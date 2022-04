Malpensa supera Mestre: il primo Tribe d’Italia aprirà nello scalo milanese

In attesa di aggiornamenti sul Tribe in fase di realizzazione a Mestre, non si ferma la partnership tra il gruppo Accor e Amapa, già a monte del progetto veneto e di altre iniziative alberghiere in collaborazione con la compagnia francese. Sarà infatti la white label company italiana a gestire il nuovo Tribe che sorgerà in un’area adiacente al terminal internazionale di Milano Malpensa e la cui inaugurazione è prevista per il quarto trimestre del 2023. La novità segue l’annuncio di Foruminvest Italia, che ha recentemente acquisito un terreno di 11.500 metri quadrati per un nuovo sviluppo alberghiero all’interno del Mxp business park e accanto alla sede di Vodafone automotive.

L’hotel disporrà di 240 camere, tra cui dieci suite, un centro fitness, sale riunioni, un ristorante e un bar al piano terra, una piscina sulla terrazza panoramica e un totale di 130 posti auto, in parte coperti. Gli inizi dei lavori per la costruzione della struttura sono previsti nel secondo trimestre del 2022. In Italia Foruminvest sta peraltro sviluppando anche un 5 stelle da 102 camere situato in una posizione panoramica a Menaggio, sul lago di Como.