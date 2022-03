Baglioni Hotels torna a Milano con una struttura da 30 camere in zona Brera

E’ durata poco l’assenza del gruppo Baglioni Hotels & Resorts dalla destinazione meneghina, dopo l’uscita della compagnia nel 2020 dalla gestione del Carlton hotel oggi Rocco Forte. Come ventilato già da qualche mese, l’operatore alberghiero milanese annuncia infatti l’apertura per il quarto trimestre di quest’anno di Casa Baglioni. Situata nel quartiere di Brera, la struttura vanterà 30 camere e suite, un’area living, un ristorante firmato dallo chef stellato Claudio Sadler e una wine cellar.

Gli spazi, progettati dallo studio d’architettura Spagnulo & Partners, traggono ispirazione dall’arte e dal design della Milano anni 1960, integrandosi perfettamente grazie al sapiente studio della luce e all’impiego dei neon e dei colori. Casa Baglioni è un nuovo membro del network partner The Leading Hotels of the World. “Sono lieto e orgoglioso di tornare a Milano, destinazione che non può mancare nella nostra collection e che sono certo conquisterà il cuore di tutti i viaggiatori amanti dello stile italiano”, commenta il ceo del gruppo, Guido Polito.

La novità fa seguito all’inaugurazione dell’anno scorso del Baglioni Resort Sardegna, mentre per maggio si attende l’apertura anche del pugliese Baglioni Masseria Muzza.