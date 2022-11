Apre Ama Stay: ospitalità e co-working nel cuore delle Dolomiti Si rivolge agli smart worker, ai nomadi digitali e agli amanti della vacanza nella natura il nuovo Ama Stay di San Vigilio di Marebbe. La struttura, finanziata dalla società delle Funivie di San Vigilio, aprirà il prossimo 25 novembre, in occasione dell’inaugurazione della stagione invernale 2022/2023, e nasce da un’idea dell’imprenditore Markus Promberger, la cui famiglia si occupa di ospitalità da generazioni. L’hotel disporrà quindi di 39 camere doppie, 39 monolocali e 17 appartamenti, realizzati secondo un concept abitativo sostenibile, con interni dai colori chiari, in legno di rovere e pietra, morbidi tessuti, grandi vetrate e balconi con visuale sulle Dolomiti. Per tutti gli ospiti è inclusa la possibilità di usufruire degli spazi di co-working, pensati per creare una vera e propria community Ama in cui fare rete. Disposta su due piani, l’area di co-working multifunzionale dispone di 15 postazioni, area lounge per incontri creativi, box per telefonate, sale conferenze, attività di incentive e teambuilding. Lo spazio è coordinato dal community team di Ama che, oltre a occuparsi della funzionalità degli ambienti, ha il compito di creare il terreno fertile per un confronto ricco e una collaborazione proficua, fonte di nuove idee e creatività. Gli spazi business sono prenotabili a ore o per l’intera giornata, sia dagli ospiti dell’hotel, sia dalla comunità locale. Ama Stay propone inoltre un centro benessere di 700 metri quadrati, che comprende una piscina infinity esterna sul tetto della struttura con vista panoramica, cinque aree relax, zona fitness di 92 metri quadrati, sauna finlandese panoramica, biosauna finlandese a 60 gradi, bagno turco panoramico e una zona beauty con trattamenti viso e corpo, rituali di bellezza, impacchi e peeling personalizzati. A disposizione pure l’Ama Stay Restaurant e l’Ama Bistrò.

