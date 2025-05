Atmosphere Core arriva in Nepal per fine 2025, con l’apertura dell’Aarunya Nature Resort Atmosphere Core apre i battenti in Nepal con il debutto dell’Aarunya Nature Resort by Atmosphere, situato nelle tranquille valli di Banepa, alle porte di Kathmandu. «Il Nepal sta rapidamente emergendo come una destinazione chiave nel panorama dell’ospitalità di lusso del Sud dell’Asia, e i viaggiatori sono sempre più alla ricerca di destinazioni immersive e inconsuete – sottolinea Salil Panigrahi, group managing director di Atmosphere Core -. Con proprietà in arrivo alle Maldive, in India e in Sri Lanka, Aarunya Nature Resort rappresenta il naturale passo successivo. Il nostro distintivo concept di Holiday Plan rende accessibili destinazioni un tempo riservate a pochi, senza comprometterne l’autenticità. Aarunya Nature Resort consente di vivere il Nepal più autentico, le sue storie, i suoi rituali e il suo spirito generoso». Il resort – in apertura nel quarto trimestre 2025 – disporrà 51 cottage e suite progettati con cura e con interni accoglienti, ognuno dei quali affaccerà sul paesaggio himalayano attraverso ampie finestre. Ogni elemento, dall’architettura ai menù ispirati alla tradizione locale, rifletterà il carattere della valle di Kathmandu. Gli ospiti potranno godere di esperienze gastronomiche speciali in due ristoranti: il primo aperto durante tutto il giorno, con possibilità di stare all’aperto, il secondo propone, invece, il meglio della cucina asiatica e nepalese. A disposizione degli ospiti anche il centro benessere firmato Ele|Na, il brand di wellness pluripremiato di Atmosphere Core. Condividi

