Accor porta il marchio Tribe in Italia. Debutto a Milano Malpensa Come già anticipato quasi due anni fa, è arrivato finalmente il momento dell’approdo di Tribe in Italia. Il brand lifestyle di casa Accor ha debuttato a Milano Malpensa, grazie all’accordo con la white label company tricolore Amapa, che gestisce la struttura. L’hotel offre 240 camere, incluse 18 stanze dedicate alle famiglie, una palestra e una piscina panoramica riscaldata. Il caratteristico Social hub centrale del marchio Tribe qui comprende un bar-caffetteria, un Grab & Go corner, oltre a lounge e punti di co-working liberamente accessibili. Insieme a mobili, opere d’arte e oggetti progettati su misura, ogni camera è dotata di un televisore Chromecast da 55 pollici, punti di ricarica Usb ad altezze accessibili, una macchina da caffè Lavazza, tè e acqua in bottiglia. Un’altra caratteristica di Tribe sono i prodotti da bagno del marchio Kevin Murphy. “Dopo le recenti espansioni nei mercati tedesco e ungherese, siamo entusiasti di includere l’Italia nella nostra mappa. Insieme al nostro storico partner Amapa e al team dell’hotel guidato dalla general manager Simona Calabrese, siamo impazienti di dare il benvenuto ai nostri primi ospiti a Milano”, sottolinea Pauline Oster, vice president Tribe Europa e Nord Africa. Condividi

