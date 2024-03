Boyens, Belmond: bene l’inizio del 2024. E si avvicina l’acquisizione del castello di Urio

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464044 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464046" align="alignleft" width="300"] La Fanatsy[/caption] Una promo speciale, valida solo oggi, che garantisce il 21% di sconto per passeggeri e/o auto e/o sistemazioni (cabine e poltrone), per i viaggi sulla linea Livorno-Olbia effettuati sino al 31 dicembre 2024, fino a esaurimento posti (cumulabile con tutte le offerte di Moby, ma non con la tariffa residenti). E' l'iniziativa che la compagnia dedica a una giornata importante: quella dell'ingresso in linea in contemporanea dei due traghetti più grandi e green al mondo, Legacy e Fantasy, e il loro incrocio sulla tratta fra Livorno e Olbia. Grazie alla presenza contemporanea di queste due navi è come se ogni giorno sedici chilometri di auto, camion e semirimorchi salissero a bordo, con il conseguente risparmio ambientale ed economico, al servizio dei territori collegati. Con un nuovo innovativo sistema di salita e discesa che, diversificando i ponti di accesso alla nave, permette di risparmiare molto tempo. Un intero ponte di ciascuna delle due navi gemelle è inoltre dedicato alla ristorazione con tutte le tipologie di cibo, dalla braceria al ristorante gourmet, fino alle frutterie e ai punti di ristoro tradizionali, tutti accomunati dalla scelta di avere le cucine a vista. [post_title] => Moby: promo speciale per il primo incrocio in mare dei giganti Legacy e Fantasy [post_date] => 2024-03-21T14:01:46+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711029706000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464041 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Dopo un 2023 record, il nuovo anno si apre ancora con il segno più per il brand Belmond, che cresce in termini sia di tariffe, sia di livelli di occupazione. Lo rivela Christian Boyens, che conferma anche l'avvicinarsi della chiusura dell'operazione castello di Urio, sulle rive del lago di Como. Da tempo infatti il gruppo Lvmh, a cui appartiene il marchio alberghiero, sta trattando con l'Opus Dei, attuale proprietaria della struttura di Carate Urio. "Ma il 2024 - prosegue il vice president & divisional leader Southern Europe di Belmond - vedrà anche la conclusione della seconda fase di ristrutturazione dello Splendido di Portofino, dove festeggeremo pure il centesimo anniversario di un locale storico come la gelateria di San Giorgio, nonché l'approdo per la prima volta nella città ligure del nostro treno Venice Simplon – Orient Express. E poi tra pochissimo debutteremo in Sardegna con il Romazzino, mentre dopo aver concluso i lavori al Villa Sant'Andrea di Taormina, presto partirà pure il restyling del non troppo distante Grand Hotel Timeo. Insomma, i nostri piani di potenziamento della qualità dell'offerta non si fermano, accompagnati sempre da tanta formazione per il personale. Perché il nostro obiettivo è quello di trasmettere sempre il senso del luogo di ciascuna delle nostre destinazioni". L'Italia rimane quindi al centro delle politiche di sviluppo di Belmond: "Sono convinto che sia una meta eccezionale - conclude Boyens -. Quando ci confrontiamo con le agenzie di viaggio di tutto il mondo, l'unico difetto a emergere è forse quello di essere un po' vittima del proprio successo. In certi momenti, dato l'affollamento di determinate location, nei periodi di picco registriamo infatti un lieve calo d'interesse da parte di alcuni viaggiatori del lusso". [post_title] => Boyens, Belmond: bene l'inizio del 2024. E si avvicina l'acquisizione del castello di Urio [post_date] => 2024-03-21T13:33:23+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711028003000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464034 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_464039" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Genova[/caption] Potrebbe essere il gruppo Marriott a mettere una delle proprie insegne sul nuovo 5 stelle da 130 camere in fase di costruzione sul waterfront di Levante di Genova: l'area al centro di un importante processo di riqualificazione su progetto di Renzo Piano. L'indiscrezione arriva dalle colonne del Secolo XIX. Va detto però che al momento non è giunta alcuna conferma dal gruppo real estate Cds Holding che in collaborazione con il fondo Orion sta curando lo sviluppo del waterfront. L'edificio destinato a ospitare l'hotel, dovrebbe includere anche alcuni appartamenti destinati a diventare residenze private, oppure a essere utilizzati come soluzioni ricettive dotate di servizi alberghieri. Infine, stando a quanto dichiarato dal direttore generale di Cds, Massimo Moretti, l'ultimo piano dello stesso immobile dovrebbe contenere degli uffici per operatori marittimi e imprese internazionali. [post_title] => Un nuovo Marriott in arrivo sul waterfront di Levante di Genova? [post_date] => 2024-03-21T12:56:57+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711025817000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464033 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Debutto ufficiale per Avventura, il nuovo prodotto di Volare - il programma di fidelizzazione di Ita Airways - dedicato ai piccoli viaggiatori e alle loro famiglie. Come anticipato da questa testata, i giovani viaggiatori di età compresa tra i 2 e i 16 anni non compiuti potranno iscriversi a Volare ed entrare automaticamente a far parte di Avventura che, come per il programma dedicato agli adulti, prevede inizialmente l'accesso al Club Smart per poi continuare a crescere, accumulando punti, ed entrare nei club superiori, Plus, Premium ed Executive. Con questa novità Volare introduce anche la funzione “Crea una famiglia” e consente ai soci di trasferire punti Volare non qualificanti fino a un massimo di 100.000 in un anno tra i componenti di un gruppo selezionato. La famiglia dovrà essere creata collegando i profili Volare di minimo 1 adulto e 1 minore e un massimo di 2 adulti e 6 minori. “Avventura è il terzo subprogram Volare, dopo quelli dedicati al mondo delle aziende e delle Pmi - afferma Emiliana Limosani, chief commercial officer di Ita Airways & ceo Volare -. Il nostro sforzo è costante per cercare di offrire un prodotto su misura e personalizzato per tutti i soci, arrivati ad oltre 1,8 milioni in soli due anni e da oggi anche per i bambini e i ragazzi che insieme alle proprie famiglie scelgono la nostra compagnia per i propri viaggi”. Nei prossimi mesi, Volare amplierà l’offerta dedicata ai più giovani collaborando con partner selezionati per garantire un maggior numero di servizi esclusivi e vantaggi dedicati ai piccoli soci del programma Avventura e studiando prodotti ad hoc che possano soddisfare le loro esigenze. [post_title] => Avventura: ecco il programma di fidelizzazione per i piccoli viaggiatori di Ita Airways [post_date] => 2024-03-21T12:44:37+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711025077000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464028 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Aprirà il prossimo 1° di aprile a Glasgow il primo indirizzo The Social Hub (ex The Student Hotel) nel Regno Unito. La diciottesima proprietà in Europa della compagnia di ospitalità ibrida fondata da Charlie MacGregor ad Amsterdam è frutto di un investimento di oltre 90 milioni di sterline, pari a più di 105 milioni di euro, ed è dotata di 494 camere. Il concept The Social Hub mira a offrire ai propri ospiti stanze di hotel per soggiorni prolungati e studenti, oltre a luoghi per lavorare e incontrarsi, come ampi spazi di co-working, per riunioni ed eventi, una grande cucina comune, ristoranti, bar e palestre e un ricco calendario di eventi, workshop e incontri. The Social Hub Glasgow si trova in particolare a Merchant City, uno dei luoghi più storici e caratteristici della città, e si sviluppa su una superficie complessiva di 20 mila metri quadrati. La proprietà ospiterà uno dei più grandi rooftop bar di Glasgow, un ristorante dall’atmosfera rilassante che servirà piatti e bevande di ispirazione internazionale e locale per tutto il giorno. Ci sarà pure un punto vendita grab-and-go, dove acquistare alimenti e bevande e una serie di prodotti essenziali oltre che articoli tipici locali e a marchio The Social Hub. Le aree di co-working della struttura potranno inoltre ospitare fino a 222 lavoratori al giorno, con formule che variano da scrivanie dedicate fino a 20 uffici privati. Saranno infine disponibili otto spazi per meeting ed eventi per un totale di 1.500 metri quadrati in grado di ospitare dai piccoli brainstorming a conferenze di grandi dimensioni in un auditorium [post_title] => The Social Hub debutta nel Regno Unito con una proprietà da 494 camere a Glasgow [post_date] => 2024-03-21T12:28:09+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711024089000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464027 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo riconoscimento green per la Giordania: la città di Aqaba, affacciata sulle acque del mar Rosso nel sud del Paese, si è classificata al secondo posto tra le destinazioni più sostenibili a livello mondiale per i suoi sforzi legati alla protezione dell'ambiente e ai fenomeni climatici. Il riconoscimento internazionale è stato consegnato nella cerimonia dei Green Destinations Top 100 Story Awards che si è svolto durante la recente Itb di Berlino, alla presenza del presidente del consiglio dei commissari dell’Autorità della Zona Economica Speciale di Aqaba, Nayef Hamidi Fayez. Aqaba si è distinta nei primi 15 criteri grazie alla storia di successo dell'Aqaba Bird Observatory, istituito nel 2004 in collaborazione con la Royal Society for the Conservation of Nature, che ha avviato un sistema per il riutilizzo delle acque reflue che le rende adatte agli usi non potabili, in un paese segnato dalla scarsità di risorse idriche. Fayez ha firmato un accordo a margine della fiera con la Green Destinations Foundation, rappresentata dal suo presidente Albert Salman, e alla presenza del ministro giordano del Turismo e delle Antichità Makram Mustafa Queisi, per aprire la strada inserendo Aqaba tra le migliori destinazioni turistiche globali. [post_title] => Giordania, Aqaba sul podio delle destinazioni più sostenibili a livello mondiale [post_date] => 2024-03-21T12:24:02+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711023842000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464023 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una Polonia "sempre più apprezzata dai turisti italiani" attratti dalle molteplici sfaccettature di un prodotto che va oltre le classiche città d'arte. E la conferma giunge dai numeri del 2023, che con 603.000 arrivi dall'Italia hanno battuto il precedente record di 601.000 italiani risalente al 2018, nonché quello del 2019 (con 582.000). "Questi dati sono la conferma più tangibile dell’alto gradimento e del successo che la Polonia riscuote in Italia - commenta Barbara Minczewa, direttrice dell'Ente Nazionale Polacco per il Turismo nel nostro Paese - grazie ad un’offerta sempre più moderna e dinamica, organizzata in prodotti perfettamente in linea con le richieste del mercato italiano”. I viaggiatori italiani, oltre a prediligere le note città d’arte, "come Cracovia, Varsavia, Danzica e Breslavia fra tutte, sono attratti dall’atmosfera moderna ed effervescente che vi si respira, dall’incredibile varietà paesaggistica dell’intero Paese, dal suo ricco ed intenso patrimonio storico-culturale. Senza contare l’ampia scelta di attività outdoor da poter praticare e la ricca offerta gastronomica da esplorare e gustare, per lasciarsi sorprendere”. Complici di questa ascesa positiva, la fitta rete di collegamenti aerei dall’Italia in costante evoluzione, sintomo del crescente interesse che ha portato gli italiani a voler esplorare mete polacche meno note ma, da oggi, facilmente raggiungibili come Danzica, Katowice, Poznan, Rzeszów, Breslavia, Lodz, Lublino. Varsavia, inoltre, è ancora più “vicina” all’Italia sia grazie alla disponibilità di un nuovo aeroporto, il ‘Varsavia-Radom’, che al collegamento diretto Roma Fiumicino - Varsavia Chopin operato dalla Lot Polish Airlines. Da sottolineare infine, la mutazione che ha subito nel tempo il profilo demografico dei turisti individuali, sempre più giovani e sempre più propensi a scegliere località dallo spirito moderno, capaci di offrire atmosfere cosmopolite ma autentiche. [post_title] => La Polonia piace agli italiani: con 603.000 arrivi nel 2023 è stato battuto il record 2018 [post_date] => 2024-03-21T12:08:56+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711022936000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464016 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Importante novità in casa Boscolo, che lancia il prodotto Giappone, grazie anche al recente approdo in azienda della nuova product manager Valeria Pirodda, "che vanta una notevole carriera nell'ente del Turismo nipponico e che ha vissuto in questo paese per tanto tempo - spiega il direttore commerciale dell'operatore padovano, Salvatore Sicuso -. Le nostre proposte sulla destinazione si articolano in due tour: uno di nove giorni, Giappone Classico, e l'altro di 12, il Gran Tour del Giappone, che include anche Hiroshima. La domanda è in crescita e il nostri clienti riconoscono la nostra capacità organizzativa e la tipicità degli itinerari che proponiamo". Volumi in crescita del 30% Il 2024 di Boscolo è infatti partito molto bene: "Registriamo volumi del 30% superiori al 2023, che già aveva superato abbondantemente i numeri dell'anno pre-Covid 2019 - aggiunge Sicuso - Rispetto al passato osserviamo inoltre un cambio della stagionalità. Notiamo in particolare con piacere il ritorno dell'advance booking riscontrando buone vendite per l'estate. Il mercato ci riconosce come un operatore di riferimento sull'Europa continentale: Spagna, Francia, Nord, Italia... Ultimamente ci stiamo però concentrando pure su nuove destinazioni come Marocco, Egitto, Tunisia, Uzbekistan e Giordania. E anche in questo caso posso affermare con soddisfazione che stiamo diventando un riferimento importante per le agenzie di viaggio". Il timbro di fabbrica? viaggi accompagnati e in compagnia Alla base dell'offerta Boscolo c'è sempre il concept dei viaggi "accompagnati e in compagnia": "Un vero e proprio timbro di fabbrica che informa di sé ogni nostro itinerario, indipendentemente dalla destinazione - conclude Sicuso -: la garanzia ai nostri clienti che noi li accompagniamo e li facciamo viaggiare in compagnia, garantendo un'organizzazione impeccabile e la qualità di servizi. Di questo e di tanto altro abbiamo proprio parlato alle agenzie grazie alle nostre numerose attività di marketing: giusto nelle ultime settimane, abbiamo infatti organizzato una serie di attività in collaborazione con gli enti del turismo sul territorio, che ci ha fatto incontrare in un mese più di 2 mila agenzie di viaggio". [post_title] => Boscolo: novità Giappone con l'approdo di Valeria Pirodda in team [post_date] => 2024-03-21T11:44:45+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1711021485000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 464020 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => EasyJet accende i riflettori sulla stagione invernale 2024-2025 con la messa in vendita dei voli che prevedono un totale di oltre 18 milioni di posti su più di 100.000 voli in tutto il network. nel periodo compreso tra il 12 dicembre 2024 e il 2 marzo 2025. In particolare, sono oltre 3 milioni i posti disponibili per viaggiare da e per l’Italia su un totale di oltre 19.000 voli: amplia come sempre la scelta per destinazioni ideali per una vacanza in una città ricca di cultura o per una meta in grado di garantire il sole d’inverno. 