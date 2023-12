Il Venice Simplon – Orient Express sbarca il prossimo giugno a Portofino A partire da giugno 2024 il Venice Simplon – Orient Express, a Belmond Train, Europe partirà alla volta della costa ligure. Per la prima volta, nei suoi 40 anni di storia, collegherà Parigi a Portofino. Durante questo nuovo viaggio, il treno attraverserà la campagna francese prima di percorrere tutta la riviera mediterranea per poi concludere il suo itinerario allo Splendido, a Belmond Hotel, Portofino, dove gli ospiti alloggeranno per due notti. Il Venice Simplon – Orient Express partirà quindi da Parigi giovedì 20 giugno, accogliendo i propri ospiti in un ambiente in stile Art Déco. Arricchito recentemente da otto nuove suite, il treno offre ora tre diverse categorie di cabine, adatte a ogni tipo di viaggiatore. Sarà possibile scegliere tra quelle storiche, dove la zona giorno si trasforma in un ambiente notte con cuccette superiori e inferiori, le nuove suite con letti singoli o matrimoniali e bagno in marmo privato, e le Grand Suite: sei ampi spazi privati che rievocano l’età dell’oro dei viaggi nella grandeur degli anni Venti del secolo scorso, il cui stile si ispira alle città europee più affascinanti come Parigi, Venezia, Istanbul, Vienna, Praga e Budapest. E mentre il treno sfreccia attraverso le città di Digione, Lione e Avignone, lo chef stellato Jean Imbert servirà il suo nuovo menu estivo nelle carrozze ristorante Côte d’Azur, L’Oriental ed Étoile du Nord Condividi

