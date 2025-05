Barcelò si espande in Medio Oriente con la prima struttura situata in Bahrain Barceló Hotel Group ha inaugurato la sua prima struttura in Bahrain: un 4 stelle che dispone di 195 camere moderne e spaziose tra cui spiccano 90 suite di lusso e 45 suite premium. Posto in una posizione privilegiata sul mare, Barceló Hotel & Residences, Bahrain è situato nella capitale Manama, considerata il centro culturale, commerciale e politico del Paese, una moderna metropoli in grado di unire la storia della regione all’architettura contemporanea. L’hotel – un edificio di 20 piani, con un rooftop con una vista sul Golfo Persico – dispone di quattro ristoranti, uno à la carte, con un menù ispirato alla cucina del Medio Oriente e dell’Asia; il ristorante Add, che propone un’ampia varietà di piatti per colazione, pranzo e cena e che offre anche una terrazza con vista spettacolare sul quartiere Seef; Champs, uno sports bar situato sul rooftop dell’hotel, ideale per gustare bevande fresche guardando eventi sportivi sul maxi schermo; il Lobby Coffee Lounge, uno spazio moderno dove gli ospiti possono gustare bevande calde e fredde personalizzate. A disposizione degli ospiti un’area Wellness e un kids club per il divertimento dei più piccoli; la struttura è anche dotata di due sale conferenze. Con questa nuova apertura, Barceló Hotel Group rilancia l’espansione nell’area Mena, dove è diventata la principale compagnia alberghiera spagnola, gestendo oltre 20 hotel in cinque paesi del Medio Oriente e Nord Africa.

L’obiettivo della compagnia è espandere ulteriormente la propria presenza in questa regione, valutando futuri progetti negli Emirati Arabi Uniti e nel Sultanato dell’Oman e in nuovi Paesi come l’Arabia Saudita. Condividi

