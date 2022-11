Bluserena: 145 mln di finanziamenti da Unicredit e Caixa Arrivano 145 milioni di euro di finanziamenti per il gruppo Bluserena dall’italiana Unicredit e dall’istituto iberico Caixa. A rivelarlo, è Milano Finanza, secondo cui procede dunque spedito il piano di sviluppo del brand italiano che nel 2021 la famiglia Maresca ha venduto agli spagnoli di Azora European Hotel & Leisure per una cifra complessiva pari a 280 milioni di euro, secondo alcune indiscrezioni raccolte dello stesso quotidiano economico. I nuovi capitali in arrivo dovrebbero servire in parte a rifinanziare il debito, mentre circa 35 milioni sarebbero dedicate agli investimenti, soprattutto nelle ristrutturazioni di hotel e resort per adeguare l’offerta al mercato internazionale. Al momento Bluserena vanta un portfolio di 13 indirizzi, di cui otto di proprietà e cinque in gestione, in località quali la Sardegna, la Sicilia, la Puglia, l’Abruzzo, il Piemonte e la Calabria. Di pochi giorni fa è l’arrivo in compagnia di Marcello Cicalò quale nuovo ceo.

