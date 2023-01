Anticipazioni: in arrivo un Tribute a Pietrarsa e un Mama Shelter a Como Prosegue l’espansione dei brand internazionali in Italia. Stando ad alcune fonti, sarebbero in particolare in arrivo un Tribute (Marriott) sul waterfront di Pietrarsa, e un Mama Shelter (Accor) a Como. In Campania, il progetto riguarderebbe un complesso alberghiero in corso di realizzazione, che interessa le strutture edilizie parte dell’antica Villa Monaco. All’interno della tenuta sono già operativi un ristorante, la Casa Colonica, e un bar, Le Cabine, la cui apertura risale a dicembre del 2021. Secondo fonti di bilancio il programma di investimento totale ammonterebbe a 21,9 milioni di euro. Una volta ultimato, il complesso sarebbe quindi destinato a essere brandizzato Tribute Portfolio. Il marchio è sbarcato in Italia nel 2020 con il Regency Rome, 4 stelle da 40 camere; nel triennio 2023-25 sono peraltro in pipeline ulteriori sei alberghi Tribute nella nostra Penisola per un totale di oltre 700 stanze. Alcune indiscrezioni sostengono inoltre che a Como sarebbe in fase di sviluppo un nuovo Mama Shelter. Al momento non sono però ancora note la dimensione della struttura, né l’esatta localizzazione e la presunta data di apertura. Il primo hotel di questo brand lifestyle di casa Accor in Italia è stato il Mama Shelter Roma, aperto a luglio del 2021.

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438095 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_438100" align="alignleft" width="300"] Uno scorcio di Como[/caption] Prosegue l'espansione dei brand internazionali in Italia. Stando ad alcune fonti, sarebbero in particolare in arrivo un Tribute (Marriott) sul waterfront di Pietrarsa, e un Mama Shelter (Accor) a Como. In Campania, il progetto riguarderebbe un complesso alberghiero in corso di realizzazione, che interessa le strutture edilizie parte dell'antica Villa Monaco. All’interno della tenuta sono già operativi un ristorante, la Casa Colonica, e un bar, Le Cabine, la cui apertura risale a dicembre del 2021. Secondo fonti di bilancio il programma di investimento totale ammonterebbe a 21,9 milioni di euro. Una volta ultimato, il complesso sarebbe quindi destinato a essere brandizzato Tribute Portfolio. Il marchio è sbarcato in Italia nel 2020 con il Regency Rome, 4 stelle da 40 camere; nel triennio 2023-25 sono peraltro in pipeline ulteriori sei alberghi Tribute nella nostra Penisola per un totale di oltre 700 stanze. Alcune indiscrezioni sostengono inoltre che a Como sarebbe in fase di sviluppo un nuovo Mama Shelter. Al momento non sono però ancora note la dimensione della struttura, né l’esatta localizzazione e la presunta data di apertura. Il primo hotel di questo brand lifestyle di casa Accor in Italia è stato il Mama Shelter Roma, aperto a luglio del 2021. [post_title] => Anticipazioni: in arrivo un Tribute a Pietrarsa e un Mama Shelter a Como [post_date] => 2023-01-27T12:44:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674823487000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 438050 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Si conferma la ripresa turistica della Capitale: oltre ai dati confortanti, presentati nel corso dell'Albergatore Day manifestazione organizzata da Federalberghi Roma, emergono anche nuovi investimenti per lo sviluppo turistico che segnano il ritorno dell'appeal del brand della città. I capitali impiegati in operazioni immobiliari hospitality in Italia nel 2022 sono stati 1,29 miliardi di euro (un rallentamento deciso nell'ultimo trimestre dell'anno ha impedito di raggiungere i livelli del 2021, ndr), ma oltre il 20% di questi si è concentrato a Roma secondo World Capital Group. E lo scenario real estate nella Città eterna sembra crescere sempre di più. Tra le novità più importanti, spicca in particolare la riapertura del Grand Hotel de la Minerve con il restyling curato da Orient Express: "L'inaugurazione è prevista per il 2024, sperando di non rallentare troppo per la burocrazia - ha spiegato Gilda Cotzias di Real Estate & Construction Arsenale Group -. Siamo molto orgogliosi di rilanciare e di dare luce a una struttura storica e rappresentativa. Stiamo notando che la richiesta luxury da parte dei brand è altissima; confermiamo inoltre che Roma è oggi il mercato più interessante nel segmento lusso". Un'ulteriore testimonianza della ripresa della destinazione è rappresentata da quello che sarà il primo Nobu Hotel in Italia: "Da anni ci avevano chiesto il rilancio di via Veneto e vorremmo vederla di nuovo vivace. Abbiamo pensato che il brand ideale fosse Nobu, perché servivano novità importanti come il nostro 5 stelle lusso lifestyle - ha aggiunto il proprietario del Nobu Hotel Roma & Nobu Restaurant Roma, Carlo Acampora -. Apriremo nella fase finale del 2023 e siamo certi che il mercato sia in espansione". Hilton con il nuovo Roma La Lama punta invece sul quartiere Eur offrendo oltre 400 camere: "Dopo alcuni rallentamenti inaugureremo l'hotel prima dell'estate 2023 - ha concluso il cluster general manager Hilton, Paolo Bellè -. Abbiamo puntato sull'Eur per creare una destinazione all'interno di Roma dalle grandi potenzialità". Infine, dai dati del turismo incoming secondo le rilevazioni ufficiali finali dell’Ente bilaterale turismo del Lazio (Ebtl) nel 2022 gli arrivi complessivi negli esercizi alberghieri e nelle Rta (residence) di Roma Capitale sono stati 9.666.238 con un incremento di +245,22% sul 2021 (e un recupero del 74,15% sul 2019). Le presenze complessive sono state 21.552.631 con una crescita del +291,47% (e un recupero del 70,24% sul 2019). [post_title] => Albergatore Day: Roma al centro degli investimenti del segmento lusso [post_date] => 2023-01-27T09:26:29+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674811589000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437717 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescono le presenze nelle strutture R Collection e si definiscono i gusti della clientela. "La stagione 2022 si è conclusa con un grande successo per il gruppo – sottolinea Ludovica Rocchi, brand director della compagnia - con risultati oltre a quanto programmato, raggiungendo un 35% in più rispetto al 2021. Le tendenze che si sono confermate nella stagione appena passata sono state il forte interesse per la ristorazione e per il benessere: due asset fondamentali che poniamo ai primi posti della nostra vision, insieme a un modello di ospitalità esperienziale in sintonia con l’anima, la storia, i profumi e i sapori del territorio". Molte le novità per quanto concerne le strutture. Sul lago di Como, il Grand Hotel Victoria amplierà i propri servizi grazie al nuovo investimento nella gestione del lido di Menaggio, mentre l’hotel Royal Victoria e Villa Cipressi a Varenna presenteranno nuove proposte f&b, accompagnate dal rinnovamento dell’interior design degli spazi della ristorazione e da una veranda inedita, che consentirà di godere di una vista ancora migliore sul lago. Continueranno quindi i lavori a Cernobbio per l’apertura nella primavera del 2024 del Regina Olga. "Spostandoci sulla Portofino Coast in Liguria – conclude Ludovica Rocchi -, il Grand Hotel Bristol riaprirà le proprie porte il prossimo 10 marzo come una struttura lifestyle a 5 stelle, forte della recente affiliazione al brand Small Luxury Hotels of the World. Miriamo così a declinare il modello Dolce vita in un concetto contemporaneo di ospitalità, valorizzando comfort esclusivi e servizi di qualità». [post_title] => Rocchi, R Collection: cresce l'interesse per benessere, ristorazione e vacanza esperienziale [post_date] => 2023-01-23T10:17:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674469037000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437719 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà una nave di 183 metri per circa 23 mila tonnellate di stazza lorda e 50 suite la prima unità da crociera lusso che il gruppo alberghiero Aman sta realizzando in collaborazione con Cruise Saudi, tramite la joint venture Neptune. Arrivano i primi dettagli del progetto Sama, ennesima incursione dell'hotellerie di alta gamma nel mondo dei viaggi sul mare. La costruzione della nave a doppia alimentazione è stata affidata ai cantieri genovesi T. Marriotti. Il design e gli interni saranno progettati da Sinot, yacht designer di fama mondiale, mentre De Wave, altro gruppo genovese, sarà responsabile delle finiture interne e Ortec Santamaria realizzerà gli impianti elettrici. Il lancio del progetto Sama è previsto per il 2026; il suo nome ufficiale sarà annunciato prossimamente. "È per noi un privilegio avere l'opportunità di lavorare con Aman, attore di punta dell'ospitalità di alto livello", sottolinea Marco Ghiglione, amministratore delegato di T. Mariotti. “Questa commessa porterà valore aggiunto e opportunità di lavoro al nostro gruppo e a tutte le maestranze del territorio – aggiunge Riccardo Pompili, a.d. di De Wave – Genova si conferma al vertice delle capitali europee della cantieristica. Le aziende del territorio hanno dimostrato grande capacità di fare squadra per portare a casa risultati importantissimi”. [post_title] => Sarà costruita a Genova la prima nave da crociera del gruppo Aman [post_date] => 2023-01-23T10:10:25+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674468625000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437511 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nel suo anno da capitale italiana della cultura Procida "ha avuto quasi 600mila sbarchi di turisti incuriositi dalla cultura e dai paesaggi dell'isola". Il sindaco, Raimondo Ambrosino, chiude così il bilancio dell'anno di grande successo per l'isola più piccola del Golfo di Napo Ieri la festa sull'isola con la cerimonia ufficiale a Marina Grande e oggi il bilancio a Napoli, nella sede della Regione, in attesa del passaggio del titolo di capitale che avverrà domani con Bergamo e Brescia, capitali della Cultura 2023. "E' un record storico di presenze a Procida - ha spiegato il sindaco -. Prima di quest'anno avevamo previsto mezzo milione di visitatori, già il doppio rispetto ai 250.000 turisti che ogni anno arrivavano a Procida. Questo significa che nei mesi meno caldi, quelli della stagione minore, sono accorsi da noi veramente in tanti, con un risultato apprezzabile che porta con sé anche una crescita dell'economia isolana. Il successo è stato per le tante iniziative culturali e mostre, ma anche per la straordinaria partecipazione della gente di Procida. Ieri la cerimonia di chiusura con la festa in piazza a Marina Grande ha visto tanti procidani veramente contenti di condividere questo momento simbolo di riscatto e orgoglio di una comunità che si è ripresa un ruolo nella storia del Golfo di Napoli". Ora Procida si muove per mantenere intatta la propria fama. [post_title] => Procida: 600 mila sbarchi nell'anno della capitale della cultura [post_date] => 2023-01-18T11:45:59+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1674042359000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437427 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescita nella qualità dei servizi offerti e personalizzazione degli stessi, considerate le esigenze del cliente. Sono questi i punti di forza di R Collection che punta su standard sempre più elevati. "L’obiettivo è e continuerà a essere un approccio tailor-made per garantire comfort ed esperienze originali, anche grazie a nuove figure introdotte come il lifestyle brand concierge– sottolinea la brand director, Ludovica Rocchi -. Le nostre offerte porranno sempre maggiore attenzione anche alle proposte food & beverage e wellness, grazie alla nostra Erre Spa, fiore all’occhiello del benessere sia sul lago di Como sia sulla costa di Portofino». Nel 2023, si stanno quindi riconfermando i mercati chiave dell'anno scorso. A partire da quello americano, seguito dall'Europa e principalmente da Germania, Francia, Regno Unito e Svizzera. Senza infine tralasciare il turismo di prossimità italiano, che per la compagnia lombarda rimane fondamentale. [post_title] => R Collection: un approccio tailor-made per elevare ancora di più gli standard [post_date] => 2023-01-17T12:54:05+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673960045000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437140 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Recruiting day online per Hilton: il prossimo 8 febbraio si terranno i video-colloqui, durante i quali i candidati precedentemente selezionati avranno la possibilità di unirsi a una delle dieci strutture italiane coinvolte nell'operazione organizzata da LavoroTurismo.it. L’obiettivo è inserire oltre 250 persone. Circa 40 le posizioni aperte, nei reparti cucina, ristorante, food & beverage, front office, piani e pulizie e bar. Si selezionano sia profili junior sia professionisti qualificati, per opportunità di lavoro sia a tempo determinato, sia indeterminato. Le offerte a tempo determinato sono spesso trasformate al rinnovo con contratti indeterminati. Molte anche le opportunità di stage. Le dieci strutture che prenderanno parte all’evento sono localizzate in diverse città d’Italia, tra cui Roma, Milano, Como, Venezia, Porto Rotondo e Sorrento. Tutte le informazioni sulle posizioni disponibili e su come inviare la propria candidatura si possono trovare nella pagina dedicata all’evento. Una volta inviata la candidatura attraverso il portale, lo staff di LavoroTurismo esaminerà il cv e, se ritenuto idoneo, organizzerà un breve colloquio telefonico. A quel punto, il candidato potrà prenotare l'incontro finale con i recruiter di Hilton in programma l’8 febbraio. Il processo di selezione sarà gestito interamente online, in modo da permettere a chiunque sia interessato di partecipare senza dover organizzare trasferte. [post_title] => Recruiting day online per Hilton. Previste oltre 250 assunzioni in Italia [post_date] => 2023-01-12T09:42:17+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673516537000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 437066 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Jesolo rialza la testa. Infatti nel periodo dal primo aprile al 30 settembre ha fatto registrare un'occupazione media alberghiera del 67,2%, quasi sei punti percentuali in più rispetto al 2019, meglio anche del 2021 (64,6%) e nettamente superiore al 2020, quando la media fu del 48,7%.Il dato, raccolto dall'Associazione albergatori, è stato reso noto oggi in una conferenza stampa a cui ha preso parte il sindaco, Christofer De Zotti, assieme alle associazioni di categoria. La stagione 2019 era risultata migliore del 2022 solo nella parte iniziale quando a Pasqua si era registrato il 45% di occupazione media, contro il 37% di quest'anno. Poi è stato un crescendo per tutta la stagione estiva 2022. Per quanto riguarda la nazionalità, il 36,7% dei turisti è italiano, il 20,6% è arrivato dall'Austria, il 19,8% dalla Germania, il 5,5% dalla Svizzera, circa il 2% da Regno Unito, Francia e Ungheria; il rimanente 11% circa, da altri Paesi, in prevalenza dell'Est Europa. Secondo i dati raccolti dall'Ufficio Tributi del Comune, nei cinque mesi in cui è in vigore l'imposta di soggiorno sono giunti versamenti per 5,63 milioni di euro, un incremento del 9,27% rispetto ai 5,15 del 2019, dato che conferma l'allineamento con i livelli pre-pandemici.ù Anche nel corso della stagione invernale non sono mancate iniziative che hanno attirato visitatori: il Mercatino di Natale, chiuso domenica 8 gennaio, è stato visitato da oltre 200 mila persone; lo "Jesolo Sand Nativity" ha da poco tagliato il traguardo dei 100.000 ingressi, mentre il Presepe di ghiaccio ha già superato le 50.000 visite. Il Capodanno in piazza, allestito nel centro storico, ha richiamato sotto il palco oltre 3.000 persone mentre nel complesso Jesolo è stata scelta da più di 30.000 persone per l'ultimo saluto al 2022 grazie anche al concerto di Elisa al Palazzo del Turismo. [post_title] => Jesolo: un'estate da ripresa complessiva. Superati i livelli del 2019 [post_date] => 2023-01-11T11:09:55+00:00 [category] => Array ( [0] => enti_istituzioni_e_territorio ) [category_name] => Array ( [0] => Enti, istituzioni e territorio ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1673435395000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 436771 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Tus Airways si appresta ad inaugurare, il prossimo 26 marzo, un nuovo collegamento diretto da Roma a Tel Aviv, che sarà operato tre volte alla settimana, ogni martedì, giovedì e domenica. "Con la consapevolezza di essere un operatore leader nella regione del Mediterraneo orientale, siamo lieti di avviare dei collegamenti diretti tra Roma e Tel Aviv, aggiungendo un'altra entusiasmante destinazione al nostro network in continua crescita - ha dichiarato l'amministratore delegato della compagnia aerea di Cipro, Ahmed Aly -. I nostri ospiti in Italia potranno ora viaggiare comodamente verso Tel Aviv dall'inizio della stagione estiva. La ripresa dei collegamenti su Roma è sempre stata in cima ai nostri piani, considerando la fama mondiale della città come meta turistica di grande richiamo. Guardando al 2023, prevediamo che molti viaggiatori, sia turisti sia businessmen, voleranno tra Roma e Tel Aviv, assicurandoci che i nostri ospiti provino il meglio dell'ospitalità cipriota quando volano con noi”. Tus Airways opera con una flotta di Airbus A320 e collega Israele e la Grecia a Cipro con destinazioni in Europa e Medio Oriente. [post_title] => Tus Airways: decollerà il 26 marzo sulla rotta Roma-Tel Aviv con tre voli settimanali [post_date] => 2023-01-04T12:03:30+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1672833810000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "anticipazioni in arrivo un tribute a pietrarsa e un mama shelter a como" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":73,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":254,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438095","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_438100\" align=\"alignleft\" width=\"300\"] Uno scorcio di Como[/caption]\r

\r

Prosegue l'espansione dei brand internazionali in Italia. Stando ad alcune fonti, sarebbero in particolare in arrivo un Tribute (Marriott) sul waterfront di Pietrarsa, e un Mama Shelter (Accor) a Como.\r

\r

In Campania, il progetto riguarderebbe un complesso alberghiero in corso di realizzazione, che interessa le strutture edilizie parte dell'antica Villa Monaco. All’interno della tenuta sono già operativi un ristorante, la Casa Colonica, e un bar, Le Cabine, la cui apertura risale a dicembre del 2021. Secondo fonti di bilancio il programma di investimento totale ammonterebbe a 21,9 milioni di euro. Una volta ultimato, il complesso sarebbe quindi destinato a essere brandizzato Tribute Portfolio. Il marchio è sbarcato in Italia nel 2020 con il Regency Rome, 4 stelle da 40 camere; nel triennio 2023-25 sono peraltro in pipeline ulteriori sei alberghi Tribute nella nostra Penisola per un totale di oltre 700 stanze.\r

\r

Alcune indiscrezioni sostengono inoltre che a Como sarebbe in fase di sviluppo un nuovo Mama Shelter. Al momento non sono però ancora note la dimensione della struttura, né l’esatta localizzazione e la presunta data di apertura. Il primo hotel di questo brand lifestyle di casa Accor in Italia è stato il Mama Shelter Roma, aperto a luglio del 2021.\r

\r

","post_title":"Anticipazioni: in arrivo un Tribute a Pietrarsa e un Mama Shelter a Como","post_date":"2023-01-27T12:44:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674823487000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"438050","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Si conferma la ripresa turistica della Capitale: oltre ai dati confortanti, presentati nel corso dell'Albergatore Day manifestazione organizzata da Federalberghi Roma, emergono anche nuovi investimenti per lo sviluppo turistico che segnano il ritorno dell'appeal del brand della città. I capitali impiegati in operazioni immobiliari hospitality in Italia nel 2022 sono stati 1,29 miliardi di euro (un rallentamento deciso nell'ultimo trimestre dell'anno ha impedito di raggiungere i livelli del 2021, ndr), ma oltre il 20% di questi si è concentrato a Roma secondo World Capital Group. E lo scenario real estate nella Città eterna sembra crescere sempre di più.\r

\r

Tra le novità più importanti, spicca in particolare la riapertura del Grand Hotel de la Minerve con il restyling curato da Orient Express: \"L'inaugurazione è prevista per il 2024, sperando di non rallentare troppo per la burocrazia - ha spiegato Gilda Cotzias di Real Estate & Construction Arsenale Group -. Siamo molto orgogliosi di rilanciare e di dare luce a una struttura storica e rappresentativa. Stiamo notando che la richiesta luxury da parte dei brand è altissima; confermiamo inoltre che Roma è oggi il mercato più interessante nel segmento lusso\".\r

\r

Un'ulteriore testimonianza della ripresa della destinazione è rappresentata da quello che sarà il primo Nobu Hotel in Italia: \"Da anni ci avevano chiesto il rilancio di via Veneto e vorremmo vederla di nuovo vivace. Abbiamo pensato che il brand ideale fosse Nobu, perché servivano novità importanti come il nostro 5 stelle lusso lifestyle - ha aggiunto il proprietario del Nobu Hotel Roma & Nobu Restaurant Roma, Carlo Acampora -. Apriremo nella fase finale del 2023 e siamo certi che il mercato sia in espansione\".\r

\r

Hilton con il nuovo Roma La Lama punta invece sul quartiere Eur offrendo oltre 400 camere: \"Dopo alcuni rallentamenti inaugureremo l'hotel prima dell'estate 2023 - ha concluso il cluster general manager Hilton, Paolo Bellè -. Abbiamo puntato sull'Eur per creare una destinazione all'interno di Roma dalle grandi potenzialità\".\r

\r

Infine, dai dati del turismo incoming secondo le rilevazioni ufficiali finali dell’Ente bilaterale turismo del Lazio (Ebtl) nel 2022 gli arrivi complessivi negli esercizi alberghieri e nelle Rta (residence) di Roma Capitale sono stati 9.666.238 con un incremento di +245,22% sul 2021 (e un recupero del 74,15% sul 2019). Le presenze complessive sono state 21.552.631 con una crescita del +291,47% (e un recupero del 70,24% sul 2019).","post_title":"Albergatore Day: Roma al centro degli investimenti del segmento lusso","post_date":"2023-01-27T09:26:29+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674811589000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437717","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescono le presenze nelle strutture R Collection e si definiscono i gusti della clientela. \"La stagione 2022 si è conclusa con un grande successo per il gruppo – sottolinea Ludovica Rocchi, brand director della compagnia - con risultati oltre a quanto programmato, raggiungendo un 35% in più rispetto al 2021. Le tendenze che si sono confermate nella stagione appena passata sono state il forte interesse per la ristorazione e per il benessere: due asset fondamentali che poniamo ai primi posti della nostra vision, insieme a un modello di ospitalità esperienziale in sintonia con l’anima, la storia, i profumi e i sapori del territorio\".\r

\r

Molte le novità per quanto concerne le strutture. Sul lago di Como, il Grand Hotel Victoria amplierà i propri servizi grazie al nuovo investimento nella gestione del lido di Menaggio, mentre l’hotel Royal Victoria e Villa Cipressi a Varenna presenteranno nuove proposte f&b, accompagnate dal rinnovamento dell’interior design degli spazi della ristorazione e da una veranda inedita, che consentirà di godere di una vista ancora migliore sul lago. Continueranno quindi i lavori a Cernobbio per l’apertura nella primavera del 2024 del Regina Olga. \"Spostandoci sulla Portofino Coast in Liguria – conclude Ludovica Rocchi -, il Grand Hotel Bristol riaprirà le proprie porte il prossimo 10 marzo come una struttura lifestyle a 5 stelle, forte della recente affiliazione al brand Small Luxury Hotels of the World. Miriamo così a declinare il modello Dolce vita in un concetto contemporaneo di ospitalità, valorizzando comfort esclusivi e servizi di qualità».","post_title":"Rocchi, R Collection: cresce l'interesse per benessere, ristorazione e vacanza esperienziale","post_date":"2023-01-23T10:17:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674469037000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437719","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà una nave di 183 metri per circa 23 mila tonnellate di stazza lorda e 50 suite la prima unità da crociera lusso che il gruppo alberghiero Aman sta realizzando in collaborazione con Cruise Saudi, tramite la joint venture Neptune. Arrivano i primi dettagli del progetto Sama, ennesima incursione dell'hotellerie di alta gamma nel mondo dei viaggi sul mare. La costruzione della nave a doppia alimentazione è stata affidata ai cantieri genovesi T. Marriotti.\r

\r

Il design e gli interni saranno progettati da Sinot, yacht designer di fama mondiale, mentre De Wave, altro gruppo genovese, sarà responsabile delle finiture interne e Ortec Santamaria realizzerà gli impianti elettrici. Il lancio del progetto Sama è previsto per il 2026; il suo nome ufficiale sarà annunciato prossimamente.\r

\r

\"È per noi un privilegio avere l'opportunità di lavorare con Aman, attore di punta dell'ospitalità di alto livello\", sottolinea Marco Ghiglione, amministratore delegato di T. Mariotti. “Questa commessa porterà valore aggiunto e opportunità di lavoro al nostro gruppo e a tutte le maestranze del territorio – aggiunge Riccardo Pompili, a.d. di De Wave – Genova si conferma al vertice delle capitali europee della cantieristica. Le aziende del territorio hanno dimostrato grande capacità di fare squadra per portare a casa risultati importantissimi”.","post_title":"Sarà costruita a Genova la prima nave da crociera del gruppo Aman","post_date":"2023-01-23T10:10:25+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1674468625000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437511","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nel suo anno da capitale italiana della cultura Procida \"ha avuto quasi 600mila sbarchi di turisti incuriositi dalla cultura e dai paesaggi dell'isola\". Il sindaco, Raimondo Ambrosino, chiude così il bilancio dell'anno di grande successo per l'isola più piccola del Golfo di Napo\r

\r

Ieri la festa sull'isola con la cerimonia ufficiale a Marina Grande e oggi il bilancio a Napoli, nella sede della Regione, in attesa del passaggio del titolo di capitale che avverrà domani con Bergamo e Brescia, capitali della Cultura 2023.\r

\r

\"E' un record storico di presenze a Procida - ha spiegato il sindaco -. Prima di quest'anno avevamo previsto mezzo milione di visitatori, già il doppio rispetto ai 250.000 turisti che ogni anno arrivavano a Procida. Questo significa che nei mesi meno caldi, quelli della stagione minore, sono accorsi da noi veramente in tanti, con un risultato apprezzabile che porta con sé anche una crescita dell'economia isolana. Il successo è stato per le tante iniziative culturali e mostre, ma anche per la straordinaria partecipazione della gente di Procida.\r

\r

Ieri la cerimonia di chiusura con la festa in piazza a Marina Grande ha visto tanti procidani veramente contenti di condividere questo momento simbolo di riscatto e orgoglio di una comunità che si è ripresa un ruolo nella storia del Golfo di Napoli\".\r

\r

Ora Procida si muove per mantenere intatta la propria fama.","post_title":"Procida: 600 mila sbarchi nell'anno della capitale della cultura","post_date":"2023-01-18T11:45:59+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1674042359000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437427","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescita nella qualità dei servizi offerti e personalizzazione degli stessi, considerate le esigenze del cliente. Sono questi i punti di forza di R Collection che punta su standard sempre più elevati. \"L’obiettivo è e continuerà a essere un approccio tailor-made per garantire comfort ed esperienze originali, anche grazie a nuove figure introdotte come il lifestyle brand concierge– sottolinea la brand director, Ludovica Rocchi -. Le nostre offerte porranno sempre maggiore attenzione anche alle proposte food & beverage e wellness, grazie alla nostra Erre Spa, fiore all’occhiello del benessere sia sul lago di Como sia sulla costa di Portofino».\r

\r

Nel 2023, si stanno quindi riconfermando i mercati chiave dell'anno scorso. A partire da quello americano, seguito dall'Europa e principalmente da Germania, Francia, Regno Unito e Svizzera. Senza infine tralasciare il turismo di prossimità italiano, che per la compagnia lombarda rimane fondamentale.","post_title":"R Collection: un approccio tailor-made per elevare ancora di più gli standard","post_date":"2023-01-17T12:54:05+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673960045000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437140","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Recruiting day online per Hilton: il prossimo 8 febbraio si terranno i video-colloqui, durante i quali i candidati precedentemente selezionati avranno la possibilità di unirsi a una delle dieci strutture italiane coinvolte nell'operazione organizzata da LavoroTurismo.it. L’obiettivo è inserire oltre 250 persone. Circa 40 le posizioni aperte, nei reparti cucina, ristorante, food & beverage, front office, piani e pulizie e bar.\r

\r

Si selezionano sia profili junior sia professionisti qualificati, per opportunità di lavoro sia a tempo determinato, sia indeterminato. Le offerte a tempo determinato sono spesso trasformate al rinnovo con contratti indeterminati. Molte anche le opportunità di stage. Le dieci strutture che prenderanno parte all’evento sono localizzate in diverse città d’Italia, tra cui Roma, Milano, Como, Venezia, Porto Rotondo e Sorrento. Tutte le informazioni sulle posizioni disponibili e su come inviare la propria candidatura si possono trovare nella pagina dedicata all’evento.\r

\r

Una volta inviata la candidatura attraverso il portale, lo staff di LavoroTurismo esaminerà il cv e, se ritenuto idoneo, organizzerà un breve colloquio telefonico. A quel punto, il candidato potrà prenotare l'incontro finale con i recruiter di Hilton in programma l’8 febbraio. Il processo di selezione sarà gestito interamente online, in modo da permettere a chiunque sia interessato di partecipare senza dover organizzare trasferte.","post_title":"Recruiting day online per Hilton. Previste oltre 250 assunzioni in Italia","post_date":"2023-01-12T09:42:17+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1673516537000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"437066","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Jesolo rialza la testa. Infatti nel periodo dal primo aprile al 30 settembre ha fatto registrare un'occupazione media alberghiera del 67,2%, quasi sei punti percentuali in più rispetto al 2019, meglio anche del 2021 (64,6%) e nettamente superiore al 2020, quando la media fu del 48,7%.Il dato, raccolto dall'Associazione albergatori, è stato reso noto oggi in una conferenza stampa a cui ha preso parte il sindaco, Christofer De Zotti, assieme alle associazioni di categoria.\r

\r

La stagione 2019 era risultata migliore del 2022 solo nella parte iniziale quando a Pasqua si era registrato il 45% di occupazione media, contro il 37% di quest'anno. Poi è stato un crescendo per tutta la stagione estiva 2022. Per quanto riguarda la nazionalità, il 36,7% dei turisti è italiano, il 20,6% è arrivato dall'Austria, il 19,8% dalla Germania, il 5,5% dalla Svizzera, circa il 2% da Regno Unito, Francia e Ungheria; il rimanente 11% circa, da altri Paesi, in prevalenza dell'Est Europa.\r

\r

Secondo i dati raccolti dall'Ufficio Tributi del Comune, nei cinque mesi in cui è in vigore l'imposta di soggiorno sono giunti versamenti per 5,63 milioni di euro, un incremento del 9,27% rispetto ai 5,15 del 2019, dato che conferma l'allineamento con i livelli pre-pandemici.ù\r

\r

Anche nel corso della stagione invernale non sono mancate iniziative che hanno attirato visitatori: il Mercatino di Natale, chiuso domenica 8 gennaio, è stato visitato da oltre 200 mila persone; lo \"Jesolo Sand Nativity\" ha da poco tagliato il traguardo dei 100.000 ingressi, mentre il Presepe di ghiaccio ha già superato le 50.000 visite. Il Capodanno in piazza, allestito nel centro storico, ha richiamato sotto il palco oltre 3.000 persone mentre nel complesso Jesolo è stata scelta da più di 30.000 persone per l'ultimo saluto al 2022 grazie anche al concerto di Elisa al Palazzo del Turismo.","post_title":"Jesolo: un'estate da ripresa complessiva. Superati i livelli del 2019","post_date":"2023-01-11T11:09:55+00:00","category":["enti_istituzioni_e_territorio"],"category_name":["Enti, istituzioni e territorio"],"post_tag":[]},"sort":[1673435395000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"436771","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Tus Airways si appresta ad inaugurare, il prossimo 26 marzo, un nuovo collegamento diretto da Roma a Tel Aviv, che sarà operato tre volte alla settimana, ogni martedì, giovedì e domenica.\r

\r

\"Con la consapevolezza di essere un operatore leader nella regione del Mediterraneo orientale, siamo lieti di avviare dei collegamenti diretti tra Roma e Tel Aviv, aggiungendo un'altra entusiasmante destinazione al nostro network in continua crescita - ha dichiarato l'amministratore delegato della compagnia aerea di Cipro, Ahmed Aly -. I nostri ospiti in Italia potranno ora viaggiare comodamente verso Tel Aviv dall'inizio della stagione estiva. La ripresa dei collegamenti su Roma è sempre stata in cima ai nostri piani, considerando la fama mondiale della città come meta turistica di grande richiamo. Guardando al 2023, prevediamo che molti viaggiatori, sia turisti sia businessmen, voleranno tra Roma e Tel Aviv, assicurandoci che i nostri ospiti provino il meglio dell'ospitalità cipriota quando volano con noi”.\r

\r

Tus Airways opera con una flotta di Airbus A320 e collega Israele e la Grecia a Cipro con destinazioni in Europa e Medio Oriente.","post_title":"Tus Airways: decollerà il 26 marzo sulla rotta Roma-Tel Aviv con tre voli settimanali","post_date":"2023-01-04T12:03:30+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1672833810000]}]}}