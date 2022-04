C’è anche l’academy calcio griffata Real Madrid tra le novità 2022 del Forte Village

Total restyling per l’Acquaforte Thalasso & Spa e il suo percorso talassoterapico. E’ una delle novità con cui si presenta ai nastri di partenza della stagione 2022 il Forte Village, in Sardegna. Parzialmente inedita, come tutti gli anni, anche l’offerta gastronomica, grazie all’arrivo di chef stellati internazionali (da Beck a Berton, a Mascia e Iannone). In arrivo è ora il Wild Scandinavian Cooking by Brian Bojsen.

Grande attenzione anche al mondo family, non solo in termini di strutture ma pure di servizi pensati ad hoc per una vacanza ideale sia per i genitori sia per i bambini; e una gamma di attività sportive davvero ampie, tra cui la novità dell’academy calcio, da quest’anno capitanata dal Real Madrid.