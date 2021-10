Baglioni Hotels, dopo una stagione in positivo si delineano le prossime aperture

Per il gruppo Baglioni Hotels & Resorts il primo bilancio dell’estate appena chiusa è più che positivo. La compagnia sta delineando le prossime aperture ed entro fine anno comunicherà le location scelte.

«I resort del gruppo – commenta Guido Polito, ceo di Baglioni Hotels & Resorts – hanno avuto un grande successo. Il nuovo Baglioni Sardinia, aperto ai primi di giugno, ha superato tutte le nostre aspettative. Abbiamo centrato pienamente l’obiettivo: il Baglioni Resort Sardinia ha registrato in estate il 60% di clientela italiana e per il restante 40% è stato scelto dalla clientela straniera, in prevalenza europea».

Per quanto concerne il resort storico di Punta Ala Punta Ala, la performance è stata ottima. La stagione in generale è stata caratterizzata da prenotazioni last minute e questa tendenza continuerà per molto tempo ancora, a causa delle travel policy in continua mutazione.

Lo sviluppo della compagnia prevede un focus sui resort: l’intenzione del gruppo è quella di bilanciare l’offerta tra resort e city hotel. «Entro fine anno comunicheremo le prossime due nuove strutture – conclude Guido Polito – Attualmente stiamo definendo un nuovo albergo su Milano, una struttura su Forte dei Marmi, e nuove aperture in Puglia e in Sicilia».

Proseguono le attività ricolte alle agenzie di viaggio, allo scopo di supportare il mercato. Di recente il gruppo ha avviato un’importante operazione con American Express.