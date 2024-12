Al Sun Siyam Olhuveli arrivano 40 nuove Grand Beach suite Quaranta suite di nuova costruzione da 101 metri quadrati e posizionate direttamente sulla spiaggia. Il Sun Siyam Olhuveli presenta le nuove Grand Beach suite con piscina privata sull’esclusiva Dream Island: una delle tre isole che compongono la struttura parte del gruppo 100% maldiviano e situata sull’atollo di Male Sud, a soli 45 minuti di barca veloce dall’aeroporto della capitale. Le nuove soluzioni possono ospitare fino a quattro adulti o due adulti con tre bambini. Oltre alla piscina privata, le suite dispongono infatti di una stanza extra convertibile, separabile dalla zona giorno, creando una camera da letto accogliente per i bambini. Presente anche il tradizionale bagno maldiviano all’aperto con vasca esterna e doccia a pioggia. Gli interni, realizzati dal team di progettisti di Sun Siyam Resorts, combinano i toni eleganti dei colori della sabbia con la rilassata aria dell’isola. Condividi

Array ( [0] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480599 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Una sorta di albergo diffuso che si presenterà come un borgo composto da diverse strutture a due piani. Aprirà nel 2027, nell'area di Saint-Tropez, il tredicesimo indirizzo della Oetker Collection. La struttura sarà realizzata in collaborazione con le famiglie Pariente ed Essebag. Il nuovo hotel sorgerà nel sito dell’ex Le Mas Bellevue Saint-Tropez e offrirà 53 camere e suite, tutte dotate di terrazza o patio privati, una piscina a sfioro, un ampio centro benessere e spazi dedicati alla ristorazione e alla mixology, con viste sul paesaggio circostante e sul mare. Progettato dall'architetto Olivier Raffaelli dello studio Triptyque Architecture e dagli interior designer francesi Patrick Gilles e Dorothée Boissier, dello studio parigino Gilles & Boissier, l'albergo si ispira all’atmosfera tipicamente tropezienne, attraverso un gioco di materiali e texture. La lobby presenterà in particolare pareti in intonaco texturizzato e decorato con motivi delicati e un pavimento in pietra bianca. Archi ispirati all’architettura romana si alterneranno a soffitti con travi in legno, evocando il fascino delle antiche cascine provenzali. Nelle camere, inoltre, finestre ad arco si apriranno su terrazze con viste sul mare. “Siamo davvero entusiasti di presentare uno straordinario trittico di nuovi progetti - spiega il ceo della Oetker Collection, Timo Gruenert -: dalla recente apertura dell'hotel La Palma a Capri al nostro prossimo primo hotel negli Stati Uniti, The Vineta Hotel a Palm Beach, fino al progetto di Saint-Tropez”. [post_title] => La Oetker Collection debutta a Saint-Tropez con una sorta di albergo diffuso [post_date] => 2024-12-06T14:37:24+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733495844000 ) ) [1] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480593 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Sarà la Lirica a traghettare il pubblico dall’edizione 2024 di X Factor a quella del 2025. Nuova partnership tra Msc, il dipartimento Sky Medi, Sky Brand Solutions, e Freemantle. La novità è stata annunciata in occasione della finale della competizione tenutasi ieri in piazza del Plebiscito a Napoli. La Lirica ospiterà a bordo il cast dei concorrenti dell’ultima stagione, regalando agli ospiti della nave undici serate all'insegna della musica. Ogni settimana, a partire da gennaio 2025, un concorrente di #XF2024 si esibirà in esclusiva sul palco del teatro Broadway della nave, proponendo i brani che lo hanno reso protagonista dello show. Al termine di ogni performance gli ospiti Msc avranno inoltre la possibilità di partecipare a un meet&greet con i loro concorrenti preferiti, nonché di acquistare il merchandising ufficiale di X Factor. Non solo: fino a maggio 2025 i passeggeri della Lirica avranno la possibilità di partecipare ai pre-casting per la prossima edizione. A bordo della nave verranno allestite delle Recording Box brandizzate, dove ogni ospite potrà registrare un breve video di presentazione, scegliere un brano e cantarlo di fronte alla telecamera. I migliori provini saranno selezionati dalla redazione di X Factor, che contatterà i partecipanti per offrire loro la possibilità di esibirsi alle audizioni della prossima stagione. "Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova collaborazione con X Factor Italia, che ci permette di offrire un'esperienza ancora più ricca, unendo il fascino del mare con la passione per la musica", commenta il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa. La collaborazione vivrà anche sui canali social ufficiali di X Factor e Sky Italia, creando un racconto visivo che accompagnerà gli appassionati attraverso questa partnership. "La crociera diventerà una vera e propria immersione nel mondo di X Factor, unendo il piacere di viaggiare a bordo delle nostre navi con la musica che tutti amano", aggiunge Andrea Guanci, marketing director di Msc Crociere. [post_title] => Msc diventa partner di X Factor: sulla Lirica concerti con i concorrenti di #XF2024 [post_date] => 2024-12-06T13:22:06+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733491326000 ) ) [2] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480581 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Quaranta suite di nuova costruzione da 101 metri quadrati e posizionate direttamente sulla spiaggia. Il Sun Siyam Olhuveli presenta le nuove Grand Beach suite con piscina privata sull'esclusiva Dream Island: una delle tre isole che compongono la struttura parte del gruppo 100% maldiviano e situata sull'atollo di Male Sud, a soli 45 minuti di barca veloce dall’aeroporto della capitale. Le nuove soluzioni possono ospitare fino a quattro adulti o due adulti con tre bambini. Oltre alla piscina privata, le suite dispongono infatti di una stanza extra convertibile, separabile dalla zona giorno, creando una camera da letto accogliente per i bambini. Presente anche il tradizionale bagno maldiviano all’aperto con vasca esterna e doccia a pioggia. Gli interni, realizzati dal team di progettisti di Sun Siyam Resorts, combinano i toni eleganti dei colori della sabbia con la rilassata aria dell’isola. [post_title] => Al Sun Siyam Olhuveli arrivano 40 nuove Grand Beach suite [post_date] => 2024-12-06T13:01:47+00:00 [category] => Array ( [0] => alberghi ) [category_name] => Array ( [0] => Alberghi ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733490107000 ) ) [3] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480576 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Crescono i viaggi per due e diminuiscono le crociere in famiglia. E' la fotografia congiunturale della domanda dei viaggi via mare per le prossime festività, scattata dall’Osservatorio Ticketcrociere. Chi parte ha in media 45 anni (contro i 39 di chi è partito la scorsa estate), viaggia appunto in coppia (57%), sceglie la cabina con balcone (51%) e predilige la vacanza di prossimità nel Mediterraneo (43%). «Le coppie hanno superato le famiglie, che si fermano al 35% dei crocieristi per questo Natale – afferma Nicola Lorusso, ceo di Taoticket, la società a cui fa riferimento Ticketcrociere –. Solo il 2% naviga invece in gruppo; un dato interessante riguarda infine i viaggiatori single, al 6%, in crescita grazie anche a una serie di programmi, attività e offerte dedicate ai solo traveller a bordo di gran parte delle navi». Oltre al Mediterraneo, registra volumi importanti il Medio Oriente (19%), in particolare con Dubai, ma non deludono neppure Abu Dhabi e Doha. Tengono i Caraibi con il 13% e si ritagliano il loro spazio i nuovi itinerari alle Canarie (6%) con voli charter dall’Italia. E ancora, un altro 6% di crocieristi sceglie il Sudamerica, mentre il 2% del campione salperà per uno dei giri del mondo organizzati dalle principali compagnie. Sale quest’anno il prezzo medio per passeggero a Natale e Capodanno: 1.952 euro; il +4% rispetto al 2023 secondo i rilievi dell’osservatorio. Sulla tariffa media incide anche la qualità della sistemazione a bordo: più della metà dei crocieristi (51%) ha scelto infatti la cabina con balcone e il 7% ha optato per il comfort ancora maggiore di una suite; il 27% ha poi preferito la cabina interna e il 15% guarderà il mare dall’oblò della sua cabina esterna. La percentuale di repeater si attesta al 29%. Se il costo medio dei viaggi è in aumento, non lo è però per chi prenota in anticipo. Confrontando le prenotazioni anticipate del 2023 per il 2024 e del 2024 per il 2025, emerge infatti che la tariffa media del biglietto crociera resta la stessa. Anzi, è inferiore di 4 euro: da 1.313 a 1.309. Segno che le compagnie di crociera spingono le vendite anticipate con tariffe promozionali. Anche alla luce di queste tendenze, quest’anno il 6% in più dei crocieristi ha prenotato in anticipo per il 2025. [post_title] => Ticketcrociere: a Natale e Capodanno crescono le coppie che viaggiano per mare [post_date] => 2024-12-06T12:36:02+00:00 [category] => Array ( [0] => mercato_e_tecnologie ) [category_name] => Array ( [0] => Mercato e tecnologie ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733488562000 ) ) [4] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480574 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Roma Fiumicino è stato l'aeroporto europeo che nel 2023 ha registrato il più elevato aumento di traffico passeggeri. Secondo i dati Eurostat, il numero totale di passeggeri che l'anno scorso hanno viaggiato in aereo all’interno del territorio dell’Unione europea è stato di 973 milioni, +19,3% rispetto al 2022 (816 milioni). Lo scalo di Roma Fiumicino, che risulta sesto per numero complessivo di persone transitate, ha centrato però il maggiore incremento tra i primi dieci aeroporti più grandi, con un balzo in avanti del +38,2%. Un aumento che a tutti gli effetti doppia la media europea, che mostra una centralità tutta nuova di uno scalo cresciuto per traffico come nessun altro. La top ten Eurostat conferma come invariate le prime cinque posizioni rispetto al 2022, ma tutti hanno registrato aumenti significativi. Parigi Charles de Gaulle ha registrato 67,4 milioni di passeggeri trasportati (+17,3%), Amsterdam Schiphol 61,9 milioni di passeggeri (+17,9%), Madrid Barajas 60,1 milioni (+20,4%), Francoforte Main 59,3 milioni (+21,5%) e Barcellona El Prat 49,8 milioni (+20,6%). Parigi Orly è sceso dall'8° al 10° posto, registrando l'aumento percentuale minore del numero di passeggeri trasportati nel 2023 rispetto al 2022 (+10,6%). [post_title] => A Roma Fiumicino il primato della crescita passeggeri nel 2023: i dati Eurostat [post_date] => 2024-12-06T12:23:38+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733487818000 ) ) [5] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480570 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Giuseppe Pagliara è tra i 15 capitani d'impresa più innovativi e di successo dell’anno, secondo la classifica Forbes. Il ceo del gruppo Nicolaus - Valtur ha infatti ricevuto il premio per la categoria Travel nell’ambito dei Ceo Italian awards 2024. La scelta è stata motivata dall’essere riuscito, insieme al fratello Roberto, a trasformare nel breve arco temporale di 20 anni un piccolo to locale in un grande gruppo turistico organizzato, attualmente tra i primi tre tour operator italiani e capace anche di sviluppare un nuovo ramo d’azienda come la gestione di catene alberghiere con marchi proprietari. “Questo ambito riconoscimento arriva alla fine di un anno che ci ha visti portare a termine importanti operazioni su diversi fronti - sottolinea lo stesso Pagliara -. Mi preme menzionare la main sponsorship della squadra di basket brindisina, ora Valtur Brindisi; il coronamento del progetto Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort con l’elevazione a 5 stelle dell’intero resort; e l’ufficializzazione dell’apertura del Valtur Gallipoli Beach Resort, prevista per l’estate 2025. Nell’esprimere la mia grande soddisfazione ci tengo molto a sottolineare che, come tutti i risultati del 2024, questo premio è frutto di un lavoro di squadra”. [post_title] => Giuseppe Pagliara tra i 15 capitani d'impresa dell’anno di Forbes Italia [post_date] => 2024-12-06T12:06:53+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733486813000 ) ) [6] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480565 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => E' approdata ieri al porto di Napoli la Polaris: la prima di quattro navi di nuova costruzione presso i cantieri Guangzhou Shipyard International, che daranno forte impulso al piano di rinnovamento della flotta Gnv. Partita il 30 ottobre dalla Cina, ha attraversato due oceani e percorso circa 14 mila miglia per giungere nel Mediterraneo, dove entrerà in servizio il prossimo 7 gennaio 2025 sulla tratta Genova – Palermo. "Si tratta di un'importante novità anche in termini di sostenibilità - ha spiegato in occasione del Christmas Party Alessio Macrì, Italy & Albania sales manager di Gnv, che è stata tra l'altro premiata tra i best partner di Travel Quotidiano -. E' infatti dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing consentendo un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale. Vanta, inoltre, sistemi di pulizia dei gas di scarico, riduzione catalitica selettiva e tecnologie di riciclaggio del calore". La Polaris ha una stazza lorda di circa 46 mila tonnellate, è lunga 218 metri, larga 29,60 metri e può raggiungere una velocità massima di 25 nodi. È dotata di 239 cabine e ha una capacità di carico di 1.500 passeggeri e 3.100 metri lineari. "Includerà tutte le tipologie di sistemazioni classiche delle nostre navi: cabine interne, esterne, suite e pet-friendly. Presto sarà disponibile sui nostri sistemi di prenotazione, tra cui il nuovissimo Gnv Booking operativo dallo scorso 1° di novembre: uno strumento avanzato che permette alle agenzie di gestire in autonomia le operazioni di acquisto, semplificando il lavoro e migliorando l’esperienza del cliente". Le aspettative sono naturalmente alte, "soprattutto per i numerosi repeater che utilizzano la nostra tratta Genova - Palermo - conclude Macrì -. Non vedranno l'ora di testare la nuova nave e di scoprire tutte le novità a bordo". [post_title] => La Polaris è a Napoli: la nuova unità Gnv debutterà il 7 gennaio sulla Genova - Palermo [post_date] => 2024-12-06T11:53:50+00:00 [category] => Array ( [0] => tour_operator ) [category_name] => Array ( [0] => Tour Operator ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733486030000 ) ) [7] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480550 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Nuovo traguardo da celebrare per Volotea che ha raggiunto i 70 milioni di passeggeri trasportati. La compagnia spagnola ha festeggiato con un evento che si è svolto a Marsiglia, dove il fortunato viaggiatore Marc Kuhm, direttore operativo di un'azienda globale di logistica ed e-commerce, è stato premiato con un anno di voli Volotea gratuiti. "Siamo davvero entusiasti di raggiungere questo traguardo storico, 70 milioni di passeggeri - ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea -. Lo avremmo solo sognato 12 anni fa, quando abbiamo avviato Volotea. Voglio ringraziare tutti i nostri clienti che ci hanno dato fiducia in questi anni, soprattutto i nostri passeggeri Megavolotea (che presto saranno 1 milione). Ma voglio anche riconoscere il grande lavoro di tutto il nostro team e dei nostri equipaggi, che hanno saputo offrire, volo dopo volo, esperienze di viaggio eccezionali ai nostri clienti, collegando tutte le città piccole e medie d'Europa. Continueremo a farlo per molti milioni di passeggeri in futuro". [post_title] => Volotea celebra a Marsiglia i primi 70 milioni di passeggeri trasportati [post_date] => 2024-12-06T11:16:49+00:00 [category] => Array ( [0] => trasporti ) [category_name] => Array ( [0] => Trasporti ) [post_tag] => Array ( ) ) [sort] => Array ( [0] => 1733483809000 ) ) [8] => Array ( [_index] => travelquotidiano [_type] => post [_id] => 480541 [_score] => [_source] => Array ( [blog_id] => 1 [post_content] => Isola Azzurra debutta in Sardegna con il nuovo Zeta Club San Teodoro Le Rose, quinto indirizzo del brand dedicato alla villaggistica dell'operatore siciliano. "Con 115 camere totalmente ristrutturate e con la concessione balneare sulla spiaggia della Cinta, Le Rose è l'unica struttura in formula club perfettamente posizionata nel centro di San Teodoro: una delle mete più ambite dell'isola", spiega il direttore programmazione e sviluppo del to, Fabio Piraino, confermando quanto anticipato qualche settimana fa dal titolare e ceo, Andrea Lorenzoni. [caption id="attachment_480549" align="alignright" width="300"] Fabio Piraino[/caption] La destinazione si completa con il Cala della Torre Resort, club adatto a tutti i target di clientela situato in località La Caletta, piccolo paese turistico posto a ridosso di una baia sulla quale la struttura gode di una concessione balneare. A supporto, un piano voli acquistabili sul sito di Isola Azzurra con un sistema di prenotazione online iper-semplificato che, in pochissimi passaggi, combina voli di linea, voli dinamici e navi da tutti gli aeroporti e porti collegati a Olbia. "Oltre al semplice soggiorno - continua Piraino -, le due strutture verranno proposte nella programmazione Land&Sea con un pacchetto sette notti comprensivo di voli, trasferimenti e tre escursioni fra terra e mare. Il tutto prenotabile in b2b". Lo Zeta Club San Teodoro Le Rose è oggetto di una campagna prestagionale di lancio, con speciali sconti applicabili per tutte le prenotazioni effettuate entro il prossimo 31 gennaio. Aprirà nel 2027, nell'area di Saint-Tropez, il tredicesimo indirizzo della Oetker Collection. La struttura sarà realizzata in collaborazione con le famiglie Pariente ed Essebag. Il nuovo hotel sorgerà nel sito dell’ex Le Mas Bellevue Saint-Tropez e offrirà 53 camere e suite, tutte dotate di terrazza o patio privati, una\r

piscina a sfioro, un ampio centro benessere e spazi dedicati alla ristorazione e alla mixology, con viste sul paesaggio circostante e sul mare.\r

\r

Progettato dall'architetto Olivier Raffaelli dello studio Triptyque Architecture e dagli interior designer francesi Patrick Gilles e Dorothée Boissier, dello studio parigino Gilles & Boissier, l'albergo si ispira all’atmosfera tipicamente tropezienne, attraverso un gioco di materiali e texture. La lobby presenterà in particolare pareti in intonaco texturizzato e decorato con motivi delicati e un pavimento in pietra bianca. Archi ispirati all’architettura romana si alterneranno a soffitti con travi in legno, evocando il fascino delle antiche cascine provenzali. Nelle camere, inoltre, finestre ad arco si apriranno su terrazze con viste sul mare.\r

\r

“Siamo davvero entusiasti di presentare uno straordinario trittico di nuovi progetti - spiega il ceo della Oetker Collection, Timo Gruenert -: dalla recente apertura dell'hotel La Palma a Capri al nostro prossimo primo hotel negli Stati Uniti, The Vineta Hotel a Palm Beach, fino al progetto di Saint-Tropez”.\r

\r

","post_title":"La Oetker Collection debutta a Saint-Tropez con una sorta di albergo diffuso","post_date":"2024-12-06T14:37:24+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1733495844000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480593","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Sarà la Lirica a traghettare il pubblico dall’edizione 2024 di X Factor a quella del 2025. Nuova partnership tra Msc, il dipartimento Sky Medi, Sky Brand Solutions, e Freemantle. La novità è stata annunciata in occasione della finale della competizione tenutasi ieri in piazza del Plebiscito a Napoli. La Lirica ospiterà a bordo il cast dei concorrenti dell’ultima stagione, regalando agli ospiti della nave undici serate all'insegna della musica. Ogni settimana, a partire da gennaio 2025, un concorrente di #XF2024 si esibirà in esclusiva sul palco del teatro Broadway della nave, proponendo i brani che lo hanno reso protagonista dello show. Al termine di ogni performance gli ospiti Msc avranno inoltre la possibilità di partecipare a un meet&greet con i loro concorrenti preferiti, nonché di acquistare il merchandising ufficiale di X Factor.\r

\r

Non solo: fino a maggio 2025 i passeggeri della Lirica avranno la possibilità di partecipare ai pre-casting per la prossima edizione. A bordo della nave verranno allestite delle Recording Box brandizzate, dove ogni ospite potrà registrare un breve video di presentazione, scegliere un brano e cantarlo di fronte alla telecamera. I migliori provini saranno selezionati dalla redazione di X Factor, che contatterà i partecipanti per offrire loro la possibilità di esibirsi alle audizioni della prossima stagione.\r

\r

\"Siamo entusiasti di intraprendere questa nuova collaborazione con X Factor Italia, che ci permette di offrire un'esperienza ancora più ricca, unendo il fascino del mare con la passione per la musica\", commenta il vice president Southern Europe della divisione crociere del gruppo Msc, Leonardo Massa.\r

\r

La collaborazione vivrà anche sui canali social ufficiali di X Factor e Sky Italia, creando un racconto visivo che accompagnerà gli appassionati attraverso questa partnership. \"La crociera diventerà una vera e propria immersione nel mondo di X Factor, unendo il piacere di viaggiare a bordo delle nostre navi con la musica che tutti amano\", aggiunge Andrea Guanci, marketing director di Msc Crociere.","post_title":"Msc diventa partner di X Factor: sulla Lirica concerti con i concorrenti di #XF2024","post_date":"2024-12-06T13:22:06+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733491326000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480581","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Quaranta suite di nuova costruzione da 101 metri quadrati e posizionate direttamente sulla spiaggia. Il Sun Siyam Olhuveli presenta le nuove Grand Beach suite con piscina privata sull'esclusiva Dream Island: una delle tre isole che compongono la struttura parte del gruppo 100% maldiviano e situata sull'atollo di Male Sud, a soli 45 minuti di barca veloce dall’aeroporto della capitale.\r

\r

Le nuove soluzioni possono ospitare fino a quattro adulti o due adulti con tre bambini. Oltre alla piscina privata, le suite dispongono infatti di una stanza extra convertibile, separabile dalla zona giorno, creando una camera da letto accogliente per i bambini. Presente anche il tradizionale bagno maldiviano all’aperto con vasca esterna e doccia a pioggia. Gli interni, realizzati dal team di progettisti di Sun Siyam Resorts, combinano i toni eleganti dei colori della sabbia con la rilassata aria dell’isola.","post_title":"Al Sun Siyam Olhuveli arrivano 40 nuove Grand Beach suite","post_date":"2024-12-06T13:01:47+00:00","category":["alberghi"],"category_name":["Alberghi"],"post_tag":[]},"sort":[1733490107000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480576","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Crescono i viaggi per due e diminuiscono le crociere in famiglia. E' la fotografia congiunturale della domanda dei viaggi via mare per le prossime festività, scattata dall’Osservatorio Ticketcrociere. Chi parte ha in media 45 anni (contro i 39 di chi è partito la scorsa estate), viaggia appunto in coppia (57%), sceglie la cabina con balcone (51%) e predilige la vacanza di prossimità nel Mediterraneo (43%).\r

\r

«Le coppie hanno superato le famiglie, che si fermano al 35% dei crocieristi per questo Natale – afferma Nicola Lorusso, ceo di Taoticket, la società a cui fa riferimento Ticketcrociere –. Solo il 2% naviga invece in gruppo; un dato interessante riguarda infine i viaggiatori single, al 6%, in crescita grazie anche a una serie di programmi, attività e offerte dedicate ai solo traveller a bordo di gran parte delle navi».\r

\r

Oltre al Mediterraneo, registra volumi importanti il Medio Oriente (19%), in particolare con Dubai, ma non deludono neppure Abu Dhabi e Doha. Tengono i Caraibi con il 13% e si ritagliano il loro spazio i nuovi itinerari alle Canarie (6%) con voli charter dall’Italia. E ancora, un altro 6% di crocieristi sceglie il Sudamerica, mentre il 2% del campione salperà per uno dei giri del mondo organizzati dalle principali compagnie.\r

\r

Sale quest’anno il prezzo medio per passeggero a Natale e Capodanno: 1.952 euro; il +4% rispetto al 2023 secondo i rilievi dell’osservatorio. Sulla tariffa media incide anche la qualità della sistemazione a bordo: più della metà dei crocieristi (51%) ha scelto infatti la cabina con balcone e il 7% ha optato per il comfort ancora maggiore di una suite; il 27% ha poi preferito la cabina interna e il 15% guarderà il mare dall’oblò della sua cabina esterna. La percentuale di repeater si attesta al 29%. \r

\r

Se il costo medio dei viaggi è in aumento, non lo è però per chi prenota in anticipo. Confrontando le prenotazioni anticipate del 2023 per il 2024 e del 2024 per il 2025, emerge infatti che la tariffa media del biglietto crociera resta la stessa. Anzi, è inferiore di 4 euro: da 1.313 a 1.309. Segno che le compagnie di crociera spingono le vendite anticipate con tariffe promozionali. Anche alla luce di queste tendenze, quest’anno il 6% in più dei crocieristi ha prenotato in anticipo per il 2025. ","post_title":"Ticketcrociere: a Natale e Capodanno crescono le coppie che viaggiano per mare","post_date":"2024-12-06T12:36:02+00:00","category":["mercato_e_tecnologie"],"category_name":["Mercato e tecnologie"],"post_tag":[]},"sort":[1733488562000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480574","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Roma Fiumicino è stato l'aeroporto europeo che nel 2023 ha registrato il più elevato aumento di traffico passeggeri. Secondo i dati Eurostat, il numero totale di passeggeri che l'anno scorso hanno viaggiato in aereo all’interno del territorio dell’Unione europea è stato di 973 milioni, +19,3% rispetto al 2022 (816 milioni).\r

\r

Lo scalo di Roma Fiumicino, che risulta sesto per numero complessivo di persone transitate, ha centrato però il maggiore incremento tra i primi dieci aeroporti più grandi, con un balzo in avanti del +38,2%. Un aumento che a tutti gli effetti doppia la media europea, che mostra una centralità tutta nuova di uno scalo cresciuto per traffico come nessun altro. \r

\r

La top ten Eurostat conferma come invariate le prime cinque posizioni rispetto al 2022, ma tutti hanno registrato aumenti significativi. Parigi Charles de Gaulle ha registrato 67,4 milioni di passeggeri trasportati (+17,3%), Amsterdam Schiphol 61,9 milioni di passeggeri (+17,9%), Madrid Barajas 60,1 milioni (+20,4%), Francoforte Main 59,3 milioni (+21,5%) e Barcellona El Prat 49,8 milioni (+20,6%).\r

\r

Parigi Orly è sceso dall'8° al 10° posto, registrando l'aumento percentuale minore del numero di passeggeri trasportati nel 2023 rispetto al 2022 (+10,6%).","post_title":"A Roma Fiumicino il primato della crescita passeggeri nel 2023: i dati Eurostat","post_date":"2024-12-06T12:23:38+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733487818000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480570","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Giuseppe Pagliara è tra i 15 capitani d'impresa più innovativi e di successo dell’anno, secondo la classifica Forbes. Il ceo del gruppo Nicolaus - Valtur ha infatti ricevuto il premio per la categoria Travel nell’ambito dei Ceo Italian awards 2024. La scelta è stata motivata dall’essere riuscito, insieme al fratello Roberto, a trasformare nel breve arco temporale di 20 anni un piccolo to locale in un grande gruppo turistico organizzato, attualmente tra i primi tre tour operator italiani e capace anche di sviluppare un nuovo ramo d’azienda come la gestione di catene alberghiere con marchi proprietari.\r

\r

“Questo ambito riconoscimento arriva alla fine di un anno che ci ha visti portare a termine importanti operazioni su diversi fronti - sottolinea lo stesso Pagliara -. Mi preme menzionare la main sponsorship della squadra di basket brindisina, ora Valtur Brindisi; il coronamento del progetto Valtur Cervinia Cristallo Ski Resort con l’elevazione a 5 stelle dell’intero resort; e l’ufficializzazione dell’apertura del Valtur Gallipoli Beach Resort, prevista per l’estate 2025. Nell’esprimere la mia grande soddisfazione ci tengo molto a sottolineare che, come tutti i risultati del 2024, questo premio è frutto di un lavoro di squadra”.","post_title":"Giuseppe Pagliara tra i 15 capitani d'impresa dell’anno di Forbes Italia","post_date":"2024-12-06T12:06:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733486813000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480565","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"E' approdata ieri al porto di Napoli la Polaris: la prima di quattro navi di nuova costruzione presso i cantieri Guangzhou Shipyard International, che daranno forte impulso al piano di rinnovamento della flotta Gnv. Partita il 30 ottobre dalla Cina, ha attraversato due oceani e percorso circa 14 mila miglia per giungere nel Mediterraneo, dove entrerà in servizio il prossimo 7 gennaio 2025 sulla tratta Genova – Palermo.\r

\r

\"Si tratta di un'importante novità anche in termini di sostenibilità - ha spiegato in occasione del Christmas Party Alessio Macrì, Italy & Albania sales manager di Gnv, che è stata tra l'altro premiata tra i best partner di Travel Quotidiano -. E' infatti dotata di tutte le predisposizioni per il cold ironing consentendo un importante abbattimento delle emissioni, nonché un miglioramento della qualità dell’aria e acustico a livello locale. Vanta, inoltre, sistemi di pulizia dei gas di scarico, riduzione catalitica selettiva e tecnologie di riciclaggio del calore\".\r

\r

La Polaris ha una stazza lorda di circa 46 mila tonnellate, è lunga 218 metri, larga 29,60 metri e può raggiungere una velocità massima di 25 nodi. È dotata di 239 cabine e ha una capacità di carico di 1.500 passeggeri e 3.100 metri lineari. \"Includerà tutte le tipologie di sistemazioni classiche delle nostre navi: cabine interne, esterne, suite e pet-friendly. Presto sarà disponibile sui nostri sistemi di prenotazione, tra cui il nuovissimo Gnv Booking operativo dallo scorso 1° di novembre: uno strumento avanzato che permette alle agenzie di gestire in autonomia le operazioni di acquisto, semplificando il lavoro e migliorando l’esperienza del cliente\".\r

\r

Le aspettative sono naturalmente alte, \"soprattutto per i numerosi repeater che utilizzano la nostra tratta Genova - Palermo - conclude Macrì -. Non vedranno l'ora di testare la nuova nave e di scoprire tutte le novità a bordo\".","post_title":"La Polaris è a Napoli: la nuova unità Gnv debutterà il 7 gennaio sulla Genova - Palermo","post_date":"2024-12-06T11:53:50+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733486030000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480550","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Nuovo traguardo da celebrare per Volotea che ha raggiunto i 70 milioni di passeggeri trasportati. La compagnia spagnola ha festeggiato con un evento che si è svolto a Marsiglia, dove il fortunato viaggiatore Marc Kuhm, direttore operativo di un'azienda globale di logistica ed e-commerce, è stato premiato con un anno di voli Volotea gratuiti.\r

\"Siamo davvero entusiasti di raggiungere questo traguardo storico, 70 milioni di passeggeri - ha dichiarato Carlos Muñoz, fondatore e ceo di Volotea -. Lo avremmo solo sognato 12 anni fa, quando abbiamo avviato Volotea. Voglio ringraziare tutti i nostri clienti che ci hanno dato fiducia in questi anni, soprattutto i nostri passeggeri Megavolotea (che presto saranno 1 milione). Ma voglio anche riconoscere il grande lavoro di tutto il nostro team e dei nostri equipaggi, che hanno saputo offrire, volo dopo volo, esperienze di viaggio eccezionali ai nostri clienti, collegando tutte le città piccole e medie d'Europa. Continueremo a farlo per molti milioni di passeggeri in futuro\".","post_title":"Volotea celebra a Marsiglia i primi 70 milioni di passeggeri trasportati","post_date":"2024-12-06T11:16:49+00:00","category":["trasporti"],"category_name":["Trasporti"],"post_tag":[]},"sort":[1733483809000]},{"_index":"travelquotidiano","_type":"post","_id":"480541","_score":null,"_source":{"blog_id":1,"post_content":"Isola Azzurra debutta in Sardegna con il nuovo Zeta Club San Teodoro Le Rose, quinto indirizzo del brand dedicato alla villaggistica dell'operatore siciliano. \"Con 115 camere totalmente ristrutturate e con la concessione balneare sulla spiaggia della Cinta, Le Rose è l'unica struttura in formula club perfettamente posizionata nel centro di San Teodoro: una delle mete più ambite dell'isola\", spiega il direttore programmazione e sviluppo del to, Fabio Piraino, confermando quanto anticipato qualche settimana fa dal titolare e ceo, Andrea Lorenzoni.\r

\r

[caption id=\"attachment_480549\" align=\"alignright\" width=\"300\"] Fabio Piraino[/caption]\r

\r

La destinazione si completa con il Cala della Torre Resort, club adatto a tutti i target di clientela situato in località La Caletta, piccolo paese turistico posto a ridosso di una baia sulla quale la struttura gode di una concessione balneare. A supporto, un piano voli acquistabili sul sito di Isola Azzurra con un sistema di prenotazione online iper-semplificato che, in pochissimi passaggi, combina voli di linea, voli dinamici e navi da tutti gli aeroporti e porti collegati a Olbia.\r

\r

\"Oltre al semplice soggiorno - continua Piraino -, le due strutture verranno proposte nella programmazione Land&Sea con un pacchetto sette notti comprensivo di voli, trasferimenti e tre escursioni fra terra e mare. Il tutto prenotabile in b2b\". Lo Zeta Club San Teodoro Le Rose è oggetto di una campagna prestagionale di lancio, con speciali sconti applicabili per tutte le prenotazioni effettuate entro il prossimo 31 gennaio.","post_title":"Isola Azzurra sbarca in Sardegna con lo Zeta Club San Teodoro le Rose","post_date":"2024-12-06T11:06:53+00:00","category":["tour_operator"],"category_name":["Tour Operator"],"post_tag":[]},"sort":[1733483213000]}]}}