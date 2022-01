Baglioni si espande in Puglia, acquisendo la gestione della Masseria Muzza

E’ il Baglioni Masseria Muzza la new entry pugliese dell’omonimo gruppo italiano. Situata a pochi minuti da Otranto, questa storica struttura a 5 stelle da 38 camere totali riaprirà le proprie porte a fine maggio 2022. Il complesso mira a rappresentare un connubio tra la semplicità dell’antica tradizione salentina e l’eccellenza dell’ospitalità di lusso italiana. A completare l’offerta due ristoranti, un’ampia spa e una sala fitness, nonché un parco privato dove praticare yoga, jogging e trekking, così come mountain bike ed equitazione. Gli appassionati di golf potranno inoltre scegliere di giocare all’Acaya Golf Club, con cui l’hotel sarà convenzionato.

“Con l’apertura di un resort in Puglia, ancora una volta, dopo il lancio del Baglioni Resort Sardegna nello scorso anno, scegliamo di offrire ai nostri ospiti un soggiorno 5 stelle immerso nel cuore della natura – commenta il ceo del gruppo, Guido Polito -. La Masseria Muzza si erge nei pressi di Otranto, vicino a una delle più belle coste del litorale salentino. Anche se la pandemia, purtroppo, è ancora in corso, e il comparto turistico risente ancora della crisi, l’apertura di questo nuovo resort nel 2022 è una ventata di ottimismo per noi e spiana la strada per nuove ed importanti sfide che Baglioni Hotels & Resorts si prepara ad affrontare con successo”.