni lungo il tragitto, rendendo ogni tappa un'esperienza unica e memorabile. Tra le principali attrazioni, oltre a quelle già menzionate, ci sono: Il Lago di Braies: situato non lontano dal percorso, questo lago alpino è uno dei più belli d'Italia. Le sue acque cristalline e il paesaggio circostante offrono un'opportunità perfetta per una pausa rigenerante. Il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies: un'area protetta che offre numerosi sentieri escursionistici e panorami spettacolari. I ciclisti possono fare una deviazione per esplorare questo parco e godere della natura incontaminata. Le Piramidi di Terra di Plata: queste formazioni geologiche uniche, situate vicino a Perca, sono un esempio straordinario delle meraviglie naturali del Südtirol. Una visita a queste piramidi è un'esperienza da non perdere se ci si trova in questa regione. Consigli pratici per la ciclabile Pusterbike Affrontare il percorso Pusterbike richiede una certa preparazione, specialmente per chi non è abituato a lunghi tragitti in bicicletta. Ecco alcuni consigli pratici per godere al meglio di questa esperienza: Preparazione fisica: Anche se il percorso è adatto a tutti e senza grandi dislivelli, è consigliabile fare un po' di allenamento prima di partire, per abituare il corpo all'attività fisica prolungata. Equipaggiamento adeguato: Per affrontare il percorso senza rischiare di dover compiere numerose tappe è essenziale accertarsi che la propria bicicletta sia ben mantenuta, con freni funzionanti e pneumatici in buone condizioni. Inoltre, è importante portare con sé un kit di riparazione per ogni evenienza, una pompa in caso di foratura e una borraccia per l'acqua. Abbigliamento appropriato: Vestirsi a strati è la chiave per affrontare le variazioni climatiche della regione. Inoltre, un casco e occhiali da sole sono indispensabili per la sicurezza e il comfort. Mappe e informazioni: Portare con sé una mappa dettagliata del percorso e informazioni sui punti di interesse e sui servizi disponibili lungo il tragitto può essere molto utile. In conclusione, consigliamo questo percorso per percorrere un viaggio attraverso la bellezza e la cultura dell’Alto Adige. Che tu sia un ciclista esperto o un principiante, la Pusterbike ti regalerà emozioni indimenticabili, facendoti immergere in paesaggi mozzafiato e tradizioni secolari. Preparati a vivere un'avventura su due ruote che ti lascerà con il desiderio di tornare nuovamente in questa affascinante regione. i.p. [post_title] => Vacanze in bicicletta in Alto Adige: la ciclabile Pusterbike [post_date] => 2024-07-30T08:04:46+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722326686000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'Islanda è l'ultimo Paese a risentire degli effetti dell'overtourism e per questo il governo interviene con una nuova stretta che prevede una tassa flessibile, per preservare il contesto naturale dall'aumento del flusso di visitatori. Il primo ministro islandese, Bjarni Benediktsson, ha dichiarato alla Cnbc che i piani prevedono il pagamento di tasse più alte nei periodi di punta dell'anno, con l'obiettivo di mantenere le entrate del turismo riducendo al contempo lo stress di un numero eccessivo di turisti in determinate località. “Stiamo ancora cercando di modellare il futuro sistema di tassazione del settore turistico - ha dichiarato -. Potremmo controllare il traffico e quindi, al culmine della domanda, avere una tassa più alta, che potremmo controllare modificando le tariffe sia all'interno della giornata che tra i mesi o durante alcune parti dell'anno. Ma questo è ancora in fase di elaborazione”. La tassa sul turismo islandese raccoglie fondi per i programmi di sostenibilità e aiuta a mitigare l'impatto ambientale del turismo di massa. La tassa è stata sospesa durante la pandemia di Covid-19, ma è stata ripristinata all'inizio del 2024. Nel 2023 il settore del turismo rappresentava l'8,5% del Pil del Paese. Con una popolazione di soli 383.000 abitanti, l'affluenza turistica è significativa: quest'anno si prevede che 2,3 milioni di persone visiteranno il Paese. salendo a 2,4 milioni nel 2025 e a 2,5 milioni nel 2026. [post_title] => Islanda: stretta sull'overtourism con una tassa flessibile in base ai periodi dell'anno [post_date] => 2024-07-29T11:32:45+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722252765000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472197 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Da Istanbul a Seoul, passando per Osaka, Skyscanner, la piattaforma globale per i viaggi, ha realizzato una panoramica delle novità più originali che stanno rivoluzionando il mondo degli aeroporti. La ricerca mette in evidenza che l'81% dei viaggiatori si dichiara disposto a prenotare un ulteriore viaggio estivo in presenza di una buona offerta di servizi ad hoc. I servizi più curiosi offerti nei vari aeroporti sono tanti: dalla pet therapy per i viaggiatori più ansiosi al noleggio vestiti per quelli più sostenibili, passando dai robot al servizio dei turisti alle sale yoga Da tempo riconosciuto come pet-friendly, l'Aeroporto di Istanbul ha recentemente introdotto il “Therapy Dog Project”, un'iniziativa che vede la presenza di cani da terapia per alleviare lo stress dei viaggiatori. Questo progetto, il primo del genere in Turchia, segue le orme di esperimenti simili realizzati a Milano-Malpensa e Berlino. Japan Airlines, in collaborazione con Sumitomo Corporation, ha lanciato il servizio "Any Wear, Anywhere", un'iniziativa sostenibile che consente ai passeggeri di noleggiare abiti per tutta la durata della loro vacanza. Questo progetto non solo promuove l'economia circolare, ma riduce anche le emissioni di CO2, alleggerendo i carichi degli aerei e quindi il consumo di carburante. I vestiti possono essere prenotati in anticipo e consegnati direttamente in hotel o Airbnb, eliminando così la necessità di portare bagagli pesanti. L'Aeroporto di Incheon a Seoul è un vero e proprio miracolo di tecnologia, riconosciuto come il più smart del mondo. Con processi completamente automatizzati, dai controlli per l’immigrazione alla gestione dei bagagli, dispositivi per il check-in automatico, navette senza pilota a guida autonoma, servizi per la pulizia robotizzati e il bar completamente automatizzato, Incheon offre un'esperienza di viaggio futuristica e altamente efficiente. L'Aeroporto di Kansai, situato su un'isola artificiale lunga 4 chilometri e larga 2,6 al largo della costa di Osaka e progettato dall’archistar Renzo Piano, è una vera e propria meraviglia ingegneristica. Con una struttura visibile dallo spazio, questo aeroporto non solo offre un'esperienza unica di atterraggio, ma vanta anche un record impeccabile nella gestione dei bagagli, senza mai averne smarrito uno in oltre trent'anni di attività. Oggi i principali scali internazionali fanno a gara per coccolare i passeggeri con sale yoga, saune e veri e propri beauty center. All’aeroporto Changi di Singapore, per esempio, ci si può rigenerare dopo un lungo volo con riflessologia plantare, massaggi e trattamenti beauty, mentre all’aeroporto internazionale di Hong Kong è possibile rilassarsi con tradizionali massaggi orientali a testa, spalle e piedi. L’aeroporto di San Francisco mette a disposizione dei passeggeri una sala yoga ad ingresso libero dove rilassarsi, meditare e praticare yoga, mentre a Heathrow è possibile prenotare trattamenti di ossigenoterapia e aromaterapia. [post_title] => SkyScanner, la lista dei servizi aeroportuali più curiosi al mondo [post_date] => 2024-07-29T11:11:53+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722251513000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472415 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ryanair ha siglato la prima partnership "Approved Ota Aggregator" con Paxport: quest'ultima sarà così autorizzata a proporre i voli Ryanair alla propria rete di partner Ota, a condizione che forniscano la piena trasparenza sui prezzi dei prodotti della low cost irlandese. L'accordo garantirà, inoltre, che i clienti che prenotano voli della low cost tramite i partner Ota di Paxport abbiano accesso al proprio account myRyanair senza dover completare la verifica cliente di Ryanair (che i clienti di Ota non autorizzate devono continuare a fare) e ricevano direttamente gli aggiornamenti essenziali sui voli. Paxport è il primo partner "Approved Ota aggregator" di Ryanair, che si unisce alla crescente lista di partner "Approved Ota" della compagnia aerea, tra cui Expedia, Etraveli, loveholidays, lastminute.com, Kiwi, Tui, On the Beach, eSky, El Corte Inglés e Braganza. [post_title] => Ryanair trova un'intesa con Paxport, prima 'Approved Ota Aggregator' [post_date] => 2024-07-29T11:10:31+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722251431000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472296 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nelle Langhe, in Piemonte, le feste sono dedicate a prodotti di eccellenza, le location sono ordinati filari di vigneto o borghi in pietra antica illuminati con toni caldi e un’eleganza innata pervade valli e colline patrimonio Unesco. UVE Rooms & Wine Bar di La Morra (CN) invita a lasciarsi coinvolgere nelle tante iniziative che Langhe Roero Monferrato propone, per vivere momenti like a local lasciandosi avvolgere dallo spirito del luogo. Protagonisti sono quasi sempre i superbi vini del territorio, da degustare magari in pranzi o cene in vigna, per pic-nic a cinque stelle, o ancora il peperone, o la costata dell’apprezzata razza Fassona. Gastronomia e tradizioni si incontrano nelle sagre dedicate a San Desiderio, o San Rocco, o ancora nel suggestivo appuntamento con le Persedi della magica notte di San Lorenzo, con l’evento Calici di Stelle. Praticamente senza soluzione di continuità ogni giorno si può trovare qualcosa di speciale in uno dei borghi delle Langhe, o nella splendida cittadina di Alba. La Morra, dove si trova il relais UVE Rooms & Wine Bar, diventa il teatro all’aperto di feste d’estate che uniscono musica, buon cibo e un belvedere di rara bellezza, e sede della Mangialonga in programma per domenica 25 agosto. Come suggerisce il nome si tratta di una passeggiata – non competitiva – tra i vigneti, che prevede numerose soste dedicate al ristoro con assaggio di deliziosi prodotti tipici e profumati bicchieri di vino. UVE Rooms & Wine Bar accoglie i suoi ospiti in otto ricercate camere e suite, arredate con cura e con oggetti d’arte ispirati al vino e alla cultura del territorio, offrendo la possibilità di visite a cantine e di noleggio di biciclette elettriche, perfette per le avventure d’estate tra borghi e magia. [post_title] => Uve Rooms, tra festival musicali e sagre per immergersi nella cultura delle Langhe [post_date] => 2024-07-29T10:58:56+00:00 [category] => Array ( [0] => incoming ) [category_name] => Array ( [0] => Incoming ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722250736000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472372 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' prevista per domani, sabato 27 luglio, la riapertura della SR 47 che collega Cogne ad Aosta che consentirà alla destinazione della Valle d'Aosta, duramente colpita dall'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi, di riprendere la stagione turistica bruscamente interrotta. Un primo segnale di ripartenza ha già avuto luogo – lo scorso sabato 20 luglio – con il recupero delle auto da parte dei turisti che alla fine del mese scorso avevano lasciato precipitosamente la località ai piedi del Gran Paradiso. La rapidissima ripresa dei luoghi è stata resa possibile grazie allo strenuo impegno e alla resilienza di tutta la comunità cogneintse, unita nel ripristino di strade, sentieri, agibilità e servizi per permettere il ritorno degli ospiti. “Nella difficoltà dell’alluvione che ci ha colpiti a fine giugno, tutta la comunità di Cogne si è compattata per lavorare insieme e ripristinare lo status quo - ha commentato Raffaella Carlin del Consorzio Turistico della Valle di Cogne -. Dai volontari agli operatori economici, dai tanti giovani giunti a Cogne per un’esperienza lavorativa di una stagione turistica, agli ospiti rimasti in valle, ognuno si è prodigato per aiutare. È grazie a questo vero impegno corale che Cogne è pronta ad accogliere nuovamente tutti coloro che scelgono la bellezza e la tranquillità del luogo per le proprie vacanze estive e che aspettiamo come ospiti e come amici”. La ripresa della normale viabilità sabato 27 luglio sulla strada regionale 47 per raggiungere la località di Cogne vedrà la riapertura delle strutture ricettive, dei ristoranti, dei negozi e dei servizi della località, anche in Valnontey. Parallelamente, si sta lavorando ad un completo calendario di eventi, con tante manifestazioni confermate ed altre in aggiunta. [post_title] => Cogne: la stagione turistica riparte domani, con la riapertura della strada regionale da Aosta [post_date] => 2024-07-26T14:57:39+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722005859000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 472367 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuova linea di comunicazione per Aci blueteam. Progettata per migliorare il posizionamento della compagnia, l'operazione ha coinvolto il sito web istituzionale e tutti i canali social. L’aggiornamento del portale, in particolare, ha previsto non solo un rinnovamento dell’immagine, ma anche una riorganizzazione strategica dei contenuti in tre aree, al fine di dare più spazio ai singoli servizi. Quella istituzionale (aciblueteam.it), racconta l’azienda, la sua mission e i suoi valori; quella business travel (business.aciblueteam.it), rappresenta il core business dell’azienda e comprende il corporate travel, il mice e il programma di affiliazione per le agenzie partner; infine, quella leisure (leisure.aciblueteam.it) è dedicata al mondo delle vacanze, alle agenzie di proprietà e al brand dei viaggi di lusso Exclusive. Questa sezione include anche il collegamento diretto a PrenotAci: la piattaforma di prenotazione di servizi turistici e accomodation alberghiere di Aci blueteam. L'iniziativa comprende pure i canali social, aggiornati coerentemente con la nuova immagine utilizzando sempre più contenuti foto e video di qualità, moderni ed empatici. Implementate anche una serie di campagne social mirate a coinvolgere l’audience e a favorire una connessione più profonda con i clienti. "La creazione di una nuova linea di comunicazione nasce dalla necessità di elevare la nostra immagine – spiega Piergiorgio Reggio, corporate leisure & marketing director Aci blueteam –. Siamo entusiasti del risultato ottenuto, con un approccio fotografico e cinematografico molto più vicino al settore fashion, che ci contraddistingue come clientela. Ancora più spazio quindi per il racconto dei nostri servizi attraverso contenuti video emozionali, più immediati e molto meno statici rispetto al passato. Un percorso di rinnovamento importante che porteremo avanti in tutte le attività di comunicazione dell’azienda". [post_title] => Aci blueteam rinnova sito e comunicazione social [post_date] => 2024-07-26T14:44:14+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1722005054000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "club del sole in partnership con takyon per vacanze piu smart e flessibili" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":116,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":2548,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472444","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Club Med celebra la Giornata Mondiale della Fotografia, il 19 agosto, identificando una serie di profili di viaggiatori in vacanza, per ciascuno dei quali offre una serie di consigli per scattare le foto perfette e più adatte al tipo di soggiorno. Nonché il resort ideale per ciascuno di loro.\r

\r

I serial shooter sono esploratori audaci, sempre alla ricerca di nuove emozioni e sfide. La loro sete di avventura li porta a scoprire luoghi remoti e incontaminati, dove possono connettersi con la natura e vivere esperienze indimenticabili. Resort di riferimento: Club Med Val d’Isere l’unico Club Med Exclusive Collection in montagna, un ambiente intimo in una delle destinazioni più amate delle Alpi francesi. Un soggiorno in montagna tra passeggiate e attività all'aria aperta per riconnettersi con la natura e d’inverno il posto da non perdere per gli amanti dello sci. \r

\r

I bokeh lovers cercano di creare momenti speciali e memorabili durante le loro vacanze: amano vivere esperienze che rafforzano il legame con la propria dolce metà, come cene a lume di candela, passeggiate al tramonto, e attività condivise che permettono loro di trascorrere tempo di qualità insieme. Resort di riferimento: Club Med Seychelles, nel cuore di un parco marino nazionale protetto, l'isola privata di Sainte Anne ospita un resort unico al mondo.\r

\r

I culture hunters sono appassionati di storia, arte e tradizioni locali, sono curiosi e desiderosi di immergersi in culture diverse. Amano apprendere storie e aneddoti sui luoghi visitati, pianificando itinerari che includono visite guidate, spettacoli e incontri con la popolazione locale. Resort di riferimento: Club Med Bali con la sua arte, la sua cultura e sapori per entrare nel cuore del luogo e della sua unicità.\r

\r

Infine, i wellness seeker, individui che pongono una forte enfasi sul rilassamento, la salute mentale e fisica e il miglioramento del proprio stato di benessere. Tendono a immortalare momenti di meditazione, tramonti sul mare e giardini rigogliosi per trasmettere un senso di pace e tranquillità. Resort di riferimento: Club Med Cefalù con la sua vista mozzafiato sulla baia di Cefalù, i giardini mediterranei e le acque blu per un’esperienza all’insegna del benessere fisico e mentale.\r

\r

All’interno delle strutture, Club Med mette a disposizione fotografi professionisti pronti a catturare i momenti speciali degli ospiti, sia durante le attività quotidiane sia negli eventi serali; molti resort inoltre dispongono di photo booth interattivi, situati nelle aree comuni per scattare foto divertenti e creative. ","post_title":"Club Med: ecco i turisti-fotografi e i resort ideali per loro","post_date":"2024-07-30T10:00:39+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1722333639000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472447","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Obiettivo sostenibilità per Itabus: l'intera flotta viaggia infatti in Italia con il biocarburante diesel HVOlution di Enilive.\r

\r

L’intesa fra le due parti, che segue quella sottoscritta dalle due società nel 2021, ha l’obiettivo di sviluppare e valorizzare l’impegno congiunto di Itabus e Enilive per una mobilità più sostenibile e prevede il rifornimento e l’utilizzo, da parte dei 100 mezzi Itabus dedicati al trasporto passeggeri in Italia, del diesel HVOlution, il biocarburante diesel di Enilive al 100% da materie prime rinnovabili (ai sensi della Direttiva europea sulle energie rinnovabili).\r

\r

Prodotto nelle bioraffinerie Enilive di Venezia e Gela prevalentemente da scarti, come gli oli esausti da cucina e i grassi animali, e da residui provenienti dall’industria agrolimentare, HVOlution è un olio vegetale idrogenato che può essere utilizzato da tutte le motorizzazioni omologate* e che è disponibile in oltre 1.000 stazioni di servizio Enilive.\r

\r

Itabus, con la sua flotta di 100 bus di ultimissima generazione, fa della sostenibilità uno dei pilastri del proprio progetto. La societàad oggi serve 14 regioni, offrendo 500 partenze ogni giorno da oltre 85 città italiane. \r

\r

\"Abbiamo una flotta di autobus all’avanguardia sotto ogni punto di vista e la sostenibilità è da sempre al centro della nostra strategia - ha dichiarato Francesco Fiore, amministratore delegato di Itabus -. La partnership con Enilive prosegue perché abbiamo gli stessi obiettivi e la stessa visione di intenti. Lavoriamo costantemente per adottare soluzioni che possano contribuire alla riduzione delle emissioni e l’impatto ambientale. Il bus rappresenta uno dei mezzi di viaggio condiviso maggiormente utilizzato e stiamo implementando le soluzioni intermodali con il treno per connettere gli hub strategici del Paese e garantire un efficiente servizio di mobilità ai cittadini\".\r

\r

","post_title":"Itabus sempre più green: l'intera flotta è alimentata da biocarburante","post_date":"2024-07-30T09:45:57+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722332757000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472449","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"\r

L'Alto Adige, o Südtirol, è una destinazione ideale per chi desidera una vacanza all'insegna dello sport e della sostenibilità. Questa regione, infatti, offre panorami mozzafiato, un'ampia gamma di attività all'aria aperta e un forte impegno per la conservazione dell'ambiente. Tra le molte opzioni disponibili per gli amanti dello sport, il ciclismo occupa un posto di rilievo, con numerosi percorsi ciclabili ben segnalati e mantenuti.\r

\r

Uno dei percorsi più affascinanti e accessibili è la ciclabile Pusterbike, che attraversa la Val Pusteria, collegando diversi paesi e offrendo agli appassionati di bicicletta la possibilità di esplorare questa splendida valle.\r

Perché scegliere l'Alto Adige per una vacanza in bicicletta\r

Il Südtirol è rinomato per la sua attenzione alla qualità della vita e al benessere, rendendolo una destinazione privilegiata per chi ama lo sport e la natura. Le infrastrutture ciclabili sono eccellenti, con piste ben segnalate e sicure, che permettono di godere del paesaggio in totale serenità. Inoltre, la regione è famosa per la sua ospitalità e le strutture ricettive di alta qualità, che rendono ogni soggiorno piacevole e confortevole.\r

\r

Un altro aspetto rilevante è l'impegno del Südtirol verso la sostenibilità. Molte delle strutture ricettive e dei servizi locali adottano pratiche eco-sostenibili, riducendo l'impatto ambientale e promuovendo un turismo responsabile. Questa attenzione si riflette anche nella manutenzione delle piste ciclabili, garantendo percorsi puliti e ben curati.\r

Brunico: il punto di partenza ideale\r

Brunico, situata nel cuore della Val Pusteria, è uno dei luoghi migliori in cui alloggiare per chi desidera esplorare i percorsi ciclabili della regione. Questa cittadina davvero splendida offre una vasta gamma di servizi e alloggi noti per la loro accoglienza e le loro comodità.\r

\r

Scegliere di alloggiare in un hotel a Brunico permette di essere vicini all'inizio di molti percorsi ciclabili, rendendo facile e conveniente partire alla scoperta della valle. La città stessa è un gioiello, con un centro storico affascinante, negozi caratteristici e una vivace scena culturale. Inoltre, Brunico è ben collegata con i mezzi pubblici, facilitando l'accesso ai vari punti di interesse lungo la ciclabile Pusterbike.\r

Il tracciato della Pusterbike\r

La Pusterbike è un percorso di circa 105 chilometri che attraversa la Val Pusteria, collegando diverse località e offrendo una varietà di paesaggi e attrazioni. Il tracciato è ben segnalato e adatto a ciclisti di tutti i livelli, dai principianti agli esperti.\r

Prima tappa: da San Candido a Brunico\r

Il percorso inizia a San Candido, un affascinante villaggio situato vicino al confine austriaco. Da qui, la pista ciclabile si snoda attraverso prati verdi e boschi rigogliosi, offrendo viste spettacolari sulle Dolomiti. Lungo il percorso, consigliamo di fare una sosta a Dobbiaco, conosciuta per il suo lago pittoresco e il centro culturale Gustav Mahler.\r

Seconda tappa: da Brunico a Vandoies\r

Proseguendo da Brunico, il percorso continua verso Vandoies, attraversando paesaggi rurali e villaggi caratteristici. Questa sezione del percorso è particolarmente affascinante in autunno, quando i colori delle foglie creano uno spettacolo naturale mozzafiato. Lungo il tragitto, i luoghi da non perdere sono il Castello di Brunico e il Museo Provinciale degli Usi e Costumi.\r

Terza tappa: da Vandoies a Rio di Pusteria\r

Da Vandoies, la pista ciclabile si dirige verso Rio di Pusteria, un altro incantevole villaggio della valle. Questa parte del percorso è caratterizzata da colline suggestive e ampie vedute sulla valle, rendendola perfetta per una pedalata rilassante. A Rio di Pusteria, i visitatori possono esplorare il centro storico e gustare la cucina locale nei numerosi ristoranti e trattorie.\r

Quarta tappa: da Rio di Pusteria a Bressanone\r

L'ultima parte del percorso vi porterà da Rio di Pusteria a Bressanone, una delle città più antiche del Südtirol. Bressanone è nota per il suo patrimonio culturale e storico, con numerosi edifici medievali, chiese e musei da visitare. La città offre anche una vasta gamma di negozi, caffè e ristoranti, rendendola una tappa ideale per riposarsi e ricaricarsi prima di proseguire il viaggio.\r

Attrazioni lungo la ciclabile Pusterbike\r

Il percorso Pusterbike offre molteplici attrazioni lungo il tragitto, rendendo ogni tappa un'esperienza unica e memorabile. Tra le principali attrazioni, oltre a quelle già menzionate, ci sono:\r

\r

Il Lago di Braies: situato non lontano dal percorso, questo lago alpino è uno dei più belli d'Italia. Le sue acque cristalline e il paesaggio circostante offrono un'opportunità perfetta per una pausa rigenerante.\r

\r

Il Parco Naturale Fanes-Senes-Braies: un'area protetta che offre numerosi sentieri escursionistici e panorami spettacolari. I ciclisti possono fare una deviazione per esplorare questo parco e godere della natura incontaminata.\r

\r

Le Piramidi di Terra di Plata: queste formazioni geologiche uniche, situate vicino a Perca, sono un esempio straordinario delle meraviglie naturali del Südtirol. Una visita a queste piramidi è un'esperienza da non perdere se ci si trova in questa regione.\r

Consigli pratici per la ciclabile Pusterbike\r

Affrontare il percorso Pusterbike richiede una certa preparazione, specialmente per chi non è abituato a lunghi tragitti in bicicletta. Ecco alcuni consigli pratici per godere al meglio di questa esperienza:\r

\r

Preparazione fisica: Anche se il percorso è adatto a tutti e senza grandi dislivelli, è consigliabile fare un po' di allenamento prima di partire, per abituare il corpo all'attività fisica prolungata.\r

\r

Equipaggiamento adeguato: Per affrontare il percorso senza rischiare di dover compiere numerose tappe è essenziale accertarsi che la propria bicicletta sia ben mantenuta, con freni funzionanti e pneumatici in buone condizioni. Inoltre, è importante portare con sé un kit di riparazione per ogni evenienza, una pompa in caso di foratura e una borraccia per l'acqua.\r

\r

Abbigliamento appropriato: Vestirsi a strati è la chiave per affrontare le variazioni climatiche della regione. Inoltre, un casco e occhiali da sole sono indispensabili per la sicurezza e il comfort.\r

\r

Mappe e informazioni: Portare con sé una mappa dettagliata del percorso e informazioni sui punti di interesse e sui servizi disponibili lungo il tragitto può essere molto utile.\r

\r

In conclusione, consigliamo questo percorso per percorrere un viaggio attraverso la bellezza e la cultura dell’Alto Adige. Che tu sia un ciclista esperto o un principiante, la Pusterbike ti regalerà emozioni indimenticabili, facendoti immergere in paesaggi mozzafiato e tradizioni secolari. Preparati a vivere un'avventura su due ruote che ti lascerà con il desiderio di tornare nuovamente in questa affascinante regione. \r

\r

\r

\r

i.p.","post_title":"Vacanze in bicicletta in Alto Adige: la ciclabile Pusterbike","post_date":"2024-07-30T08:04:46+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722326686000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'Islanda è l'ultimo Paese a risentire degli effetti dell'overtourism e per questo il governo interviene con una nuova stretta che prevede una tassa flessibile, per preservare il contesto naturale dall'aumento del flusso di visitatori.\r

\r

Il primo ministro islandese, Bjarni Benediktsson, ha dichiarato alla Cnbc che i piani prevedono il pagamento di tasse più alte nei periodi di punta dell'anno, con l'obiettivo di mantenere le entrate del turismo riducendo al contempo lo stress di un numero eccessivo di turisti in determinate località.\r

\r

“Stiamo ancora cercando di modellare il futuro sistema di tassazione del settore turistico - ha dichiarato -. Potremmo controllare il traffico e quindi, al culmine della domanda, avere una tassa più alta, che potremmo controllare modificando le tariffe sia all'interno della giornata che tra i mesi o durante alcune parti dell'anno. Ma questo è ancora in fase di elaborazione”.\r

\r

La tassa sul turismo islandese raccoglie fondi per i programmi di sostenibilità e aiuta a mitigare l'impatto ambientale del turismo di massa. La tassa è stata sospesa durante la pandemia di Covid-19, ma è stata ripristinata all'inizio del 2024.\r

\r

Nel 2023 il settore del turismo rappresentava l'8,5% del Pil del Paese. Con una popolazione di soli 383.000 abitanti, l'affluenza turistica è significativa: quest'anno si prevede che 2,3 milioni di persone visiteranno il Paese. salendo a 2,4 milioni nel 2025 e a 2,5 milioni nel 2026.","post_title":"Islanda: stretta sull'overtourism con una tassa flessibile in base ai periodi dell'anno","post_date":"2024-07-29T11:32:45+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1722252765000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472197","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Da Istanbul a Seoul, passando per Osaka, Skyscanner, la piattaforma globale per i viaggi, ha realizzato una panoramica delle novità più originali che stanno rivoluzionando il mondo degli aeroporti. La ricerca mette in evidenza che l'81% dei viaggiatori si dichiara disposto a prenotare un ulteriore viaggio estivo in presenza di una buona offerta di servizi ad hoc.\r

\r

I servizi più curiosi offerti nei vari aeroporti sono tanti: dalla pet therapy per i viaggiatori più ansiosi al noleggio vestiti per quelli più sostenibili, passando dai robot al servizio dei turisti alle sale yoga\r

\r

Da tempo riconosciuto come pet-friendly, l'Aeroporto di Istanbul ha recentemente introdotto il “Therapy Dog Project”, un'iniziativa che vede la presenza di cani da terapia per alleviare lo stress dei viaggiatori. Questo progetto, il primo del genere in Turchia, segue le orme di esperimenti simili realizzati a Milano-Malpensa e Berlino.\r

\r

Japan Airlines, in collaborazione con Sumitomo Corporation, ha lanciato il servizio \"Any Wear, Anywhere\", un'iniziativa sostenibile che consente ai passeggeri di noleggiare abiti per tutta la durata della loro vacanza. Questo progetto non solo promuove l'economia circolare, ma riduce anche le emissioni di CO2, alleggerendo i carichi degli aerei e quindi il consumo di carburante. I vestiti possono essere prenotati in anticipo e consegnati direttamente in hotel o Airbnb, eliminando così la necessità di portare bagagli pesanti.\r

\r

L'Aeroporto di Incheon a Seoul è un vero e proprio miracolo di tecnologia, riconosciuto come il più smart del mondo. Con processi completamente automatizzati, dai controlli per l’immigrazione alla gestione dei bagagli, dispositivi per il check-in automatico, navette senza pilota a guida autonoma, servizi per la pulizia robotizzati e il bar completamente automatizzato, Incheon offre un'esperienza di viaggio futuristica e altamente efficiente.\r

\r

L'Aeroporto di Kansai, situato su un'isola artificiale lunga 4 chilometri e larga 2,6 al largo della costa di Osaka e progettato dall’archistar Renzo Piano, è una vera e propria meraviglia ingegneristica. Con una struttura visibile dallo spazio, questo aeroporto non solo offre un'esperienza unica di atterraggio, ma vanta anche un record impeccabile nella gestione dei bagagli, senza mai averne smarrito uno in oltre trent'anni di attività.\r

\r

Oggi i principali scali internazionali fanno a gara per coccolare i passeggeri con sale yoga, saune e veri e propri beauty center. All’aeroporto Changi di Singapore, per esempio, ci si può rigenerare dopo un lungo volo con riflessologia plantare, massaggi e trattamenti beauty, mentre all’aeroporto internazionale di Hong Kong è possibile rilassarsi con tradizionali massaggi orientali a testa, spalle e piedi. L’aeroporto di San Francisco mette a disposizione dei passeggeri una sala yoga ad ingresso libero dove rilassarsi, meditare e praticare yoga, mentre a Heathrow è possibile prenotare trattamenti di ossigenoterapia e aromaterapia.","post_title":"SkyScanner, la lista dei servizi aeroportuali più curiosi al mondo","post_date":"2024-07-29T11:11:53+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722251513000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472415","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ryanair ha siglato la prima partnership \"Approved Ota Aggregator\" con Paxport: quest'ultima sarà così autorizzata a proporre i voli Ryanair alla propria rete di partner Ota, a condizione che forniscano la piena trasparenza sui prezzi dei prodotti della low cost irlandese.\r

\r

L'accordo garantirà, inoltre, che i clienti che prenotano voli della low cost tramite i partner Ota di Paxport abbiano accesso al proprio account myRyanair senza dover completare la verifica cliente di Ryanair (che i clienti di Ota non autorizzate devono continuare a fare) e ricevano direttamente gli aggiornamenti essenziali sui voli.\r

\r

Paxport è il primo partner \"Approved Ota aggregator\" di Ryanair, che si unisce alla crescente lista di partner \"Approved Ota\" della compagnia aerea, tra cui Expedia, Etraveli, loveholidays, lastminute.com, Kiwi, Tui, On the Beach, eSky, El Corte Inglés e Braganza.","post_title":"Ryanair trova un'intesa con Paxport, prima 'Approved Ota Aggregator'","post_date":"2024-07-29T11:10:31+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1722251431000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472296","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nelle Langhe, in Piemonte, le feste sono dedicate a prodotti di eccellenza, le location sono ordinati filari di vigneto o borghi in pietra antica illuminati con toni caldi e un’eleganza innata pervade valli e colline patrimonio Unesco.\r

\r

UVE Rooms & Wine Bar di La Morra (CN) invita a lasciarsi coinvolgere nelle tante iniziative che Langhe Roero Monferrato propone, per vivere momenti like a local lasciandosi avvolgere dallo spirito del luogo.\r

\r

Protagonisti sono quasi sempre i superbi vini del territorio, da degustare magari in pranzi o cene in vigna, per pic-nic a cinque stelle, o ancora il peperone, o la costata dell’apprezzata razza Fassona. Gastronomia e tradizioni si incontrano nelle sagre dedicate a San Desiderio, o San Rocco, o ancora nel suggestivo appuntamento con le Persedi della magica notte di San Lorenzo, con l’evento Calici di Stelle. Praticamente senza soluzione di continuità ogni giorno si può trovare qualcosa di speciale in uno dei borghi delle Langhe, o nella splendida cittadina di Alba.\r

\r

La Morra, dove si trova il relais UVE Rooms & Wine Bar, diventa il teatro all’aperto di feste d’estate che uniscono musica, buon cibo e un belvedere di rara bellezza, e sede della Mangialonga in programma per domenica 25 agosto. Come suggerisce il nome si tratta di una passeggiata – non competitiva – tra i vigneti, che prevede numerose soste dedicate al ristoro con assaggio di deliziosi prodotti tipici e profumati bicchieri di vino.\r

\r

UVE Rooms & Wine Bar accoglie i suoi ospiti in otto ricercate camere e suite, arredate con cura e con oggetti d’arte ispirati al vino e alla cultura del territorio, offrendo la possibilità di visite a cantine e di noleggio di biciclette elettriche, perfette per le avventure d’estate tra borghi e magia.\r

\r

\r

\r

","post_title":"Uve Rooms, tra festival musicali e sagre per immergersi nella cultura delle Langhe","post_date":"2024-07-29T10:58:56+00:00","category":["incoming"],"category_name":["Incoming"],"post_tag":[]},"sort":[1722250736000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472372","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' prevista per domani, sabato 27 luglio, la riapertura della SR 47 che collega Cogne ad Aosta che consentirà alla destinazione della Valle d'Aosta, duramente colpita dall'alluvione del 29 e 30 giugno scorsi, di riprendere la stagione turistica bruscamente interrotta.\r

\r

\r

\r

Un primo segnale di ripartenza ha già avuto luogo – lo scorso sabato 20 luglio – con il recupero delle auto da parte dei turisti che alla fine del mese scorso avevano lasciato precipitosamente la località ai piedi del Gran Paradiso.\r

\r

La rapidissima ripresa dei luoghi è stata resa possibile grazie allo strenuo impegno e alla resilienza di tutta la comunità cogneintse, unita nel ripristino di strade, sentieri, agibilità e servizi per permettere il ritorno degli ospiti.\r

\r

“Nella difficoltà dell’alluvione che ci ha colpiti a fine giugno, tutta la comunità di Cogne si è compattata per lavorare insieme e ripristinare lo status quo - ha commentato Raffaella Carlin del Consorzio Turistico della Valle di Cogne -. Dai volontari agli operatori economici, dai tanti giovani giunti a Cogne per un’esperienza lavorativa di una stagione turistica, agli ospiti rimasti in valle, ognuno si è prodigato per aiutare. È grazie a questo vero impegno corale che Cogne è pronta ad accogliere nuovamente tutti coloro che scelgono la bellezza e la tranquillità del luogo per le proprie vacanze estive e che aspettiamo come ospiti e come amici”.\r

\r

La ripresa della normale viabilità sabato 27 luglio sulla strada regionale 47 per raggiungere la località di Cogne vedrà la riapertura delle strutture ricettive, dei ristoranti, dei negozi e dei servizi della località, anche in Valnontey. Parallelamente, si sta lavorando ad un completo calendario di eventi, con tante manifestazioni confermate ed altre in aggiunta.","post_title":"Cogne: la stagione turistica riparte domani, con la riapertura della strada regionale da Aosta","post_date":"2024-07-26T14:57:39+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1722005859000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"472367","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuova linea di comunicazione per Aci blueteam. Progettata per migliorare il posizionamento della compagnia, l'operazione ha coinvolto il sito web istituzionale e tutti i canali social. L’aggiornamento del portale, in particolare, ha previsto non solo un rinnovamento dell’immagine, ma anche una riorganizzazione strategica dei contenuti in tre aree, al fine di dare più spazio ai singoli servizi. Quella istituzionale (aciblueteam.it), racconta l’azienda, la sua mission e i suoi valori; quella business travel (business.aciblueteam.it), rappresenta il core business dell’azienda e comprende il corporate travel, il mice e il programma di affiliazione per le agenzie partner; infine, quella leisure (leisure.aciblueteam.it) è dedicata al mondo delle vacanze, alle agenzie di proprietà e al brand dei viaggi di lusso Exclusive. Questa sezione include anche il collegamento diretto a PrenotAci: la piattaforma di prenotazione di servizi turistici e accomodation alberghiere di Aci blueteam.\r

\r

L'iniziativa comprende pure i canali social, aggiornati coerentemente con la nuova immagine utilizzando sempre più contenuti foto e video di qualità, moderni ed empatici. Implementate anche una serie di campagne social mirate a coinvolgere l’audience e a favorire una connessione più profonda con i clienti. \"La creazione di una nuova linea di comunicazione nasce dalla necessità di elevare la nostra immagine – spiega Piergiorgio Reggio, corporate leisure & marketing director Aci blueteam –. Siamo entusiasti del risultato ottenuto, con un approccio fotografico e cinematografico molto più vicino al settore fashion, che ci contraddistingue come clientela. Ancora più spazio quindi per il racconto dei nostri servizi attraverso contenuti video emozionali, più immediati e molto meno statici rispetto al passato. Un percorso di rinnovamento importante che porteremo avanti in tutte le attività di comunicazione dell’azienda\".","post_title":"Aci blueteam rinnova sito e comunicazione social","post_date":"2024-07-26T14:44:14+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1722005054000]}]}}