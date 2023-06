Ama Stay lancia il concept Ama Community, per favorire le relazioni tra ospiti, staff e locali Ha aperto solo dallo scorso novembre il nuovo Ama Stay di San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, ma per la sua prima estate già lancia un concept inedito, l’Ama Community, in linea peraltro con la propria vocazione originaria di struttura dedicata agli smart worker, ai nomadi digitali e agli amanti della vacanza nella natura. “Il nostro obiettivo è quello di creare uno scambio tra i nostri ospiti, la comunità locale e il nostro team, sia in loco, sia in forma digitale”, spiega il direttore generale di Ama Stay, Markus Promberger. Tra tavoli comuni, spazi di coworking e bar e ristorante aperti al pubblico, il team della proprietà altoatesina ha quindi dato vita a spazi condivisi che hanno il preciso scopo di favorire l’incontro in modo sereno e spontaneo. “La struttura è progettata in modo tale da creare luoghi d’incontro naturali. In questo modo, la popolazione locale entra in contatto con gli ospiti e il nostro team internazionale. Questo rispecchia la nostra filosofia”, prosegue Promberger. Le persone che soggiornano nel workation residence hanno così la possibilità di fare ogni giorno conoscenze proficue e stimolanti, in grado da una parte di dare una marcia in più ai loro progetti lavorativi, dall’altra di far nascere amicizie sincere e durature. Non solo di ambienti fisici, però, è costituita l’Ama Community: sebbene ancora in fase iniziale, è in programma uno spazio digitale concepito per coltivare e mantenere i rapporti nati tra le mura di Ama Stay, in modo che quanto emerso durante la permanenza possa essere, nel tempo, realizzato in modo agevolato ed efficace. Questa rete sarà sostenuta e incentivata da una serie di attività organizzate dalla struttura e rese fruibili in forma di workshop, gli Ama Community Days, ed eventi ad hoc allestiti per gli ospiti e per le persone interessate nei dintorni. Condividi

Articoli che potrebbero interessarti:

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448635 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L’Hotel Aquadulci di Chia è un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri. Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa. Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto. A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche. Prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione. [post_title] => Hotel Aquadulci, tra mare e dune di sabbia le proposte per una vacanza in libertà [post_date] => 2023-06-28T15:11:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687965107000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448621 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Ha aperto solo dallo scorso novembre il nuovo Ama Stay di San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, ma per la sua prima estate già lancia un concept inedito, l'Ama Community, in linea peraltro con la propria vocazione originaria di struttura dedicata agli smart worker, ai nomadi digitali e agli amanti della vacanza nella natura. "Il nostro obiettivo è quello di creare uno scambio tra i nostri ospiti, la comunità locale e il nostro team, sia in loco, sia in forma digitale", spiega il direttore generale di Ama Stay, Markus Promberger. Tra tavoli comuni, spazi di coworking e bar e ristorante aperti al pubblico, il team della proprietà altoatesina ha quindi dato vita a spazi condivisi che hanno il preciso scopo di favorire l’incontro in modo sereno e spontaneo. "La struttura è progettata in modo tale da creare luoghi d'incontro naturali. In questo modo, la popolazione locale entra in contatto con gli ospiti e il nostro team internazionale. Questo rispecchia la nostra filosofia", prosegue Promberger. Le persone che soggiornano nel workation residence hanno così la possibilità di fare ogni giorno conoscenze proficue e stimolanti, in grado da una parte di dare una marcia in più ai loro progetti lavorativi, dall’altra di far nascere amicizie sincere e durature. Non solo di ambienti fisici, però, è costituita l’Ama Community: sebbene ancora in fase iniziale, è in programma uno spazio digitale concepito per coltivare e mantenere i rapporti nati tra le mura di Ama Stay, in modo che quanto emerso durante la permanenza possa essere, nel tempo, realizzato in modo agevolato ed efficace. Questa rete sarà sostenuta e incentivata da una serie di attività organizzate dalla struttura e rese fruibili in forma di workshop, gli Ama Community Days, ed eventi ad hoc allestiti per gli ospiti e per le persone interessate nei dintorni. [post_title] => Ama Stay lancia il concept Ama Community, per favorire le relazioni tra ospiti, staff e locali [post_date] => 2023-06-28T10:16:31+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687947391000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448627 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => La gestione di una casa vacanze può essere un'attività entusiasmante e gratificante, ma richiede anche una pianificazione attenta e una gestione efficace per garantire il successo dell'attività. In questo articolo, esploreremo alcuni consigli utili su come gestire una casa vacanze in modo efficiente, nonché l'utilizzo di software di gestione affitti turistici e l'importanza di un business plan B&B. Un elemento chiave nella gestione di una casa vacanze è la prenotazione e la gestione degli affitti turistici. Avere un sistema organizzato per accettare prenotazioni, gestire i pagamenti e tenere traccia delle disponibilità è essenziale per garantire il flusso di lavoro e una buona esperienza per gli ospiti. In questo contesto, l'utilizzo di un software di gestione di case vacanze può essere un grande vantaggio. Un software di questo tipo offre una serie di funzionalità che semplificano il processo di gestione delle prenotazioni e degli affitti. Può consentire di pubblicare annunci e gestire la visibilità della tua casa vacanze su diversi portali di prenotazione. Inoltre, il software può automatizzare le comunicazioni con gli ospiti, inviare conferme di prenotazione, promemoria di pagamento e fornire informazioni utili sul soggiorno. Un altro aspetto importante nella gestione di una casa vacanze è la manutenzione e la pulizia dell'alloggio. Assicurati di stabilire procedure chiare per la pulizia tra un ospite e l'altro, in modo che la tua casa vacanze sia sempre pronta ad accogliere nuovi ospiti. Puoi considerare di assumere personale di pulizia professionale o di collaborare con un servizio di pulizia locale affidabile. Mantenere la casa in ottime condizioni e rispondere prontamente a eventuali problemi o richieste degli ospiti è fondamentale per garantire un'esperienza positiva e ottenere recensioni positive. Oltre alla gestione operativa, è importante dedicare del tempo alla promozione della tua casa vacanze. Utilizza i canali di marketing online, come i social media e i siti di prenotazione, per promuovere la tua struttura e raggiungere un pubblico più ampio. Sfrutta le foto accattivanti dell'alloggio e descrizioni dettagliate per attirare l'attenzione degli ospiti potenziali. Includi anche le testimonianze e le recensioni positive dei clienti soddisfatti per aumentare la fiducia dei potenziali ospiti. Oltre a un buon marketing, un elemento fondamentale per il successo della tua casa vacanze è un solido business plan. Un business plan per un B&B ti aiuterà a definire gli obiettivi dell'attività, a identificare il tuo pubblico target, a stabilire un piano finanziario e a delineare le strategie di marketing. Un business plan ben strutturato ti permetterà di avere una visione chiara del tuo progetto e di prendere decisioni informate lungo il percorso. Nel tuo business plan, è importante includere una sezione dedicata alla gestione finanziaria. Prevedi i costi di gestione della casa vacanze, come le spese di manutenzione, le utenze, le tasse locali e le commissioni dei portali di prenotazione. Valuta anche il prezzo adeguato da richiedere per il tuo alloggio, tenendo conto della concorrenza e dei servizi offerti. Un'analisi dettagliata dei costi e delle entrate ti aiuterà a determinare la redditività dell'attività e a pianificare il budget. Inoltre, considera l'opportunità di offrire servizi extra ai tuoi ospiti per differenziarti dalla concorrenza. Potresti pensare a pacchetti personalizzati che includono escursioni locali, servizi di trasporto, colazioni speciali o esperienze uniche legate al territorio. Questi servizi aggiuntivi possono aumentare il valore percepito della tua casa vacanze e fidelizzare i clienti. Non dimenticare di tenere traccia delle tue performance. Monitora l'occupazione dell'alloggio, il tasso di prenotazione, le recensioni degli ospiti e le entrate per valutare l'andamento dell'attività nel tempo. Queste informazioni ti aiuteranno a prendere decisioni informate per ottimizzare la gestione della tua casa vacanze e raggiungere i tuoi obiettivi. In conclusione, la gestione di una casa vacanze richiede una pianificazione accurata e una gestione efficiente. Utilizzare un software può semplificare il processo di prenotazione e di gestione degli affitti, garantendo un'esperienza fluida per gli ospiti. Inoltre, un business plan ben strutturato ti aiuterà a definire gli obiettivi dell'attività e a pianificare le strategie di marketing e finanziarie. Con una gestione attenta e una buona promozione, la tua casa vacanze può diventare un'attività di successo nel settore del turismo. [post_title] => Come gestire una casa vacanze [post_date] => 2023-06-28T10:12:44+00:00 [category] => Array ( [0] => informazione-pr [1] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Informazione PR [1] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( [0] => business-plan-case-vacanze [1] => case-vacanze [2] => gestionale-case-vacanze [3] => gestione-prenotazioni-case-vacanze [4] => gestire-case-vacanze [5] => software-gestione-affitti-case-vacanze [6] => software-gestione-affitti-turistici [7] => software-gestione-case-vacanze ) [post_tag_name] => Array ( [0] => business plan case vacanze [1] => case vacanze [2] => gestionale case vacanze [3] => gestione prenotazioni case vacanze [4] => gestire case vacanze [5] => software gestione affitti case vacanze [6] => software gestione affitti turistici [7] => software gestione case vacanze ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687947164000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448615 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Passaggio gratuito a bordo delle proprie navi per gli amici a quattro zampe e i volontari dell’associazione che li accompagnano verso la famiglia adottiva o in strutture più idonee per la loro salvaguardia e benessere. Gnv rinnova la partnership con Enpa, l'associazione protezionistica italiana dedita alla tutela, al benessere e alla protezione degli animali, con lo scopo di garantire ai cani randagi della Sicilia l’opportunità di avere un futuro migliore. Durante il viaggio, nella tratta Palermo-Genova, gli amici a quattro zampe avranno quindi la possibilità di alloggiare e pernottare nelle speciali cabine a loro dedicate: un servizio che Gnv offre dal 2008 a tutti i propri passeggeri, per dare loro l’opportunità di viaggiare insieme ai propri animali in spazi attrezzati, muniti di una pavimentazione in linoleum di facile pulizia e di un servizio quotidiano di sanificazione. Le navi, inoltre, dispongono di un’area dedicata sul ponte esterno in cui gli animali sono liberi di passeggiare insieme ai propri padroni. “La nostra compagnia è stata tra le prime a offrire a bordo un servizio dedicato agli animali da compagnia, riservando agli amici a quattro zampe lo stesso grado di cura e attenzione per il benessere che ha per i propri passeggeri - sottolinea il passengers sales and marketing staff director della compagnia, Matteo Della Valle -. Ma abbiamo voluto andare anche oltre, mettendo a disposizione le nostre navi per aiutare i cani siciliani a navigare verso un futuro migliore. In Enpa e nei loro volontari abbiamo trovato il partner ideale per dare un contributo concreto intervenendo contro il randagismo e l’abbandono estivo.” Gnv ha inoltre siglato una nuova partnership con Elanco, azienda che fornisce prodotti e servizi per la salute e il benessere degli animali. L’accordo prevede che da maggio a settembre 2023 tutti i passeggeri c sulle linee italiane della compagnia, inclusi i volontari Enpa, insieme al proprio cane o gatto ricevano per il proprio amico a quattro zampe un welcome kit composto da esclusive ciotole brandizzate. [post_title] => Prosegue l'impegno di Gnv per la tutela dei cani randagi: rinnovata la partnership con Enpa [post_date] => 2023-06-28T10:02:30+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687946550000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448612 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sono sei gli studi di architettura, su oltre trenta progetti presentati, ad aver vinto in altrettante categorie la prima edizione del contest #LifestyleHotel, ideato dal gruppo BWH Hotels Italia per i propri brand Aiden e WorldHotels Crafted. “Con LifestyleHotel proseguiamo nel processo di valorizzazione delle partnership con i progettisti e gli studi di architettura - spiega Sara Digiesi, ceo Bwh Hotels Italia –. Abbiamo legato questa iniziativa ai nostri brand lifestyle Aiden e WorldHotels Crafted: le formule che meglio rappresentano la sintesi tra design e personalità nell’ospitalità”. Per il concept narrativo è stato quindi premiato l'A_Lm Atelier di Benevento, per il progetto più originale il Dudan Design di Milano, per la sostenibilità lo xzlab & Tecnostile di San Martino Buonalbergo, nel veronese, per il recupero dell’esistente, il Randomdesign di Ravenna, per la tecnologia, Simone Micheli di Milano, Firenze e Dubai, per il genius loci, lo studio Bizzarro & Partners di Ravenna. Marisa Corso, Enrico Cleva, Cinzia Pagni, Francesco Antonio Scullica e Alberto Zanetta sono gli architetti e professionisti che hanno composto la giuria di esperti. Per la prospettiva degli albergatori del gruppo, Giancarlo Carniani ed Eugenio Gallina hanno portato il contributo dei professionisti dell’hospitality con un focus sull’accoglienza da riservare agli ospiti fino alla gestione e alla redditività delle strutture. Per Bwh Hotels Italia, infine, la stessa Sara Digiesi ed Elisa Dragonetti, design manager, hanno disposto il punto di vista del gruppo, facendo convergere le esigenze degli imprenditori alberghieri. [post_title] => Sei gli studi di architettura premiati in occasione del contest #LifestyleHotel del gruppo Bwh [post_date] => 2023-06-28T09:14:30+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687943670000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448359 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => [caption id="attachment_448360" align="aligncenter" width="512"] Villaggio San Franscesco[/caption] Campeggi in Italia, tipologie e consigli per una vacanza all'insegna del contatto con la natura Campeggi, glamping, case sull’albero, camper, bubble suite, bungalow, chalet su palafitta, lodge insoliti, minimal, eco-friendly, economici o lussuosi, immersi nella natura incontaminata, al mare, in campagna o in montagna, in tutte le stagioni gli alloggi a cielo aperto possono ormai soddisfare le più svariate esigenze sia per viaggi di coppia, che in famiglia e insieme ai propri amici a quattro zampe. Sempre più in voga negli ultimi anni, il turismo outdoor ha totalizzato in Italia 56,5 milioni di euro nel 2022, mentre per la fine del 2023 è prevista una crescita del 12%. Sono numerosi e in continua evoluzione i format di vacanze in campeggio in Italia, adatti ormai a tutte le tasche e a chi ha bisogno dei comfort di una struttura 5 stelle, dal Wi-fi alla spiaggia privata, standard elevati in termini di servizi, personale, attrezzature, tecnologia ed ambienti esclusivi. Anche chi pensava di non essere pronto alla vita da campeggio, può ricredersi. [caption id="attachment_448571" align="aligncenter" width="515"] Campeggio Piantelle[/caption] Oggi si può scegliere di alloggiare in case mobili di ultima generazione inserite in oppositi quartieri pedonali dove far giocare i propri bambini in totale sicurezza, campeggi con parco acquatico, per far divertire i più piccoli o con spa, balneoterapia, area wellness e piscine riscaldate per i soggiorni più romantici. Il tutto condito da attività open air, escursioni, sport, visite culturali nelle città d’arte vicine e tanto relax. [caption id="attachment_448567" align="aligncenter" width="505"] Campeggio Fabulous[/caption] “Più di 20 dei nostri campeggi hanno saputo portare la raffinatezza delle loro prestazioni fino a ottenere la quinta stella. Per queste sistemazioni, aspettati il non plus ultra” dichiara Quentin Schaepelynck, direttore generale Homair, operatore specializzato in campeggi-villaggio presente all’estero e in Italia in Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lazio e Lombardia. Il corrispondente di Homair analizzerà tutte le esigenze del cliente per trovare la soluzione d’alloggio perfetta. [caption id="attachment_448570" align="aligncenter" width="500"] Villaggio San Franscesco[/caption] Uno dei primi camping 5 stelle in Italia, che offre proprio tutto, è il Villaggio San Franscesco a Caorle (Venezia). Con 9 piscine, parco acquatico dagli enormi scivoli, 4 ristornati, bar, gelateria, negozi, animazione, spettacoli, spiaggia di 500 metri, possibilità di praticare tennis, aquagym, aquabike, vela, beach volley, sci nautico, basket, la struttura offre tutti i servizi di un villaggio turistico. Per chi ama il lago, il Campeggio Piantelle sul Lago di Garda offre spiaggia privata, piscina con solarium, animazione, ristorante, bar e minimarket, nonché la possibilità di praticare yoga, acquagym e tornei sportivi. Per chi non vuole rinunciare ad una vacanza culturale, a 30 minuti dal centro di Roma, immerso in una magnifica pineta sorge il Campeggio Fabulous che offre piscina, idromassaggio, scivoli, solarium, ristorante, 2 campi da tennis, beach volley, minigolf, aquabike, animazione, mini-club e spettacoli. [caption id="attachment_448576" align="aligncenter" width="512"] Hu Park Albatros Village[/caption] Per chi cerca la piscina coperta riscaldata per vivere il campeggio anche in inverno, uno dei campeggi-villaggio più belli della Toscana nel Golfo di Baratti è lo Hu Park Albatros Village da cui partire per visitare Firenze, Siena, San Gimignano, Pisa, l’isola d'Elba, del Giglio e di Montecristo. La direzione percorsa è oggi quella di strutture polivalenti, sempre più attente alla sostenibilità, all’offerta enogastronomica e a far vivere delle esperienze sul territorio ai propri ospiti. i.p. [post_title] => Campeggio in Italia: turismo open air in tutte le stagioni e per tutte le tasche [post_date] => 2023-06-28T08:00:32+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( [0] => campeggi-italia [1] => vacanze-in ) [post_tag_name] => Array ( [0] => campeggi italia [1] => vacanze in ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687939232000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448555 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => L'estate di Abu Dhabi racconta una stagione caratterizzata da offerte speciali, studiate per andare incontro a necessità e gusti di tutti i visitatori, dai grandi ai più piccini. Riflettori puntati su tre iniziative: l’Abu Dhabi Summer Pass, l'offerta "Stay More, Pay Less" e l’offerta “Kids Go Free”. A queste si aggiungono i servizi di trasporto gratuito ad Abu Dhabi - Abu Dhabi Shuttle Bus - e a Yas Island - Yas Express. L'Abu Dhabi Summer Pass è disponibile in tre varianti con prezzi a partire da 24,70 euro, può essere acquistato online oppure scansionando il QR code esposto negli hotel dell’Emirato. La procedura è rapida, facile e conveniente, per non perdere nemmeno un istante del divertimento di quest'estate ad Abu Dhabi. A seconda del pacchetto selezionato, il Pass include l'ingresso gratuito o scontato ai principali parchi a tema di Abu Dhabi; c'è anche la possibilità di usufruire di sconti fino al 35% presso i migliori ristoranti di Abu Dhabi, tra cui Stratos, Kuzbara, Market Kitchen - Le Royal Meridien, Brauhaus e Stills Restaurant and Bar. Con la promozione “Stay More, Pay Less” sarà possibile soggiornare più a lungo nell’Emirato: prenotando un soggiorno da tre a sette notti nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre 2023 in uno degli hotel convenzionati, sarà possibile usufruire della promozione che prevede una notte gratis aggiuntiva. "Kids Go Free” è invece valida per soggiorni dal 1° giugno al 30 settembre 2023: per ogni adulto, un bambino di età pari o inferiore a 11 anni potrà usufruire di un soggiorno gratuito in hotel, gustare pasti deliziosi inclusi e avere accesso a 3 dei parchi tematici di Abu Dhabi aderenti all'iniziativa: Warner. Bros World, Ferrari World, Yas Waterworld e SeaWorld Abu Dhabi. [post_title] => Abu Dhabi scommette sull'estate con tre promozioni speciali [post_date] => 2023-06-27T13:14:39+00:00 [category] => Array ( [0] => estero ) [category_name] => Array ( [0] => Estero ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687871679000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Volotea rinsalda la partnership con Aeroporti di Puglia, dove la compagnia spagnola opera 12 rotte. Le tratte Volotea da e per Bari, sono dieci: 7 collegano il capoluogo pugliese alle città elleniche di Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante, 2 portano alle italiane Olbia e Firenze (nuova rotta 2023), e una rotta collega la città con Lione. Da Brindisi, invece, è possibile raggiungere Cagliari (nuova rotta 2023) e Nantes. Per il 2023 i posti in vendita sono 191.000, di cui 165.000 a Bari, dove la crescita è del 36% rispetto allo scorso anno, e i restanti da Brindisi. Dal 2012, anno dell’inizio dell’attività in Puglia, Volotea ha operato oltre 21.500 voli, trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri. Infine, grazie al recente accordo di collaborazione commerciale con Eurowings, i passeggeri pugliesi possono acquistare anche sul sito Volotea voli diretti da Brindisi verso le città tedesche di Colonia, Dusseldorf e Stoccarda. “Per Volotea, la Puglia rappresenta un mercato strategico e i risultati che stiamo ottenendo ci stimolano a proseguire gli investimenti in questo territorio, dove sicuramente continueremo a crescere - ha dichiarato Carlos Munoz, fondatore e ceo di Volotea -. Oltre a offrire un ricco ventaglio di destinazioni per le vacanze dei passeggeri pugliesi, grazie ai voli che collegano gli Aeroporti di Puglia con Lione e Nantes, rafforziamo il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire la Puglia e in questo modo siamo in grado di creare ottime opportunità di sviluppo per tutta la filiera del turismo e dell’accoglienza locale”. “La collaborazione con Volotea – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ha consentito di raggiungere importanti risultati sul piano della crescita del traffico e dello sviluppo del network, attraverso un’ampia offerta di destinazioni. Arricchire l'offerta di connessioni che mettono in relazione la nostra regione con numerose destinazioni estere e domestiche, contribuisce a fare anche di questa stagione estiva, che già si preannuncia eccellente, un’altra stagione d’oro dei nostri aeroporti. Il lavoro sinergico con un vettore che è stato premiato come migliore compagnia low cost 2023 ai World Airline Awards, ha come obiettivo principale quello di rendere più efficienti e altamente qualitativi i servizi offerti ai passeggeri”. [post_title] => Volotea accelera dalla Puglia con 191.000 posti in vendita nel 2023 e 12 rotte [post_date] => 2023-06-27T12:39:50+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687869590000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 448508 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Riaprirà nel 2024 dopo un'accurata ristrutturazione conservativa l'umbro Borgo dei Conti Resort, uno dei tre indirizzi del gruppo The Hospitality Experience (The). Il riferimento che lo studio di architettura Spagnulo & Partners ha seguito per portare a nuova vita questa destinazione è la relazione fra la scuola pittorica umbra e la natura. L'investimento e il progetto realizzato da The Hospitality Experience qui in Umbria è infatti volutamente volto alla ricreazione dell'anima di questo luogo, in linea con il desiderio della famiglia Babini di celebrare le arti locali, come già avviene nelle proprietà della sua collezione attraverso la fondazione The Place of Wonders. Alla guida del Relais & Châteaux Borgo dei Conti Resort, il gruppo The ha quindi scelto Antonello Buono: "Essere parte attiva nella direzione di questa proprietà e collaborare con il team di designer, tecnici e maestranze, che si sta occupando della ristrutturazione, è un onore oltre che un immenso piacere - sottolinea il general manager -. Ogni dettaglio è stato frutto di ricerche e studi volti a valorizzare il territorio e le sue maestranze. Valori che meritano tutta la nostra attenzione, capacità e coinvolgimento, per essere trasmesse ai nostri futuri ospiti e rimanere indelebili nei loro ricordi. Altrettanto un privilegio è stato per me entrare a far parte di una famiglia affiatata e collaudata come quella di The Hospitality Experience”. “La nascita del brand The Hospitality Experience e la ristrutturazione di Borgo dei Conti rientrano nel nostro obiettivo di espansione degli investimenti nel settore alberghiero, in termini qualitativi e in particolare nel settore dell'alto di gamma - aggiunge il proprietario del marchio The, Carlo Babini -. Tutte le tre strutture di proprietà e gestione diretta hanno un dna forte, legato al territorio in cui si trovano, dalle città d'arte all'entroterra del nostro paese, dove trascorrere un soggiorno disconnesso dalla quotidianità, legato alla natura e al benessere. Stiamo lavorando per donare all'Umbria un nuovo 5 stelle, con una spiccata identità locale, in una forte visione sostenibile del gruppo stesso”. Gli indirizzi The Hospitality Experience sono il Londra Palace Vanezia e il The Place di Firenze. [post_title] => Restyling per l'umbro Borgo dei Conti del gruppo The. Riaprirà nel 2024 con gm Antonello Buono [post_date] => 2023-06-27T10:21:36+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1687861296000 ) ) ) { "size": 9, "query": { "filtered": { "query": { "fuzzy_like_this": { "like_text" : "ama stay lancia il concept ama community per favorire le relazioni tra ospiti staff e locali" } }, "filter": { "range": { "post_date": { "gte": "now-2y", "lte": "now", "time_zone": "+1:00" } } } } }, "sort": { "post_date": { "order": "desc" } } }{"took":87,"timed_out":false,"_shards":{"total":5,"successful":5,"failed":0},"hits":{"total":1410,"max_score":null,"hits":[{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448635","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L’Hotel Aquadulci di Chia è un piccolo mondo a sé, dove regna la natura: la struttura bassa e in pietra locale sembra volersi nascondere tra le bouganville per non disturbare il meraviglioso paesaggio che si apre a pochi metri. Su Giudeu, in località Spartivento a Chia - a circa 40 minuti da Cagliari - regala acque cristalline dalle sfumature color smeraldo, alte dune di sabbia a lambire la macchia mediterranea e lo spettacolo unico dei fenicotteri rosa.\r

\r

Nel grande giardino punteggiato da palme e olivi, ci si immerge nella grande piscina; nel gazebo in bambù è possibile concedersi rigeneranti massaggi e trattamenti con le essenze bio delle piante autoctone; sorseggiare un aperitivo o un cocktail nella zona lounge all’aperto.\r

\r

A tavola, nel ristorante à la carte Aquadulci, sono protagoniste le materie prime del territorio e le eccellenze dell’isola: dall’aragosta di Sant’Antioco e dal pescato del giorno al prosciutto di Villagrande, dalla bottarga di Cabras ai pomodori Camona di Pula; le paste tradizionali sono fatte a mano, ogni giorno, così come la pasticceria che delizia il palato al momento del dessert e per la ricca prima colazione. Questo è un luogo fatto apposta per chi ama il mare, punto di partenza privilegiato per andare alla scoperta di spiagge e calette nascoste, a piedi o su un’antica goletta a vela. Per i patiti delle vacanze attive non c’è che l’imbarazzo della scelta: l’hotel noleggia biciclette, organizza escursioni in mountain bike, passeggiate a cavallo, corsi di kitesurf e windsurf, tennis e golf nel vicino campo a 18 buche. \r

\r

Prezzi a partire da 79 euro a persona a notte con pernottamento e prima colazione. \r

\r

\r

\r

","post_title":"Hotel Aquadulci, tra mare e dune di sabbia le proposte per una vacanza in libertà","post_date":"2023-06-28T15:11:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687965107000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448621","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Ha aperto solo dallo scorso novembre il nuovo Ama Stay di San Vigilio di Marebbe, in Alto Adige, ma per la sua prima estate già lancia un concept inedito, l'Ama Community, in linea peraltro con la propria vocazione originaria di struttura dedicata agli smart worker, ai nomadi digitali e agli amanti della vacanza nella natura. \"Il nostro obiettivo è quello di creare uno scambio tra i nostri ospiti, la comunità locale e il nostro team, sia in loco, sia in forma digitale\", spiega il direttore generale di Ama Stay, Markus Promberger.\r

\r

Tra tavoli comuni, spazi di coworking e bar e ristorante aperti al pubblico, il team della proprietà altoatesina ha quindi dato vita a spazi condivisi che hanno il preciso scopo di favorire l’incontro in modo sereno e spontaneo. \"La struttura è progettata in modo tale da creare luoghi d'incontro naturali. In questo modo, la popolazione locale entra in contatto con gli ospiti e il nostro team internazionale. Questo rispecchia la nostra filosofia\", prosegue Promberger.\r

\r

Le persone che soggiornano nel workation residence hanno così la possibilità di fare ogni giorno conoscenze proficue e stimolanti, in grado da una parte di dare una marcia in più ai loro progetti lavorativi, dall’altra di far nascere amicizie sincere e durature. Non solo di ambienti fisici, però, è costituita l’Ama Community: sebbene ancora in fase iniziale, è in programma uno spazio digitale concepito per coltivare e mantenere i rapporti nati tra le mura di Ama Stay, in modo che quanto emerso durante la permanenza possa essere, nel tempo, realizzato in modo agevolato ed efficace. Questa rete sarà sostenuta e incentivata da una serie di attività organizzate dalla struttura e rese fruibili in forma di workshop, gli Ama Community Days, ed eventi ad hoc allestiti per gli ospiti e per le persone interessate nei dintorni.","post_title":"Ama Stay lancia il concept Ama Community, per favorire le relazioni tra ospiti, staff e locali","post_date":"2023-06-28T10:16:31+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687947391000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448627","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"La gestione di una casa vacanze può essere un'attività entusiasmante e gratificante, ma richiede anche una pianificazione attenta e una gestione efficace per garantire il successo dell'attività. In questo articolo, esploreremo alcuni consigli utili su come gestire una casa vacanze in modo efficiente, nonché l'utilizzo di software di gestione affitti turistici e l'importanza di un business plan B&B.\r

\r

Un elemento chiave nella gestione di una casa vacanze è la prenotazione e la gestione degli affitti turistici. Avere un sistema organizzato per accettare prenotazioni, gestire i pagamenti e tenere traccia delle disponibilità è essenziale per garantire il flusso di lavoro e una buona esperienza per gli ospiti.\r

\r

In questo contesto, l'utilizzo di un software di gestione di case vacanze può essere un grande vantaggio. Un software di questo tipo offre una serie di funzionalità che semplificano il processo di gestione delle prenotazioni e degli affitti. Può consentire di pubblicare annunci e gestire la visibilità della tua casa vacanze su diversi portali di prenotazione.\r

\r

Inoltre, il software può automatizzare le comunicazioni con gli ospiti, inviare conferme di prenotazione, promemoria di pagamento e fornire informazioni utili sul soggiorno.\r

\r

Un altro aspetto importante nella gestione di una casa vacanze è la manutenzione e la pulizia dell'alloggio. Assicurati di stabilire procedure chiare per la pulizia tra un ospite e l'altro, in modo che la tua casa vacanze sia sempre pronta ad accogliere nuovi ospiti. Puoi considerare di assumere personale di pulizia professionale o di collaborare con un servizio di pulizia locale affidabile.\r

\r

Mantenere la casa in ottime condizioni e rispondere prontamente a eventuali problemi o richieste degli ospiti è fondamentale per garantire un'esperienza positiva e ottenere recensioni positive.\r

\r

Oltre alla gestione operativa, è importante dedicare del tempo alla promozione della tua casa vacanze. Utilizza i canali di marketing online, come i social media e i siti di prenotazione, per promuovere la tua struttura e raggiungere un pubblico più ampio. Sfrutta le foto accattivanti dell'alloggio e descrizioni dettagliate per attirare l'attenzione degli ospiti potenziali. Includi anche le testimonianze e le recensioni positive dei clienti soddisfatti per aumentare la fiducia dei potenziali ospiti.\r

\r

Oltre a un buon marketing, un elemento fondamentale per il successo della tua casa vacanze è un solido business plan. Un business plan per un B&B ti aiuterà a definire gli obiettivi dell'attività, a identificare il tuo pubblico target, a stabilire un piano finanziario e a delineare le strategie di marketing. Un business plan ben strutturato ti permetterà di avere una visione chiara del tuo progetto e di prendere decisioni informate lungo il percorso. Nel tuo business plan, è importante includere una sezione dedicata alla gestione finanziaria. Prevedi i costi di gestione della casa vacanze, come le spese di manutenzione, le utenze, le tasse locali e le commissioni dei portali di prenotazione. Valuta anche il prezzo adeguato da richiedere per il tuo alloggio, tenendo conto della concorrenza e dei servizi offerti. Un'analisi dettagliata dei costi e delle entrate ti aiuterà a determinare la redditività dell'attività e a pianificare il budget. Inoltre, considera l'opportunità di offrire servizi extra ai tuoi ospiti per differenziarti dalla concorrenza. Potresti pensare a pacchetti personalizzati che includono escursioni locali, servizi di trasporto, colazioni speciali o esperienze uniche legate al territorio. Questi servizi aggiuntivi possono aumentare il valore percepito della tua casa vacanze e fidelizzare i clienti. Non dimenticare di tenere traccia delle tue performance. Monitora l'occupazione dell'alloggio, il tasso di prenotazione, le recensioni degli ospiti e le entrate per valutare l'andamento dell'attività nel tempo. Queste informazioni ti aiuteranno a prendere decisioni informate per ottimizzare la gestione della tua casa vacanze e raggiungere i tuoi obiettivi. In conclusione, la gestione di una casa vacanze richiede una pianificazione accurata e una gestione efficiente. Utilizzare un software può semplificare il processo di prenotazione e di gestione degli affitti, garantendo un'esperienza fluida per gli ospiti. Inoltre, un business plan ben strutturato ti aiuterà a definire gli obiettivi dell'attività e a pianificare le strategie di marketing e finanziarie. Con una gestione attenta e una buona promozione, la tua casa vacanze può diventare un'attività di successo nel settore del turismo.","post_title":"Come gestire una casa vacanze","post_date":"2023-06-28T10:12:44+00:00","category":["informazione-pr","mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Informazione PR","Mercato e tecnologie"],"post_tag":["business-plan-case-vacanze","case-vacanze","gestionale-case-vacanze","gestione-prenotazioni-case-vacanze","gestire-case-vacanze","software-gestione-affitti-case-vacanze","software-gestione-affitti-turistici","software-gestione-case-vacanze"],"post_tag_name":["business plan case vacanze","case vacanze","gestionale case vacanze","gestione prenotazioni case vacanze","gestire case vacanze","software gestione affitti case vacanze","software gestione affitti turistici","software gestione case vacanze"]},"sort":[1687947164000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448615","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Passaggio gratuito a bordo delle proprie navi per gli amici a quattro zampe e i volontari dell’associazione che li accompagnano verso la famiglia adottiva o in strutture più idonee per la loro salvaguardia e benessere. Gnv rinnova la partnership con Enpa, l'associazione protezionistica italiana dedita alla tutela, al benessere e alla protezione degli animali, con lo scopo di garantire ai cani randagi della Sicilia l’opportunità di avere un futuro migliore.\r

\r

Durante il viaggio, nella tratta Palermo-Genova, gli amici a quattro zampe avranno quindi la possibilità di alloggiare e pernottare nelle speciali cabine a loro dedicate: un servizio che Gnv offre dal 2008 a tutti i propri passeggeri, per dare loro l’opportunità di viaggiare insieme ai propri animali in spazi attrezzati, muniti di una pavimentazione in linoleum di facile pulizia e di un servizio quotidiano di sanificazione. Le navi, inoltre, dispongono di un’area dedicata sul ponte esterno in cui gli animali sono liberi di passeggiare insieme ai propri padroni.\r

\r

“La nostra compagnia è stata tra le prime a offrire a bordo un servizio dedicato agli animali da compagnia, riservando agli amici a quattro zampe lo stesso grado di cura e attenzione per il benessere che ha per i propri passeggeri - sottolinea il passengers sales and marketing staff director della compagnia, Matteo Della Valle -. Ma abbiamo voluto andare anche oltre, mettendo a disposizione le nostre navi per aiutare i cani siciliani a navigare verso un futuro migliore. In Enpa e nei loro volontari abbiamo trovato il partner ideale per dare un contributo concreto intervenendo contro il randagismo e l’abbandono estivo.”\r

\r

Gnv ha inoltre siglato una nuova partnership con Elanco, azienda che fornisce prodotti e servizi per la salute e il benessere degli animali. L’accordo prevede che da maggio a settembre 2023 tutti i passeggeri c sulle linee italiane della compagnia, inclusi i volontari Enpa, insieme al proprio cane o gatto ricevano per il proprio amico a quattro zampe un welcome kit composto da esclusive ciotole brandizzate.","post_title":"Prosegue l'impegno di Gnv per la tutela dei cani randagi: rinnovata la partnership con Enpa","post_date":"2023-06-28T10:02:30+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1687946550000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448612","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sono sei gli studi di architettura, su oltre trenta progetti presentati, ad aver vinto in altrettante categorie la prima edizione del contest #LifestyleHotel, ideato dal gruppo BWH Hotels Italia per i propri brand Aiden e WorldHotels Crafted. “Con LifestyleHotel proseguiamo nel processo di valorizzazione delle partnership con i progettisti e gli studi di architettura - spiega Sara Digiesi, ceo Bwh Hotels Italia –. Abbiamo legato questa iniziativa ai nostri brand lifestyle Aiden e WorldHotels Crafted: le formule che meglio rappresentano la sintesi tra design e personalità nell’ospitalità”.\r

\r

Per il concept narrativo è stato quindi premiato l'A_Lm Atelier di Benevento, per il progetto più originale il Dudan Design di Milano, per la sostenibilità lo xzlab & Tecnostile di San Martino Buonalbergo, nel veronese, per il recupero dell’esistente, il Randomdesign di Ravenna, per la tecnologia, Simone Micheli di Milano, Firenze e Dubai, per il genius loci, lo studio Bizzarro & Partners di Ravenna.\r

\r

Marisa Corso, Enrico Cleva, Cinzia Pagni, Francesco Antonio Scullica e Alberto Zanetta sono gli architetti e professionisti che hanno composto la giuria di esperti. Per la prospettiva degli albergatori del gruppo, Giancarlo Carniani ed Eugenio Gallina hanno portato il contributo dei professionisti dell’hospitality con un focus sull’accoglienza da riservare agli ospiti fino alla gestione e alla redditività delle strutture. Per Bwh Hotels Italia, infine, la stessa Sara Digiesi ed Elisa Dragonetti, design manager, hanno disposto il punto di vista del gruppo, facendo convergere le esigenze degli imprenditori alberghieri.\r

\r

","post_title":"Sei gli studi di architettura premiati in occasione del contest #LifestyleHotel del gruppo Bwh","post_date":"2023-06-28T09:14:30+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687943670000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448359","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"[caption id=\"attachment_448360\" align=\"aligncenter\" width=\"512\"] Villaggio San Franscesco[/caption]\r

Campeggi in Italia, tipologie e consigli per una vacanza all'insegna del contatto con la natura\r

Campeggi, glamping, case sull’albero, camper, bubble suite, bungalow, chalet su palafitta, lodge insoliti, minimal, eco-friendly, economici o lussuosi, immersi nella natura incontaminata, al mare, in campagna o in montagna, in tutte le stagioni gli alloggi a cielo aperto possono ormai soddisfare le più svariate esigenze sia per viaggi di coppia, che in famiglia e insieme ai propri amici a quattro zampe.\r

Sempre più in voga negli ultimi anni, il turismo outdoor ha totalizzato in Italia 56,5 milioni di euro nel 2022, mentre per la fine del 2023 è prevista una crescita del 12%. Sono numerosi e in continua evoluzione i format di vacanze in campeggio in Italia, adatti ormai a tutte le tasche e a chi ha bisogno dei comfort di una struttura 5 stelle, dal Wi-fi alla spiaggia privata, standard elevati in termini di servizi, personale, attrezzature, tecnologia ed ambienti esclusivi. Anche chi pensava di non essere pronto alla vita da campeggio, può ricredersi.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_448571\" align=\"aligncenter\" width=\"515\"] Campeggio Piantelle[/caption]\r

Oggi si può scegliere di alloggiare in case mobili di ultima generazione inserite in oppositi quartieri pedonali dove far giocare i propri bambini in totale sicurezza, campeggi con parco acquatico, per far divertire i più piccoli o con spa, balneoterapia, area wellness e piscine riscaldate per i soggiorni più romantici. Il tutto condito da attività open air, escursioni, sport, visite culturali nelle città d’arte vicine e tanto relax.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_448567\" align=\"aligncenter\" width=\"505\"] Campeggio Fabulous[/caption]\r

“Più di 20 dei nostri campeggi hanno saputo portare la raffinatezza delle loro prestazioni fino a ottenere la quinta stella. Per queste sistemazioni, aspettati il non plus ultra” dichiara Quentin Schaepelynck, direttore generale Homair, operatore specializzato in campeggi-villaggio presente all’estero e in Italia in Toscana, Sardegna, Emilia Romagna, Veneto, Piemonte, Lazio e Lombardia. Il corrispondente di Homair analizzerà tutte le esigenze del cliente per trovare la soluzione d’alloggio perfetta.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_448570\" align=\"aligncenter\" width=\"500\"] Villaggio San Franscesco[/caption]\r

Uno dei primi camping 5 stelle in Italia, che offre proprio tutto, è il Villaggio San Franscesco a Caorle (Venezia). Con 9 piscine, parco acquatico dagli enormi scivoli, 4 ristornati, bar, gelateria, negozi, animazione, spettacoli, spiaggia di 500 metri, possibilità di praticare tennis, aquagym, aquabike, vela, beach volley, sci nautico, basket, la struttura offre tutti i servizi di un villaggio turistico. Per chi ama il lago, il Campeggio Piantelle sul Lago di Garda offre spiaggia privata, piscina con solarium, animazione, ristorante, bar e minimarket, nonché la possibilità di praticare yoga, acquagym e tornei sportivi. Per chi non vuole rinunciare ad una vacanza culturale, a 30 minuti dal centro di Roma, immerso in una magnifica pineta sorge il Campeggio Fabulous che offre piscina, idromassaggio, scivoli, solarium, ristorante, 2 campi da tennis, beach volley, minigolf, aquabike, animazione, mini-club e spettacoli.\r

\r

\r

[caption id=\"attachment_448576\" align=\"aligncenter\" width=\"512\"] Hu Park Albatros Village[/caption]\r

Per chi cerca la piscina coperta riscaldata per vivere il campeggio anche in inverno, uno dei campeggi-villaggio più belli della Toscana nel Golfo di Baratti è lo Hu Park Albatros Village da cui partire per visitare Firenze, Siena, San Gimignano, Pisa, l’isola d'Elba, del Giglio e di Montecristo. La direzione percorsa è oggi quella di strutture polivalenti, sempre più attente alla sostenibilità, all’offerta enogastronomica e a far vivere delle esperienze sul territorio ai propri ospiti.\r

\r

\r

i.p.\r

","post_title":"Campeggio in Italia: turismo open air in tutte le stagioni e per tutte le tasche","post_date":"2023-06-28T08:00:32+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":["campeggi-italia","vacanze-in"],"post_tag_name":["campeggi italia","vacanze in"]},"sort":[1687939232000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448555","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"L'estate di Abu Dhabi racconta una stagione caratterizzata da offerte speciali, studiate per andare incontro a necessità e gusti di tutti i visitatori, dai grandi ai più piccini. Riflettori puntati su tre iniziative: l’Abu Dhabi Summer Pass, l'offerta \"Stay More, Pay Less\" e l’offerta “Kids Go Free”. A queste si aggiungono i servizi di trasporto gratuito ad Abu Dhabi - Abu Dhabi Shuttle Bus - e a Yas Island - Yas Express.\r

L'Abu Dhabi Summer Pass è disponibile in tre varianti con prezzi a partire da 24,70 euro, può essere acquistato online oppure scansionando il QR code esposto negli hotel dell’Emirato. La procedura è rapida, facile e conveniente, per non perdere nemmeno un istante del divertimento di quest'estate ad Abu Dhabi. A seconda del pacchetto selezionato, il Pass include l'ingresso gratuito o scontato ai principali parchi a tema di Abu Dhabi; c'è anche la possibilità di usufruire di sconti fino al 35% presso i migliori ristoranti di Abu Dhabi, tra cui Stratos, Kuzbara, Market Kitchen - Le Royal Meridien, Brauhaus e Stills Restaurant and Bar.\r

Con la promozione “Stay More, Pay Less” sarà possibile soggiornare più a lungo nell’Emirato: prenotando un soggiorno da tre a sette notti nel periodo compreso tra il 1° maggio e il 30 settembre 2023 in uno degli hotel convenzionati, sarà possibile usufruire della promozione che prevede una notte gratis aggiuntiva.\r

\"Kids Go Free” è invece valida per soggiorni dal 1° giugno al 30 settembre 2023: per ogni adulto, un bambino di età pari o inferiore a 11 anni potrà usufruire di un soggiorno gratuito in hotel, gustare pasti deliziosi inclusi e avere accesso a 3 dei parchi tematici di Abu Dhabi aderenti all'iniziativa: Warner. Bros World, Ferrari World, Yas Waterworld e SeaWorld Abu Dhabi.","post_title":"Abu Dhabi scommette sull'estate con tre promozioni speciali","post_date":"2023-06-27T13:14:39+00:00","category":["estero"],"category_name":["Estero"],"post_tag":[]},"sort":[1687871679000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Volotea rinsalda la partnership con Aeroporti di Puglia, dove la compagnia spagnola opera 12 rotte. Le tratte Volotea da e per Bari, sono dieci: 7 collegano il capoluogo pugliese alle città elleniche di Atene, Corfù, Heraklion/Creta, Mykonos, Santorini, Skiathos e Zante, 2 portano alle italiane Olbia e Firenze (nuova rotta 2023), e una rotta collega la città con Lione. Da Brindisi, invece, è possibile raggiungere Cagliari (nuova rotta 2023) e Nantes.\r

Per il 2023 i posti in vendita sono 191.000, di cui 165.000 a Bari, dove la crescita è del 36% rispetto allo scorso anno, e i restanti da Brindisi. Dal 2012, anno dell’inizio dell’attività in Puglia, Volotea ha operato oltre 21.500 voli, trasportando più di 2,2 milioni di passeggeri. Infine, grazie al recente accordo di collaborazione commerciale con Eurowings, i passeggeri pugliesi possono acquistare anche sul sito Volotea voli diretti da Brindisi verso le città tedesche di Colonia, Dusseldorf e Stoccarda.\r

“Per Volotea, la Puglia rappresenta un mercato strategico e i risultati che stiamo ottenendo ci stimolano a proseguire gli investimenti in questo territorio, dove sicuramente continueremo a crescere - ha dichiarato Carlos Munoz, fondatore e ceo di Volotea -. Oltre a offrire un ricco ventaglio di destinazioni per le vacanze dei passeggeri pugliesi, grazie ai voli che collegano gli Aeroporti di Puglia con Lione e Nantes, rafforziamo il flusso di turisti incoming desiderosi di scoprire la Puglia e in questo modo siamo in grado di creare ottime opportunità di sviluppo per tutta la filiera del turismo e dell’accoglienza locale”.\r

“La collaborazione con Volotea – ha dichiarato il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile - ha consentito di raggiungere importanti risultati sul piano della crescita del traffico e dello sviluppo del network, attraverso un’ampia offerta di destinazioni. Arricchire l'offerta di connessioni che mettono in relazione la nostra regione con numerose destinazioni estere e domestiche, contribuisce a fare anche di questa stagione estiva, che già si preannuncia eccellente, un’altra stagione d’oro dei nostri aeroporti. Il lavoro sinergico con un vettore che è stato premiato come migliore compagnia low cost 2023 ai World Airline Awards, ha come obiettivo principale quello di rendere più efficienti e altamente qualitativi i servizi offerti ai passeggeri”.","post_title":"Volotea accelera dalla Puglia con 191.000 posti in vendita nel 2023 e 12 rotte","post_date":"2023-06-27T12:39:50+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1687869590000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"448508","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Riaprirà nel 2024 dopo un'accurata ristrutturazione conservativa l'umbro Borgo dei Conti Resort, uno dei tre indirizzi del gruppo The Hospitality Experience (The). Il riferimento che lo studio di architettura Spagnulo & Partners ha seguito per portare a nuova vita questa destinazione è la relazione fra la scuola pittorica umbra e la natura. L'investimento e il progetto realizzato da The Hospitality Experience qui in Umbria è infatti volutamente volto alla ricreazione dell'anima di questo luogo, in linea con il desiderio della famiglia Babini di celebrare le arti locali, come già avviene nelle proprietà della sua collezione attraverso la fondazione The Place of Wonders.\r

\r

Alla guida del Relais & Châteaux Borgo dei Conti Resort, il gruppo The ha quindi scelto Antonello Buono: \"Essere parte attiva nella direzione di questa proprietà e collaborare con il team di designer, tecnici e maestranze, che si sta occupando della ristrutturazione, è un onore oltre che un immenso piacere - sottolinea il general manager -. Ogni dettaglio è stato frutto di ricerche e studi volti a valorizzare il territorio e le sue maestranze. Valori che meritano tutta la nostra attenzione, capacità e coinvolgimento, per essere trasmesse ai nostri futuri ospiti e rimanere indelebili nei loro ricordi. Altrettanto un privilegio è stato per me entrare a far parte di una famiglia affiatata e collaudata come quella di The Hospitality Experience”.\r

\r

“La nascita del brand The Hospitality Experience e la ristrutturazione di Borgo dei Conti rientrano nel nostro obiettivo di espansione degli investimenti nel settore alberghiero, in termini qualitativi e in particolare nel settore dell'alto di gamma - aggiunge il proprietario del marchio The, Carlo Babini -. Tutte le tre strutture di proprietà e gestione diretta hanno un dna forte, legato al territorio in cui si trovano, dalle città d'arte all'entroterra del nostro paese, dove trascorrere un soggiorno disconnesso dalla quotidianità, legato alla natura e al benessere. Stiamo lavorando per donare all'Umbria un nuovo 5 stelle, con una spiccata identità locale, in una forte visione sostenibile del gruppo stesso”. Gli indirizzi The Hospitality Experience sono il Londra Palace Vanezia e il The Place di Firenze.\r

\r

","post_title":"Restyling per l'umbro Borgo dei Conti del gruppo The. Riaprirà nel 2024 con gm Antonello Buono","post_date":"2023-06-27T10:21:36+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1687861296000]}]}}