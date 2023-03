Beachcomber presenta la nuova selezione di vini eco-friendly made in Sud Africa Una selezione di vini eco-friendly prodotta in esclusiva per gli ospiti degli hotel, risultato dell’incontro tra vigneti pregiati e il lavoro condiviso di due talenti: Julien Laugier, capo sommelier del gruppo alberghiero, e Matthew van Heerden, uno dei più raffinati produttori di vino del Sud Africa. Beachcomber Sommelier’s Selection è il risultato di settimane trascorse a esplorare la parte settentrionale della regione del Capo, alla ricerca dei vitigni più promettenti. Include Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, Pinotage, Sauvignon Blanc, Chenin Blanc e rosé. La selezione conferma anche l’impegno del gruppo verso la sostenibilità ambientale. L’intero processo di vinificazione è infatti in linea con la carta dei 52 impegni eco-friendly e sociali su cui si concentrano da diversi anni le scelte in tema ambientale di Beachcomber: dalle tecniche sostenibili applicate nella cura dei vigneti alle bottiglie riutilizzate confermando, le linee guida di un approccio a zero rifiuti. La selezione è già stata inserita nella carta dei vini di tutti i ristoranti dei resort del gruppo.

